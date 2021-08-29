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победа (565) США (23185) теннис (150) Свитолина (48)

Украинка Свитолина выиграла 16-й турнир в карьере и вернется в пятерку сильнейших теннисисток мира. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Спорт

Украинская теннисистка Элина Свитолина стала победительницей турнира WTA-250 Chicago Women’s Open в США.

В финале украинская теннисистка, посеянная на турнире под первым номером, за 2 часа 2 минуты переиграла французскую теннисистку Ализе Корне(9): 7-5 6-4, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Теннисный портал Украины.

Украинка уверенно начала встречу, выйдя вперед со счетом 3-0. Однако Корне смогла отыграться и даже заработала брейкпойнты при счете 5-5, но Свитолина устояла и затем взяла подачу соперницы.

Во второй партии украинка несколько раз выходила вперед с брейком, но француженка трижды отыгрывалась. Не удалось Свитолиной подать на матч при счете 5-3. Впрочем, уже в следующем гейме она одержала победу в матче, реализовав свой первый же матчбол.

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На пути к титулу первая ракетка Украины обыграла 4 француженок и 1 представительницу Швеции.

В Чикаго Элина Свитолина завоевала свой 16-й титул WTA в карьере и первый в нынешнем сезоне. Таким образом, украинка выиграла 16-й финал из 19. В обновленном рейтинге Элина вернется в число пяти сильнейших.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+16
Молодець !
Вітання і побажання нових перемог.
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29.08.2021 02:18
+7
красавица и умница...!
Поздравления!
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29.08.2021 02:54
+3
Украинка Свитолина выиграла 16-й турнир в карьере и вернется в пятерку сильнейших теннисисток мира - Цензор.НЕТ 8801
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29.08.2021 07:57
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Молодець !
Вітання і побажання нових перемог.
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29.08.2021 02:18 Ответить
красавица и умница...!
Поздравления!
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29.08.2021 02:54 Ответить
красавица и умница... як і її чоловік... а дітлахи якими ж будуть, щиро-чорними чи фіолетовими. Українка Світоліна виграла 16-й турнір у кар'єрі і повернеться до п'ятірки найсильніших тенісисток світу - Цензор.НЕТ 9807
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29.08.2021 10:50 Ответить
красавица и умница!
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29.08.2021 10:57 Ответить
А тебе какая разница. Нацист?
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29.08.2021 11:00 Ответить
а чого цікавишся, кацапоізичне?
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29.08.2021 11:57 Ответить
👍👍👍
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29.08.2021 07:21 Ответить
Она что, лучше Машки Шараповой??? Кацапка Падлюченкова 15-я. Сплошная русофобия!!!
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29.08.2021 07:56 Ответить
Пока ещё не лучше
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29.08.2021 08:20 Ответить
Украинка Свитолина выиграла 16-й турнир в карьере и вернется в пятерку сильнейших теннисисток мира - Цензор.НЕТ 8801
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29.08.2021 07:57 Ответить
Франция в шоке. За турнир 4 француженек обыграла и одну шведку.
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29.08.2021 08:46 Ответить
Між іншим, Корне - колишня дівчина Монфіса, нині чоловіка Еліни. Чи було це додатковою мотивацією і для кого більшою - невідомо. Але таке воно спортивне життя.
Еліні - подальших успіхів і перемог.
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29.08.2021 09:04 Ответить
под шконку, козлина
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29.08.2021 09:56 Ответить
Монфис хорошо играет на ********* Українка Світоліна виграла 16-й турнір у кар'єрі і повернеться до п'ятірки найсильніших тенісисток світу - Цензор.НЕТ 7471
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29.08.2021 09:11 Ответить
ЭЛЕЧКА, умница-красавица и великий труженик, с победой!!! Новых красивых, убедительных и конечно, победоносных турниров!
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29.08.2021 09:55 Ответить
ВІТАЄМО !! МОЛОДЧИНА !! КРАСУНЯ !! ТРУДІВНИЦЯ !! ПАТРІОТКА !! ГОРДІСТЬ УКРАЇНИ !!
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29.08.2021 10:39 Ответить
ВАТНИЦА!
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29.08.2021 11:46 Ответить
За кого тут можно порадоваться так это за негра, сначала пользовал Корне, теперь Свитолину.
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29.08.2021 11:45 Ответить
С Корне роман у них 15 лет назад был ) Дело молодое.
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29.08.2021 12:52 Ответить
А кого же не иметь, как собственную жену? Это у тебя пользованием называется? Думаю, что Корне и Свитолина в твою сторону и пукать бы не стали!
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06.12.2021 18:02 Ответить
 
 