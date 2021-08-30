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США призвали Россию немедленно прекратить оккупацию Крыма и освободить всех украинских политзаключенных. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

В Международный день жертв насильственных исчезновений США призвали Россию немедленно прекратить оккупацию Крыма и освободить всех украинских политзаключенных.

Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине, информирует Цензор.НЕТ.

"В Международный день жертв насильственных исчезновений мы вспоминаем не менее 43 человек, пропавших без вести с начала оккупации Крыма российскими войсками в 2014 году. Мы призываем Россию немедленно прекратить оккупацию Крыма, освободить всех украинских политзаключенных, которых она несправедливо удерживает, и вернуть полный контроль над полуостровом Украине", - сказано в сообщении посольства.

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Как сообщалось, по данным Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, с начала российской оккупации минимум 44 человека стали жертвами насильственных исчезновений на территории Крыма и г. Севастополь. Судьба 15 из них до сих пор остается неизвестной. Их имена: Валерий Ващук, Иван Бондарец, Василий Черныш, Тимур Шаймарданов, Сейран Зинединов, Ислям Джеппаров, Джевдет Ислямов, Федор Костенко, Мухтар Арисланов, Арсен Алиев, Эрвин Ибрагимов, Эскендер Ибраимов, Эскендер Апселямов, Руслан Ганиев, Арлен Терехов.

Подавляющее большинство этих людей являются проукраинскими активистами, которые открыто выступали против российской оккупации.

На сегодня Прокуратурой Автономной Республики Крым осуществляется процессуальное руководство в 112 уголовных производствах по 173 фактам насильственного исчезновения, лишение свободы и похищения людей.

Также смотрите: "Жизнь заложников Кремля - не игрушки", - акция в поддержку украинских политзаключенных в РФ прошла под ОП. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В подавляющем большинстве случаев были выявлены факты, свидетельствующие о причастности российской оккупационной "администрации" к исчезновениям.
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Топ комментарии
+9
США призвали Россию немедленно прекратить оккупацию Крыма и освободить всех украинских политзаключенных - Цензор.НЕТ 7849
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30.08.2021 16:52
+7
Спасибо,Америка! Наконец-то настоящие суровые меры по отношению к Рашке.Нн зря мы от ядерных ракет отказались в свое время!
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30.08.2021 17:04
+7
Мне кажется это унизительно .Делать частые заявления на которые не реагируют. Называть убийцей и потом жать руку. Мир сошел с ума...
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30.08.2021 17:05
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а то шо будет?
так и не сказали...
абидна слюшяй
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30.08.2021 16:51 Ответить
Что будет ? Тоже мне, бином Ньютона, - будет сильное разочарование и серьёзная обеспокоенность...
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30.08.2021 17:06 Ответить
США призвали Россию немедленно прекратить оккупацию Крыма и освободить всех украинских политзаключенных - Цензор.НЕТ 7849
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30.08.2021 16:52 Ответить
Украина тоже призовет россию, когда та оккупирует Аляску. Может даже джавелины прислать и хамви.
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30.08.2021 16:55 Ответить
много не пришлем, конечно: Украина не Афганистан
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30.08.2021 16:57 Ответить
Как они себе это представляют?????! Это для рашенгоу просто невыполнимая задача. Это только решение суда, обязательное для исполнения. И то, они наверняка откажутся его выполнять под любыми предлогами. И вот поэтому и нужны будут предварительные меры суда, в случае невыполнения его решений....
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30.08.2021 16:56 Ответить
Как раз выполнимая! Нет па-рашки - нет оккупации Крыма... США призвали Россию немедленно прекратить оккупацию Крыма и освободить всех украинских политзаключенных - Цензор.НЕТ 5199
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30.08.2021 16:57 Ответить
Хорошо!.....Выполняйтееее!!!!....
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30.08.2021 17:01 Ответить
Ты не сюда пиши, а х-йлу позвони США призвали Россию немедленно прекратить оккупацию Крыма и освободить всех украинских политзаключенных - Цензор.НЕТ 4681
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30.08.2021 17:02 Ответить
В рельсу???? .....телефон казлятины скинь....нук, строго между нами, никому не передам.
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30.08.2021 17:07 Ответить
Да хоть рельсу. Абы дозвонился США призвали Россию немедленно прекратить оккупацию Крыма и освободить всех украинских политзаключенных - Цензор.НЕТ 5867
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30.08.2021 17:22 Ответить
США призвали Россию немедленно прекратить оккупацию Крыма и освободить всех украинских политзаключенных - Цензор.НЕТ 358 США призвали Россию немедленно прекратить оккупацию Крыма и освободить всех украинских политзаключенных - Цензор.НЕТ 5988
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30.08.2021 16:57 Ответить
Спасибо,Америка! Наконец-то настоящие суровые меры по отношению к Рашке.Нн зря мы от ядерных ракет отказались в свое время!
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30.08.2021 17:04 Ответить
Мне кажется это унизительно .Делать частые заявления на которые не реагируют. Называть убийцей и потом жать руку. Мир сошел с ума...
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30.08.2021 17:05 Ответить
или ?
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30.08.2021 17:09 Ответить
Главное прокукарекать-а там хоть не рассветай. К сожалению сейчас именно подобным занимается коллективный Запад.
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30.08.2021 17:24 Ответить
... В случае не выполнения указанного требования в неуказанные сроки США выразит свою обеспокоенность.
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30.08.2021 17:31 Ответить
Ой, матінко рідна, вони знову занепокоїлись до чергової річниці.
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30.08.2021 17:54 Ответить
Aга!
США закликали Росію негайно припинити окупацію Криму і звільнити всіх українських політв'язнів - Цензор.НЕТ 7332
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30.08.2021 19:45 Ответить
 
 