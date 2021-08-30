Член "Нацкорпуса" Кухарчук, которому вручили подозрение за акцию под ОП, порезал себе вены в знак протеста против преследования ветеранов. ВИДЕО

Глава Черкасского городского отделения Национального Корпуса Дмитрий Кухарчук, которому ранее вручили подозрение в хулиганстве на акции под Офисом Президента 14 августа, в знак протеста против преследования ветеранов порезал себе вены под Печерским управлением полиции в Киеве. Внимание, новость содержит кадры, нерекомендованные к просмотру несовершеннолетним, беременным и людям со слабой психикой!

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

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Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сегодня, 30 августа, под зданием Печерского управления полиции в Киеве глава Черкасского городского отделения Национального Корпуса Дмитрий Кухарчук, которому ранее вручили подозрение в хулиганстве на акции под Офисом Президента 14 августа, в знак протеста против преследования ветеранов порезал себе вены.

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В брифинге, среди других, приняли участие писатель Василий Шкляр и лидер Национального корпуса Андрей Билецкий. Выступавшие обвинили Зеленского в свертывании демократии и выборочном правосудии.

"Нас не запугать ни СИЗО, ни пытками. Вынося друзей с фронта, мы видели немало крови, которой никогда в жизни не видели ни Монастырский, ни Ермак, ни Баканов, ни Зеленский. Я понимаю, что они хотят моей крови. Если они так сильно хотят моей крови, пожалуйста! Вот вам моя кровь" - сказал Дмитрий Кухарчук, после чего нанес себе раны на левой руке.

"Власть продолжает репрессии против ветеранов войны! Преследования ветеранов - представителей Азовского движения продолжаются. Утром 28 августа двум ветеранам полка "Азов" - председателю Черкасского городского отделения Национального Корпуса Дмитрию Кухарчуку и его боевому побратиму Олегу Довбишу, вручили подозрения. Ребятам инкриминируют ст. 296 ч. 4. Речь идет о "хулиганских действиях", которые они якобы совершали на акции под Офисом Президента 14 августа в Киеве. Очевидно, что будущие допрос и суд - только формальность в этой политической заказной деле. Сразу после вручения подозрений пресс-служба Нацполиции опубликовала новость, что якобы суд уже избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Что не соответствует действительности, поскольку суд еще даже не был назначен! Можно сделать вывод, что результат уже давно известен, поэтому в Нацполиции решили даже не ждать самого заседания", - заявили в Нацкорпусе.































































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Ранее Нацполиция сообщила, что двум участникам столкновений под Офисом президента 14 августа объявлено о подозрении. Ими оказались ветераны полка "Азов" - глава Черкасского городского отделения Национального Корпуса Дмитрий Кухарчук и его боевому побратим Олег Довбиш. Сегодня суд должен избрать им меру пресечения.