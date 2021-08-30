Украинец Полянский завоевал золото в академической гребле на Паралимпиаде в Токио, а Зубковская - по прыжкам в длину. ВИДЕО

Украинские спортсмены завоевали две золотые медали Паралимпийских игр 2020 года в Токио сегодня, 29 августа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает Национальный паралимпийский комитет Украины.

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"Роман Полянский со значительным отрывом завоевал золотую медаль в гребле академической", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это вторая золотая медаль Романа и второе золото Украины сегодняшнего утра

Украинская легкоатлетка Оксана Зубковская, как передает Twitter Паралимпиады, завоевала золото по прыжкам в длину.

Зубковская выиграла финал в классе Т12 с результатом 5,54 метра.

Таким образом, в активе сборной Украины на Паралимпиаде 36 медалей: 10 золотых, 17 серебряных и 9 бронзовых.

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