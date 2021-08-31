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Разумков о нападении на Порошенко: Эти действия недопустимы, ответственность должна быть максимально жесткой. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что лица, совершившие нападение на пятого президента Украины Петра Порошенко 24 августа, должны понести максимально возможную ответственность за свои действия в рамках действующего законодательства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Во-первых, какие-либо проявления такого поведения я считаю постыдным. Если мы говорим о Дне Независимости, 30-летии страны, то нужно объединяться, искать те точки, которые будут нас делать единым сильным фронтом на защите нашей территориальной целостности и независимости в том числе. Поэтому считаю эти действия недопустимыми, которые произошли, правоохранители ими занимаются. Здесь не должно быть разделения на власть или оппозицию - есть подходы, которые действуют в рамках закона, а закон - один для всех. И тех, кто хочет нарушить закон, нужно привлекать к ответственности, чтобы она была максимально жёсткой", - подчеркнул глава парламента.

По словам Разумкова, кроме хулиганской составляющей, такие действия дают отправленные информационные поводы, которые могут использоваться против государства Украина, "чего точно не стоит делать в сегодняшних условиях".

Напомним, 24 августа Порошенко облили зеленкой. Полиция задержала нападавшего, это 22-летний уроженец Черниговщины. Ему грозит до 5 лет ограничения свободы по статье о хулиганстве.

Также читайте: Правоохранители расследуют нападение на Порошенко по статье "хулиганство" и пытаются "спасти титушку Пустовгара", - Кононенко. ВИДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+13
Де ти там людей побачив?
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31.08.2021 12:08
+12
А коли ви згадаєте за свою відповідальність? Разумков о нападении на Порошенко: Эти действия недопустимыми, ответственность должна быть максимально жесткой - Цензор.НЕТ 6650
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31.08.2021 11:56
+12
В суде они пробовали - не получилось. Это от бессилия.
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31.08.2021 11:58
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А коли ви згадаєте за свою відповідальність? Разумков о нападении на Порошенко: Эти действия недопустимыми, ответственность должна быть максимально жесткой - Цензор.НЕТ 6650
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31.08.2021 11:56 Ответить
Такие меры недопустимы. Каким бы ни был президент. Если есть обвинения,то только в судебном порядке. Хулиганство заразно.
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31.08.2021 11:56 Ответить
В суде они пробовали - не получилось. Это от бессилия.
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31.08.2021 11:58 Ответить
Барыга суров но справедлив./Барыга-скупщик краденого. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард.
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31.08.2021 11:58 Ответить
Чого ви зразу так, барига? МАлАдой регіонал. Який на ВАЗеленському та "мудрості" наріду, в'їхав у велику політику, і сподівається, що "мудрий" нарід зробить і його президентом. Передвиборча компанія почалась.
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31.08.2021 12:25 Ответить
Всё верно , только ответственность должна быть одна для всех , кто развлекается таким образом ,а если найти организаторов то это уже будет другая статья !
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31.08.2021 11:58 Ответить
та навіть, якщо не можна знайти організаторів - все-одно це стаття з кримінального, а не з адміністративного (як по *********) кодексу!
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31.08.2021 12:01 Ответить
Саме цікаве - "дурня" ховають!!! (якщо в же в Десні не втопили!!! Бо якщо він "відкриє рот" то проблеми виникнуть на "Банковій"!!!
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31.08.2021 12:18 Ответить
сепар Разумков спеціально ігнорує обставини нападу на Пороха? На ті обставини, які вказують, що цей напад - не одного ********, а цілої групи осіб, однією із ланок яких були керівники поліції, що мали охороняти правопорядок на вулицях Києва? Що це був напад організованої владою групи осіб?
А про те, як влада приховує виконавця і організаторів - і говорити нічого. Бо Разумков - один з тих, хто це приховує, на своєму рівні.
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31.08.2021 11:59 Ответить
Якщо аж така ненависть до Порошенка, то це ненависть до України.
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31.08.2021 16:20 Ответить
Судя по активности некоторых политиков у нас и у "соседа" готовятся варианты операции " приемник". У нас медиа активность стал проявлять Розумков, у "ордынцев" это Шойгу ( многолетний министр МЧС и Обороны, товарищ Пукинило по его шашлыкам на природе) который постоянно высвечивается в СМи по вопросам совершенно не касающемся его сферы ответственности и Дюмин бывший охранник Путина, сейчас губернатор Тульской обл., резко пошел на повышение, а недавно ( держащий нос по ветру) Кадыров назвал его "братом".
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31.08.2021 12:02 Ответить
А як за часів бариги людей у сміттєві баки кидали і також зеленкою обливали, то це припустимо?
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31.08.2021 12:07 Ответить
Де ти там людей побачив?
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31.08.2021 12:08 Ответить
там навіть Аваков не побачив, який по Закону мав ту сміттєву люстрацію розслідувати!
Хоча: перед тим сам Аваков був ******* тітушками овоща... Може, тут чисто людський фактор спрацював?
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31.08.2021 12:14 Ответить
Та отож. А то що, виходить шо і шуфрич людина?
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31.08.2021 12:16 Ответить
Рыги, рыг, - не люди
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31.08.2021 12:15 Ответить
хочеш сказати, що і Разумков - тварюка?
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31.08.2021 12:19 Ответить
Шуфрич, перелогінься.
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31.08.2021 12:25 Ответить
Нарешті зелень прокинулась, бо справа набуває розголосу і не тільки в Україні, а і в Штатах. А Зелений поц зараз там.
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31.08.2021 12:07 Ответить
И как это Зелю еще никто зеленкой не залил,желающих более чем,но к нему не пробраться даже за 800 долларов,и охрану никто не снимает в нужный момент.Как там говорят криминалисты?Ищи кому выгодно.
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31.08.2021 12:09 Ответить
А аха аха, поржав, Порошенко облили ЗЕ Ленкою. Хіба це напад? Це тролінг вищого гатунку.
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31.08.2021 12:17 Ответить
Налий собі в очі зеленку, відчуй на собі наслідки такого троллінгу.
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31.08.2021 13:00 Ответить
боится)) знает, что с ним тоже так могут. причем легко
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31.08.2021 12:12 Ответить
Шота риг разумков розійшовся, активність показує. Хоче бути презом? Танунах.
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31.08.2021 12:12 Ответить
Какой там "в президенты"... Это проект левочкина, чтобы занять нишу мертвейчука-бойко для ватного электората.
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31.08.2021 12:57 Ответить
Зебил - звездун, прям эге-гей😀
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31.08.2021 12:16 Ответить
І 10 тисяч патріотів посадили. Чи 100 тисяч? Забув.
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31.08.2021 12:18 Ответить
Так икона ж. Разумков про напад на Порошенка: Ці дії є неприпустимими, відповідальність має бути максимально жорсткою - Цензор.НЕТ 7391
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31.08.2021 12:18 Ответить
До сих пір тягати цю брехню можуть тільки проксивні боти.
Хорта посадили за штурм адмінбудівлі в ГРУДНІ 2014 !

Не плутати с часами Майдану.
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31.08.2021 12:59 Ответить
А чому Тетяну Чорновол не посадили??
Там і вбивство було...
Аа.... справка з дурдому....
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31.08.2021 13:17 Ответить
Ще один фейк про довідку від проксивного.
Навіть бенядіктова розуміє, що посадка невинуватої Чорновол вилізе їй та її хазяям боком.
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31.08.2021 13:41 Ответить
Где народ достает раствор бриллиантовой зелени?
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31.08.2021 12:19 Ответить
правительственные запасы.
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31.08.2021 12:21 Ответить
Срочно приравнять зеленку к оружию массового поражения! Разумков про напад на Порошенка: Ці дії є неприпустимими, відповідальність має бути максимально жорсткою - Цензор.НЕТ 1418
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31.08.2021 12:24 Ответить
Если мы говорим о Дне Независимости, 30-летии страны, то нужно объединяться, искать те точки, которые будут нас делать единым сильным фронтом на защите нашей территориальной целостности и независимости в том числе. Источник: https://censor.net/ru/v3285470

==== Золотые слова, только кто услышит? Разумков про напад на Порошенка: Ці дії є неприпустимими, відповідальність має бути максимально жорсткою - Цензор.НЕТ 5182
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31.08.2021 12:26 Ответить
Серйозно? І хто ж притягне до відповідальності найняту шістку? 200% портновсько-дерьмаківські "правоохоронці"?
До речі, хтось знає, куди подівся виконавець опівського сценарію?
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31.08.2021 12:29 Ответить
))) Бл.. ну справедливість так і пре.. з усіх шілин і дірок.. )) Правильно тоді давайте притягувати к відповідальності всіх хто так чинив у минулому і в майбутньому..Відповідати повинні всі хто робить образливі речі минулим президентам і теперішнім ... Ато зробили з Петра Олексійовича святого... Не має святих серед них є тільки такі які хочуть щоб їх такими вважали але .. ні за те що я не вважаю петра Олексійовича "святим" навіть не поряд стоячим біля святого а так десь на іншому кінці галактики він від святих .. За це не привлечете...Зуськи вам шановні. Свобода вибору..
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31.08.2021 12:37 Ответить
Как вы думаете, кинуть в мусорный бак Зеленского - дело заведут? Разумков про напад на Порошенка: Ці дії є неприпустимими, відповідальність має бути максимально жорсткою - Цензор.НЕТ 8978
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31.08.2021 12:41 Ответить
Ну по нормальному треба заводити.А що? Ви вирішили перейті на безкоштовне харчування... і святу ізоляцію від грішного світу??))
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31.08.2021 12:46 Ответить
"Ато зробили з Петра Олексійовича святого" - нет. Посмешищем выступает УДО України Разумков про напад на Порошенка: Ці дії є неприпустимими, відповідальність має бути максимально жорсткою - Цензор.НЕТ 4833
Шуфрич получил сотрясение мозга. В связи с произошедшим было заведено уголовное дело по статье «Хулиганство». Хотя «Оппозиционный блок», в который входит Шуфрич, выразил сомнение в том, что его обидчики будут найдены.

Разумков про напад на Порошенка: Ці дії є неприпустимими, відповідальність має бути максимально жорсткою - Цензор.НЕТ 1023
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31.08.2021 13:09 Ответить
Испражнилось, юродивое? Подмойся теперь
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31.08.2021 12:47 Ответить
Олеже ви що хворий... Цікаво що за слова вас так викрутили???))) Здається це ви зараз спорожнились а не я)))
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31.08.2021 12:51 Ответить
У всякому разі, хоч якась притомна реакція є, хоч і запізніла, але є. Чого не скажеш про "найвеличнішого лідера **********"і його офісу
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31.08.2021 12:43 Ответить
Будь - хто при владі "приміряе" наступну зеленку на себе...Тому й "ответственность должна быть максимально жесткой".....Взагалі, треба будь який прояв народної агресії до чиновникій заздалегідь розглядати як самооборону організму від ракових клітин...
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31.08.2021 12:51 Ответить
Порошенко -- не "будь хто при владі", а один з Президентів, притім найкращий. Плюнути в нього (****** зеленкою", це плюнути в незалежну державу -- Україна. Та ще й на День незалежності. Ганьба і зневага зеленій владі, яка тільки грабує і руйнує.
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31.08.2021 16:40 Ответить
Нада зєльоний колір заборонити конституційно!!
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31.08.2021 13:07 Ответить
Злякались чи що ?
Руські кинуть тебе синку, завжди. Максимальний термін це 5 років здається Разумков про напад на Порошенка: Ці дії є неприпустимими, відповідальність має бути максимально жорсткою - Цензор.НЕТ 3990
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31.08.2021 13:47 Ответить
а почему Разумков тоже самое не говорит своему корешу Бубочке про нападения на наших военных на линии разграничения ?
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31.08.2021 14:35 Ответить
Влада не зацікавлена розслідувати напад на Петра Порошенка на День Незалежності

Особи (а їх було декілька), які причетні до нападу на п'ятого президента Петра Порошенка під час Маршу Патріотів 24 серпня, вже ідентифіковані, але влада блокує розслідування і не зацікавлена в розкритті цього злочину. Про це під Печерським судом, де мала розглядатись скарга на бездіяльність прокуратури, повідомив адвокат Ілля Новіков.

"Сьогодні не відбулося засідання по нашій скарзі на Офіс генерального прокурора. Ми мали надію, що суд нас вислухає, що ми зможемо зробити комунікацію з Офісом прокурора, хоч вони не хочуть з нами розмовляти", - говорить Новіков.
Він також повідомив, що після оприлюднення кадрів із ймовірними учасниками нападу на Петра Порошенка вдалося їх ідентифікувати.
"Там був не один нападник. Там було їх кілька, вони вже ідентифіковані. Ми очікуємо, що правоохоронці або за власною ініціативою, хоч у це не дуже віриться, або бувши примушеними, через рішення, які мав би ухвалити суд, викликають їх на допит. Очевидно, що коли це була група, коли вони погоджували свої дії, відстежували цю ходу, очікували на такий момент, щоб здійснити цей напад - це вже не ***********. Це напад на державного діяча, тому ми очікуємо на конструктивний діалог з Офісом генерального прокурора. І на те, що буде порушено кримінальне провадження за належною статтею", - зазначає Ілля Новіков.
Генерал СБУ, депутат Київради Віктор Кононенко, який був одним зі свідків нападу на Порошенка, повідомив, що досі органи слідства з ним навіть не поспілкувались.
"Наші заяви не розглядаються, розгляд блокується. Я ще не допитаний, зі мною не спілкувалося слідство. Усе це і судове засідання сьогодні дає нам підстави говорити, що злочин не лише не розслідується, а він свідомо покривається владою. Влада не зацікавлена, щоб він розслідувався", - переконаний Кононенко.
Він також подякував небайдужим людям, які допомогли ідентифікувати осіб, причетних до нападу.
"Ми вчора після публікації цих фотографій вже протягом години знали дані двох із трьох нападників. На сьогодні на ранок ми знаємо все про їхніх родичів, які проживають в Україні і за її межами. Ми знаємо спортзал, де вони займаються, ми знаємо інших членів угруповання, з якими вони контактують. Ми із задоволенням передамо ці матеріали поліції. Але поліція не зацікавлена їх отримати, вони саботують роботу. Вони ігнорують ту інформацію, яка є у нас", - констатує Віктор Кононенко.
За словами адвоката Ігоря Голованя, це була організована та скоординована група людей, які мають серйозну кримінальну історію участі у різних протиправних діях, таких як рейдерські захоплення у сфері сільського господарства.
"Це відомі "тітушки", тепер ми їх можемо називати "зеленими тітушками", які скоординовано, сплановано здійснили напад на п'ятого президента Петра Порошенка під час святкування державного свята, під час урочистої ходи", - зазначає адвокат Ігор Головань.
Він зауважив, що безпосередній виконавець нападу був затриманий, але майже одразу відпущений і прикритий представниками поліції.
"Наскільки ми знаємо, його доставили на його батьківщину, потім привезли назад. Тобто я особисто переконаний, що цих людей, як, наприклад і сумнозвісного суддю Чауса, зараз просто ховають від суспільства і від слідства", - сказав Головань.
Адвокат додав, що навіть Управління держохорони не тільки не подало жодних заяв за фактом цього злочину, але і не забезпечило явку своїх працівників для допиту поліції як свідків стосовно того, що сталося.
"Тобто ми бачимо абсолютно скоординовану з найвищих кабінетів діяльність державних правоохоронних органів, спрямовану на приховування і прикриття злочинних дій, вчинених явно на замовлення влади. І звичайно ми все це будемо викривати, показувати суспільству і домагатися покарання винних", - резюмує Головань.
Нагадаємо, напад стався 24 серпня в самому центрі Києва, коли політик брав участь у багатотисячній ході. Лідер "ЄС" разом із родиною загиблого морпіха Ярослава Журавля в цей час покладав квіти до Меморіалу Героїв Небесної Сотні. Окрім Порошенка, дісталося і кільком ветеранам - учасникам Маршу.
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31.08.2021 15:40 Ответить
Банда відчуває себе безкарною, тому й поводиться нахабно, як танк, вже втратила гальма.
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31.08.2021 16:51 Ответить
 
 