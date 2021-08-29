Жители села на Киевщине перекрыли трассу в столицу, чтобы добиться подключения газа в их домах, - журналист Казимко. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости
"Киевоблгаз" 26 августа отключил газ в трех домах в селе Святопетровское Киево-Святошинского района Киевской области.
Об этом сообщает в Facebook журналист Косс Казимко, передает Цензор.НЕТ.
По его информации, до сих пор без газа остаются около 500 человек, у многих есть дети.
28 августа люди перекрыли трассу в сторону Белогородки и Киева. На месте работает полиция.
Топ комментарии
+14 три - пятнадцать
показать весь комментарий29.08.2021 00:26
+5 olele
показать весь комментарий29.08.2021 00:21
+5 vismavista
показать весь комментарий29.08.2021 00:47
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Олег Леусенко@leusenko1
Газпром перестал продавать газ европейцам на 2022 год через собственную Электронную торговую площадку (ЭТП), - данные терминала Bloomberg.
Прекращены торги лотами с поставкой в I квартале 2022-го и полностью на весь год.
Самое смешное, что еврохвойды даже после этого не поумнеют.
надеюсь гас подключают, а не зеленку всем в глаза пырскают...
с некоторых пор "на месте работает полиция" стало синонимом - дела не будет.
саратов ихний - Крым украинский, наш...
"Жили в слободе Покровской украинцы-хлеборобы, богатые хуторяне, немцы-колонисты,
лодочники, грузчики, рабочие лесопилок, костемольного завода и немного русских крестьян".
отже, можна знайти
фуйло, ще літом починає свій газовий шантаж,
а хто (для Европи) буде винуватий ?
звичайно ж - Україна ...
У нас Фирташев и ваших "зеленых академиков" катьма.
"Делайте под себя! - як казав великий прольєтарський поет Маяковський.
і не тобі вже повчати що тут робити
А то виродки взяли моду! Ідіть під АП, ВР, КМ і там перекривайте їм що хочете. А в чому провина людей які в цей час їдуть цією дорогою?
Я кілька разів потрапляв у пробки через таких "вештунів" дорогою. І якби їх хтось зніс вантажівкою - я їм не співчував би...
Сподіваюсь саме звідси почнеться нова коліївщина.
Хоча сподівання і примарні. Молодь протестує ногами до Польщі, а старики у кращій світ
Все эти перекрыватели - КОЗЛЫ!
Едешь ты такой себе домой, тут раз олень дорогу перекрыл потому что у него газа нету.
А я тут причем???