"П#здец! Я таких прилетов не помню с 2017-го!", - соцсети об обстреле Авдеевки. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Происшествия
Как сообщалось, сегодня, 28 августа, войска РФ совершили обстрел гражданской инфраструктуры Авдеевки из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и артиллерии калибра 122 мм.
Местные жители, волонтеры и журналисты с утра публикуют в соцсетях информацию об обстреле, информирует Цензор.НЕТ.
Так, пользователь Твиттера Сич Авдія пишет, что не помнит таких обстрелов с 2017-го года.
Пиздц, я таких прилетов не помню с 2017. Я думал придется менять стекла— Сич Авдія (@owl_ok) August 28, 2021
Высунулся в окно, а там все небо в чёрном дыму— Сич Авдія (@owl_ok) August 28, 2021
короче били где-то с Донецка, явный тихий залп с той стороны— Сич Авдія (@owl_ok) August 28, 2021
Судя по работе ЗУ, корректировали огонь явно с помощью БПЛА, били в одну точку— Сич Авдія (@owl_ok) August 28, 2021
Авдеевка. А осадки все падают 💣💣и падают💣💣...— Летов Егор (@tiamat007) August 28, 2021
Синоптики нае@али...(9-19)
#Авдеевка обстрел со стороны Макеевской объездной. Уже четыре прилета. Все в черте города .— bamr (@bamr69) August 28, 2021
#Авдеевка уже более десяти прилетов . Похоже бьют со стороны Спартака , тяжело различить сильный туман . Ответки нет .— bamr (@bamr69) August 28, 2021
#Авдеевка прилеты в черту города . Бьют тяжелым . Ответки нет .— bamr (@bamr69) August 28, 2021
Журналистка Анастасия Нагорная также опубликовала несколько видео, на которых слышны звуки обстрелов и виден черный дым.
Как сообщалось, по факту обстрела Авдеевки возбуждено уголовное производство. В штабе ООС отметили, что на обстрел российско-оккупационных войск наши воины оказали адекватный ответ, прекратив огневую активность противника.
Вместе с тем, по данным главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, командование ООС приказало не открывать ответный огонь по оккупантам.
Пожалуйста, подождите...
наши воины оказали адекватный ответ
обнюханным не повело , ни гу-гу в сторону УБИЙЦ-рашистов !На ***** пидо… работаете !
https://censor.net/ru/resonance/3220133/**********************************************************************************************************
По моему недостойно соревноваться и играть в игру кто из президентов хуже. Сами себя унижаете
Игра была равна,...
"Відео недоступнеЦей контент не доступний у домені цієї країни через скаргу на протизаконний контент від уряду."
В той період ЗСУ давали прикурити кожного разу після будь-яких провокаційних обстрілів - і такої давали тризди, що сепари відразу ж верещали про перемирія і тиждень сиділи піджав хвости! Припинення вогню було "формальним" - але відсіч давали кожного разу - і відосіки через день були як ЗСУ знищували ворога, а не ті відосіки Зессикуна як зараз! Зебілам ніколи не зрозуміти цього - НІКОЛИ!
И почему мы не в НАТО?
Два вопроса к одному и тому же ... не знаю, как еще назвать пре ЗЕ ...( грязная ругань)
какая-то беспечность - снимать последствия находясь там же куда прилетело. есть там хотя бы сирены, как в Израиле - чуть что - сразу оповещает. но в Израиле правда после сирены тут, на той стороне потребовалось бы много гробов.
Все еще Порох мешает великому ЗЕ посмотреть в глаза ху#лу.. и остановить войну!
Більше двох втрачнних років, зниження боєздатності ЗСУ, втрата монолітності антипутінської коаліції, зірвані оборонні замовлення, репресії проти військових - ось чим розплачуються українці за свою наївну довіру до уклоністів.
Тепер для "слуґ" все продовжиться з набагато гірших позицій, ніж залишав їм Порошенко, Кремль явно демонструє вимогу капітулювати, і скоріше за все це буде імплементація "формули Штайнмаєра", про яку вже неприховано натякали навіть з Європи.
У Зеленського два варіанти: або продовжувати вигляд, що нічого не відбувається (що він і робить останній рік) і нарватися на ще більше загострення - або визнати провал своєї потітики, а разом з нею всю передвиборчу брехню про "зарабатування на війні" та нарешті жорстко опиратися Кремлю.
Але з ким він це буде робити?
З Міловановим в Оборонпромі?
З паркетним Тараном?
З Єрмаком-Подоляком?
З євразійцем Арєстовічєм в платтячку?
З силовиками, які тримають бойових офіцерів в клітках?
З "лейтенантом" Бакановим?
Так що скоріше за все між війною і ганьбою він обере ганьбу - а українці отримають і одне, і інше, як сьогодні в Авдіївці.
Валерій Прозапас
от що значить "перестать стрєлять" і "пасматрєть в глаза", **** г андон криворагульний
Спрашивает меня когда начались Отечественная война 1812 года с Наполеоном и Отечественная война с Гитлером 1941 года?я недолго думая выпалил...это не были Отечественными войнами рюсских баранов... мне тода было лет 15....,а ведь точно понял суть Батиного вопроса...
Это мирные прилёты!
3 ч. ·
Так виглялає Авдіівка сьогодні.
Це наслідки дій держави-агресора. Вперше з 2017 було безпосередньо обстріляне саме місто.
Росія не боїться. Вона розуміє, що показований «патріотизм» Зеленського не більше ніж медійна картинка у Мосейчук чи Шустера. Не більше, бо за цієї бутафорною картинкою стоїть боязнь назвати речі своїми іменами: хто є ворог, з ким треба боротись на всіх фронтах.
Я хотів би бачити сьогодні чітку реакцію президента, РНБО, міністра оборони, Офісу президента. Цього немає. А навіть якщо і буде, це не змінить факту, що Зеленський не хоче продукувати реальні дії, які мали б зміцнити держави та показати нашу силу, самостійність, бажання боротись за себе.
Сьогодніші дії Кремля не Донбасі це демонстрація остаточної червоної лінії: ніякого «миру», ніяких поступок НЕ БУДЕ.
Це має затямити влада раз і назавжди.
Вчера обстреляли базу ВСУ. Украина дала ответ по… пустому полю, спустя несколько часов. На равносильный ответ, удар по базе ДНР, руководство Украины отказалось. Писарь Зеленского Арестович отписался, что нас провоцировали на НЕ-адекватный ответ, и мы выдержали. Потому что тогда, Россия бы заявила, что мы проявляем «агрессивные действия».
То есть, после удара ДНР РФ мы побоялись дать равносильный ответ, чтобы избежать заявления России.
Так же, мы испугались, что это навредит встрече с Байденом, а возможно сорвёт ее. Так и представил себе диалог Зеленского с главой Белого дома.
- Мистер Зеленский, я слышал на вашу армейскую базу совершили атаку. И вы что, разгромили в ответ базу противника?
- Да сэр, мы показали, что за каждую атаку по ВСУ, противник получит в два раза сильнее потери.
- Ужас! Да как вы могли, Владимир! Вы должны были в ответ просто пострелять по полю, и назвать в лице мистера Арестовича это адекватным ответом! Это только нам позволено в США после атаки террористов в Афганистане, уничтожить базу ИГИЛ. Но не вам украинцам!
Зелёное перемирие, парадами не выйграешь терпило.