Украинка Свитолина выиграла 16-й турнир в карьере и вернется в пятерку сильнейших теннисисток мира. ВИДЕО

Украинская теннисистка Элина Свитолина стала победительницей турнира WTA-250 Chicago Women’s Open в США.

В финале украинская теннисистка, посеянная на турнире под первым номером, за 2 часа 2 минуты переиграла французскую теннисистку Ализе Корне(9): 7-5 6-4, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Теннисный портал Украины.

Украинка уверенно начала встречу, выйдя вперед со счетом 3-0. Однако Корне смогла отыграться и даже заработала брейкпойнты при счете 5-5, но Свитолина устояла и затем взяла подачу соперницы.

Во второй партии украинка несколько раз выходила вперед с брейком, но француженка трижды отыгрывалась. Не удалось Свитолиной подать на матч при счете 5-3. Впрочем, уже в следующем гейме она одержала победу в матче, реализовав свой первый же матчбол.

It's @ElinaSvitolina's kind of town! 🎶



Chicago's top seed claims her 16th WTA trophy, defeating Cornet for a first title since September!#ChiTennisFestival pic.twitter.com/bGYTgUi1sB