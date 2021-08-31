Украинский пловец Трусов завоевал еще одну золотую медаль Паралимпиаде в Токио, бронзовым призером в заплыве на 50 метров стал Богодайко. ВИДЕО

Украинский пловец Андрей Трусов завоевал еще одну золотую медаль на дистанции 50 метров вольным стилем на Паралимпиаде-2020 в Токио.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter Паралимпийских игр.

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"Андрей Трусов выиграл мужской заплыв на дистанции 50 метров вольным стилем S7", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский пловец Трусов с мировым рекордом завоевал золото на Паралимпиаде-2020 в Токио

Кроме того, сообщается, что серебро завоевал Карлос Даниэль Серрано Сарате (Колумбия). А бронзовым призером стал также украинец Евгений Богодайко.

Как сообщалось, 30 августа украинский пловец Андрей Трусов завоевал золотую медаль на дистанции 100 метров на спине на Паралимпиаде-2020 в Токио.