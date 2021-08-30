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"Каждый третий боец обращается к нам для протезирования. Часто их отправляют на фронт даже без осмотра стоматолога. Государство просто забило на эту проблему", - волонтеры "Тризуб-Дентал". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Стоматологическая помощь бойцам ВСУ должна оказываться качественно и на государственном уровне, а на сегодняшний день осмотр стоматолога на военной комиссии формален и не обеспечивает необходимого лечения.

Об этом корреспонденту Цензор.НЕТ в рубрике "Окопная война" рассказала волонтер-стоматолог клики "Тризуб-Дентал" Яринка Микуцкая.

"Главная проблема - бойцов не должны отпускать на фронт с таким состоянием ротовой полости. Их должны лечить и протезировать. И все это должно обеспечиваться государством. Государство на это просто забило. Беззубые, с проблемами они едут сюда после комиссии. И нам приходится сталкиваться со всеми этим. Каждый третий боец обращается к нам для протезирования. Когда есть возможность, мы стараемся это делать. В здешних условиях протезировать очень трудно - у нас очень мало зубных техников. Осмотр стоматолога при прохождении комиссии формален. Бойцы говорят, что в большинстве случаев врач их даже не осматривает", - говорит Микуцкая.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+7
Для зеленої шобли , огляд наших бійців , це такий дріб'язок , що ці чорти не заморочуються !
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30.08.2021 13:52
+6
Отвратительное состояние зубов - это даже не проблема воинов, это проблема всей нации.
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30.08.2021 13:57
+4
ну так это ж не депутатов, судей и прокуроров лечить... не те приоритеты...
уроды моральные
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30.08.2021 13:57
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Для зеленої шобли , огляд наших бійців , це такий дріб'язок , що ці чорти не заморочуються !
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30.08.2021 13:52 Ответить
Отвратительное состояние зубов - это даже не проблема воинов, это проблема всей нации.
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30.08.2021 13:57 Ответить
у евреев как раз и нет с этим проблем, о какой нации речь?
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30.08.2021 14:17 Ответить
Такая же проблема и в Словакии с Болгарией...может и не настолько глубоко как у нас, но тоже есть проблемы.
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30.08.2021 14:41 Ответить
как так?! ведь евреи это лучшие стоматологи
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30.08.2021 13:57 Ответить
ну так это ж не депутатов, судей и прокуроров лечить... не те приоритеты...
уроды моральные
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30.08.2021 13:57 Ответить
гамнонациональность
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30.08.2021 14:07 Ответить
все мы преЗЕденты, ****
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30.08.2021 14:01 Ответить
Головне, щоб вистачило грошей на "велике крадівництво". Всі інші проблеми, не проблеми.
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30.08.2021 14:34 Ответить
У нас государство на всех забило, как внутренний враг для всех людей, на верху живут по своим понятиям. Хорошо, что есть еще такие неравнодушные люди.
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30.08.2021 14:34 Ответить
В Одессе есть скидки на лечение у стоматологов для наших бойцов. К примеру, вот тут дантист полечит зубы качественно и недорого.
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13.09.2021 09:57 Ответить
Наказ №330 Міністра оборони України Андрія Тарана від 16 вересня, який вводить штрафи для українських військових за вогонь у відповідь на Донбасі.

А от наказ про стоматологічне забезпечення воїнів ніяка сволота не контролює …..

гниди паркетні…
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21.09.2021 10:33 Ответить
 
 