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Украинский пловец Крипак с еще одним мировым рекордом завоевал второе золото Паралимпиады-2020. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Спорт

Украинский пловец Максим Крипак завоевал вторую золотую медаль Парадимпиады-2020 в Токио. Он был быстрее всех на 100-метровке баттерфляем, вдобавок установив новый мировой рекорд.

26-летний украинский пловец Максим Крипак выиграл свою четвертую медаль на Паралимпиаде в Токио (Япония). Харьковчанин завоевал золото на дистанции 100 метров баттерфляем, установив мировой паралимпийский рекорд - 54,15 секунды, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

До этого Крипак стал обладателем золотой награды на 100-метровке вольным стилем, серебра на дистанции 50 метров вольным стилем и бронзы в эстафете 4х100 метров вольным стилем.

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Золото Крипака стало 62-й наградой украинцев на Играх-2020 (14 золотых, 30 серебряных и 18 бронзовых). Таким образом Украина занимает пятое место в медальном зачете, и четвертое место по суммарному количеству медалей.

Украинский пловец Крипак с еще одним мировым рекордом завоевал второе золото Паралимпиады-2020 01
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Украинский пловец Крипак с еще одним мировым рекордом завоевал второе золото Паралимпиады-2020 - Цензор.НЕТ 5818
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31.08.2021 13:29 Ответить
супер! поздравляем! Украинский пловец Крипак с еще одним мировым рекордом завоевал второе золото Паралимпиады-2020 - Цензор.НЕТ 765
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31.08.2021 13:35 Ответить
Оце так "розкріпачився" Кріпак!
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31.08.2021 13:42 Ответить
ВІТАЄМО !!!
Український плавець Кріпак зі ще одним світовим рекордом виборов друге золото Паралімпіади-2020 - Цензор.НЕТ 3703

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31.08.2021 14:07 Ответить
 
 