Военно-транспортный самолет ВСУ прибыл из Кабула в Борисполь с эвакуированными людьми. ВИДЕО
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28 августа в аэропорту Борисполя приземлился еще один эвакуационный рейс из Кабула, столицы Афганистана
Как передает Цензор.НЕТ, кадры посадки опубликовало Суспільне.
Самолет Ил-76 МД Вооруженных сил Украины, доставил украинцев и иностранцев, отмечает телеканал.
Сколько человек забрали на борту Ил-76, пока неизвестно.
У Борисполі приземлився літак з евакуйованими людьми з Кабула pic.twitter.com/pj9NoA0ap3— СУСПІЛЬНЕ НОВИНИ 📰 (@suspilne_news) August 28, 2021
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+14 Изо Браж
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что не так? экипаж - наши, а пассажиры - знакомые некоего Мустафы
афганцы виноваты, кончно, за свою судьбу, но не в большей мере чем наши беженцы -
больше миллиона с Донбасса
несколько сотен афганцев как-то "перемелятся"
не кацапы ж, в РПЦ точно ходить не будут !
"по делам судите их...."
2. У тебя тупое быдло все люди исламской веры -это "игиловцы"??? Точно тупой ид..от!
не наших людей Вы собираетесь девать (вопрос).
Порт Бари 1991 год.
«Чем крепче дом(страна)- тем больше иммигрантов.