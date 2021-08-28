"П#здец! Я таких прилетов не помню с 2017-го!", - соцсети об обстреле Авдеевки. ВИДЕО

Как сообщалось, сегодня, 28 августа, войска РФ совершили обстрел гражданской инфраструктуры Авдеевки из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и артиллерии калибра 122 мм.

Местные жители, волонтеры и журналисты с утра публикуют в соцсетях информацию об обстреле, информирует Цензор.НЕТ.

Так, пользователь Твиттера Сич Авдія пишет, что не помнит таких обстрелов с 2017-го года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российская артиллерия дважды обстреляла Авдеевку, ранен украинский воин, командование ООС ответный огонь приказало не открывать, - Бутусов. ФОТОрепортаж

Пиздц, я таких прилетов не помню с 2017. Я думал придется менять стекла — Сич Авдія (@owl_ok) August 28, 2021

Высунулся в окно, а там все небо в чёрном дыму — Сич Авдія (@owl_ok) August 28, 2021

короче били где-то с Донецка, явный тихий залп с той стороны — Сич Авдія (@owl_ok) August 28, 2021

Судя по работе ЗУ, корректировали огонь явно с помощью БПЛА, били в одну точку — Сич Авдія (@owl_ok) August 28, 2021

Авдеевка. А осадки все падают 💣💣и падают💣💣...

Синоптики нае@али...(9-19) — Летов Егор (@tiamat007) August 28, 2021

#Авдеевка обстрел со стороны Макеевской объездной. Уже четыре прилета. Все в черте города . — bamr (@bamr69) August 28, 2021

#Авдеевка уже более десяти прилетов . Похоже бьют со стороны Спартака , тяжело различить сильный туман . Ответки нет . — bamr (@bamr69) August 28, 2021

#Авдеевка прилеты в черту города . Бьют тяжелым . Ответки нет . — bamr (@bamr69) August 28, 2021

Также читайте: На обстрел Авдеевки российско-оккупационными войсками наши воины оказали адекватный ответ, - штаб ООС. ФОТОрепортаж

Журналистка Анастасия Нагорная также опубликовала несколько видео, на которых слышны звуки обстрелов и виден черный дым.

Как сообщалось, по факту обстрела Авдеевки возбуждено уголовное производство. В штабе ООС отметили, что на обстрел российско-оккупационных войск наши воины оказали адекватный ответ, прекратив огневую активность противника.

Вместе с тем, по данным главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, командование ООС приказало не открывать ответный огонь по оккупантам.