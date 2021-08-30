"Мы дали оценку действиям Порошенко, Муженко, Назарова и Хомчака", - директор киевского НИИ судэкспертиз Рувин о третьей экспертизе по Иловайску. ВИДЕО
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Третья экспертиза по расследованию Иловайской трагедии имела цель дать оценку действиям каждого руководителя высокого ранга.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в фире телеканала "1+1" сообщил директор киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александ Рувин. По его словам, специалисты провели исследования действий Верховного главнокомандующего и всех, кто обеспечивал руководство АТО на Донбассе.
"Экспертиза почти готова, но я еще не получил разрешения на обнародования ее результатов. Могу сказать, что мы дали оценку действиям каждого руководителя высокого уровня, начиная с Верховного главнокомандующего и заканчивая всеми, кто обеспечивал руководство антитеррористической операцией в Донецкой и Луганской областях - Муженко, Назаров, Хомчак и Порошенко, в частности...Мы не рассматривали отдельно действия командиров добровольческих батальонов потому, что они были подчинены руководству АТО... Операция была спланирована в период с 4 по 12 августа и потом с 14 августа началась активная фаза... В материалах экспертизы есть данные о том, кто давал приказ на освобождение Иловайска. Есть все материалы, соответствующие директивы, замыслы, распоряжения, приказы. Это все исходило от Генштаба и непосредственно от сектора "Б". В плане был расписан порядок действий, в замысле все это было расписано. Все четко определялось - какие батальоны первыми заходят, кто поддерживал, какие силы и средства были приданы. Все это расписано, просто в данный момент под грфом "совершенно секретно", - сказал Рувин.
Напомним, что 29 августа 2014 года российские вооруженные формирования напали на украинских военных, которые в рамках гуманитарных договоренностей с РФ выходили из окружения по "зеленому коридору". В результате нападения погибли 366 украинских военных, 429 получили ранения, а 300 - попали в плен. Еще 24 военных пропали без вести.
Пожалуйста, подождите...
Тоді "однодумці" постановили почати штурм добре укріпленого міста силами слабко озброєних добровольців, ввівши їх в оману, що місто обороняє лише декілька десятків колаборантів з числа місцевих.
Це привело до загибелі добровольців під час першого ж штурму, які потрапили у добре підготовлену засідку. А далі Хомчак втягнувся у бої в місті, вліз керувати операцією рівня підлеглих і проспав падіння фронту. При цьому він проігнорував прямі настанови вищестоячого керівника, генерала Муженка, що "там вистачить полковника із вашого штабу"(с). Вторгнення військ РФ він проспав, підлеглі йому війська спротив російським військам не чинили, як війська сектора "А" під Луганським аеропортом. І от коли він потрапив в оточення росіян, яке він проспав, він поліз в "зелений коридор", повіривши військовим злочинцям зі Збройних Сил РФ, які на його очах вже здійснили віроломний напад на його країну, тобто готові до будь-яких злочинів. І при цьому він також знову проігнорував попередження генерала Муженка, що це може бути пастка, оскільки російський заступник начальника генерального штабу ЗС РФ Богдановський в останній момент почав змінювати домовленості і вимагати виходити беззбройними. Пішов у засідку ворога і загинули сотні ввірених йому військових.
Загинули сотні патріотів, а Україна для військ РФ стала відкрита.
І лише рейд десантників генерала Забродського тилами російських військ, а також ракетні удари, які наказав наносити генерал Муженко, зупинили просування збройних сил Російської Федерації вглиб нашої країни і врятували нас. Ось так стався найбільший злочин в історії України, вчинений ОПГ Приват і росіянами, з якими у майбутньому Коломойський помириться і обіцятиме, що "через 10 лет кровь будет забыта", на що і працює зараз вся зелена Mafia State.
Згідно звіту ТСК ВР
план операції по наступу на місто Іловайськ, штурму добре укріплених позицій силами непідготовлених міліцейських підрозділів, легкої піхоти, розроблявся в перших числах серпня 2014 року під керівництвом Командувача оперативного командування "Південь" генерал-лейтенанта Хомчака, який є керівником Сектору Б.
4 серпня 2014 р. у штабі сектору "Б" (населений пункт Старобешеве), було проведено нараду, на якій були присутні О. Мотрій (командир батальйону територіальної оборони (далі - бТрО) "Кривбас"), Ю. Лисенко (командир роти 39-го бТрО "Дніпро-2"), представники 93-ї окремої механізованої бригади (далі - омбр) і 51-ї омбр. Начальник оперативного відділення сектору довів завдання: "Кривбас" мав оточити та звільнити Іловайськ від противника [13]. Про це завдання згадує і начальник озброєння сектору Ю. Мельник. 51 омбр після надання підтримки у звільненні міста мала продовжити рух на Зугрес і перекрити трасу Шахтарськ - Донецьк, щоб ворог не міг отримувати поповнення ************ та найманцями.
Муженко:
"Іловайськ, як населений пункт - це було просто як одне із тактичних завдань всієї операції. Якогось стратегічного значення він для нас не мав, особливо вже у серпні місяці, коли ми контролювали Кутейникове. А Кутейникове надало нам можливість перерізати якраз залізничне сполучення з Росією - залізничну гілку, яка йде через Амвросіївку-Кутейникове на Іловайськ, а потім на Макіївку і Донецьк. Тобто нам не було такої необхідності ставити Іловайськ, як якийсь стратегічний центр, який необхідно було будь за що взяти".
Генерал Назаров:
"Інший важливий напрямок був у центрі нашої оперативної побудови сил і засобів АТО - з району Дебальцевого почали рух на Шахтарськ. Була ідея з'єднатись нашим силам, які рухалися з півдня і півночі. Деякі з них, як, наприклад, підрозділи 25-ї бригади, вже знаходилися на східних околицях Шахтарська. Плюс ще було суттєве просування в напрямку Луганська на лівому фланзі, де на декількох ділянках наші вже почали закріплюватись на правому березі Сіверського Донця."
https://www.facebook.com/johnsmith4enko/posts/2722304914733243
" Іловайськ: смертельна авантюра. Аналіз передумов."
https://www.youtube.com/watch?v=bDiROlPZ9pQ
так що у вироку Рувіна буде зазначено, що він достовірно знаючи, що свідоцтво воєнного експерта видане некомпетентним органом, організував, разом з іншими особами провів і видав незаконне експертне заключення чим вчинив злочин.....
Война за умы избирателя. К счастью обойдётся без жертв. Не тронет никто вашего Петра. Слишком легко ему придать политический окрас любому обвинению в свой адрес. Точно так же никакой перезревший компромат не отвернёт сторонников от Зеленского.
До самого 2024 года будем наблюдать такую перестрелку. Но повторюсь- жертв не будет.)) По крайней мере крупных.))
Байден с Эрдоганом что там? Не пишите только, что Байден перенёс встречу из-за вагнергейта, а Эрдоган поставил 5 байрактаров вместо 6-и.)))
Це не було б дивно для цього брехла. Але якось тоді важко пов'язати "шум" із заявами усіх сторін.
УотерГЕЙТский скандал 70-х в США послужил прообразом для всех последующих ГЕЙТов. Любые громкие разоблачения, с серьёзными последствиями для их фигурантов, стало модно называть «гейтами». Был громкий Дизельгейт в 2015г. Был Панамагейт в 2016г... О «вагнергейте» пока одни только разговоры в будущем времени от некоторых СМИ и пресслужбы Порошенко. Самого разоблачения всё ещё нет. Об этом веду речь.
У випадку справи вагнерівців, кілька сторін заявили про її існування. Зеленим пощастило відтягнути розв'язку, яка неодмінно їх наздожене.Але справа є. І хоча й нема розслідування, вона заслуговує на назву "гейта" через її гучність незалежно від інформації Грозева.
Второй абзац- субъективные оценочные суждения, вызванные политическими убеждениями.
Разоблачение (гейт)- однозначное явление, не требующее трактовок и интерпретаций. Оно очевидно для всех! Ибо неминуемо влечёт за собой серьёзные последствия для фигурантов. То же, что воспринимается как скандал лишь небольшой частью общества и никаких последствий для фигурантов не влечет, в сути своей есть только лишь информационный шум.
На противагу вигадкам, я нагадав про первинне застосування відокремленого терміну щодо справи адміністрації Рейгана. Які наслідки настали для її учасників?
Насправді, вам необов'язково витрачати час на відпповідь. з огляду на пустку в дискусії і ймовірність видалення дописів, які я таким чином не прочитаю.
Що ви називаєте фактами? Заперечення операції " вагнергейт"? Чи може те, що ВАЗеленський її злив? Якщо Зеленкин сам визнав цей факт. Факт державної зради.
І яким боком Байден і Ердоган до ваших фантазій?
Це серйозні політики, які ніколи не змішають своє ставлення до "велічайшего лідеру всесвіту" та партнерство з Україною.
Спостерігайте, будуть намагатись звинувачувати попередню владу за факт наступу на Іловайськ, наприклад вигадають щось у стилі "наступ проводився недостатньою кількістю військ" і звинувачувати їх у гибелі військових саме через факт наступу.
Факт вторгнення російської армії розглядатись не буде взагалі.
Перелік техніки, яку ми побачили демонструє, що попри численні "звинувачення" на адресу «попередників», в питаннях обороноздатності у Володимира Зеленського та його оточення власних досягнень у цієї сфері просто немає. Усі зразки українського та закордонного озброєння, які ми побачили - отримані та розроблені в 2014-2019 роках - за часів каденції Порошенка та Турчинова як голови РНБО.
Реактивна система залпового вогню «Вільха», мобільний мінометний комплекс «Барс-8ММК», БТР-4К, ПТРК «Стругна-П», ПТРК «Javelin», оперативно-тактичний ракетний комплекс «Сапсан», РЛС П-18 «Малахіт» - все це, м'яко кажучи, або зовсім не досягнення нинішніх очільників держави, або фінансуються та приймаються на озброєння під тиском суспільної думки, навіть швидше під спротивом нинішнього міністра оборони та його "компетентних" кураторів з офісу президента.
Єдиним "новим зразком" великої техніки, яка з'явилася за часів Зеленського можна назвати хіба що тягач "Татра". На ньому йшов ракетний комплекс берегової оборони «Нептун», який був розроблений та профінансований у 2014-2019 роках в рамках тієї ж концепції «Ракетний щит». Закупівля шасі "Татра" - єдине суттєве «покращення» комплексу «Нептун», яке ми побачили за останні два роки. При тому, що саме шасі не має суттєвих переваг над вітчизняними шасі КРАЗ, під які проєктувався цей комплекс.
Логіку МО можна зрозуміти. Адже кожне таке шасі коштує біля мільйона доларів, на відміну від приблизно 300 тисяч доларів вітчизняних аналогів. Трикратно збільшена ціна у три рази підвищила суму "відкату" для чиновників відповідно…
Саме завдяки цій оборудці, замість 70 ракет для комплексу, за останні два роки буди профінансовані тільки 22 ракети. Тобто, чеське шасі "Татра", яке красиво пройшло парадом, коштувало Україні майже 50 ракет, що були б здатні потопити увесь Чорноморський флот РФ.
Але найсумніша іронія цього сьогоднішнього перформансу полягає у тому, що на параді широко представлені бойові автомобілі на платформі «Богдан». Їх присутність, вочевидь, підтверджує, успішне використання цих машин на фронті та їх якість попри справжню істерію тоді ще "опозиційних" ЗМІ, яку почали роздмухувати десь с 2018 року.
Особливо цікаво було спостерігати за проходженням повз урядову трибуну санітарного автомобіля «Богдан-2251" - бо саме в закупівлі цих машин сьогодні обвинувачують ексзаступник міністра оборони часів Порошенка, генерала Павловського. Режим Зеленського намагається ув'язнити його начебто за те, що ця техніка поставлена до ЗСУ виявилась неналежної якості!
Але й це ще не все. У рамках воєнно-морського параду в Одесі морем пройдуть бойові катери «Гюрза-М», проєкту «Кентавр», які виготовляються на заводі «Кузня на Рибальському». І яка теж, відповідно до підозри ДБР, є "неналежною".
Склалася шизофренічна ситуація, коли Києвом та Одесою фактично пройшов парад «РЕЧОВИХ ДОКАЗІВ» слідства ДБР. Адже вся військова продукція «Богдану» та «Кузні» наразі має статус доказів у «слідстві»…
и да я говорил за активы ДО каденции и После, а не ВО время, где часть имущества была сдана в аренду, переписана на друзей друзей + слепой траст рошена Ротшильдам
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Не рассказывайте мене сказки.Пока активы у вас на балансе ,это ваши активы,а кто ими управляет,так то другая история.Вы своё имущество сдали в аренду,так это уже не ваше имущество,аднако.
800 ярдов
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Конечно же 800 лимонов,энто я опшибся.
«Іловайськ 2014. Батальйон "Донбас"» (2019).
Документальний мультимедійний проект «Після Іловайська». Це фото, відео, свідчення тих, хто там був. https://afterilovaisk.com/
Тут фотопроект: https://www.reporters.media/ilovajsk/
Невелика документалка про ті події. Фільм "Іловайськ. Місто яке зупинило Путіна" - https://tydyvy.com/video/Dyk_Jjw.
Інтерв'ю з автором книг про Іловайськ Романом Зіненко: https://tydyvy.com/video/DylKDgQ
Вина президента Главнокомандующего в проваленной военной операции всегда минимальна. Поскольку он руководит номинально, как свадебный генерал.
Кацапам вірити себе не поважать.
директор киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александ Рувин (Фамилия Рувинов произошла от мужского еврейского имени Реувен (Рувин).
он будет рассказывать нам за Иловайск
нахрена нам президент и генералы с полковниками, когда можно сходить к Рувину и получить экспертное заключение на правильность составления плана боевых действий 😂
а может этот Рувин тайный Мольтке или, даже страшно подумать - Наполеон-Ганнибал ?
Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Рувін - "Дії керівництва Дніпропетровської області при плануванні Іловайської операції ми не розглядали і не вивчали, і ці факти ми взагалі не розглядали. І прийняття рішення… на яких нарадах проходило… Але ніяким чином наради, які проводилися в Дніпропетровській адміністрації не впливали на дії командирів і начальників… Тому ці наради на нашу думку вопще не впливали на дії керівників високих ланок."
Теперь вопросы.
Касается ВСЕХ.
1. КТО РУКОВОДИЛ АТО?
2. ЧЬЯ это юрисдикция?
3. Где панове, которые слегка укрылись в норке?
Отвечайте спорщики. Я посмеюсь.
какая то экспертиза там, которая прям секретней некуда, но о ней можно вкрадчиво (прям как люся арестович) говорить в эфире популярного телеканала. И что эта експертиза експертизила? мы услышим про договорняк в Днепровской ОДА?
... А да....я так понял главное в експертизе было в эфире г+г ляпнуть чтото типа: Мы не рассматривали отдельно действия командиров добровольческих батальонов потому, что они были подчинены руководству АТО... Источник: https://censor.net/ru/v3285281
помоему это ключевое что требовалось сказать, остальное мыло о секретности
я не експертный експерт конечно, но мне кажется участники той бойни, а в первую очередь это беня, корбан, хомчак и ахметов как противоборствующая сторона должны сесть на пожизненное, остальное сделал пуйло ввев войска в тот район, пока хомчак ******* фронт в попытках заработать много-много
Певно представлять все так, ніби наші переважаючи сили оточила купка легкоозброєних сепарів. А керівництво своїми діями всіляко дозволило нищення українських солдатів. Ну і єврейський висновок - путін не фуйло.
От зараз обстріл Авдіївки. Бутусов пише про відсутність адекватної відповіді. Це теж будемо розслідувати? чи може будемо але не за цього президента?
Це не має нічого спільного з правом.