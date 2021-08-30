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Украинец Полянский завоевал золото в академической гребле на Паралимпиаде в Токио, а Зубковская - по прыжкам в длину. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Спорт

Украинские спортсмены завоевали две золотые медали Паралимпийских игр 2020 года в Токио сегодня, 29 августа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает Национальный паралимпийский комитет Украины.

"Роман Полянский со значительным отрывом завоевал золотую медаль в гребле академической", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это вторая золотая медаль Романа и второе золото Украины сегодняшнего утра

Украинская легкоатлетка Оксана Зубковская, как передает Twitter Паралимпиады, завоевала золото по прыжкам в длину.

Зубковская выиграла финал в классе Т12 с результатом 5,54 метра.

Таким образом, в активе сборной Украины на Паралимпиаде 36 медалей: 10 золотых, 17 серебряных и 9 бронзовых.

Читайте: Украинские спортсмены в четвертый день Паралимпиады завоевали 12 медалей, - НОК

Автор: Богдан Гуньковський
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Какие молодцы ребята.

Украина много строит жилья. Взяли бы за правило награждать золотых олимпийцев квартирами . Однокомнатная квартира стоит недорого
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29.08.2021 08:47 Ответить
+++!!!!...
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29.08.2021 09:06 Ответить
ВІТАЄМО !!!!
Українець Полянський здобув золото в академічному веслуванні на Паралімпіаді в Токіо, а Зубковська - зі стрибків у довжину - Цензор.НЕТ 1908

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29.08.2021 09:26 Ответить
Спасибо ВАМ, наши ЗОЛОТЫЕ, за то, что прославляете Украину и подчеркиваете, что мы ЕСТЬ, и МЫ СОСТОЯЛИСЬ!!! Так держать!!!
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29.08.2021 09:49 Ответить
круто... ещё б две медалечки...
Українець Полянський здобув золото в академічному веслуванні на Паралімпіаді в Токіо, а Зубковська - зі стрибків у довжину - Цензор.НЕТ 7501
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29.08.2021 10:09 Ответить
лучше бы ещё 4 медалечки...
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29.08.2021 10:40 Ответить
МОЛОДЦІ !!! ТАК ТРИМАТИ !!! СЛАВА УКРАЇНІ !!!!
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29.08.2021 10:37 Ответить
Супер! +++
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29.08.2021 12:33 Ответить
 
 