Разумков о нападении на Порошенко: Эти действия недопустимы, ответственность должна быть максимально жесткой. ВИДЕО

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что лица, совершившие нападение на пятого президента Украины Петра Порошенко 24 августа, должны понести максимально возможную ответственность за свои действия в рамках действующего законодательства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

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"Во-первых, какие-либо проявления такого поведения я считаю постыдным. Если мы говорим о Дне Независимости, 30-летии страны, то нужно объединяться, искать те точки, которые будут нас делать единым сильным фронтом на защите нашей территориальной целостности и независимости в том числе. Поэтому считаю эти действия недопустимыми, которые произошли, правоохранители ими занимаются. Здесь не должно быть разделения на власть или оппозицию - есть подходы, которые действуют в рамках закона, а закон - один для всех. И тех, кто хочет нарушить закон, нужно привлекать к ответственности, чтобы она была максимально жёсткой", - подчеркнул глава парламента.

По словам Разумкова, кроме хулиганской составляющей, такие действия дают отправленные информационные поводы, которые могут использоваться против государства Украина, "чего точно не стоит делать в сегодняшних условиях".

Напомним, 24 августа Порошенко облили зеленкой. Полиция задержала нападавшего, это 22-летний уроженец Черниговщины. Ему грозит до 5 лет ограничения свободы по статье о хулиганстве.

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