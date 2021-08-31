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Украинский пловец Трусов завоевал еще одну золотую медаль Паралимпиаде в Токио, бронзовым призером в заплыве на 50 метров стал Богодайко. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Спорт

Украинский пловец Андрей Трусов завоевал еще одну золотую медаль на дистанции 50 метров вольным стилем на Паралимпиаде-2020 в Токио.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter Паралимпийских игр.

"Андрей Трусов выиграл мужской заплыв на дистанции 50 метров вольным стилем S7", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский пловец Трусов с мировым рекордом завоевал золото на Паралимпиаде-2020 в Токио

Кроме того, сообщается, что серебро завоевал Карлос Даниэль Серрано Сарате (Колумбия). А бронзовым призером стал также украинец Евгений Богодайко.

Как сообщалось, 30 августа украинский пловец Андрей Трусов завоевал золотую медаль на дистанции 100 метров на спине на Паралимпиаде-2020 в Токио.
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Украинский пловец Трусов завоевал еще одну золотую медаль Паралимпиаде в Токио, бронзовым призером в заплыве на 50 метров стал Богодайко - Цензор.НЕТ 5174 Наші вітання !!!

Украинский пловец Трусов завоевал еще одну золотую медаль Паралимпиаде в Токио, бронзовым призером в заплыве на 50 метров стал Богодайко - Цензор.НЕТ 3711
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31.08.2021 13:15 Ответить
ВІТАЄМО !!!!
Український плавець Трусов завоював ще одну золоту медаль Паралімпіади в Токіо, бронзовим призером у запливі на 50 метрів став Богодайко - Цензор.НЕТ 1961

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31.08.2021 15:05 Ответить
 
 