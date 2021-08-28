Полиция задержала 51 представителя "Традиции и порядка" после ЛГБТ-акции в Одессе. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Происшествия
В Одессе 28 августа прошло шествие за права ЛГБТИ, после окончания которого произошли столкновения между работниками правоохранительных органов и активистами организации "Традиция и порядок".
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода, во время акции несколько кордонов полиции отделили участников от ее противников - представителей "Традиции и порядка", поэтому столкновений с ЛГБТ-активистами не произошло. После завершения шествия участники сели в автобусы и покинули место.
В Отделе коммуникации полиции Одесской области отмечают, что примерно через 20 минут после окончания акции "группа провокаторов проявила неадекватное поведение" и спровоцировала драку с применением слезоточивого газа с полицией.
В Одесі відбулись зіткнення між поліцією і представниками радикальної організації "Традиція і Порядок".— Радіо Свобода (@radiosvoboda) August 28, 2021
Кореспондент Радіо Свобода повідомляє про близько 10 затриманих. Зіткнення відбулися після закінчення прайд-ходи.
Відео: Михайло Штекель pic.twitter.com/4Te9mnYUbe
"В результате противоправных действий 29 правоохранителей получили телесные повреждения, им была оказана медицинская помощь. Событие квалифицировано сразу по трем статьям Уголовного кодекса: ч.2 ст.345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч.1 ст.294 (Массовые беспорядки) и ч.4 ст.296 (хулиганство). Для выяснения обстоятельств в отдел полиции доставлены 51 человек", - говорится в сообщении.
Журналист Радіо Свобода уточняет, что среди задержанных - председатель одесского городского отделения "ТиП" Илья Попков. Задержанных доставили в районный отдел. При этом одному из участников контракции при задержании стало плохо, ему вызвали скорую.
По данным издания, участие в ЛГБТ-акции приняли около сотни человек, для обеспечения общественного порядка привлекли более 1000 правоохранителей, в том числе спецподразделения. Количество активистов "Традиции и порядка" правоохранители оценивают в около 200-300 человек. От слезоточивого газа пострадали около 10 человек.
Пожалуйста, подождите...
Надеюсь что здесь просто ботоферма процентов на 90 сидит
Польза от ********** на лицо.
Это цитата донесения контролёров центру с просьбой разрешить прекратить наблюдение за объектом, так как оно негативно влияет на психику.
А, по большому счету, пруфы - любимый термин приматов не освоивших ни одной поисковой системы.
кодування машиной "Енігма", то 2-га Світова війна закінчилася
б на1,5 року пізніше,а людей загинуло б на 15млн.більше!
Підраховано англійськими та французськими спеціалістами.
Те що він був "із ціх"- ну що поробиш проти природи не попреш.
( дані з документального фільму)
А матчасть по поводу "пердолиться" у тебя вообще страдает, видать ты латентный, как этот ***** Милонов или как этого упоротого кацапа зовут.
Гетеросексуалы "пердолятся" в задний привод при определенных условиях еще чаще чем гомосеки. Вспомнить армию, флот дальнего плавания и конечно же тюрьмы. Нет баб так и очко товарища подойдет лол... В одной американской тюряге для пожизненых, там как и везде 99% гетеросексуалов, но так как баб им больше никогда не увидеть, да и мужиков тоже, кроме товарища по камере, так 99% клапаны друг другу прочищают целыми днями, бо заняться больше нечем.
Гомосексуализм это про забагованые нейромедиаторы и структура мозга. В общем чел влюбляется не в противоположный пол, а при любви там такой коктейль в башке твориться что это ппц. Но для нашего общества это как бы не критично.
Ты бы подучил мат часть, а потом изрыгал свой бред.
Тим, хто пише коменти стосовно того, що вони хочуть бачити на вулицях та що не хочуть бачити, можна сказати наступне. Вулиця - то не ваша особиста власність. Ваша власність - це квартира, власний будинок і лише там у вас є право встановлювати власні правила. В громадських місцях діє українське законодавство, а не ваше бажання.
Заборонити ЛГБТ-демонстрації законодавчо може лише Верховна Рада шляхом внесення змін у Конституцію і закони України. Тому усі охочі заборонити такі речі мають вимагати від партій, депутатів внести такі зміни в законодавство України. Виходити на власні демонстрації і вимагати прийняття законів, подібних до законів, які прийняті, наприклад, в Росії. Звичайно, в цьому разі і безвіз накриється мідним тазом, і асоціація з ЄС, але тут кожний має думати, в якій державі він хоче жити.
А поки що, закон є закон і його потрібно поважати і виконувати, а не мордобій влаштовувати і показувати невигідну картинку, якою охоче скористаються наші вороги.
З цим неможливо не погодитися. Давно маю підозру що серед
ціх радикалів ховаються "голубці". Бо в однієї медичної книзі
болгарською мовою вичитав що гомосексуальний досвід має
кожен десятий чоловік. Такі перверсії зафіксовані в древне-
грецької та древнеримської літературі.Наприклад поезія
поетеси Сапфо,а ще пізніше ми находим таке і у Шекспира,
його сонети ясно про це розповідають. А войовничим святошам
я не вірю! Бо одружені теж бігають до "хлопчиків".
суть погано організовані тітушки в брудних лапах політіканів. Напасти на кого послабше тут
вони герої і патріоти, а як Батьківщину захищати то звичайнисенькі бздуни!
Блеск!
Запрещаем "лебединое озеро"!