РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10876 посетителей онлайн
Новости Видео Происшествия Агрессия России против Украины
34 514 85
обстрел (20139) Донбасс (26945) боевые действия (1966) Авдеевка (2203) операция Объединенных сил (4182)

"П#здец! Я таких прилетов не помню с 2017-го!", - соцсети об обстреле Авдеевки. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

Как сообщалось, сегодня, 28 августа, войска РФ совершили обстрел гражданской инфраструктуры Авдеевки из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и артиллерии калибра 122 мм.

Местные жители, волонтеры и журналисты с утра публикуют в соцсетях информацию об обстреле, информирует Цензор.НЕТ.

Так, пользователь Твиттера Сич Авдія пишет, что не помнит таких обстрелов с 2017-го года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российская артиллерия дважды обстреляла Авдеевку, ранен украинский воин, командование ООС ответный огонь приказало не открывать, - Бутусов. ФОТОрепортаж

Также читайте: На обстрел Авдеевки российско-оккупационными войсками наши воины оказали адекватный ответ, - штаб ООС. ФОТОрепортаж

Журналистка Анастасия Нагорная также опубликовала несколько видео, на которых слышны звуки обстрелов и виден черный дым. 

Как сообщалось, по факту обстрела Авдеевки возбуждено уголовное производство. В штабе ООС отметили, что на обстрел российско-оккупационных войск наши воины оказали адекватный ответ, прекратив огневую активность противника.

Вместе с тем, по данным главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, командование ООС приказало не открывать ответный огонь по оккупантам.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+60
Сраное зеленое "перемирие" оно такое.
показать весь комментарий
28.08.2021 14:57
+38
"П#здец! Я таких прилетов не помню с 2017-го!", - соцсети об обстреле Авдеевки - Цензор.НЕТ 7969
показать весь комментарий
28.08.2021 15:13
+38
Пока будем терпеть клоуна.
показать весь комментарий
28.08.2021 15:15
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ну что тут скажешь.... пэрэмога!!!!!!
показать весь комментарий
28.08.2021 14:57 Ответить
страшна перемога и это будет длиться бесконечно
показать весь комментарий
28.08.2021 14:58 Ответить
Пока будем терпеть клоуна.
показать весь комментарий
28.08.2021 15:15 Ответить
уже более десяти прилетов . Похоже бьют со стороны Спартака , тяжело различить сильный туман . Ответки нет .

наши воины оказали адекватный ответ
показать весь комментарий
28.08.2021 15:21 Ответить
Оно гнидное 🤢🤮🤡🐲😈👹👃🏻🎹даже носом

обнюханным не повело , ни гу-гу в сторону УБИЙЦ-рашистов !На ***** пидо… работаете !
показать весь комментарий
28.08.2021 17:49 Ответить
Це ти до чого, кацапсина?
показать весь комментарий
28.08.2021 15:42 Ответить
Сраное зеленое "перемирие" оно такое.
показать весь комментарий
28.08.2021 14:57 Ответить
ОСЬ І ВВЕСЬ ПАРАД ПОКИ НЕ БУДЕ ВОГНЮ НА УРАЖЕНЯ ВОРОГА ВІН БУДЕ НИЩИТЬ УКРАЇНЦІВ.
показать весь комментарий
28.08.2021 15:08 Ответить
Клавиша, как тебя зовут?
показать весь комментарий
28.08.2021 15:17 Ответить
Ну и что этим сказать то хотело, недоделанное? Тогда никто не заявлял о перемирии и ,тем более, не запрещал давать ответку со всех калибров.

"П#здец! Я таких прильотів не пам'ятаю із 2017-го!" - соцмережі про обстріл Авдіївки - Цензор.НЕТ 9550
показать весь комментарий
28.08.2021 15:31 Ответить
Я понимаю, что служивая клавиша не читатель, а писатель. Только перемирие по зеленому называется "полным прекращением огня". Если ты случайно пропустило. И найди мне еще хоть один приказ на запрещение ответного огня, кроме как приказ зеленого Тарана номер 330 от 16 сентября 2020 года.

"П#здець! Я таких прильотів не пам'ятаю із 2017-го!" - соцмережі про обстріл Авдіївки - Цензор.НЕТ 8728
показать весь комментарий
28.08.2021 18:34 Ответить
Мне грустно, но здесь был приказ от 15.02.2015 г https://www.youtube.com/watch?v=XyRNorVC-pM&ab_channel=112%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 (сейчас увы это видео недоступно, но под рамкой видео надпись осталась) Петра Алексеевича прекратить огонь всем силам АТО.
По моему недостойно соревноваться и играть в игру кто из президентов хуже. Сами себя унижаете
Игра была равна,...
показать весь комментарий
29.08.2021 15:13 Ответить
Видео было фейком. Его и удалили. А разговор был о очередной попытке в Минске о "обоюдном прекращении огня". А не о одностороннем и запрете давать ответ.
показать весь комментарий
29.08.2021 15:27 Ответить
Ну, ну. Я сама слышала этот приказ. Именно прекратить огонь всем родам войск ВСУ, а не обоюдное прекращение огня. Пол года назад это видео ещё было, теперь
"Відео недоступнеЦей контент не доступний у домені цієї країни через скаргу на протизаконний контент від уряду."
показать весь комментарий
29.08.2021 15:39 Ответить
Еще раз -- вы на дату 15.02.2015 смотрели? Что было за два дня перед этим в Минске? Что было договорено в Минске?
показать весь комментарий
29.08.2021 15:42 Ответить
А после этого было Дебальцево.
показать весь комментарий
29.08.2021 16:32 Ответить
До того. было Дебальцево. И во время того. Потом было и больше. Ну и что? Какое отношение это имеет к сказанному выше?
показать весь комментарий
29.08.2021 16:44 Ответить
І що з того, що було Дебальцево?! Це ВІЙНА!
В той період ЗСУ давали прикурити кожного разу після будь-яких провокаційних обстрілів - і такої давали тризди, що сепари відразу ж верещали про перемирія і тиждень сиділи піджав хвости! Припинення вогню було "формальним" - але відсіч давали кожного разу - і відосіки через день були як ЗСУ знищували ворога, а не ті відосіки Зессикуна як зараз! Зебілам ніколи не зрозуміти цього - НІКОЛИ!
показать весь комментарий
29.08.2021 20:48 Ответить
хуженибудит! (с)
показать весь комментарий
28.08.2021 14:59 Ответить
"П#здец! Я таких прилетов не помню с 2017-го!", - соцсети об обстреле Авдеевки - Цензор.НЕТ 4235
показать весь комментарий
28.08.2021 15:13 Ответить
за что голосовали, то и поимели. остается только поздравить
показать весь комментарий
28.08.2021 15:24 Ответить
После всего что случилось думаете фанаты ******* начнут думать?
показать весь комментарий
28.08.2021 15:26 Ответить
ой, им завтра по г+г покажут гитлера, скажут что это новое лицо. и прокатит. думать там не валялось
показать весь комментарий
28.08.2021 15:27 Ответить
Злі язики кажуть, що Моніка ЗЕленеські почала вилизувати клавіши того самого піаніно.
показать весь комментарий
28.08.2021 15:29 Ответить
Где ответка?!!!
И почему мы не в НАТО?
Два вопроса к одному и тому же ... не знаю, как еще назвать пре ЗЕ ...( грязная ругань)
показать весь комментарий
28.08.2021 15:00 Ответить
Ойц! А кто это у нас тут испугался, а? Кому это крышка пианино упала и сделала бо-бо?

"П#здец! Я таких прилетов не помню с 2017-го!", - соцсети об обстреле Авдеевки - Цензор.НЕТ 876
показать весь комментарий
28.08.2021 15:01 Ответить
Удивительно кто за идиоты которые готовы отдать голос Шарию.
показать весь комментарий
28.08.2021 15:11 Ответить
А за Слуг Урода не идиоты, не?
показать весь комментарий
28.08.2021 15:16 Ответить
Это фейк служащий поддержанию штанов шмаркли. У Зели нет и 10%.
показать весь комментарий
28.08.2021 15:20 Ответить
Это не фейк, это реальные выборы в Верховную раду. от Авдеевки.
показать весь комментарий
28.08.2021 15:23 Ответить
Що за хвора маячня??? Звідки ці цифри ?? Може з піаніно членограя?))
показать весь комментарий
28.08.2021 16:04 Ответить
"П#здец! Я таких прильотів не пам'ятаю із 2017-го!" - соцмережі про обстріл Авдіївки - Цензор.НЕТ 9848 Таблиця кміс? Це у них "слуги урода" з великим відривом випереджають всіх. Потім мертвечук і бабюля. Каринка "лідерів" незмінна.
показать весь комментарий
28.08.2021 16:10 Ответить
я только собрался гуглить, хотел написать подобный коммент, спасибо опередил .
показать весь комментарий
28.08.2021 17:45 Ответить
так если из БПЛА корректируют, то могут и после залпов - добавить по тем кто снимает и по пожарным?
какая-то беспечность - снимать последствия находясь там же куда прилетело. есть там хотя бы сирены, как в Израиле - чуть что - сразу оповещает. но в Израиле правда после сирены тут, на той стороне потребовалось бы много гробов.
показать весь комментарий
28.08.2021 15:01 Ответить
ПОХОЖЕ ЩО ОРДЛО ОПЛАТИЛО НАШИМ ПОЛІТИКАМ ЗА ОБСТРІЛ НАШИХ ТЕРИТОРІЙ АЛЕ ДІЇ ВІЙСЬКОВИХ НЕ ЗРОЗУМІЛІ.
показать весь комментарий
28.08.2021 15:12 Ответить
Зеля должна позвонить Меркель чтобы Путин приказал оркам не стрелять. ах да, и "взять под контроль".
показать весь комментарий
28.08.2021 15:03 Ответить
Для Зеиуды это ПРОСТО РАСКАТЫ ГРОМА !
показать весь комментарий
28.08.2021 15:04 Ответить
"П#здец! Я таких прилетов не помню с 2017-го!", - соцсети об обстреле Авдеевки - Цензор.НЕТ 7969
показать весь комментарий
28.08.2021 15:13 Ответить
"П#здец! Я таких прильотів не пам'ятаю із 2017-го!" - соцмережі про обстріл Авдіївки - Цензор.НЕТ 1811
показать весь комментарий
28.08.2021 17:36 Ответить
Він казав на 5-тисячний мітинг опозиції -- "Дощ пройшов".
показать весь комментарий
30.08.2021 06:53 Ответить
Зато люся арестович снова пишет постики про 25%
Все еще Порох мешает великому ЗЕ посмотреть в глаза ху#лу.. и остановить войну!
показать весь комментарий
28.08.2021 15:05 Ответить
Рюсские любять рюсскае говно...Миша Шолохов давно все рассказал...рюсским баранам рюсскава Мира... "П#здец! Я таких прилетов не помню с 2017-го!", - соцсети об обстреле Авдеевки - Цензор.НЕТ 7185 "П#здец! Я таких прилетов не помню с 2017-го!", - соцсети об обстреле Авдеевки - Цензор.НЕТ 7185
показать весь комментарий
28.08.2021 15:06 Ответить
Действительно п#здец ! Что за х#йня ! **#нуться можно ! Ох#ели вкрай ху#глоты !. Разъ#бать к х#ям п#здюков !...
показать весь комментарий
28.08.2021 15:09 Ответить
не мешайте криворогу слушать бочелли, он устал , перед отпуском
показать весь комментарий
28.08.2021 15:17 Ответить
криворагулю
показать весь комментарий
28.08.2021 23:49 Ответить
Бандеровец Порошенко будет защищать рюсских баранов в Москве и Питирьбюрге и Чечне?а нафиг вы нужны.... "П#здец! Я таких прилетов не помню с 2017-го!", - соцсети об обстреле Авдеевки - Цензор.НЕТ 1066 "П#здец! Я таких прилетов не помню с 2017-го!", - соцсети об обстреле Авдеевки - Цензор.НЕТ 1066
показать весь комментарий
28.08.2021 15:10 Ответить
Почему ответа нет? Они будут продолжать если будут чувствовать себя безнаказанно.
показать весь комментарий
28.08.2021 15:13 Ответить
Потому что клован пристально смотрит в очко путлера в поисках мира.
показать весь комментарий
28.08.2021 15:18 Ответить
это зелины шатхеры- малатцы постреливают
показать весь комментарий
28.08.2021 15:15 Ответить
у кацапов на 30 лет независимости Украины подгорело не слабо
показать весь комментарий
28.08.2021 15:15 Ответить
Простите РАБссиянцы....НовоОТСОССИя сдохла от Харьковаа до Одессы сдохла....Порошенко и Ярош меня обосрали.. "П#здец! Я таких прилетов не помню с 2017-го!", - соцсети об обстреле Авдеевки - Цензор.НЕТ 1511 "П#здец! Я таких прилетов не помню с 2017-го!", - соцсети об обстреле Авдеевки - Цензор.НЕТ 5218 ."П#здец! Я таких прилетов не помню с 2017-го!", - соцсети об обстреле Авдеевки - Цензор.НЕТ 7771
показать весь комментарий
28.08.2021 15:15 Ответить
зєля-ссучене чьмо крємля.
показать весь комментарий
28.08.2021 15:16 Ответить
Раздолбать в ответку Даунецк нахй
показать весь комментарий
28.08.2021 15:16 Ответить
карфаген должен быть разрушен
показать весь комментарий
28.08.2021 15:24 Ответить
каким боком данная фраза к даунецку? ты хоть понятие имей кто её говорил и не раз и когда, и для чего "П#здец! Я таких прильотів не пам'ятаю із 2017-го!" - соцмережі про обстріл Авдіївки - Цензор.НЕТ 9091
показать весь комментарий
28.08.2021 17:30 Ответить
а ты имеешь?
показать весь комментарий
29.08.2021 20:35 Ответить
Офігєвші сусіди
показать весь комментарий
28.08.2021 15:20 Ответить
Слышны взрывы, рядом что-то горит, а люди спокойно ходят туда-сюда по базару с сумками.
показать весь комментарий
28.08.2021 15:24 Ответить
Фишка в другом....август страшный месяц для РАБссии был всегда...,речь не долдлом ССре 24 августа 1991 года...и даже не о Красном Терроре Дзержинского 30 августа 1918 года...речь о другом...РАБссия умирает на наших глазах..... "П#здец! Я таких прилетов не помню с 2017-го!", - соцсети об обстреле Авдеевки - Цензор.НЕТ 4594а зачем спасать это КРАСНОПУЗОЕ Мавзолейное быдло? "П#здец! Я таких прилетов не помню с 2017-го!", - соцсети об обстреле Авдеевки - Цензор.НЕТ 6855а чтоб воняло в Афгане Талибане и Лаптестане "П#здец! Я таких прилетов не помню с 2017-го!", - соцсети об обстреле Авдеевки - Цензор.НЕТ 6855Без Вонизма нет роста производительностости советского говна....,Ой простите...Труда...
показать весь комментарий
28.08.2021 15:26 Ответить
А шо, "кампазітор"? Продовжує нюхати димок? "П#здец! Я таких прилетов не помню с 2017-го!", - соцсети об обстреле Авдеевки - Цензор.НЕТ 7431
показать весь комментарий
28.08.2021 15:27 Ответить
Ну шо, зельцман, ответку слабо дать, Буратино обосраное?! Пшлонанах, мразь малоросская!
показать весь комментарий
28.08.2021 15:29 Ответить
Мавзолейная МЫМРА Ольга ********* хочет спасти украинцев в Афгане....,типа там осталась семья из Омска без куска афганской наркоты,но ьродом они и Украины...,,,ОЛЬГА ..ты и правда ***...я,ну типа Немцов о Путлере...,он ***...тый... "П#здец! Я таких прильотів не пам'ятаю із 2017-го!" - соцмережі про обстріл Авдіївки - Цензор.НЕТ 6955 "П#здец! Я таких прильотів не пам'ятаю із 2017-го!" - соцмережі про обстріл Авдіївки - Цензор.НЕТ 6955
показать весь комментарий
28.08.2021 15:35 Ответить
"П#здец! Я таких прильотів не пам'ятаю із 2017-го!" - соцмережі про обстріл Авдіївки - Цензор.НЕТ 3896
показать весь комментарий
28.08.2021 15:38 Ответить
Обстріл Авдіївки підводить жирну риску під спробами загравання Зеленського з Путіним.

Більше двох втрачнних років, зниження боєздатності ЗСУ, втрата монолітності антипутінської коаліції, зірвані оборонні замовлення, репресії проти військових - ось чим розплачуються українці за свою наївну довіру до уклоністів.

Тепер для "слуґ" все продовжиться з набагато гірших позицій, ніж залишав їм Порошенко, Кремль явно демонструє вимогу капітулювати, і скоріше за все це буде імплементація "формули Штайнмаєра", про яку вже неприховано натякали навіть з Європи.

У Зеленського два варіанти: або продовжувати вигляд, що нічого не відбувається (що він і робить останній рік) і нарватися на ще більше загострення - або визнати провал своєї потітики, а разом з нею всю передвиборчу брехню про "зарабатування на війні" та нарешті жорстко опиратися Кремлю.

Але з ким він це буде робити?

З Міловановим в Оборонпромі?

З паркетним Тараном?
З Єрмаком-Подоляком?
З євразійцем Арєстовічєм в платтячку?
З силовиками, які тримають бойових офіцерів в клітках?
З "лейтенантом" Бакановим?

Так що скоріше за все між війною і ганьбою він обере ганьбу - а українці отримають і одне, і інше, як сьогодні в Авдіївці.

Валерій Прозапас
показать весь комментарий
28.08.2021 15:39 Ответить
Давненько так борзо і нагло не обстрілювала "та сторона"
от що значить "перестать стрєлять" і "пасматрєть в глаза", **** г андон криворагульний
показать весь комментарий
28.08.2021 15:41 Ответить
Когда то батя Сенатор меня спросил,Андрюха хочешь быть классным журналистом,научись отвечать на каверные вопросы рюсских журнашлюх быстро и точно...
Спрашивает меня когда начались Отечественная война 1812 года с Наполеоном и Отечественная война с Гитлером 1941 года?я недолго думая выпалил...это не были Отечественными войнами рюсских баранов... "П#здец! Я таких прильотів не пам'ятаю із 2017-го!" - соцмережі про обстріл Авдіївки - Цензор.НЕТ 2576мне тода было лет 15....,а ведь точно понял суть Батиного вопроса... "П#здец! Я таких прильотів не пам'ятаю із 2017-го!" - соцмережі про обстріл Авдіївки - Цензор.НЕТ 3027 "П#здец! Я таких прильотів не пам'ятаю із 2017-го!" - соцмережі про обстріл Авдіївки - Цензор.НЕТ 3027
показать весь комментарий
28.08.2021 15:49 Ответить
ответки нет, а зелохи скиздели что дали достойный ответ. шо они там дали не понятно
показать весь комментарий
28.08.2021 16:40 Ответить
...не понимаю,почему НІЗЗЯ дать ответку и не просто огрызнуться,а так что бы не повадно было,перемешать позиции с землей,гав..м. По заявлению (не давним) "заслуженного" генерала(не помню ф.и.)который заявил о том ,что мы(ВСУ) готові іти в наступ.... "П#здец! Я таких прильотів не пам'ятаю із 2017-го!" - соцмережі про обстріл Авдіївки - Цензор.НЕТ 8026
показать весь комментарий
28.08.2021 16:40 Ответить
Все "понятно", або зрозуміло: економіка вже додихає, зовнішні борги захмарні, капітуляція на старті, вже під серйозним питанням субсидії і пенсії... Оце й є неоголошена передвиборча програма в дії.
показать весь комментарий
30.08.2021 07:09 Ответить
Это простое непонимание политики ШЕСТОГО!
Это мирные прилёты!
показать весь комментарий
28.08.2021 16:57 Ответить
Андрій Смолій

3 ч. ·

Так виглялає Авдіівка сьогодні.

Це наслідки дій держави-агресора. Вперше з 2017 було безпосередньо обстріляне саме місто.

Росія не боїться. Вона розуміє, що показований «патріотизм» Зеленського не більше ніж медійна картинка у Мосейчук чи Шустера. Не більше, бо за цієї бутафорною картинкою стоїть боязнь назвати речі своїми іменами: хто є ворог, з ким треба боротись на всіх фронтах.

Я хотів би бачити сьогодні чітку реакцію президента, РНБО, міністра оборони, Офісу президента. Цього немає. А навіть якщо і буде, це не змінить факту, що Зеленський не хоче продукувати реальні дії, які мали б зміцнити держави та показати нашу силу, самостійність, бажання боротись за себе.

Сьогодніші дії Кремля не Донбасі це демонстрація остаточної червоної лінії: ніякого «миру», ніяких поступок НЕ БУДЕ.

Це має затямити влада раз і назавжди.
показать весь комментарий
28.08.2021 19:03 Ответить
Главное перестать стрелять пиданула зелёная бдевота
показать весь комментарий
28.08.2021 20:52 Ответить
Розірвав рф за 3 хв! Глава МЗС Австрії назвав московію "джунглями" https://www.youtube.com/watch?v=xFZG7lVJaEI
показать весь комментарий
28.08.2021 21:48 Ответить
А клоуну пох... Як,власне,і його дебільним зе-виборцям.
показать весь комментарий
29.08.2021 11:56 Ответить
"Нужна проста пєрєстать стрєлять!" Оте відео зі звуком обстрілу - просто жесть. Уявіть, що так б'ють по вашому рідному місті?
показать весь комментарий
29.08.2021 14:00 Ответить
Мирослав Олешко11 минут назад

Вчера обстреляли базу ВСУ. Украина дала ответ по… пустому полю, спустя несколько часов. На равносильный ответ, удар по базе ДНР, руководство Украины отказалось. Писарь Зеленского Арестович отписался, что нас провоцировали на НЕ-адекватный ответ, и мы выдержали. Потому что тогда, Россия бы заявила, что мы проявляем «агрессивные действия».
То есть, после удара ДНР РФ мы побоялись дать равносильный ответ, чтобы избежать заявления России.
Так же, мы испугались, что это навредит встрече с Байденом, а возможно сорвёт ее. Так и представил себе диалог Зеленского с главой Белого дома.
- Мистер Зеленский, я слышал на вашу армейскую базу совершили атаку. И вы что, разгромили в ответ базу противника?
- Да сэр, мы показали, что за каждую атаку по ВСУ, противник получит в два раза сильнее потери.
- Ужас! Да как вы могли, Владимир! Вы должны были в ответ просто пострелять по полю, и назвать в лице мистера Арестовича это адекватным ответом! Это только нам позволено в США после атаки террористов в Афганистане, уничтожить базу ИГИЛ. Но не вам украинцам!
"П#здець! Я таких прильотів не пам'ятаю із 2017-го!" - соцмережі про обстріл Авдіївки - Цензор.НЕТ 7594
показать весь комментарий
29.08.2021 14:59 Ответить
На удары врага из артиллерии, приказ зелёной власти стрелять из ПМ, часа через два.
Зелёное перемирие, парадами не выйграешь терпило.
показать весь комментарий
29.08.2021 20:50 Ответить
 
 