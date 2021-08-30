Проект "Без цензуры": Как СМИ РФ рвутся в Украину и чем опасен канал "Дождь"? ВИДЕО
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Почему якобы либеральные российские СМИ не менее опасны для украинцев, чем Скабеева или Соловьев? Богдан Буткевич в свежем "Без цензуры" подробно объясняет, что не так с каналом "Дождь" и почему российский либерализм всегда заканчивается там, где начинается украинский вопрос.
Кто такие либерал-чекисты и чем они отличаются от чекистов обычных? Кто хочет устроить в Украине "лучшую другую Россию"?
И как российские либерал-чекисты рвутся на украинский медийный рынок?
Почему мы об этом говорим? Потому что на днях "Дождь" и еще несколько якобы либеральных СМИ в России признали иностранными агентами. И многие их работники, кажется, начали жадно смотреть в сторону Украины как место, где можно тепло и уютно строить лучшую Россию. Ну и еще критиковать проклятый украинский национализм, куда же без этого.
Почему ни в коем случае нельзя допустить подобного сценария?
Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для Цензор.НЕТ.
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а про Україну зась, бо воно з самари кацапськоi, мало не з Сарай-бату, тому його думки про Україну не вартi нiчого.
А финансирует его другой кацап Петр Чернышов, возглавлявший когда то Киевстар, с 2014 гражданин Украины.
Чтобы повергнуть противника нужно убедить его что он слабый. Это то, что, кстати, Россия успешно делает с нами уже который год. На что разные умные блоггеры пишут "не сдавайтесь, мы всех победим". А Дождь нас не касается. Это какие-то внутренне российские разборки за кусок пирога побольше.
не в Прибалтику(совковое понятие), а в страны Балтии.
Бегут больше не в Латвию, а в Литву, кстати.
ЗЫ. Я ни разу не адвокат Ганапольского.
Это опыт, прими его и запомни.
Моль-Хуйло тупо хотіла вказати другу-Дімону на його місце , ось й записали тимчасово в "іноагенти" .
Двухгрошова оперетка !
До чого ж бридке плем'я..
Вовки вирізали кошару овець. Прийшли мисливці, щоб їх постріляти. І раптом одна місцева жіночка підняла лемент, що у тій вовчій зграї є один чемний вовк, котрий харчується виключно капустою. Недайбо стріляти, бо мош в того вовка влучити. Аж до ночі в селі ішли дебати толеранції - стріляти чи не стріляти.
Але так дивно сталося, що до ранку вовки ту жіночку з'їли...
Вони , як правило говорять , що Крим звичайно "русский", але путін хапанув його якось так брутально, а вот вони б зробили це інтелегентно і культурно.