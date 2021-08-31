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Задержанного контрразведкой СБУ агента ФСБ РФ будут судить в Северодонецке: ему грозит до 10 лет тюрьмы. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество

Задержанного контрразведкой СБУ агента ФСБ РФ будут судить в Северодонецке: ему грозит до 10 лет тюрьмы. ВИДЕО

По материалам контрразведки СБУ перед судом предстанет террорист который по заданию ФСБ РФ готовил террористический акт на территории Украины. Его целью был ведущий специалист по разработкам перспективных образцов военной техники и вооружения для ВСУ.

В ходе досудебного расследования следователи СБУ задокументировали, что злоумышленник въехал на подконтрольную территорию нашего государства из РФ и по заданию спецслужбы страны-агрессора планировал взорвать автомобиль с военным специалистом. Для этого он хотел использовать самодельное взрывное устройство, сообщает пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

По имеющимся данным, ликвидация гражданина Украины должна была быть местью российских спецслужб за его показания в одном из дел СБУ. А именно - в производстве о раскрытой в феврале 2021 г. агентурной сети ФСБ РФ (ее задачей было получение и передача представителям российской спецслужбы информации с ограниченным доступом в оборонной сфере).

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Под процессуальным руководством Луганской областной прокуратуры следователи СБУ собрали достаточные доказательства совершения разоблаченным агентом ФСБ РФ правонарушений, предусмотренных сразу тремя статьями Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление),
  • ч. 1 ст. 258 (террористический акт),
  • ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.

Задержанного контрразведкой СБУ агента ФСБ РФ будут судить в Северодонецке: ему грозит до 10 лет тюрьмы 01
Задержанного контрразведкой СБУ агента ФСБ РФ будут судить в Северодонецке: ему грозит до 10 лет тюрьмы 02
Задержанного контрразведкой СБУ агента ФСБ РФ будут судить в Северодонецке: ему грозит до 10 лет тюрьмы 03
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Топ комментарии
+3
я б їх стріляв
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31.08.2021 13:08
+3
Обміняють на таксиста 🤔
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31.08.2021 13:14
+2
Какие 10 лет, минимум пожизненное, во все времена за подобное полагался расстрел.
А потом удивляются почему оккупанты чувствуют себя в Украине как дома.
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31.08.2021 14:50
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я б їх стріляв
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31.08.2021 13:08 Ответить
Обміняють на таксиста 🤔
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31.08.2021 13:14 Ответить
обміняють, як завжди (останні два роки), ще до винесення вироку судом
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31.08.2021 13:22 Ответить
Судити тільки в Тернополі чи Франківську. Мінімум розстріл. Для таких злочинів повинні діяти закони воєнного часу.
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31.08.2021 13:17 Ответить
три наряда в сраку
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31.08.2021 13:27 Ответить
Какое суровое наказание для ***************.
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31.08.2021 13:31 Ответить
Наручники на ноги , за фаркоп і везіть в Тернопіль .
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31.08.2021 14:04 Ответить
я думаю через годик мы увидем его в офисе презедента - советником.
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31.08.2021 14:12 Ответить
Какие 10 лет, минимум пожизненное, во все времена за подобное полагался расстрел.
А потом удивляются почему оккупанты чувствуют себя в Украине как дома.
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31.08.2021 14:50 Ответить
Хмммм..а по чему ему "грозит до 10 лет лишения свободы", а не от 10 лет лишения свободы???
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31.08.2021 15:42 Ответить
В Северодонецке???...Хм...ну значит если не условно получит,то по минимуму...
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31.08.2021 17:29 Ответить
 
 