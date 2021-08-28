Полиция задержала 51 представителя "Традиции и порядка" после ЛГБТ-акции в Одессе. ВИДЕО

В Одессе 28 августа прошло шествие за права ЛГБТИ, после окончания которого произошли столкновения между работниками правоохранительных органов и активистами организации "Традиция и порядок".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода, во время акции несколько кордонов полиции отделили участников от ее противников - представителей "Традиции и порядка", поэтому столкновений с ЛГБТ-активистами не произошло. После завершения шествия участники сели в автобусы и покинули место.

В Отделе коммуникации полиции Одесской области отмечают, что примерно через 20 минут после окончания акции "группа провокаторов проявила неадекватное поведение" и спровоцировала драку с применением слезоточивого газа с полицией.

В Одесі відбулись зіткнення між поліцією і представниками радикальної організації "Традиція і Порядок".



Кореспондент Радіо Свобода повідомляє про близько 10 затриманих. Зіткнення відбулися після закінчення прайд-ходи.



Відео: Михайло Штекель pic.twitter.com/4Te9mnYUbe — Радіо Свобода (@radiosvoboda) August 28, 2021

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"В результате противоправных действий 29 правоохранителей получили телесные повреждения, им была оказана медицинская помощь. Событие квалифицировано сразу по трем статьям Уголовного кодекса: ч.2 ст.345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч.1 ст.294 (Массовые беспорядки) и ч.4 ст.296 (хулиганство). Для выяснения обстоятельств в отдел полиции доставлены 51 человек", - говорится в сообщении.

Журналист Радіо Свобода уточняет, что среди задержанных - председатель одесского городского отделения "ТиП" Илья Попков. Задержанных доставили в районный отдел. При этом одному из участников контракции при задержании стало плохо, ему вызвали скорую.

По данным издания, участие в ЛГБТ-акции приняли около сотни человек, для обеспечения общественного порядка привлекли более 1000 правоохранителей, в том числе спецподразделения. Количество активистов "Традиции и порядка" правоохранители оценивают в около 200-300 человек. От слезоточивого газа пострадали около 10 человек.

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