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протест (5754) Билецкий (227) Азов (697) Национальный корпус (393) Кухарчук Дмитрий (16) Офис Президента (1692)

Член "Нацкорпуса" Кухарчук, которому вручили подозрение за акцию под ОП, порезал себе вены в знак протеста против преследования ветеранов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Глава Черкасского городского отделения Национального Корпуса Дмитрий Кухарчук, которому ранее вручили подозрение в хулиганстве на акции под Офисом Президента 14 августа, в знак протеста против преследования ветеранов порезал себе вены под Печерским управлением полиции в Киеве. Внимание, новость содержит кадры, нерекомендованные к просмотру несовершеннолетним, беременным и людям со слабой психикой!

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сегодня, 30 августа, под зданием Печерского управления полиции в Киеве глава Черкасского городского отделения Национального Корпуса Дмитрий Кухарчук, которому ранее вручили подозрение в хулиганстве на акции под Офисом Президента 14 августа, в знак протеста против преследования ветеранов порезал себе вены.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Двум участникам столкновений под Офисом президента 14 августа объявлено о подозрении, - Нацполиция

В брифинге, среди других, приняли участие писатель Василий Шкляр и лидер Национального корпуса Андрей Билецкий. Выступавшие обвинили Зеленского в свертывании демократии и выборочном правосудии.

"Нас не запугать ни СИЗО, ни пытками. Вынося друзей с фронта, мы видели немало крови, которой никогда в жизни не видели ни Монастырский, ни Ермак, ни Баканов, ни Зеленский. Я понимаю, что они хотят моей крови. Если они так сильно хотят моей крови, пожалуйста! Вот вам моя кровь" - сказал Дмитрий Кухарчук, после чего нанес себе раны на левой руке.

"Власть продолжает репрессии против ветеранов войны! Преследования ветеранов - представителей Азовского движения продолжаются. Утром 28 августа двум ветеранам полка "Азов" - председателю Черкасского городского отделения Национального Корпуса Дмитрию Кухарчуку и его боевому побратиму Олегу Довбишу, вручили подозрения. Ребятам инкриминируют ст. 296 ч. 4. Речь идет о "хулиганских действиях", которые они якобы совершали на акции под Офисом Президента 14 августа в Киеве. Очевидно, что будущие допрос и суд - только формальность в этой политической заказной деле. Сразу после вручения подозрений пресс-служба Нацполиции опубликовала новость, что якобы суд уже избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Что не соответствует действительности, поскольку суд еще даже не был назначен! Можно сделать вывод, что результат уже давно известен, поэтому в Нацполиции решили даже не ждать самого заседания", - заявили в Нацкорпусе.

Член Нацкорпуса Кухарчук, которому вручили подозрение за акцию под ОП, порезал себе вены в знак протеста против преследования ветеранов 01
Член Нацкорпуса Кухарчук, которому вручили подозрение за акцию под ОП, порезал себе вены в знак протеста против преследования ветеранов 02
Член Нацкорпуса Кухарчук, которому вручили подозрение за акцию под ОП, порезал себе вены в знак протеста против преследования ветеранов 03
Член Нацкорпуса Кухарчук, которому вручили подозрение за акцию под ОП, порезал себе вены в знак протеста против преследования ветеранов 04
Член Нацкорпуса Кухарчук, которому вручили подозрение за акцию под ОП, порезал себе вены в знак протеста против преследования ветеранов 05
Член Нацкорпуса Кухарчук, которому вручили подозрение за акцию под ОП, порезал себе вены в знак протеста против преследования ветеранов 06
Член Нацкорпуса Кухарчук, которому вручили подозрение за акцию под ОП, порезал себе вены в знак протеста против преследования ветеранов 07
Член Нацкорпуса Кухарчук, которому вручили подозрение за акцию под ОП, порезал себе вены в знак протеста против преследования ветеранов 08
Член Нацкорпуса Кухарчук, которому вручили подозрение за акцию под ОП, порезал себе вены в знак протеста против преследования ветеранов 09
Член Нацкорпуса Кухарчук, которому вручили подозрение за акцию под ОП, порезал себе вены в знак протеста против преследования ветеранов 10
Член Нацкорпуса Кухарчук, которому вручили подозрение за акцию под ОП, порезал себе вены в знак протеста против преследования ветеранов 11
Член Нацкорпуса Кухарчук, которому вручили подозрение за акцию под ОП, порезал себе вены в знак протеста против преследования ветеранов 12
Член Нацкорпуса Кухарчук, которому вручили подозрение за акцию под ОП, порезал себе вены в знак протеста против преследования ветеранов 13
Член Нацкорпуса Кухарчук, которому вручили подозрение за акцию под ОП, порезал себе вены в знак протеста против преследования ветеранов 14
Член Нацкорпуса Кухарчук, которому вручили подозрение за акцию под ОП, порезал себе вены в знак протеста против преследования ветеранов 15
Член Нацкорпуса Кухарчук, которому вручили подозрение за акцию под ОП, порезал себе вены в знак протеста против преследования ветеранов 16
Член Нацкорпуса Кухарчук, которому вручили подозрение за акцию под ОП, порезал себе вены в знак протеста против преследования ветеранов 17
Член Нацкорпуса Кухарчук, которому вручили подозрение за акцию под ОП, порезал себе вены в знак протеста против преследования ветеранов 18
Член Нацкорпуса Кухарчук, которому вручили подозрение за акцию под ОП, порезал себе вены в знак протеста против преследования ветеранов 19
Член Нацкорпуса Кухарчук, которому вручили подозрение за акцию под ОП, порезал себе вены в знак протеста против преследования ветеранов 20
Член Нацкорпуса Кухарчук, которому вручили подозрение за акцию под ОП, порезал себе вены в знак протеста против преследования ветеранов 21
Член Нацкорпуса Кухарчук, которому вручили подозрение за акцию под ОП, порезал себе вены в знак протеста против преследования ветеранов 22
Член Нацкорпуса Кухарчук, которому вручили подозрение за акцию под ОП, порезал себе вены в знак протеста против преследования ветеранов 23
Член Нацкорпуса Кухарчук, которому вручили подозрение за акцию под ОП, порезал себе вены в знак протеста против преследования ветеранов 24
Член Нацкорпуса Кухарчук, которому вручили подозрение за акцию под ОП, порезал себе вены в знак протеста против преследования ветеранов 25
Член Нацкорпуса Кухарчук, которому вручили подозрение за акцию под ОП, порезал себе вены в знак протеста против преследования ветеранов 26
Член Нацкорпуса Кухарчук, которому вручили подозрение за акцию под ОП, порезал себе вены в знак протеста против преследования ветеранов 27
Член Нацкорпуса Кухарчук, которому вручили подозрение за акцию под ОП, порезал себе вены в знак протеста против преследования ветеранов 28
Член Нацкорпуса Кухарчук, которому вручили подозрение за акцию под ОП, порезал себе вены в знак протеста против преследования ветеранов 29
Член Нацкорпуса Кухарчук, которому вручили подозрение за акцию под ОП, порезал себе вены в знак протеста против преследования ветеранов 30
Член Нацкорпуса Кухарчук, которому вручили подозрение за акцию под ОП, порезал себе вены в знак протеста против преследования ветеранов 31

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Ранее Нацполиция сообщила, что двум участникам столкновений под Офисом президента 14 августа объявлено о подозрении. Ими оказались ветераны полка "Азов" - глава Черкасского городского отделения Национального Корпуса Дмитрий Кухарчук и его боевому побратим Олег Довбиш. Сегодня суд должен избрать им меру пресечения.
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Топ комментарии
+37
Когда привели к власти Зелю ничего себе не резали?Вы посмотрите целая фотосессия,да вам головы бы поотрывать за то что помогали клоуну обливать грязью человека востановившего армию, поднявшего весь мир против России. давшео украинскому языку статус государственного, а украинской церкви автокефалию, не смотря ни на какие ошибки, Пороха нельзя было ставить даже в один ряд с наркоманом- отморозком.То ,что происходит в Украине сейчас ,большая доля вины нацкорпуса и нацжен, титушки поганые, вам совесть ампутировали, но дешевый цирк продолжается,вы первые,виновны перед ветеранами,теперь хоть головы отрезайте себе,и снимите это все на камеру..Уроды.
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30.08.2021 11:22
+24
Воины режут горло врагам,
а урки режут себе вены


чисто зековская фишка
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30.08.2021 12:45
+18
Как говорил наш комбат, хочешь заниматься членовредительством - начни с члена.
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30.08.2021 11:40
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Воины режут горло врагам,
а урки режут себе вены


чисто зековская фишка
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30.08.2021 12:45 Ответить
Він не вени різав, а шкіру.
Шкурники, одним словом.
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30.08.2021 14:08 Ответить
Ці дії патріотів неймовірно ********* українську владу, показують що патріоти не вірять в українську державу, в українські інституції такі як правоохоронна система та український суд. Виникає питання а за що боряться українські патріоти які від однієї підозри ріжуть собі руки?
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30.08.2021 14:32 Ответить
Завджи казав, що риги і бариги - близнюки-браття. Навіть були створені одним і тим же брехливим і цинічним сивомордим ригом. Та по своїй підлій і цинічній поведінці, прохняві свині, в порівнянні з ригами, для України - більш небезпечні. Вони, як колись їхні "дєди" з нквд, рядились під воїнів УПА, чинили провокації, щоб потім в своїх злочинах звинуватити Патріотів, так сьогодні рядяться в вишиванки, скрізь верещать, що вони за Україну, а на ділі - продажні прокацапські ГНИДИ, які поливають брудом Патріотів України: Добровольців і Ветеранів.
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30.08.2021 12:57 Ответить
Ну так що, зробили з з тобою все що завгодно, чи ні? Судячі з усього, лишню хромосому все ж таки залишили... І щелепу сруССько "ізичну" не виправили... Походу, "маглі сдєлать всьо, что угодно!", а так нічого і не зробили.
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30.08.2021 15:03 Ответить
понты
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30.08.2021 11:07 Ответить
дешевые
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30.08.2021 12:45 Ответить
час порежу себе вены, а меня быстро перевяжут
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30.08.2021 12:46 Ответить
для окружающих
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30.08.2021 13:38 Ответить
А що там робить таваріщь Шкляр? Віддана шавка Каламоя.
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30.08.2021 11:08 Ответить
Кому вони цікаві, ці зеківські понти?
Різав би вже відразу на шиї........... щоб пару хвилин і все......
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30.08.2021 11:08 Ответить
когда смотрящий говорит - так вся хата вскрывается или весь барак .....
а вскрываться не так ведь нужно .... Член "Нацкорпусу" Кухарчук, якому вручили підозру за акцію під ОП, порізав собі вени на знак протесту проти переслідування ветеранів - Цензор.НЕТ 4848
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30.08.2021 11:13 Ответить
Член "Нацкорпусу" Кухарчук, якому вручили підозру за акцію під ОП, порізав собі вени на знак протесту проти переслідування ветеранів - Цензор.НЕТ 8330
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30.08.2021 11:14 Ответить
Потрібно було свинкою передавити
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30.08.2021 11:16 Ответить
Ссучені дописувачі щось мають супроти патріотів !
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30.08.2021 11:16 Ответить
Серед твоїх нацжон 50% російські провокатори. Сам Короткіх чого вартий.
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30.08.2021 11:24 Ответить
Таке відчуття, що основне завдання Нацкорпусу - представити націоналістів, як якихось бородатих геїв, що ріжуть собі вени, на знак протесту, як девочки.
УПА і ОУН на знак протесту не різали собі вени, а страчували польських і радянських високопосадовців.
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30.08.2021 12:15 Ответить
А самому Билецкому слабо порезать?или он что-то одно а они другое
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30.08.2021 11:18 Ответить
суицидальный шантаж
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30.08.2021 11:20 Ответить
Суїцидальний - вздовж вени або під кутом. Впоперек - то для кіно
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30.08.2021 19:51 Ответить
Когда привели к власти Зелю ничего себе не резали?Вы посмотрите целая фотосессия,да вам головы бы поотрывать за то что помогали клоуну обливать грязью человека востановившего армию, поднявшего весь мир против России. давшео украинскому языку статус государственного, а украинской церкви автокефалию, не смотря ни на какие ошибки, Пороха нельзя было ставить даже в один ряд с наркоманом- отморозком.То ,что происходит в Украине сейчас ,большая доля вины нацкорпуса и нацжен, титушки поганые, вам совесть ампутировали, но дешевый цирк продолжается,вы первые,виновны перед ветеранами,теперь хоть головы отрезайте себе,и снимите это все на камеру..Уроды.
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30.08.2021 11:22 Ответить
100%
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30.08.2021 11:25 Ответить
100%
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30.08.2021 15:36 Ответить
Лучше шею
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30.08.2021 11:24 Ответить
Если бы это хоть что то изменило,свое грязное дело они уже сделали,еще два года пытки для Украины,пока эти паяцы во главе с голобородько будут устраивать дешевые шоу.
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30.08.2021 11:29 Ответить
Член "Нацкорпусу" Кухарчук, якому вручили підозру за акцію під ОП, порізав собі вени на знак протесту проти переслідування ветеранів - Цензор.НЕТ 3806

Член "Нацкорпусу" Кухарчук, якому вручили підозру за акцію під ОП, порізав собі вени на знак протесту проти переслідування ветеранів - Цензор.НЕТ 2895
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30.08.2021 11:34 Ответить
Член "Нацкорпусу" Кухарчук, якому вручили підозру за акцію під ОП, порізав собі вени на знак протесту проти переслідування ветеранів - Цензор.НЕТ 3484 Член "Нацкорпусу" Кухарчук, якому вручили підозру за акцію під ОП, порізав собі вени на знак протесту проти переслідування ветеранів - Цензор.НЕТ 3484
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30.08.2021 12:47 Ответить
кайф как от секаса с игрушкой жабы из мапет шоу
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30.08.2021 13:28 Ответить
Как говорил наш комбат, хочешь заниматься членовредительством - начни с члена.
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30.08.2021 11:40 Ответить
Член "Нацкорпусу" Кухарчук, якому вручили підозру за акцію під ОП, порізав собі вени на знак протесту проти переслідування ветеранів - Цензор.НЕТ 5060
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30.08.2021 13:57 Ответить
"Нирки рви, вони горітумуть!" (с) Л.Подерев'янський "Данко".
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30.08.2021 11:42 Ответить
Член "Нацкорпусу" Кухарчук, якому вручили підозру за акцію під ОП, порізав собі вени на знак протесту проти переслідування ветеранів - Цензор.НЕТ 7004
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30.08.2021 12:48 Ответить
Хоть кто-то выступает против спектакля Голобородька.
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30.08.2021 11:47 Ответить
Колись українці різали ворогів. Тепер ріжуть себе....
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30.08.2021 11:48 Ответить
Отож. Хочет быть героем, пролившим кровь? Так надо проливать кровь врагов. Или с поясом шахида под ОП, а не с бритвой...
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30.08.2021 11:55 Ответить
Щось без ентузіазму, якось.
Проти Пороха ж було ого-го як ВЕСЕЛІШЕ.
НЄ ВЄРЮЮЮЮЮЮЮ!
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30.08.2021 11:59 Ответить
Там хоть по капотам машин можно попрыгать...Станиславский бошку бы оторвал за такую игру....
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30.08.2021 15:39 Ответить
"Не верю."
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30.08.2021 11:59 Ответить
"- Хоботов, это мелко!" Член "Нацкорпусу" Кухарчук, якому вручили підозру за акцію під ОП, порізав собі вени на знак протесту проти переслідування ветеранів - Цензор.НЕТ 5827
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30.08.2021 12:50 Ответить
Странные комментарии. Если они не патриоты, то кто?
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30.08.2021 12:04 Ответить
заказні клоуни, завдання яких створити посміховисько з самого слова "націоналісти".
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30.08.2021 12:16 Ответить
нацжоны они
вопросы еще есть ? Член "Нацкорпусу" Кухарчук, якому вручили підозру за акцію під ОП, порізав собі вени на знак протесту проти переслідування ветеранів - Цензор.НЕТ 1271
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30.08.2021 12:51 Ответить
Фигуранты сайта миротворец https://myrotvorets.center/criminal/kukharchuk-dmitrij-vasilevich/
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30.08.2021 13:09 Ответить
банды ватных жон нац жон
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30.08.2021 13:28 Ответить
Член "Нацкорпусу" Кухарчук, якому вручили підозру за акцію під ОП, порізав собі вени на знак протесту проти переслідування ветеранів - Цензор.НЕТ 2216
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30.08.2021 12:40 Ответить
Ріжуть взагалі то уздовж, а не поперек, це звісно якщо дійсно ріжуть...
Тут же якась показуха для недорозвинених...
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30.08.2021 12:35 Ответить
Мені вас дуже шкода, хлопці, бо більшість з вас - Воїни, ви захищали рідну землю! Ваші побратими гинули. Але!!! Чи не ви всі так самовіддано допомагали цим виродкам прийти до влади?!! Які причини у вас були сподіватися на те, що у хамовитого, відверто антиукраїнського "кварталу" буде патріотична позиція?!! Тепер жеріть, не обляпайтесь!!!
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30.08.2021 12:42 Ответить
Автор, ГДЕ ты видишь порезанные вены? Во-первых, при порезе вен крови вытекает намного больше. Во-вторых - если он реально служил, а не числился в "Азове", то там на занятиях по тактмеду еще в начале обучения объясняют, что угроза для жизни может возникнуть лишь при порезе вен "вдоль", а не "поперек".
То есть, потерявший аваковскую крышу титухан пытался устроить показуху, но очко не железное и он побоялся достать до вен, всего лишь порезав кожу. Короче, какой "ветеран", такое и "вскрытие вен".
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30.08.2021 12:45 Ответить
Так и запишем: склонен к суициду))).Дешевые понты.
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30.08.2021 13:01 Ответить
Лучше бы в задницу себе розовую свинку засунул.
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30.08.2021 13:33 Ответить
псих-истеричка на публику.
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30.08.2021 13:39 Ответить
Галимые понты. Мне как-то с работы прислали набор для самостоятельного вскрытия пальца на предмет выковыривания из него крови на анализ. В общем я начал процедуру не прочитав инструкцию.. то даже у меня из пальца кровяхи больше было чем у этого красавца из его "вскрытой вены".
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30.08.2021 14:11 Ответить
Зверніть увагу: порохоботи ЗАВЖДИ гудять патріотів, націоналістів та добровольців. ВСІХ і ЗАВЖДИ. Обрали вони для цього начебто безпрограшну тактику: звинувачують у роботі на москву, а самі рядяться в патріотів. За цю "роботу" їм платить сиволапий гетьман, московська консерва і ворог України, який за роки свого правління скоїм їй багато лиха. Отже висновок: порохоботи та їхній господар - приховані вороги України. Зверніть увагу на їхній чорний язик (матюки та всіоляка фізіологія) і те, що послуговуються вони майже виключно кацапською мовою.
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30.08.2021 14:16 Ответить
Цирк на проводе..на асфальте с десяток капель крови, при разбитом носе и то больше..еще и турникет наложили))))
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30.08.2021 14:50 Ответить
...дешева рибка - гівняна юшка!
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30.08.2021 14:55 Ответить
Нацкорпус привел к власти Зеленского, срывая предвыборные митинги Президента Порошенко, в Житомире, Черкассах, Чернигове .... теперь, пожинает плоды своей деятельности.
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30.08.2021 15:00 Ответить
Кто же так режет вены? Резать надо вдоль, а не поперек предплечья, а то у хлопчика получается блатная "сенокосилка" для попугать следака и написать заяву прокурору о ментовском беспределе.
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30.08.2021 15:39 Ответить
лиха беда начала.Кто следующий. Анушка пролила уже масло.
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30.08.2021 15:49 Ответить
ипать дебіл.
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31.08.2021 08:41 Ответить
 
 