США призвали Россию немедленно прекратить оккупацию Крыма и освободить всех украинских политзаключенных. ВИДЕО

В Международный день жертв насильственных исчезновений США призвали Россию немедленно прекратить оккупацию Крыма и освободить всех украинских политзаключенных.

Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине, информирует Цензор.НЕТ.

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"В Международный день жертв насильственных исчезновений мы вспоминаем не менее 43 человек, пропавших без вести с начала оккупации Крыма российскими войсками в 2014 году. Мы призываем Россию немедленно прекратить оккупацию Крыма, освободить всех украинских политзаключенных, которых она несправедливо удерживает, и вернуть полный контроль над полуостровом Украине", - сказано в сообщении посольства.

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Как сообщалось, по данным Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, с начала российской оккупации минимум 44 человека стали жертвами насильственных исчезновений на территории Крыма и г. Севастополь. Судьба 15 из них до сих пор остается неизвестной. Их имена: Валерий Ващук, Иван Бондарец, Василий Черныш, Тимур Шаймарданов, Сейран Зинединов, Ислям Джеппаров, Джевдет Ислямов, Федор Костенко, Мухтар Арисланов, Арсен Алиев, Эрвин Ибрагимов, Эскендер Ибраимов, Эскендер Апселямов, Руслан Ганиев, Арлен Терехов.

Подавляющее большинство этих людей являются проукраинскими активистами, которые открыто выступали против российской оккупации.

На сегодня Прокуратурой Автономной Республики Крым осуществляется процессуальное руководство в 112 уголовных производствах по 173 фактам насильственного исчезновения, лишение свободы и похищения людей.

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В подавляющем большинстве случаев были выявлены факты, свидетельствующие о причастности российской оккупационной "администрации" к исчезновениям.