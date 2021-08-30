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война (46795) Россия (91269) Иловайск (465) Зиненко_Роман (10)

"Семь лет люди, не имеющие представления об Иловайске, рассказывают нам об Иловайске. Иловайск - это боль, это когда смываешь с лица мозги своего командира", - боец ВСУ Зиненко. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Расследование обстоятельств и хода Иловайского сражения затягивается, а те, кто занимается расследованием, слабо представляют, что на самом деле произошло семь лет назад.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "1+1" заявил доброволец полка "Днепр-1", учасник боев за Иловайск и автор книги об Иловайском сражении "Война, которой не было", а ныне боец ВСУ Роман Зиненко.

"Семь лет мы все слышим, как люди, которые имеют очень слабое представление о том, что там действительно происходило, рассказывают нам об Иловайске. Я смотрю на этих людей и думаю: "Чем лично для них является Иловайск? Насколько это им болит?"... Иловайск - это когда вы смываете с лица мозги своего командира. Иловайск - это боль. Если бы присутствующим здесь оно так болело, как оно болит тем, кто прошел через это, то расследование длилось бы сутки, неделю... А мы семь лет смотрим, как переливают воду из пустого в порожнее. И каждый пытается, что-то найти для себя... Кто-то - показать себя умным, кто-то - еще каким-то. Но результата нет... Кто в этом виноват?" - сказал Зиненко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Вышло новое дополненное издание книги добровольца полка "Днепр-1" Романа Зиненко об Иловайском сражении "Война, которой не было". ФОТО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+31
что он сказать-то хотел? что ему больнее чем другим? ну, ок, я верю.
дальше что?
найти виноватого в УКРАИНЕ? ну я тебе и за 5 минут скажу, что виноват - Путин, как Верховный Главком страны, развязавшей войну с Украиной.
Дальше что?
Для подачи материалов в международные суды нужны доказательства.
Хотя у нас прокуратура уже 7-й год копает почему-то под НАШЕГО Главкома, который пытался обороняться чем Бог послал на тот момент, ибо силы были сильно неравны...
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30.08.2021 11:26
+22
на "1+1"? навіщо, вояче, ти туди попхався.
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30.08.2021 11:17
+17
г + г = помойка
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30.08.2021 11:17
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Ну и что он сказал ? Ничего не сказал. Кто затягивает расследовани, а точнее его не делает? На этот вопрос кто-то ответит?
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30.08.2021 11:05 Ответить
Напевно головна помилка командування - спроби двічі силами ЗСУ оточити весь захоплений мокшами Лугандон. Сил то було явно недостатньо. От і підставили наші війська під удари артилерії Орди. Майже всю бойову техніку кацапи спалили з за кордону, а що не спалили сєпари захопили. Не можна було малими силами робити такий гігантський котел.
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30.08.2021 11:31 Ответить
Какая жалость, что ты в то время не был советником в штабе ВСУ.
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30.08.2021 11:59 Ответить
все-одно би він і нині приховував, що добробати на Зугрес послав беня; і що в Генштабі були обмежені резерви, щоб деблокувати оточених під Іловайськом.
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30.08.2021 12:05 Ответить
Пустопорожня інфа ,для замилювання очей !!!)))
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30.08.2021 11:10 Ответить
Ты ублюдок.
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31.08.2021 04:57 Ответить
7 лет?Да все семь лет люди просто стонали об дебилизме нашего командования,но все делали вид что все ОК.Да и команда ЗЕ делает то же самое только к годовщине,а через неделю все забудут как забылось по расстелу Майдана,как забылось и про самолет с десантниками как и насрали на Дебальцево и как насирают на ежедневные потери наших солдатиков ,,Во Имя Договоренностей,, Но почему-то никого из детей или родственников которые приняли решение об запрете ответки на нулевке нету.
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30.08.2021 11:12 Ответить
а что было в Иловайске? как ты понял, пару предложений своими словами.
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30.08.2021 11:27 Ответить
Я могу ответить всего двумья словами.Так это предательство и бездарность руководства.Если хотитие развернуто то только не на ,,цензоре,, так как этот сайт предвзятый и блокирует неугодных.
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30.08.2021 12:02 Ответить
спокойней дядя. не волнуйся. 1.кто кого предал, и когда? 2.руководство чего бездарное, ЖЭКа, колхоза? не кидай общие фразы, пробуй ответить сам себе, и тогда потихоньку.... начнутся шевеления.
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30.08.2021 12:08 Ответить
Кто не ввел военное положение при массовом вторжении рф войск на территорию Украины в конце августа 2014 году?
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30.08.2021 14:04 Ответить
ты видать был в анабиозе в 2013-15. "при массовом вторжении рф войск" = оно началось в феврале 2014. может ты не в курсе, но вдоль границы-Воронеж, Белгород, Курск, находилось 250 тысяч л/с с приданной техникой и б/к, а не 80 тыс, как этой весной, когда ишак кукарекал на весь мир-каряуль! тогда можно было пукнуть неосторожно, и бурятов в Киеве встречали хлебом-солью, а ты бы смылся от мобилизации в мацкву. и сегодня объявить тоже не поздно, ситуация не изменилась в лучшую сторону. да, ты еще забыл, как визжали полупокеры, когда засРашка напала на наши корабли, в наших территориальных водах, и пытались объявить в/п.
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30.08.2021 14:19 Ответить
Много букоффф.......Я понимаю- ПОП ни при чем......кстати шел в 8 метрах от меня на Марше Ветеранов 24.08.21- там он причем.... "Сім років люди, які не мають уявлення про Іловайськ, розповідають нам про Іловайськ. Іловайськ - це біль, це коли змиваєш з обличчя мізки свого командира", - боєць ЗСУ Зіненко - Цензор.НЕТ 6809
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30.08.2021 16:29 Ответить
много букоффф? ))) та по тебе ослу видно, читать, то не твое, лучше телевизор, к-ал95 поржать. ишак стоял на трибуне, в 9 метрах от места где я поссал накануне, можешь и ты пойти, посидеть там же. записывай дебил в тетрадку-основной задачей первой половины 2014 была легитимизация новой власти, т.е. проведение выборов президента. все эти вопросы согласовывали на внешнеполитическом уровне. ну то такое, не про твою голову.
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30.08.2021 23:52 Ответить
Ваши посты- пример из учебников по информационным манипуляциям. "Сім років люди, які не мають уявлення про Іловайськ, розповідають нам про Іловайськ. Іловайськ - це біль, це коли змиваєш з обличчя мізки свого командира", - боєць ЗСУ Зіненко - Цензор.НЕТ 3638
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31.08.2021 07:56 Ответить
Ось цій людині можна вірити, він там був і все бачив, на відміну від тисяч писак які тільки фантазують всує. Здоров'я вам воїне!
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30.08.2021 11:14 Ответить
Фантазують від неінформованості.Офіційна інформація на всі ТВ була про вивід всіх військ до одного при втратах 6 чи 8 чоловік відрапортованих самому Президентові.А ось про тих хто вже виходив із Іловайська ще тиждень всі чомусь мовчать та і змушують їх мовчати під страхом звинувачення в ізміні Батьківщині.А про те що передові частини наше командування залишило без єдиного ********** та патрону промовчують та звинувачують в здачі озброєння ворогу та залишення ними позіцій при відступу наших військ.
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30.08.2021 12:10 Ответить
У кожного солдата своє бачення, своя тактика, своя стратегія, своя правда, свої висновки ... виходячи з того що він бачив, а бачить він в радіусі десятка метрів і його правда в тому що він бачив, все інше не має ніякого значення, кожен солдат собі маршал, генералісімус, суворов ...,ємоції, соплі ... Друга справа про людей, штаби ..., котрі приймають рішення на підставі глобальної інформації, розвідданих, аналітики, навченості та обізнаності в плануванні та проведені відповідних операцій. А от тут у нас були і є проблеми і навіть не проблемі, а повнісінький жопен гаген, на жаль. В верхнього керівництва повна відсутність розуміння проблем, їх вирішення, а виходячи з цього і підбір виконавчих кадрів ... Як результат - ККД мізерний, а результат плачевний. Так і буде продовжуватись поки на чільне місце не буде поставлено один єдиний принцип підбору кадрів - фаховість найвищого гатунку і відданість державі Україна.
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30.08.2021 14:06 Ответить
на "1+1"? навіщо, вояче, ти туди попхався.
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30.08.2021 11:17 Ответить
г + г = помойка
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30.08.2021 11:17 Ответить
Ти мабуть фанат "прямого"?)
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30.08.2021 12:42 Ответить
что он сказать-то хотел? что ему больнее чем другим? ну, ок, я верю.
дальше что?
найти виноватого в УКРАИНЕ? ну я тебе и за 5 минут скажу, что виноват - Путин, как Верховный Главком страны, развязавшей войну с Украиной.
Дальше что?
Для подачи материалов в международные суды нужны доказательства.
Хотя у нас прокуратура уже 7-й год копает почему-то под НАШЕГО Главкома, который пытался обороняться чем Бог послал на тот момент, ибо силы были сильно неравны...
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30.08.2021 11:26 Ответить
Ну ты прям как петя - Виноват путин А он весь в шоколаде Орал - Мы уже послали помощь В реале никто и не думал никого посылать. Свою бездарность, популизм, враньё легче всего свалить на кого то Да, путлер основной виновник того что произошло А какова роль главнокрмандующего и иже с ним . А никакой Деньги не пахнут На публику одно , в реале другое .
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30.08.2021 11:45 Ответить
Интересно, почему тогда любая уважающая себя армия и сажала своих генералов, и даже расстреливала после военн.ошибок. Прецедентов полно в истории. Причём самый "не в курсе" был сталин. Ему то всего-лишь нужно было понять, что "во всём виноват гитлер", да и делов.... Но он этого не знал, как и немцы, как и американцы, как и японцы..
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30.08.2021 13:55 Ответить
Бред ..... напомни, кто , кроме убийцы Сталина и его подручных, ,,расстреливали и сажали своих генералов,, ??
Сталин с Жуковым бездарно проводили военные операции, которые убивали сотни тысяч военнослужащих, их не только судили, но сделали из них, великих полководцев.
Когда Жуков бросал штрафбаты для разминирования, своими телами, проходы для танков, вот за это надо судить...
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30.08.2021 14:46 Ответить
ага. тільки він їх сажав і розстрілював перед війною почитай книжичок шолі. А коли на совок напали залишились тільки рукожопи. Які тупо брали мясом. Совок живу силу не жалів, ви ж знаєте про "бабы еще нарожают". Так шо не треба писати *****.
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30.08.2021 18:15 Ответить
Г+Г у чергове довів ,що блювотна помийка.Тільки воїн згадав про зЕпрЕза і моісеЙчук почала закривати рота воїну!!!
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30.08.2021 11:40 Ответить
так це Зеленський винний в Іловайську?
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30.08.2021 12:17 Ответить
до деякої міри. Так, винен. Тому що ще в 2014-му підтримував сепарів. І на Г+Г, і в Горлівці... А бледі - та взагалі закликала оприлюднювати в соцмережах пересування частин ЗСУ.
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30.08.2021 12:32 Ответить
ответ давно дали - #уйло виноват. если сидеть на диване, и не потратить на армию даже 5 грн по смс, то все виновыаты кроме тебя.
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30.08.2021 12:45 Ответить
Як у кацапській пісні:"нас с табою *******"
Сорян, модери, з пісні слова не викинути 😕
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30.08.2021 11:51 Ответить
Пісня не кацапська,а солдатська,на всі часи.....
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30.08.2021 14:07 Ответить
Скабаева(Мусейчук) вам все расскажет...все знает - кто как воевал, кто не правильно из плена вызволял.
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30.08.2021 11:54 Ответить
Це про що ? Якщо не був під час оточення в Іловайську,то й не маєш права писати про це ? Чи твоя точка зору буде дефектною ?
Якщо за сім років Зіненко не зрозумів,хто винен....
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30.08.2021 12:05 Ответить
Жаль мені людину...вона билась за цю державу, із знов, як і тоді, його використовують в іграх все-могучі володарі...
питання полягає не в тому як бій ішов, а хто їх туди загнав.... а помийні ями, як і тоді, роблять піар на трагедії намагаючись іншим сенсом трагедію
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30.08.2021 12:05 Ответить
На тот момент, виноваты за трагедию, порошенко, гелетей, муженко.
Как сейчас зеленский , так и тогда порошенко, не давали команду открыть огонь по продвигающимся по территории Украины, российским войскам.
А то вдруг путин нападёт.
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30.08.2021 12:15 Ответить
а ты считаешь -а вдруг путин нападет это фантастика? или нам сильно помогут наши гейропейские друзья?
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30.08.2021 12:20 Ответить
а разве ещё не напал ?
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30.08.2021 12:36 Ответить
ты же понимаешь что может быть хуже?
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30.08.2021 12:40 Ответить
так что, лучше не стрелять или вообще сдаться ?
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30.08.2021 14:32 Ответить
причем тут это, имел ввиду не нагнетать
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30.08.2021 14:39 Ответить
а те, що тоді можна було стріляти по ворогу спілими вишнями з газетної дудочки - тебе не цікавить?
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30.08.2021 12:40 Ответить
А можно конкретней? КОМУ не давали открыть огонь? Конкретные ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ, которые там находились и МОГЛИ открыть огонь и им не дали команду???
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30.08.2021 13:00 Ответить
Факти,про Пороха, який заборонив стріляти по косорилим??
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30.08.2021 17:12 Ответить
Тобто підтвердження твому висеру, що Порох заборонив стріляти по КОСАБАМ в тебе, та й ні в КОГО НЕМАЄ. А ТЕБЕ ЗАПИСУЄМО В 3.14здуни
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31.08.2021 13:44 Ответить
З метою дискредитації п'ятого президента, як основного суперника зеленого месії, канал Г + Г в особі помийного рота, мусійчук, з награним обуренням і з нею, в унісон, розумово недорозвинена мар'яна безугла, з ініціативою про створення парламентської комісії з розслідування обставин трагедії, почали, за командою з Банкової, шукати лайно у подіях семирічної давнини, про які мали слабе уявлення, використовуючи емоційні спогади людей, учасників тих подій. Так давайте, в тому самому складі "фахівців", розслідуємо події 1941 року, коли війська Вермахту громили в буквальному сенсі, мільйонну червону армію, керовану "геніальними" полководцями, на чолі з мудрим вождем. При цьому, червона армія, якщо порівнювати з українською, яка знаходилася в край плачевному стані у 2014 році, і на відміну від неї, була підготовлена ​​та вишколена, для ведення наступальних операцій. Винуватець трагедії, на мій погляд, це путінська Росія, яка успадкувала від Орди філософію підступності ведення війни. Всі нинішні спроби розслідувань, є відверто політичним замовленням Банкової, з метою утриматися біля владного корита, як можна довше.
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30.08.2021 12:27 Ответить
***** не виноват? Это Украина начала войну?77
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30.08.2021 13:03 Ответить
Такова судьба этого народа, живущего на практически лучших землях на всей планете - центр материковой плиты, равнина на возвышенности - не затопит даже если все льды на полюсах растают, добывают газ, нефть, уран, множество металлосодержащих руд. Но понять очевидное этот народ не в состоянии. Поэтому хозяином на этих землях будет не "воин" Зиненко, а хасид Коломойский.
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30.08.2021 13:17 Ответить
Нажаль, велика доля істини(стосовно причинно-наслідкових зв'язків) у Ваших Є .
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31.08.2021 13:47 Ответить
В першу чергу винне оперативне командування.
Головнокомандувач отримує сформовані звіти, а не ходить чи літає в\на розвідку. Ви знаєте, що доповідали Головнокомандувачу? Який військовий досвід був на усіх рівнях ЗСУ? Скільки людей по-звичному брехали, щоб зберегти свої посади, так як вони звикли робити у мирний час?
Допомога була виділена із наявних сил - вона була розбита. Вона була виділена виходячи з доповідей розвідки про підтвердженого ворога. Її виявилося недостатньо.
Те на що підписався цей ветеран АТО, не є правильним вчинком.
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30.08.2021 13:12 Ответить
Ну хорошо, подло обманули главнокомадующего - сделали из него лузера подписавшего 2 минска. Тогда у меня вопрос - где скальпы этих обманщиков, почему они не на нарах?

Я такое не покупаю.
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31.08.2021 04:46 Ответить
Винен головнокомандувач??? який отримав армію, у якої не було взагалі ні бойової робочої техніки, ні зброї, не броніків, ні касок, ні амуніції ... Хлопці в резинових тапках обороняли свою країну добровільно, бо і Армії як такої теж не було !!! Правда гірка, бо всі 23 роки в Україні керували су#ки - любітєлі російської *********, основна ціль яких і була у знищенні української арміі, щоб легко було повернути Україну у стійло Російської імперії....
Так ось, у нас йде російсько-українська війна тому "хто віноват" вже давно знають адекватні та розумні люди - це маленьке кремлівське ху#ло....і не потрібно шукати чорну кішку в чорній кімнаті...
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30.08.2021 13:24 Ответить
І ще хочу уточнити, у нас у місті є академії прикордонних військ, колишнє артилерійське училище... Так ось, послухали б ви розмови цих "вояк", які зараз у відставці... Половина - це точно сепаратисти та готові зрадники... вони тілом живуть тут, але душею точно залишилися в ссср ... І біда в тому, що частина таких кадрів досі викладають зараз в академіі....
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30.08.2021 13:34 Ответить
Канал Коломойского притащил на эфир бывшего воина, а сейчас уже инвалида с тяжелейшей травмой психики, из за которой он не может осознать, что расследование уже давно закончено, а его результаты опубликованы Генеральной прокураторой.
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30.08.2021 13:06 Ответить
А шо так мало коментов от шоколадных лизунов ? Неудобно слышать правду ?Совсем нет постоянных ботов , которые жопу рвут за Петюню и налетают сразу спамить ! Коменты в секунде спамят ,что бы другие не прочитали , а тут видео !
Так что там за ЗУГРЕС ? Разносили фейк годами ! Где все эти Пидлоги макартни, Аллы Новосады, Шреки баблокаты ,Ларченки и другие шоколадно-кацапские боты ?
Налетайте ! Спамьте !
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30.08.2021 13:52 Ответить
Президент Порошенко спас Украину , он национальный герой, не нужно это забывать.
История
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30.08.2021 14:54 Ответить
На каких фронтах бегал спаситель ? Украину спасли добровольцы , ВСУ и весь украинский народ !
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30.08.2021 16:17 Ответить
Ми не розглядали і не вивчали, але, ****, не впливає
"Дії керівництва Дніпропетровської області при плануванні Іловайської операції ми не розглядали і не вивчали, і ці факти ми взагалі не розглядали. І прийняття рішення... на яких нарадах проходило... Але ніяким чином наради, які проводилися в Дніпропетровській адміністрації не впливали на дії командирів і начальників... Тому ці наради на нашу думку вопще не впливали на дії керівників високих ланок". - директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Рувін.
"Іловайськ. Правда".
"Сім років люди, які не мають уявлення про Іловайськ, розповідають нам про Іловайськ. Іловайськ - це біль, це коли змиваєш з обличчя мізки свого командира", - боєць ЗСУ Зіненко - Цензор.НЕТ 8909

Джон Смит
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30.08.2021 14:06 Ответить
Зібралось кодло тилових підарасів на помийці у тупої ***** і теревенять про війну.
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30.08.2021 15:39 Ответить
Кожен суслик в полі огроном.
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30.08.2021 20:07 Ответить
В открытом доступе с 2015 года есть шифротелеграмма с боевым приказом на освобождение Иловайска. Есть видео от 2019 года, где уже бывший НГШ Муженко пистанул что-то вроде "это была воля руководства страны". Есть заключение ВСК ВР, сделанное ещё осенью 2014.

Не втыкаю, к чему конспирология? Или многим комментирующим платят, как ольгинским/лахтинским троллям?
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30.08.2021 21:27 Ответить
Можна посилання на вказані Вами документи?
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31.08.2021 13:55 Ответить
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/2327857503921199

Оригиналы шифрограмм были переданы Николаем Колесником сотрудникам военной прокуратуры ещё в 2014 или в 2015 году (точно не помню).

Отчёт ВСК ВР (где-то есть в формате Word, но сходу не нашёл):
https://www.pravda.com.ua/articles/2014/10/20/7041381/
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01.09.2021 00:15 Ответить
Дякую.
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02.09.2021 00:22 Ответить
Украину спасли добровольцы , ВСУ и весь украинский народ !
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31.08.2021 03:29 Ответить
 
 