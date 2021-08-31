Задержанного контрразведкой СБУ агента ФСБ РФ будут судить в Северодонецке: ему грозит до 10 лет тюрьмы. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество
По материалам контрразведки СБУ перед судом предстанет террорист который по заданию ФСБ РФ готовил террористический акт на территории Украины. Его целью был ведущий специалист по разработкам перспективных образцов военной техники и вооружения для ВСУ.
В ходе досудебного расследования следователи СБУ задокументировали, что злоумышленник въехал на подконтрольную территорию нашего государства из РФ и по заданию спецслужбы страны-агрессора планировал взорвать автомобиль с военным специалистом. Для этого он хотел использовать самодельное взрывное устройство, сообщает пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.
По имеющимся данным, ликвидация гражданина Украины должна была быть местью российских спецслужб за его показания в одном из дел СБУ. А именно - в производстве о раскрытой в феврале 2021 г. агентурной сети ФСБ РФ (ее задачей было получение и передача представителям российской спецслужбы информации с ограниченным доступом в оборонной сфере).
Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Два наемника РФ, обстреливавшие позиции украинских воинов, задержаны на Одесчине и Харьковщине, - контрразведка СБУ. ФОТОрепортаж
Под процессуальным руководством Луганской областной прокуратуры следователи СБУ собрали достаточные доказательства совершения разоблаченным агентом ФСБ РФ правонарушений, предусмотренных сразу тремя статьями Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление),
- ч. 1 ст. 258 (террористический акт),
- ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).
Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.
Пожалуйста, подождите...
А потом удивляются почему оккупанты чувствуют себя в Украине как дома.