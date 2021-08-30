Франция протестует против ковид-ограничений: 160 тыс. человек вышли на улицы, 16 задержанных. ВИДЕО

29 августа во Франции на митинги против введения "паспортов здоровья" и связанных с этим ограничений вышли почти 160 тысяч человек, полиция задержала 16 человек.

Об этом сообщает телеканал franceinfo, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Протестное движение остается активным по всей Франции, всего в субботу произошло 222 митинга", - информирует министерство внутренних дел Франции.

Как отмечается, 16 человек были арестованы, двое из них в Париже, где протесты прошли сразу в нескольких районах.

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По оценкам МВД, в субботу на улицы вышли 159,5 тысячи человек - это на 16 000 меньше, чем на прошлой неделе.

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Вообще, снижение количества протестующих наблюдается третью субботу подряд. Наибольшее количество демонстрантов было зафиксировано 21 августа - 175,5 тысячи.

Протесты во Франции начались после того, как парламент одобрил закон об обязательной вакцинации медработников, пожарных и спасателей. Также было решено расширить действие так называемых "паспортов здоровья" или "санитарных пропусков".

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С 9 августа во Франции на входе в кафе или рестораны, учреждения здравоохранения, некоторые торговые центры и при дальних поездках в транспорте нужно подтвердить вакцинацию против коронавируса, выздоровление после болезни или предъявить актуальный отрицательный результат теста.