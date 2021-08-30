"Семь лет люди, не имеющие представления об Иловайске, рассказывают нам об Иловайске. Иловайск - это боль, это когда смываешь с лица мозги своего командира", - боец ВСУ Зиненко. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Общество
Расследование обстоятельств и хода Иловайского сражения затягивается, а те, кто занимается расследованием, слабо представляют, что на самом деле произошло семь лет назад.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "1+1" заявил доброволец полка "Днепр-1", учасник боев за Иловайск и автор книги об Иловайском сражении "Война, которой не было", а ныне боец ВСУ Роман Зиненко.
"Семь лет мы все слышим, как люди, которые имеют очень слабое представление о том, что там действительно происходило, рассказывают нам об Иловайске. Я смотрю на этих людей и думаю: "Чем лично для них является Иловайск? Насколько это им болит?"... Иловайск - это когда вы смываете с лица мозги своего командира. Иловайск - это боль. Если бы присутствующим здесь оно так болело, как оно болит тем, кто прошел через это, то расследование длилось бы сутки, неделю... А мы семь лет смотрим, как переливают воду из пустого в порожнее. И каждый пытается, что-то найти для себя... Кто-то - показать себя умным, кто-то - еще каким-то. Но результата нет... Кто в этом виноват?" - сказал Зиненко.
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Пожалуйста, подождите...
дальше что?
найти виноватого в УКРАИНЕ? ну я тебе и за 5 минут скажу, что виноват - Путин, как Верховный Главком страны, развязавшей войну с Украиной.
Дальше что?
Для подачи материалов в международные суды нужны доказательства.
Хотя у нас прокуратура уже 7-й год копает почему-то под НАШЕГО Главкома, который пытался обороняться чем Бог послал на тот момент, ибо силы были сильно неравны...
Сталин с Жуковым бездарно проводили военные операции, которые убивали сотни тысяч военнослужащих, их не только судили, но сделали из них, великих полководцев.
Когда Жуков бросал штрафбаты для разминирования, своими телами, проходы для танков, вот за это надо судить...
Сорян, модери, з пісні слова не викинути 😕
Якщо за сім років Зіненко не зрозумів,хто винен....
питання полягає не в тому як бій ішов, а хто їх туди загнав.... а помийні ями, як і тоді, роблять піар на трагедії намагаючись іншим сенсом трагедію
Как сейчас зеленский , так и тогда порошенко, не давали команду открыть огонь по продвигающимся по территории Украины, российским войскам.
А то вдруг путин нападёт.
Головнокомандувач отримує сформовані звіти, а не ходить чи літає в\на розвідку. Ви знаєте, що доповідали Головнокомандувачу? Який військовий досвід був на усіх рівнях ЗСУ? Скільки людей по-звичному брехали, щоб зберегти свої посади, так як вони звикли робити у мирний час?
Допомога була виділена із наявних сил - вона була розбита. Вона була виділена виходячи з доповідей розвідки про підтвердженого ворога. Її виявилося недостатньо.
Те на що підписався цей ветеран АТО, не є правильним вчинком.
Я такое не покупаю.
Так ось, у нас йде російсько-українська війна тому "хто віноват" вже давно знають адекватні та розумні люди - це маленьке кремлівське ху#ло....і не потрібно шукати чорну кішку в чорній кімнаті...
Так что там за ЗУГРЕС ? Разносили фейк годами ! Где все эти Пидлоги макартни, Аллы Новосады, Шреки баблокаты ,Ларченки и другие шоколадно-кацапские боты ?
Налетайте ! Спамьте !
История
"Дії керівництва Дніпропетровської області при плануванні Іловайської операції ми не розглядали і не вивчали, і ці факти ми взагалі не розглядали. І прийняття рішення... на яких нарадах проходило... Але ніяким чином наради, які проводилися в Дніпропетровській адміністрації не впливали на дії командирів і начальників... Тому ці наради на нашу думку вопще не впливали на дії керівників високих ланок". - директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Рувін.
"Іловайськ. Правда".
Джон Смит
Не втыкаю, к чему конспирология? Или многим комментирующим платят, как ольгинским/лахтинским троллям?
Оригиналы шифрограмм были переданы Николаем Колесником сотрудникам военной прокуратуры ещё в 2014 или в 2015 году (точно не помню).
Отчёт ВСК ВР (где-то есть в формате Word, но сходу не нашёл):
https://www.pravda.com.ua/articles/2014/10/20/7041381/