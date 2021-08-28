Военно-транспортный самолет ВСУ прибыл из Кабула в Борисполь с эвакуированными людьми. ВИДЕО

28 августа в аэропорту Борисполя приземлился еще один эвакуационный рейс из Кабула, столицы Афганистана

Как передает Цензор.НЕТ, кадры посадки опубликовало Суспільне.

Самолет Ил-76 МД Вооруженных сил Украины, доставил украинцев и иностранцев, отмечает телеканал.

Сколько человек забрали на борту Ил-76, пока неизвестно.