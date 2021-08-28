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убийство (6290) Харьков (6515)

Подозреваемый в убийстве тещи 18-летний харьковчанин Газиев - пророссийский активист, сменивший несколько партий, - СМИ. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

18-летнего харьковчанина Артура Газиева, признавшегося в убийстве тещи, отправили под арест.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня".

Убийство произошло в кафе. На месте оперативники нашли связанное окровавленное тело владелицы заведения с мешком на голове. Из кассы пропали деньги, из бара – алкоголь.

Местные говорят, кафе открылось меньше месяца назад. Заправлял здесь парень, часто вместе с 45-летней родственницей.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": С особой жестокостью убил тещу и инсценировал разбойное нападение: в Харькове задержали 18-летнего парня. ФОТО

18-летнего молодого человека, зятя погибшей, следователи и называют убийцей. Мол, он пытался скрыть преступление: чтобы избавиться от тела, вызвал грузовое такси.

"Водитель такси во время загрузки пакета в автомобиль начал сомневаться относительно того, что данный груз был именно акустической системой, как сообщали клиенты. И попросил, чтобы показали, что именно находится в мешке", - комментирует пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко.

Затем юноша инсценировал разбойное нападение на кафе и сам вызвал полицию. Но впоследствии во всем признался. Уверяет, что был трезв, и не понимает, как "перешел границу".

"Она начала меня доставать: "ты молокосос, что ты там..." Ну, куча унижений. Я молчу, молчу, молчу. Она из-за того, что я игнорирую, ей это даже дома не нравилось. Она меня поворачивает, хватает. Я ее отталкиваю, она снова. Тогда я бокалом нанес удар в лицо", – рассказывает подозреваемый Артур Газиев.

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Он нанес потерпевшей не менее пяти последовательных ударов в область туловища. Через несколько минут женщина перестала подавать признаки жизни.

Газиев объясняет: женился на любимой девушке в начале июля. Но отношения с ее мамой не сложились. Та, бывало, выпивала, постоянно задиралась к нему. Требовала, чтобы погасил ее старые долги. А еще якобы соблазняла его, чтобы вызвать ревность у своего мужа.

"Ее собственный брат и муж обвиняли ее в том, что она увела меня у моей жены. И якобы она была моей любовницей... Она выжирала мой мозг изнутри", - утверждает подозреваемый.

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Газиев просил отправить его под домашний арест. Мол, он не представляет ни для кого угрозы, просто теща достала. Но судья решает - на время расследования дела парень должен находиться в СИЗО. За умышленное убийство ему грозит до 12 лет лишения свободы.

По данным telegram-канала "Харьков 1654", в 2017 году Артур Газиев был сторонником мєра Харькова Геннадия Кернеса, в начале 2018-го - в молодежной партии Петра Порошенко, после тогдашней главы Харьковской ОГА Юлии Светличной, потом местных бизнесменов и политиков Александра Фельдмана и Дмитрия Маринина, а в конце января 2020 года стал членом партии Шария.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+31
а сколько раз немцам говорил -
не пускайте кацапа за свой стол,
бо кацап всё пожрёт, всё выпьет и вам в тарелку насрёт...
мне не верили
говорили что я - русафоп ...
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29.08.2021 00:09
+25







Олег Леусенко@leusenko1





Газпром перестал продавать газ европейцам на 2022 год через собственную Электронную торговую площадку (ЭТП), - данные терминала Bloomberg.
Прекращены торги лотами с поставкой в I квартале 2022-го и полностью на весь год.
Самое смешное, что еврохвойды даже после этого не поумнеют.
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29.08.2021 00:00
+14
А хто?? Петр І Катька ІІ !!! До них була Московія !!!))))
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29.08.2021 00:25
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Членом партії тещі.
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29.08.2021 12:44 Ответить
Азер он)
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29.08.2021 05:05 Ответить
Зверушка всегда остается зверушкой. Другие национальности, судя по поведению зверушек в Киеве, достойны.быть у них только рабами.
Иноплеменники в Украине - будущая серьезная опасность в Киеве. Заигрывания с ними, строительство мечетей еще не раз аукнется Украине.
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29.08.2021 07:20 Ответить
Общался с турками и они действительно нас как за рабов держут) также говорят что благодарям им и байрактарам они спасают от рашки
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29.08.2021 07:40 Ответить
Кого "вас" держат турки? Підозрюваний у вбивстві тещі 18-річний харків'янин Газієв - проросійський активіст, який змінив кілька партій, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9105
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29.08.2021 12:25 Ответить
Кернес, Порошенко, шарий. Там реально полний кал в башке.
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29.08.2021 05:16 Ответить
И возраст несовершеннолетний. Теперь ему надо в партию Тюрьма и волЯ.
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29.08.2021 07:04 Ответить
та шо там може бути? Піздюку 18 років. В такому віці мозгів ні в кого нема. Мозги в середньому десь в 25 з'являються, хоча в деяких унікумів і після 60 вони відсутні.
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29.08.2021 11:14 Ответить
Я в 20 знав, що я український націоналіст, їм і помру.
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29.08.2021 15:59 Ответить
Он много слушал шария
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29.08.2021 07:11 Ответить
Бросил Порошенко и стал шариевцем. Нехорошая тенденция. Видео недоступно. Пользователь запретил просмотр ролика на этом ресурсе. И зачем такое выкладывать.
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29.08.2021 07:50 Ответить
Можно нажать на ссылку YouTube на самом видео и попадешь на видео в Ютубе, а там уже можно посмотреть это видео. Посмотреть на лица.
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29.08.2021 08:06 Ответить
ото всі хто кидають порошенко потім їдуть кришою. вони там рошеном їх усіх зомбують!! Просто перестають видавати шалену бджілку і у людей криша їде. Астанавітєсь!!
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29.08.2021 11:11 Ответить
І батьків не чутно.
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29.08.2021 12:47 Ответить
Дививсь той ролик. В кращих традиціях совка - алкаші з інопланетянином відкрили блювотну розливайку. І невже туди люди заходили ? Разом пили, разом блювали, зясовували стосунки "Ти меня уважаеш ?"
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29.08.2021 08:26 Ответить
У парня были "устойчивые политические убеждения"- сторонник Кернеса,член молодого крыла партии Порошенко, потом сторонник Фельдмана и на закуску член партии Шария.
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29.08.2021 08:44 Ответить
арчи арчи будет у него навес- зверьки такое любят , а на тюрьме он будет в авторитете (свои черножопые его пригреют), поскольку там все черножепые живут не так как славяне , а как высшая каста Підозрюваний у вбивстві тещі 18-річний харків'янин Газієв - проросійський активіст, який змінив кілька партій, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7136
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а насчет тещи - то сейчас тещи те которым по 40 лет -еще те тещи , в тиктоках, и со смузи,
так шо есть проценты шо она его сама задолбала психологически- но у нас в стране на такие психологические моменты и презумпцию невиновности накакать априори, если ты рядовой гражданин
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29.08.2021 10:04 Ответить
Хотелось бы написать,что он 73%-ый зебил,но " в молодежной партии Петра Порошенко" спутало все карты)Впрочем от подельника Медведчука до Шария -рукой подать
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29.08.2021 10:19 Ответить
Ну и дураки вы все.
Эта история НИЧЕГО не говорит о партиях, но ВСЁ - про тов. Гадзиева.
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29.08.2021 10:31 Ответить
из партии пороха - в партию шария
ха-ха-ха!
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29.08.2021 10:50 Ответить
от **** цей Порошенко. Не платив пацану гроші, то йому прийшлось до шарія піти. І присісти на російська бабло. Бідний пацан.
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29.08.2021 11:08 Ответить
истинный херковчанин ...
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29.08.2021 11:42 Ответить
Всегда говорил, что полоскание зубов ромашкой - это лучшее лекарство от синяков, а оказывается и жизнь спасает
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29.08.2021 12:12 Ответить
Кохалася чорноброва з москалем,так що тещі перепало.....А кобзар недаремно попереджав!!!
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29.08.2021 16:44 Ответить
Газиев был сторонником мєра Харькова Геннадия Кернеса, в начале 2018-го - в молодежной партии Петра ПорошенкоИсточник: https://censor.net/ru/v3285089 - Підозрюваний у вбивстві тещі 18-річний харків'янин Газієв - проросійський активіст, який змінив кілька партій, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6013
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29.08.2021 21:59 Ответить
Я как предчувствовал, что тещ обычно убивают пророссийские активисты.
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29.08.2021 23:08 Ответить
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