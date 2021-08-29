Жители села на Киевщине перекрыли трассу в столицу, чтобы добиться подключения газа в их домах, - журналист Казимко. ВИДЕО

"Киевоблгаз" 26 августа отключил газ в трех домах в селе Святопетровское Киево-Святошинского района Киевской области.

Об этом сообщает в Facebook журналист Косс Казимко, передает Цензор.НЕТ.

По его информации, до сих пор без газа остаются около 500 человек, у многих есть дети.

28 августа люди перекрыли трассу в сторону Белогородки и Киева. На месте работает полиция.

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