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Запись с места ДТП с участием "слуги народа" Трухина, которую удалило уже более 30 СМИ. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия Общество

Более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп от партии "слуга народа" Александр Трухин попал в ДТП под Киевом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, новости начали исчезать 26 августа – через три дня после публикаций.

По некоторых СМИ, новость удалили УНИАН, Футбол 24, UA-Football, Isport, Meta-Ratings, 1927.kiev.ua, Динамо Киев от Шурика (убрали имя депутата), Sport.ua (убрали имя депутата), Football.ua, Сегодня, ТСН, Антикор, Главком, УНН, Аргументы и Факты, Comments.ua, Depo.ua, Вести, Факты, Обозреватель, Телеграф, Гордон, Прямий, Фраза, NewsWeek, Вести-UA, Bigmir, Аргумент, Українські новини, Комсомольская правда в Украине, Голос.UA, Главк, Резонанс, Судебно-юридическая газета.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Журналист Ткач о Трухине и ДТП: Он дружит с Тищенко, а это значит, что нас ждет еще одна молниеносная история спасения еще одного "слуги народа"

Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+100
Запись с места ДТП с участием "слуги народа" Трухина, которую удалило уже более 30 СМИ - Цензор.НЕТ 8911
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30.08.2021 12:56
+77
С депутатом-ублюдком и обстоятельствами ДТП всё ясно!
Главный вопрос - кто ЛИЧНО давал команду замять дело и кто взял под козырёк выполнять !
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30.08.2021 12:50
+58
Вы же понимаете,что во всём виноваты полицецские,потому что у них не были включены нагрудные камеры.🥴
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30.08.2021 12:48
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так мы евреи есть титульная нация Украины. А вы думали кто? Запис із місця ДТП за участю "слуги народу" Трухіна, який видалило вже понад 30 ЗМІ - Цензор.НЕТ 9606
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30.08.2021 23:54 Ответить
Аварія, про яку мовчать ЗМІ: чи взяв Зеленський у США «слугу» Трухіна, що влаштував ДТП?

У понеділок, 30 серпня, президент України Володимир Зеленський вирушив з офіційним візитом у США. Разом з ним, за інформацією ЗМІ, поїхав нардеп від "Слуги народу" Олександр Трухін, який влаштував ДТП у Києві. БУКВИ
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30.08.2021 21:17 Ответить
Зе виновен в угрозе свободным СМИ

- запретил печать газеты "Правдоруб",
- запретил публикации преступлений "Слуг 'народа'",
- запретил расследование (и год отрицал) дела вагнеров,
- запретил даже прокат мультфильма 'Король Осёл'
...
Зловещая сторона Зе - стаття у The National Interest
by Anton Shvets
The Sinister Side of Ukraine's Telegenic Young President
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30.08.2021 22:01 Ответить
ДИКТАТУРА Зе КЛОУНІВ, дожились Запис із місця ДТП за участю "слуги народу" Трухіна, який видалило вже понад 30 ЗМІ - Цензор.НЕТ 1028
Щоб клоуни стали диктаторами це треба постаратися.
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30.08.2021 22:48 Ответить
У ЧОМУ СИЛА Зе КЛОУНА ?

1) Клоуна неможливо висміювати
2) Клоуна неможливо присоромити
3) Клоуна неможливо спородіювати - він сам вже є пародієй на людину
4) Клоун не несе ніякої відповідальності за свої дії, його справа смішити людей, тому відповідають за його дії завжди інщі
5) Клоуну неважливо поважають його люди чи не поважають, його мета популярність
6) Клоун завжди знайде собі спонсорів і покровителів, бо популярність притягує грощі
7) Клоуна у остання чергу пов`язують з проблемами, бо він завжди смішить людей
8) Клоунів вкрай рідко садять до в`язниці, чи зовсім не садять
9) Клоунів не ненавидять
10) Клоунів завжди згадують з посмішкою

ТЕПЕР РОЗУМІЄТЕ НАВІЩО КОЛОМОЙСЬКИЙ ЗРОБИВ Зе ПРЕЗИДЕНТОМ
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30.08.2021 22:51 Ответить
Зато у нього одна але велика ахілесова п'ята - він дуже не любить коли (тільки не падайте!) сміються над ним.
Да да саме над ним справжнім а не над тими ролями що він грає
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30.08.2021 23:23 Ответить
ПІДСУМКИ ПРЕЗИДЕНСТВА Зе АКТОРА ЗА 2 РОКИ :

1) Розвал ЗСУ
2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам
3) Наказ не відкривати вогонь у відповідь на обстріли частин ЗСУ сєпаратистами і російськими військами. Наказ про штрафи для ЗСУ за відкриття вогню у відповідь
4) Мовчазне спостерігання за смертю сержанта Журавля на полі бою
5) Провал программ озброєння ЗСУ
6) Оголошення "винних" у справі вбивства Шеремета
7) Приватизування кримського каналу третіми особами для змоги подачі води у Крим
8) Зустріч з російськими чиновниками в Омані (Оманський офшор)
9) Видача російських найманців воювавших на Донбасі Кремлю, що є держзрадою
10) Заперечення існування операції СБУ по "вагнерівцям" і брехня про це через ЗМІ
11) Покривання діяльності відвертого агента Кремля - Єрамака
12) Скандал з вивезенням на продаж з України великої кількості медичних масок
13) Вивіз на продаж стратегічного запасу зерна з Держрезерву України за кордон
14) Спроба узяти під контроль КСУ (скандал з Тупицьким)
15) Розпродаж землі України зацікавленим кругам через "Ринок землі"
16) Знищення енергосистеми України (зупинка блоків АЕС)
17) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Росії
18) Запуск російського Північного Потоку 2 і ризик залишитись без грошей за транспортування газу ГТС України
19) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського та низки олігархів
20) Підвищення комунальних платежів для населення (плата за транспортування газу)
21) Прийняття законів для олігархів за "відкат"
22) Більше 10 відпусток за 2 роки, (Порошенко мав 1 відпустку за 5 років)
23) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим
24) Викрадення людини у сусідній країні (суддя Чаус) для свідчення проти Порошенко
25) Підготовка до постачання води в окупований Крим восени 2021 (звільнення Авакова як голови МВС)

СПИСОК ПОПОВНЮЄТЬСЯ
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30.08.2021 22:52 Ответить
Очень надеюсь, что кто-то педантично и скурпулезно каждый день записывает все преступления Зедебила и его уродов, чтобы в один прекрасный день, когда все .ляди в прокуратуре и в МВД будут поменяны на адекватных людей, когда будут поменяны все судьи - начиная с Верховного и до самого завалящего где-то на хуторе, наконец начать новую эру в истории Украины (ну, по нынешним меркам это будет длиннющий и увлекательный сериал): сериал о приключениях этих зеленых козлов сначала в зале суда, а потом на нарах!
Нон-стоп...онлайн....Думаю, что уже скоро!

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30.08.2021 23:17 Ответить
неужели патриоты и сепары хоть в чем-то солидарны? Запис із місця ДТП за участю "слуги народу" Трухіна, який видалило вже понад 30 ЗМІ - Цензор.НЕТ 4684
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30.08.2021 23:51 Ответить
Було б правильно назвати медіа работорговцями, продали холопів Коломойському, отримали гроші. І відноситись до них відповідно.
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31.08.2021 02:27 Ответить
Советский союз отмазывал всех коммунистов камсамольцев и даже пианэров....,не верите,спросите у Леонид Данилыча... Запис із місця ДТП за участю "слуги народу" Трухіна, який видалило вже понад 30 ЗМІ - Цензор.НЕТ 6829
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31.08.2021 05:13 Ответить
стая дорвавшихся до власти наркоманов изращенцев и шизоидов угрожает украинскому обществу
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31.08.2021 06:26 Ответить
США не будуть збільшувати фінансову допомогу Україні через корупцію - Курт Волкер

Колишній спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що кошти військової допомоги, наданої США Україні, були витрачені даремно.

Вівторок, 31 серпня 2021, 12:30

Запис із місця ДТП за участю "слуги народу" Трухіна, який видалило вже понад 30 ЗМІ - Цензор.НЕТ 1648
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31.08.2021 12:49 Ответить
Эбсолютли Эгри.... если клоуна никто не встречал, ибо на его кукловода санкции и запрет въезда.... Вызвали на ковёр- объяснять на пальцах.... Но все уже понятно
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01.09.2021 01:15 Ответить
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