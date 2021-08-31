"Слуга народа" - партия убийц, наркоманов и педофилов, - Олег Ляшко о ДТП с участием Трухина. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Происшествия
Власть в лице партии "Слуга народа" в настоящее время пытается сделать все, чтобы отмазать народного депутата Александра Трухина ("Слуга народа") от ответственности за совершенное им ДТП в пьяном виде на Бориспольской трассе.
Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук экс-депутат Олег Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.
"Партия слуг - это партия наркоманов и убийц!", - отметил он.
"Власть пытается замять дело с ДТП с участием "слуги народа" Трухина, в котором пострадали 6 человек. Сейчас правоохранительные органы по команде власти пытаются максимально сделать все, чтобы погасить скандал. Уже придумывают, что за рулем был не Трухин, а кто-то другой", - отмечает Ляшко.
По его словам, власть, чтобы оправдать своего депутата, пытается сфальсифицировать материалы по данному ДТП.
"Как только эти зеленые, партия убийц и наркоманов, пришли к власти, первое что они сделали - отменили наш законопроект о 15 годах тюрьмы и пожизненном лишении прав для пьяных за рулем. Пьяный за рулем - это убийца", - отметил лидер "Радикальной партии".
"Они отменили наш закон об ответственности пьяных за рулем и закон о кастрации педофилов. Почему они это сделали? Потому что это партия убийц, наркоманов и педофилов. Они отменили эти законопроекты, чтобы не нести ответственность за наркоманию, за педофилию и за пьянство за рулем", - добавил он.
Ляшко также напомнил о других громких дорожных происшествиях с участием нардепов от "Слуги народа".
Напомним, авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа, в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не придерживался безопасной дистанции и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.
По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В Нацполиции факт ДТП подтвердили, однако имен участников не назвали.
В результате ДТП травмы получили шесть человек, среди которых двое детей, а также председатель комитета арбитров Федерации футбола Украины Лучано Лучи и его помощник.
Один из нардепов на условиях анонимности рассказал "Радио Свобода", что он пытался выяснить обстоятельства ДТП; его источники в правоохранительных органах сообщили, что на момент аварии "Трухин выглядел так, будто был в нетрезвом состоянии, но сдать тест на содержание алкоголя он отказался".
Источник "Радио Свобода" в правоохранительных органах частично эту информацию подтвердил. По словам источника, Трухин был за рулем, но сдавать тест на наличие в крови алкоголя отказался. Источник предположил, что "дело Трухина решается на самом высоком уровне".
В частности, более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.
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с Голландии или с Нидерландов бабушки
а за Ляшко - на раио звонила баба, грит, после съемки с сельчанами, Ляшко их тупо пинками растолкал и свалил - во я думаю - как Якубович писало с детьми снимался(я думаю) - снято? = пинок иди на.
Так ты сам едешь и нарушаешь. со стримом то.
ты подвергаешь других участников ПДД и даже Кличко.
и блаблабла.... смешно оправдание Ляшко что там он с мусорами делал или с кем там. руки не подавайте, ибо оправдание настолько смешное, что типо Человек-паук не давал что-то липкое человеку-на-глайдере прямо в руку вроде, но давал что то.
не, ну реально, "набирает баллы" любитель коровушек
Сам хоть понял, что хотел выразить?
Інша справа, якщо звільняються за власним бажанням, як ото зробив "СЛУГА НАРОДУ" ДЕНИС МАСЛОВ
з легкої руки необтяжених інтелектом
-А вам то шо Олег?!Вы же не с ними.
-Вот именно!Чем я хуже?!Нет я вас спрашиваю?!Я тоже хочу принимать в этом участие
"Я сприймаю це як погрозу. Наприклад, погрозу спалити автомобіль, і подам з цього приводу заяву про злочин у поліцію", - говорить Дмитро Лиховій.
Напередодні, 30 серпня, Лиховій повідомив у фейсбуці, що редакція "Новинарні" отримала листа від невідомого адресанта, підписаного як "Ігор Хоменко". Той представився як "політичний консультант і гуру управління репутацією", уповноважений неназваним клієнтом для зачистки інтернету від негативної інформації про Юрія Арістова, голови Бюджетного комітету Верховної Ради (фракція "Слуга народу"), та його сина Артема.
"Відносно мого клієнта ведеться чорна негативна інформаційна компанія, замовлена непатріотичними силами з-за кордону. Цифровий слід веде в Росію. Дії вимагають жорсткої відповіді. Тому нас цікавить купівля блоку негативу (непублікації будь-яких негативних матеріалів) щодо Юрія Арістова та Артема Арістова до кінця 2021 року. А також вилучення будь-яких негативних матеріалів, опублікованих після 2019 року", - ідеться в листі.
так трухин 2015-2019 был в БПП.