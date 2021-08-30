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Зверское убийство девушки под Кропивницким: полиция задержала 16-летнего местного жителя. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

На Кировоградщине полицейские продолжают расследование по факту убийства несовершеннолетней.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сектор коммуникации полиции Кировоградской области.

По словам начальника Главного управления Национальной полиции в Кировоградской области Романа Козьякова, в результате проведенных следственных действий и экспертиз получено достаточно доказательств причастности к совершению указанного уголовного преступления 16-летнего местного жителя.

По факту убийства, совершенного в ночь с 14 на 15 августа на территории Кропивницкого района, лицу сообщено о подозрении и избрана судом мера пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток.

Полицейские продолжают расследовать уголовное производство, начатое по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 7 до 15 лет.

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Напомним, 18 августа в Бобринце Кировоградской области завершились поиски 16-летней Виктории Макаренко, которая ушла из дома и не вернулась. 

В результате поисковых мероприятий, тело разыскиваемой несовершеннолетней девушки с телесными повреждениями было обнаружено в заброшенном колодце на территории населенного пункта, где она проживала.
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Топ комментарии
+11
Может быть с женским полом у тебя проблем и нет, а вот с умственным развитием - явные проблемы.
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30.08.2021 15:20
+5
ну Гитлер и тебя бы зачисти
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30.08.2021 15:04
+5
Після зони стане в 100 разів хитрішим і підступнішим. Вийде на волю по УДО через 5-7 років. Буде йому 22 (!!!). І все маніакське життя попереду. Єдиний вихід, давати таким виродкам пожиттєво.
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30.08.2021 17:01
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Может Гитлер был и прав предлагая чистку от дегенератов ? - А если серьезно - оно не может найти себе партнера,то шо ему остается делать ? Природа зовет,а возможностей нет.
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30.08.2021 15:01 Ответить
ну Гитлер и тебя бы зачисти
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30.08.2021 15:04 Ответить
Это врядли. Я добропорядочный гражданин без вредных привычек. И у меня с женским полом нет проблем. А вот тебе это мне кажется,не нравится ))
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30.08.2021 15:08 Ответить
Может быть с женским полом у тебя проблем и нет, а вот с умственным развитием - явные проблемы.
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30.08.2021 15:20 Ответить
Смысл моего возмущения - это убийство невинной девушки дегенератом. А тебе это не нравиться. - Тебе в пору самому задуматься о своем развитии ))
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30.08.2021 15:37 Ответить
К сожалению, ты даже не понял, что я отреагировал не на убийство девушки этим злодеем, а на твой намёк на правомерность зачистки Гитлером умственно отсталых людей. Хотя именно этот дегенерат, как и большинство подобного зверья отнюдь не умственноотсталы. Именно развитые и высокообразованные люди организовывали концлагеря и сжигали людей в печах...
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30.08.2021 16:07 Ответить
Пример был приведен в шутку. Для этого было сказано после - а если ,серьезно...А ты этого не понял. Сказано было в сердцах. Лично для меня ясно ,что это был ненормальный. И такие ненормальные могут только на подобное и сподобиться. Печи и концлагеря это слишком сложно для них Не утрируй.
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30.08.2021 16:12 Ответить
Мразь деревенская из-под Магадана-ты чем-то недовольна?
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30.08.2021 17:13 Ответить
Что, баклан пустоголовый, - не помогает мой совет ? Ну тогда "Хайль, Гитлер" ещё подкрикивай... Упражняйся...
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30.08.2021 17:22 Ответить
Пукан горит,петушок? Ещё повизжи,падаль))
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30.08.2021 17:25 Ответить
Конечно он был прав. И не только в этом...
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30.08.2021 15:13 Ответить
Адольф вообще был славный малый Зверское убийство девушки под Кропивницким: полиция задержала 16-летнего местного жителя - Цензор.НЕТ 488
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30.08.2021 15:20 Ответить
Я був в Освєнцімі, і я б сволоту, яка знаходить "дещо й хороше" у Гітлера, саджав би до клітки без розмов. Бо в 21 столітті, маючи достатньо інформації, мати такі "переконання" може виключно виродок і злочинець, місце якому лише в клітці.
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30.08.2021 16:17 Ответить
Це ж скільки тобі років, діду? Звіряче вбивство дівчини під Кропивницьким: поліція затримала 16-річного місцевого жителя - Цензор.НЕТ 5894
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30.08.2021 16:22 Ответить
Во многом. Гугли, раз не учил историю, я не справочная...
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30.08.2021 22:26 Ответить
А в чём же ещё ? Конкретизируй...
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30.08.2021 15:52 Ответить
Что делать - легализовать проституцию и начать выдавать дешевые кредиты на пользование услугами "жриц любви". И тогда сразу пропадут насильники и маньяки.
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30.08.2021 16:10 Ответить
Любви захотел? На зоне организуют.
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30.08.2021 15:22 Ответить
У ментов, на кашкеты,Зверское убийство девушки под Кропивницким: полиция задержала 16-летнего местного жителя - Цензор.НЕТ 9637 опьять мода взад
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30.08.2021 15:32 Ответить
Маніяк в 16 років... Жах.
Ця дівчинка своїм життям заплатила за те, щоб цього виродка знайшли і схопили після першого вбивства, а не після п'ятдесяти, у дорослому віці, коли він став би в 10 раз хитрішим і підступнішим...
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30.08.2021 16:12 Ответить
Після зони стане в 100 разів хитрішим і підступнішим. Вийде на волю по УДО через 5-7 років. Буде йому 22 (!!!). І все маніакське життя попереду. Єдиний вихід, давати таким виродкам пожиттєво.
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30.08.2021 17:01 Ответить
чисто теоретически.зачем его содержать пожизненно если можно на опыты его.так хоть какой то толк с него будет.
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30.08.2021 18:06 Ответить
Европа нам не даст пускать выродков на эксперементы или даже убивать их. Выод один:либо сразу давать им пожизненное,либо содержать в таких условиях в тюрьме что он сам на себя руки наложит. Это уже нечеловек и оказавшись снова на свободе-будет убивать
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30.08.2021 18:37 Ответить
от я о том и говорю шо на свободу его уже выпускать нежелательно.
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30.08.2021 18:50 Ответить
химическая кастрация, чем не выход!?
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31.08.2021 00:06 Ответить
Тим, що вона нічого не вирішує. Зазвичай, у таких уродів сексуальний потяг не основна причина згвалтування - а бажання домінувати, причинять біль і т.п. Ну не зможе вставити член - просто закатує до смерті.
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31.08.2021 14:16 Ответить
Що робити з біосміттям?
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30.08.2021 21:23 Ответить
Гарно у мусульман - око за око, а не як у нас - підстав другу щоку. Писали що дівчину знайшли в колодязі, от і цього утирка в колодязь відправити.
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31.08.2021 02:52 Ответить
Мало надії, що він виправиться і стане людиною.
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31.08.2021 05:18 Ответить
 
 