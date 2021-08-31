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"Слуга народа" - партия убийц, наркоманов и педофилов, - Олег Ляшко о ДТП с участием Трухина. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

Власть в лице партии "Слуга народа" в настоящее время пытается сделать все, чтобы отмазать народного депутата Александра Трухина ("Слуга народа") от ответственности за совершенное им ДТП в пьяном виде на Бориспольской трассе.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук экс-депутат Олег Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.

"Партия слуг - это партия наркоманов и убийц!", - отметил он.

"Власть пытается замять дело с ДТП с участием "слуги народа" Трухина, в котором пострадали 6 человек. Сейчас правоохранительные органы по команде власти пытаются максимально сделать все, чтобы погасить скандал. Уже придумывают, что за рулем был не Трухин, а кто-то другой", - отмечает Ляшко.

По его словам, власть, чтобы оправдать своего депутата, пытается сфальсифицировать материалы по данному ДТП.

"Как только эти зеленые, партия убийц и наркоманов, пришли к власти, первое что они сделали - отменили наш законопроект о 15 годах тюрьмы и пожизненном лишении прав для пьяных за рулем. Пьяный за рулем - это убийца", - отметил лидер "Радикальной партии".

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"Они отменили наш закон об ответственности пьяных за рулем и закон о кастрации педофилов. Почему они это сделали? Потому что это партия убийц, наркоманов и педофилов. Они отменили эти законопроекты, чтобы не нести ответственность за наркоманию, за педофилию и за пьянство за рулем", - добавил он.

Ляшко также напомнил о других громких дорожных происшествиях с участием нардепов от "Слуги народа".

Напомним, авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа, в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не придерживался безопасной дистанции и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.

По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В Нацполиции факт ДТП подтвердили, однако имен участников не назвали.

В результате ДТП травмы получили шесть человек, среди которых двое детей, а также председатель комитета арбитров Федерации футбола Украины Лучано Лучи и его помощник.

Один из нардепов на условиях анонимности рассказал "Радио Свобода", что он пытался выяснить обстоятельства ДТП; его источники в правоохранительных органах сообщили, что на момент аварии "Трухин выглядел так, будто был в нетрезвом состоянии, но сдать тест на содержание алкоголя он отказался".

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Источник "Радио Свобода" в правоохранительных органах частично эту информацию подтвердил. По словам источника, Трухин был за рулем, но сдавать тест на наличие в крови алкоголя отказался. Источник предположил, что "дело Трухина решается на самом высоком уровне".

В частности, более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+41
даже Ляшко по сравнению с сревантами выглядит верхом адекватности и образцом морали "Слуга народа" - партия убийц, наркоманов и педофилов, - Олег Ляшко о ДТП с участием Трухина - Цензор.НЕТ 5941
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31.08.2021 15:09
+34
По сравнению с ним сцуки урода -убийцы,наркоманы и педофилы
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31.08.2021 15:10
+22
"Слуга народу" - партія вбивць, наркоманів і педофілів, - Олег Ляшко про ДТП за участю Трухіна - Цензор.НЕТ 789
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31.08.2021 15:33
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заднедуповый на пиаре..соска присоска
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31.08.2021 15:07 Ответить
По сравнению с ним сцуки урода -убийцы,наркоманы и педофилы
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31.08.2021 15:10 Ответить
"Слуга народу" - партія вбивць, наркоманів і педофілів, - Олег Ляшко про ДТП за участю Трухіна - Цензор.НЕТ 4524
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31.08.2021 15:29 Ответить
"Слуга народу" - партія вбивць, наркоманів і педофілів, - Олег Ляшко про ДТП за участю Трухіна - Цензор.НЕТ 6956
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31.08.2021 15:31 Ответить
Это русский фейк.
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31.08.2021 16:42 Ответить
даже Ляшко по сравнению с сревантами выглядит верхом адекватности и образцом морали "Слуга народа" - партия убийц, наркоманов и педофилов, - Олег Ляшко о ДТП с участием Трухина - Цензор.НЕТ 5941
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31.08.2021 15:09 Ответить
А мне кажется, что Ляшко очень органично вписался бы в эту партию.
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31.08.2021 15:23 Ответить
само собою. Тільки тоді рижа мразь припинила би фінансування йому. Тому й невигідно...
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31.08.2021 15:26 Ответить
"Слуга народу" - партія вбивць, наркоманів і педофілів, - Олег Ляшко про ДТП за участю Трухіна - Цензор.НЕТ 5695
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31.08.2021 15:32 Ответить
"Слуга народу" - партія вбивць, наркоманів і педофілів, - Олег Ляшко про ДТП за участю Трухіна - Цензор.НЕТ 789
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31.08.2021 15:33 Ответить
А ще, органічніше чи оргазмістичніше... у ОПушку препіЗе!дента. Кружок его члена или членьі его кружка? "Слуга народу" - партія вбивць, наркоманів і педофілів, - Олег Ляшко про ДТП за участю Трухіна - Цензор.НЕТ 3227
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31.08.2021 15:48 Ответить
та это ничо еще - было в ток шоу - пришли 2 сестры - грят - мы на двоих обслужили 100000 клиентов. вроде украинское шоу было то
с Голландии или с Нидерландов бабушки
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31.08.2021 15:17 Ответить
О и живого трупа из небытия реанимируют.Любимый спикер Савика!
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31.08.2021 15:10 Ответить
На РАБссии самолетопад в августе упало 10 самолетов....,в Украине ДТП больше чем Шумахеров и машин на каждого водилу...август всегда тяжелый месяц....
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31.08.2021 15:11 Ответить
І це каже Ляшко, депутат облради від партії якого збив дитину. Чия б корова мичала.
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31.08.2021 15:11 Ответить
та сбить любой может - главное что сказала партия на это
а за Ляшко - на раио звонила баба, грит, после съемки с сельчанами, Ляшко их тупо пинками растолкал и свалил - во я думаю - как Якубович писало с детьми снимался(я думаю) - снято? = пинок иди на.
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31.08.2021 15:19 Ответить
Саме так пане Олеже!
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31.08.2021 15:11 Ответить
вы у нас сильная политическая машина, только мы не поймем переднеприводная или заднеприводная
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31.08.2021 15:12 Ответить
она с веркой сердючкой и кроликами ? если так то она бмп95й квартал "Слуга народа" - партия убийц, наркоманов и педофилов, - Олег Ляшко о ДТП с участием Трухина - Цензор.НЕТ 5076
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31.08.2021 15:17 Ответить
Ворюга шлюшко сделал все возможное, чтобы партия педофилов, наркоманов и убийц пришла к власти.
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31.08.2021 15:13 Ответить
"Слуга народа" - партия убийц, наркоманов и педофилов, - Олег Ляшко о ДТП с участием Трухина - Цензор.НЕТ 2290 "Слуга народа" - партия убийц, наркоманов и педофилов, - Олег Ляшко о ДТП с участием Трухина - Цензор.НЕТ 5239
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31.08.2021 15:14 Ответить
Я надеюсь шо Ляшко в машине в автосервисе, где трясут машину на предмет петухов(и тут сирену выключили)
Так ты сам едешь и нарушаешь. со стримом то.
ты подвергаешь других участников ПДД и даже Кличко.
и блаблабла.... смешно оправдание Ляшко что там он с мусорами делал "Слуга народа" - партия убийц, наркоманов и педофилов, - Олег Ляшко о ДТП с участием Трухина - Цензор.НЕТ 458 или с кем там. руки не подавайте, ибо оправдание настолько смешное, что типо Человек-паук не давал что-то липкое человеку-на-глайдере прямо в руку вроде, но давал что то.
не, ну реально, "набирает баллы" любитель коровушек
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31.08.2021 15:14 Ответить
Какой хаос у тебя в голове.
Сам хоть понял, что хотел выразить?
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31.08.2021 15:17 Ответить
ясно дело, ему -штраф, тебе - спать
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31.08.2021 15:20 Ответить
"Слуга народа" - партия убийц, наркоманов и педофилов, - Олег Ляшко о ДТП с участием Трухина - Цензор.НЕТ 3467 "Слуга народа" - партия убийц, наркоманов и педофилов, - Олег Ляшко о ДТП с участием Трухина - Цензор.НЕТ 9772 "Слуга народа" - партия убийц, наркоманов и педофилов, - Олег Ляшко о ДТП с участием Трухина - Цензор.НЕТ 9772
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31.08.2021 15:16 Ответить
А якже нам називати тих хто під наркотою іде управляти цілою країною і яка за це має бути відповідальність?
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31.08.2021 15:17 Ответить
"Слуга народу" - партія вбивць, наркоманів і педофілів, - Олег Ляшко про ДТП за участю Трухіна - Цензор.НЕТ 8409
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31.08.2021 15:35 Ответить
Гнида про гнид.
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31.08.2021 15:17 Ответить
Трое Судей Верховного Суда подали в отставку....,что это означает догадайтесь с 1 раза...
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31.08.2021 15:18 Ответить
у відставку судді подають по досягненню віку. Хоча - можуть ще на 5 років попроситись попрацювати після досягнення законо-критичного. Тому мають писати заяву, чого вони бажають.
Інша справа, якщо звільняються за власним бажанням, як ото зробив "СЛУГА НАРОДУ" ДЕНИС МАСЛОВ
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31.08.2021 16:00 Ответить
свежий запах нафталина политического
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31.08.2021 15:20 Ответить
гомопопуліст шкварить популістів-конкурентів на одному електоральному полі...
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31.08.2021 15:24 Ответить
готвится к выборам "Слуга народу" - партія вбивць, наркоманів і педофілів, - Олег Ляшко про ДТП за участю Трухіна - Цензор.НЕТ 6973
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31.08.2021 15:28 Ответить
Звичайна річ - вчорашнє бидло стало барином
з легкої руки необтяжених інтелектом
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31.08.2021 15:29 Ответить
даже ляшко прозрел от зеленых "Слуга народу" - партія вбивць, наркоманів і педофілів, - Олег Ляшко про ДТП за участю Трухіна - Цензор.НЕТ 9305
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31.08.2021 15:44 Ответить
А цей ігроман отримав покарання за не достовірне внесення коштів в декларацію які нібито виграв в лотерею ?
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31.08.2021 15:53 Ответить
Слуга народа" - партия убийц, наркоманов и педофилов,

-А вам то шо Олег?!Вы же не с ними.
-Вот именно!Чем я хуже?!Нет я вас спрашиваю?!Я тоже хочу принимать в этом участие
"Слуга народу" - партія вбивць, наркоманів і педофілів, - Олег Ляшко про ДТП за участю Трухіна - Цензор.НЕТ 2878 "Слуга народу" - партія вбивць, наркоманів і педофілів, - Олег Ляшко про ДТП за участю Трухіна - Цензор.НЕТ 7437
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31.08.2021 15:54 Ответить
Головний редактор "Новинарні" Дмитро Лиховій отримав погрози після оприлюднення листа від "політичного консультанта", який нібито пропонував оплатити не-публікацію негативної інформації щодо народного депутата від "Слуги народу" та зачистку вже опублікованого негативу. У наступному листі "політконсультант" натякнув журналістові, що його "могли б і в багажнику покатати", та що Лиховію "доведеться їздити в маршрутці".
"Я сприймаю це як погрозу. Наприклад, погрозу спалити автомобіль, і подам з цього приводу заяву про злочин у поліцію", - говорить Дмитро Лиховій.
Напередодні, 30 серпня, Лиховій повідомив у фейсбуці, що редакція "Новинарні" отримала листа від невідомого адресанта, підписаного як "Ігор Хоменко". Той представився як "політичний консультант і гуру управління репутацією", уповноважений неназваним клієнтом для зачистки інтернету від негативної інформації про Юрія Арістова, голови Бюджетного комітету Верховної Ради (фракція "Слуга народу"), та його сина Артема.
"Відносно мого клієнта ведеться чорна негативна інформаційна компанія, замовлена ​​непатріотичними силами з-за кордону. Цифровий слід веде в Росію. Дії вимагають жорсткої відповіді. Тому нас цікавить купівля блоку негативу (непублікації будь-яких негативних матеріалів) щодо Юрія Арістова та Артема Арістова до кінця 2021 року. А також вилучення будь-яких негативних матеріалів, опублікованих після 2019 року", - ідеться в листі.
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31.08.2021 15:58 Ответить
Заяву треба в поліцію писати, просити охорону.
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31.08.2021 16:16 Ответить
В такій раді він би був не зайвий.
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31.08.2021 16:21 Ответить
Люто плюсую Олежика. Некому на изнанку выворачивать сцаных слуг народа, всех их вешать! Это те же рыгоаналы, перекрашенные.
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31.08.2021 16:50 Ответить
ВСЕ ТОЧНО 100%!! ПРОСТО СМІТТЯ !!
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31.08.2021 17:21 Ответить
ох уж этот СТРАШКО..... жаба давит что не в раде ......корупционер. миллионер....владыка ДЖЕКПОТОВ....))
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31.08.2021 17:26 Ответить
о, вылез гом и трижды выигрыватель в лотерею.
так трухин 2015-2019 был в БПП.
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31.08.2021 18:11 Ответить
Оце такої! Гомік взявся за педофілів.
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31.08.2021 18:27 Ответить
Олеже, пам'ятаєш 1993 рік? > Ляшко признаётся в гомосексуализме
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31.08.2021 18:32 Ответить
В цьому питанні згоден з Олежкою.
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31.08.2021 21:16 Ответить
Даже Олежку уже подкдючили.
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31.08.2021 23:01 Ответить
 
 