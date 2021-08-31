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Паралимпиада-2020: Украина получила еще две серебряные награды. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Спорт

Легкоатлетка из Днепра Оксана Ботурчук стала обладательницей серебряной медали в седьмой день XVI летней Паралимпиады в Токио (Япония).

Ботурчук заняла второе место в беге на 400 метров с результатом 55,33 секунды, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Украинский велогонщик Егор Дементьев стал обладателем серебряной медали в седьмой день XVI летней Паралимпиады в Токио (Япония). Он занял второе место в гонке с раздельным стартом, преодолев 32-километровую дистанцию за 43 минуты 19,11 секунды.

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В активе паралимпийской сборной Украины уже 56 наград - 12 золотых, 29 серебряных и 15 бронзовых.

Паралимпиада-2020: Украина получила еще две серебряные награды 01
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Молодці!
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31.08.2021 10:43 Ответить
НАШІ ВІТАННЯ ГЕРОЯМ !!!
Паралимпиада-2020: Украина получила еще две серебряные награды - Цензор.НЕТ 1088
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31.08.2021 10:54 Ответить
Правильно кажуть, що є спортсмени - паралімпійці - патріоти, а є інваліди, що прикидаються спортсменами.
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31.08.2021 11:42 Ответить
Стыдно, когда инвалиды добывают больше наград, чем обычные спортсмены.
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31.08.2021 13:43 Ответить
 
 