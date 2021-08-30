Франция протестует против ковид-ограничений: 160 тыс. человек вышли на улицы, 16 задержанных. ВИДЕО
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29 августа во Франции на митинги против введения "паспортов здоровья" и связанных с этим ограничений вышли почти 160 тысяч человек, полиция задержала 16 человек.
Об этом сообщает телеканал franceinfo, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Протестное движение остается активным по всей Франции, всего в субботу произошло 222 митинга", - информирует министерство внутренних дел Франции.
Как отмечается, 16 человек были арестованы, двое из них в Париже, где протесты прошли сразу в нескольких районах.
По оценкам МВД, в субботу на улицы вышли 159,5 тысячи человек - это на 16 000 меньше, чем на прошлой неделе.
Вообще, снижение количества протестующих наблюдается третью субботу подряд. Наибольшее количество демонстрантов было зафиксировано 21 августа - 175,5 тысячи.
Протесты во Франции начались после того, как парламент одобрил закон об обязательной вакцинации медработников, пожарных и спасателей. Также было решено расширить действие так называемых "паспортов здоровья" или "санитарных пропусков".
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С 9 августа во Франции на входе в кафе или рестораны, учреждения здравоохранения, некоторые торговые центры и при дальних поездках в транспорте нужно подтвердить вакцинацию против коронавируса, выздоровление после болезни или предъявить актуальный отрицательный результат теста.
Пожалуйста, подождите...
Кстати, как там в Израиле? Каковы успехи неудержимой раздачи бустерной дозы? Наконец достигли показателей осенней волны прошлого года (до вакцинации)? Супер, что сказать.
Тестируют бесплатно..."
На что идут налоги, не знаем.
"Как доказано существование ВИЧ? Судя по твоей логике... Никак... Просто люди умирают от спида и ковида, а вич как и ковид... Это выдумка"
Никак и не доказано. Знаешь, что такое фальшивый диагноз? Умирает человек от инсульта, а врач пишет "осложнение ковида" и получает премию.
Австрия использует нормальные маски, которые доказано, приправильном ношении, предотвращают распространение вируса.."
Кем доказано? Зомбоящиком?
Надайте перелік прав вакцинованих, які невакцинований порушує. З посиланням на діюче законодавство (статті, де прописані ці права).
2. Київ багатомільйонне місто , то який відсоток одна поліцейська ?(а точно від щеплення?).
3. І перелік прав - вакциновані не хочуть хворіти . І слухати середньовікову маячню . Особисто від себе додам - в нас на роботі зробили щеплення всі ті , хто перехворів . Чомусь . А Вам бажаю бути здоровим .
А во франции вряд ли справку купиш, врач еще и полицию вызовет..
Більше того, якщо вакцинка така =ефективна=, то чого "привілейовані" бояться нещеплених ?
Їм гарантований легкий перебіг без госпіталізації.
=Захищених= вже більше половини у багатьох розвинених країнах, нещеплених - мізер, за офіційними даними, для чого примусовий укольчик і аусвайс ?
Американці в шоці (вони ще про подібного кадра з Монсанто розповідають): найкоротший термін для реєстрації вакцини був 4 роки.
А тут - космічна швидкість.
хотя и те, и другие требуют защиты своих прав
Вот тогда то вы должны будете выложить свои деньги , что бы привиться снова, иначе вы или погибните или почти умрёте. Вся эта кампания и была на это рассчитана с прицелом на будущие два годика. Так вот, как говорят эти специалисты, все компании, которые выпускают прививки очень разбогатеют, так как вы любые деньги будете выкладывать, что-бы не умереть. Вот и весь фокус. В 2021 году всех привьют бесплатно. А вот в 2022 говорят, что население здорово сократиться. Так как или денег не будет заплатить, или прививку не достать. А уж вирус нам подкинут, не сомневайтесь. Получается, что вам искусственно сделают... синдром приобретенного иммуна дефицита... Подумайте над этим.
Так, в принципе, работают все вакцины...
... Выше, тело, написалоо том, как работают обезбаливающие и наркотики...
Все, что нужно знать о кацпаских ботах, это то, что где то сидят люди, которые пишут за бабки вот такой бред, и их даже не парят орфографические ошибки:"иммуна дефицита" это какой то видимо процесс в мозгу этого товарища...