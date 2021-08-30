Зверское убийство девушки под Кропивницким: полиция задержала 16-летнего местного жителя. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Происшествия
На Кировоградщине полицейские продолжают расследование по факту убийства несовершеннолетней.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сектор коммуникации полиции Кировоградской области.
По словам начальника Главного управления Национальной полиции в Кировоградской области Романа Козьякова, в результате проведенных следственных действий и экспертиз получено достаточно доказательств причастности к совершению указанного уголовного преступления 16-летнего местного жителя.
По факту убийства, совершенного в ночь с 14 на 15 августа на территории Кропивницкого района, лицу сообщено о подозрении и избрана судом мера пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток.
Полицейские продолжают расследовать уголовное производство, начатое по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 7 до 15 лет.
Напомним, 18 августа в Бобринце Кировоградской области завершились поиски 16-летней Виктории Макаренко, которая ушла из дома и не вернулась.
В результате поисковых мероприятий, тело разыскиваемой несовершеннолетней девушки с телесными повреждениями было обнаружено в заброшенном колодце на территории населенного пункта, где она проживала.
Пожалуйста, подождите...
Ця дівчинка своїм життям заплатила за те, щоб цього виродка знайшли і схопили після першого вбивства, а не після п'ятдесяти, у дорослому віці, коли він став би в 10 раз хитрішим і підступнішим...