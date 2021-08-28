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Полиция задержала 51 представителя "Традиции и порядка" после ЛГБТ-акции в Одессе. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

В Одессе 28 августа прошло шествие за права ЛГБТИ, после окончания которого произошли столкновения между работниками правоохранительных органов и активистами организации "Традиция и порядок".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода, во время акции несколько кордонов полиции отделили участников от ее противников - представителей "Традиции и порядка", поэтому столкновений с ЛГБТ-активистами не произошло. После завершения шествия участники сели в автобусы и покинули место.

В Отделе коммуникации полиции Одесской области отмечают, что примерно через 20 минут после окончания акции "группа провокаторов проявила неадекватное поведение" и спровоцировала драку с применением слезоточивого газа с полицией.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Представители "Традиции и порядка" помешали проведению мероприятий ЛГБТ-активистов в Киеве и Одессе. ФОТОрепортаж

"В результате противоправных действий 29 правоохранителей получили телесные повреждения, им была оказана медицинская помощь. Событие квалифицировано сразу по трем статьям Уголовного кодекса: ч.2 ст.345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч.1 ст.294 (Массовые беспорядки) и ч.4 ст.296 (хулиганство). Для выяснения обстоятельств в отдел полиции доставлены 51 человек", - говорится в сообщении.

Журналист Радіо Свобода уточняет, что среди задержанных - председатель одесского городского отделения "ТиП" Илья Попков. Задержанных доставили в районный отдел. При этом одному из участников контракции при задержании стало плохо, ему вызвали скорую.

По данным издания, участие в ЛГБТ-акции приняли около сотни человек, для обеспечения общественного порядка привлекли более 1000 правоохранителей, в том числе спецподразделения. Количество активистов "Традиции и порядка" правоохранители оценивают в около 200-300 человек. От слезоточивого газа пострадали около 10 человек.

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+18
Педики и лесбиянки, это нормально. В том смысле, что от этого никуда не деться- всегда были, есть, и будут! (у каждого свои тараканы) . Но пропагандировать эти не традиционные ценности просто наглость с их стороны. Пусть хоть живут вместе и все соседи будут догадываться в чём там дело, но пусть всё это будет молча.
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28.08.2021 22:53
+13
Судячи з того що в "Традиції і Порядок" видно одніх чоловіків, то то якийсь гей-клуб. Схоже вони теж приймали участь у параді.
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28.08.2021 22:29
+13
Поскольку традиция и порядок призывала голосовать за Зеленского а Зеленский на сцену попал через черный вход. То таки да!
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28.08.2021 22:33
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херни начитался, ты фильм "красный штат" смотрел?
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28.08.2021 23:35 Ответить
Я ТВ не дивлюся і дискутувати з Вами не буду, так як попкорн скінчився) Я за громадський порядок, хто б там кого не бив (поки це не Зеленський, Бєня і Ахметов)
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28.08.2021 23:42 Ответить
а кто решил что проведение этих парадов это порядок? референдум был? с каких пор большинство подчиняется меньшинству ?
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28.08.2021 23:54 Ответить
а тебе кто жить разрешал? референдум был?))))
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29.08.2021 05:34 Ответить
100 ********** + 1000 мусоров = 1100 **********
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28.08.2021 23:44 Ответить
а 73% не педики?)))
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29.08.2021 05:32 Ответить
Не, эти ********
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30.08.2021 11:36 Ответить
Этих содомитов нужно запрещать.
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28.08.2021 23:50 Ответить
Исходя из комментариев понятно почему нас не возьмут в ЕС
Надеюсь что здесь просто ботоферма процентов на 90 сидит
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29.08.2021 01:32 Ответить
Орион созвездие ,Сириус звезда объясните логику вашего ника
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29.08.2021 01:43 Ответить
Это, как члены моего кружка у людей нормальной ориентации.
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29.08.2021 05:24 Ответить
нормальной ориентации это дрочеры?))) кто решил что она нормальная? нужно писать нетрадиционная. человек от секса должен получать удовольствие, а как он этого добивается не должно волновать никого
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29.08.2021 05:31 Ответить
Нормальная - это близкая к статистической норме. А ****** - это не "нетрадиционно" а просто ненормально.
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29.08.2021 06:49 Ответить
это ты решил что ненормально, а для них нормально))) кушать мясо нормально а для веганов не нормально))) перестанешь жрать мясо потому что веганы этого не хотят?
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29.08.2021 08:34 Ответить
Я же говорю о статистической норме, а не субьективной оценке.
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29.08.2021 11:51 Ответить
По мордам задньоприводним теж видає ботоферма. І щоб ви не переймалися питаннями ботоферми, є статистика, ваша ж до речі статистика. І за нею ми знаходимось на одному місці з країнами Східної Європи та Італією, і їм це аж ніяк не заважає знаходитись в Європі. Тотальна маніпуляція.
Поліція затримала 51 представника "Традиції і порядку" після ЛГБТ-акції в Одесі - Цензор.НЕТ 2428
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29.08.2021 07:03 Ответить
Заднеприводных необходимо разгонять - их финансируют кремляди. Пример стоит брать с Польши...
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29.08.2021 01:40 Ответить
подозреваю что ты тоще на щах сидишь)))
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29.08.2021 08:36 Ответить
кацап, не пались так...
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29.08.2021 15:05 Ответить
какой ты умник)))) так быстро меня вычислил
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29.08.2021 17:01 Ответить
встань с бутылки...
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29.08.2021 19:03 Ответить
латентных раздражают вышедшие из шкафа.
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29.08.2021 02:41 Ответить
Бережіть свою домівку від гендерного Заходу. У них давно діягноз-самовбивці.
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29.08.2021 05:20 Ответить
У Рихарда Зорге было 300 половых партнеров за 20 дней.
Польза от ********** на лицо.
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29.08.2021 05:22 Ответить
по 15 в день?))) температуру мерял?)))
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29.08.2021 05:27 Ответить
Ты, дефачка, не отвлекайся на написание некомпетентных комментариев и сможешь достичь таких же высот.
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29.08.2021 05:34 Ответить
это все что твой куриный мозг смог выдавить?
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29.08.2021 08:38 Ответить
А можна пруфи?) То він виявляється не в розвідці працював, а в борделі... схоже на якусь "суворовщину".
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29.08.2021 06:30 Ответить
Обратись за своми пруфами в архив ГРУ.
Это цитата донесения контролёров центру с просьбой разрешить прекратить наблюдение за объектом, так как оно негативно влияет на психику.
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29.08.2021 07:34 Ответить
Пысы.
А, по большому счету, пруфы - любимый термин приматов не освоивших ни одной поисковой системы.
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29.08.2021 07:41 Ответить
да ребята просто импотенты и им обидно что вокруг все ведут половую жизнь а они нет))))
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29.08.2021 05:26 Ответить
Пусть они живут в лесу без инета и прочих прелестей цивилизации, и копм пусть выкинул, бо Тьюринг создал как таковое понятие алгоритма, что стало началом создание первого языка программирования, и в конце вообще всего ИТ, а он заднепроходец. Нахер компы!
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29.08.2021 06:06 Ответить
точно. все теперь от Тьюринга законтачились и зашкварились.
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29.08.2021 06:32 Ответить
заднєприводне, зашкварилось.
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29.08.2021 08:39 Ответить
поздравляю тебя заднєприводне, що ти зашкварилось.
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29.08.2021 19:13 Ответить
заднєприводний Valeri Chigirin їсть лайняшки, бо сам гомосяшка
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29.08.2021 21:16 Ответить
молодец, ты и только ты и есть тот самый Valeri Chigirin, который " їсть лайняшки, бо сам гомосяшка"
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29.08.2021 21:34 Ответить
Тільки для інформації. Якщо б Тьюринг не розгадав метод
кодування машиной "Енігма", то 2-га Світова війна закінчилася
б на1,5 року пізніше,а людей загинуло б на 15млн.більше!
Підраховано англійськими та французськими спеціалістами.
Те що він був "із ціх"- ну що поробиш проти природи не попреш.
( дані з документального фільму) Поліція затримала 51 представника "Традиції і порядку" після ЛГБТ-акції в Одесі - Цензор.НЕТ 7993
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29.08.2021 14:18 Ответить
все победители и выжившие законтачились и зашкварились от Тьюринга. Весь мир, все люди на планете.
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29.08.2021 19:12 Ответить
Як таке поняття алгоритму запропонував Аль Хорезмі, першу мову програмування німецький інженер Конрад Цузе в 1942р, і вони з Тюрінгом знаходилися в різних державах, які на той час перебували в стані війни. Так що Plankalkül був створений абсолютно незалежно від Тюрінга. Все вами сказане чиста маніпуляція, навіть брехня.
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29.08.2021 06:49 Ответить
Первую программу написала Ада Байрон для компьютера Чарлза Бебиджа в 1840х годах.
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29.08.2021 06:54 Ответить
заднєпроходне, а які права лгибити хоче, хіба є якісь обмеження?
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29.08.2021 08:34 Ответить
Дай подумать... Ну сходу например брак, не?
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29.08.2021 12:35 Ответить
а тим чим думаєш, тим куди пердолися? де і в якому законі є заборона гомосятині вступати в шлюб?
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29.08.2021 16:30 Ответить
ты что тупое? Ты хоть бы мат часть подучил, официально однополые браки в Украине не признаются, со всеми юридическими последствиями. В европах это закреплено как вид дискриминации.
А матчасть по поводу "пердолиться" у тебя вообще страдает, видать ты латентный, как этот ***** Милонов или как этого упоротого кацапа зовут.
Гетеросексуалы "пердолятся" в задний привод при определенных условиях еще чаще чем гомосеки. Вспомнить армию, флот дальнего плавания и конечно же тюрьмы. Нет баб так и очко товарища подойдет лол... В одной американской тюряге для пожизненых, там как и везде 99% гетеросексуалов, но так как баб им больше никогда не увидеть, да и мужиков тоже, кроме товарища по камере, так 99% клапаны друг другу прочищают целыми днями, бо заняться больше нечем.
Гомосексуализм это про забагованые нейромедиаторы и структура мозга. В общем чел влюбляется не в противоположный пол, а при любви там такой коктейль в башке твориться что это ппц. Но для нашего общества это как бы не критично.

Ты бы подучил мат часть, а потом изрыгал свой бред.
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29.08.2021 16:47 Ответить
заднєприводне, навчись думки висловлювати, а тоді будеш щось хрюкати на своєму скотинячому. а скажи, чому для дегенератів мають бути якісь інші права, що ще виродкам треба дозволити?
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29.08.2021 18:40 Ответить
тупица, какие такие другие права, ты что идиот или троль? В спам скотыняка тупорылая
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29.08.2021 21:41 Ответить
о пердак підгорів у заднєприводного, так значить, тим дегенератом просто зайнятись немає чим, і ніхто їхніх ніяких прав не порушує.
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30.08.2021 07:44 Ответить
Кумарят эти петушиные движняки.
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29.08.2021 06:33 Ответить
если не запрещать ******* и лесби ходить по улицам --- то завтра выйдут педофилы . потом зоофилы . а за ними некрофилы ---- если серьезно то как усыновленный мальчик двумя *******и обьяснит однокласникам почему у него папа-папа и мама-папа --- или у другого ребенка мама-папа и мама-мама . а ведь ****** требуют чтобы это узаконили --- и какими выростут дети в таких ..семьях..
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29.08.2021 07:30 Ответить
Почему полиция когда бьет громадян не соблюдает закон о мове? Не первый раз такое наблюдаю.
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29.08.2021 07:59 Ответить
Бо украиномовный полицай не способен на такое.
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29.08.2021 11:12 Ответить
а що ті лгибитишні хочуть, яких прав, хіба у нас є якісь заборони чи обмеження для гомосятини?
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29.08.2021 08:36 Ответить
Ніяких обмежень для них немає. Законів проти гомосятини в Україні не існує. Щоби зрозуміти мету оцих гей-парадів, треба всього-на-всього поглянути, що коїться в Старій Європі, Штатах та Канаді: глобалісти, прагнучи зруйнувати традиційну структуру суспільства й перетворити людей на овець щоби легше стригти, саджають лгбт-свиноту на голову 99% громадян традиційної орієнтації, а самих цих громадян фактично проголошують людьми другого сорту і маргіналізують. Тому треба всіляко протидіяти спробам просунути гомосятину в Україну.
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29.08.2021 09:24 Ответить
Цікаво, що ряджені під патріотів вороги України порохоботи всіляко підтримують лгбт-свиноту.
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29.08.2021 09:25 Ответить
В Україні немає заборони пропаганди ЛГБТ, але є гарантоване Конституцією право на мирні збори. В принципі цим усе й сказано. Тобто, ЛГБТ в цьому випадку не порушили жодного закону України! Націоналістам щось не подобається? Ок. Але право бити морду їм ніхто не давав, право нападати на поліцейських їм ніхто не давав. У них немає такого права по закону. Навпаки, закони України забороняють такі дії. Отже, саме націоналісти порушували закон і мають нести відповідальність.

Тим, хто пише коменти стосовно того, що вони хочуть бачити на вулицях та що не хочуть бачити, можна сказати наступне. Вулиця - то не ваша особиста власність. Ваша власність - це квартира, власний будинок і лише там у вас є право встановлювати власні правила. В громадських місцях діє українське законодавство, а не ваше бажання.

Заборонити ЛГБТ-демонстрації законодавчо може лише Верховна Рада шляхом внесення змін у Конституцію і закони України. Тому усі охочі заборонити такі речі мають вимагати від партій, депутатів внести такі зміни в законодавство України. Виходити на власні демонстрації і вимагати прийняття законів, подібних до законів, які прийняті, наприклад, в Росії. Звичайно, в цьому разі і безвіз накриється мідним тазом, і асоціація з ЄС, але тут кожний має думати, в якій державі він хоче жити.

А поки що, закон є закон і його потрібно поважати і виконувати, а не мордобій влаштовувати і показувати невигідну картинку, якою охоче скористаються наші вороги.
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29.08.2021 09:40 Ответить
Ви докладно розклали все по своїх полицях і аргументовано!
З цим неможливо не погодитися. Давно маю підозру що серед
ціх радикалів ховаються "голубці". Бо в однієї медичної книзі
болгарською мовою вичитав що гомосексуальний досвід має
кожен десятий чоловік. Такі перверсії зафіксовані в древне-
грецької та древнеримської літературі.Наприклад поезія
поетеси Сапфо,а ще пізніше ми находим таке і у Шекспира,
його сонети ясно про це розповідають. А войовничим святошам
я не вірю! Бо одружені теж бігають до "хлопчиків". Поліція затримала 51 представника "Традиції і порядку" після ЛГБТ-акції в Одесі - Цензор.НЕТ 3918
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29.08.2021 15:08 Ответить
Хто до кого бігає - точно не моя справа. Особисто я свідомо стою на позиції, що бути патріотом своєї країни - це дотримуватися її Конституції і законів, бути цивілізованою людиною і усі спірні питання вирішувати спокійно і без емоцій і лише у правовому руслі. Мінімум емоцій, максимум розуму. Це і відрізняє людину від мавпи. Впевнений, що саме такий конструктив в нашому суспільстві абсолютно не потрібен нашим ворогам. Їм потрібна картинка - мордобої, ґвалт, фонтан емоцій, розбиті обличчя одних українців іншими українцями. Це ж кайф для Росії. Саме така картинка потрібна Кремлю. Вони будуть її смакувати з найвищою насолодою, буквально з екстазом, отримуючи оргазм від кожного побитого українського обличчя. Ну, як тут їм не радіти? І, звичайно, такою картинкою постійно їх забезпечують такі "патріоти" України, як Традиції і порядок, Свобода, Нацкорпус. А всій час і УНА-УНСО це робила. Я не вважаю їх ні за патріотів, ні за націоналістів. Битися потрібно з ворогом, а не з земляками, якими б вони не були.
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29.08.2021 15:55 Ответить
Абсолютно згоден з Вами! Організовані шайки типу "традиції і порядок","свобода","нацкорпус"-
суть погано організовані тітушки в брудних лапах політіканів. Напасти на кого послабше тут
вони герої і патріоти, а як Батьківщину захищати то звичайнисенькі бздуни!
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29.08.2021 20:38 Ответить
Так -то воно так, тільки трішечки не так. Річ у тім, що лгбт-свинота, виходячі на свої марші, позиціонує себе як упосліджених, "уніженних і оскопльонних" тскть, і тексти несуть відповідного змісту, мовляв, хочуть їх, бідолашних зі світу зжити. А закон проти пропаганди гомосятини прийняти треба, бо вона загрожує національній безпеці, оскільки знижує народжуваність, руйнує сім'ї і суспільну тканину. До чого це приводить на практиці - достатньо поглянути на Стару Ойропу та Штати з Канадою.
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29.08.2021 20:46 Ответить
Я так розумію традиція і порядок - це жертви лгбт
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29.08.2021 09:59 Ответить
". Но пропагандировать эти не традиционные ценности просто наглость с их стороны."
Блеск!
Запрещаем "лебединое озеро"!
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29.08.2021 10:46 Ответить
В Афганістані порушують права цієї нетрадиційної спільноти.Летіть туди і відстоюйте свої права.Тим паче літак зворотнім рейсом порожнім в Афганістан летить.Всім на борту місця хватить.В Україні їх права ніхто не порушує і не притисняє то й мітинги нема чого влаштовувати.Не потрібно рекламувати свій спосіб життя.Нагадує кацапів,які зі своїм "притіснєнієм"весь світ задовбали.
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29.08.2021 11:42 Ответить
підарасохранителі....
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29.08.2021 16:39 Ответить
Здається мені що "Традиції і порядок" і є справжніми підарасами..
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29.08.2021 20:54 Ответить
во времена настали, ****** в погонах защищают пидоров в трусах и пакуют людей с нормальной ориентацией
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30.08.2021 11:17 Ответить
Провокационные действия поощряет власть, а не ТиП
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31.08.2021 11:19 Ответить
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