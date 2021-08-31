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Проект "Без цензуры": Волшебные пендели и ласковая украинизация. Как наши спортсмены стали патриотами?. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Нас долго убеждали, что спорт - вне политики, а спортсмены - это божьи одуванчики, на которых не распространяются правила публичного поведения для остальных граждан. Однако после публичных волшебных пенделей ласковая украинизация отечественного спорта ускорилась. И это не может не радовать.

Как украинские спортсмены становятся патриотами и почему это правильная и здоровая тенденция? Об этом Марина Данилюк-Ярмолаева рассказывает в свежем оптимистическом "Без цензуры".

Что делать, если россияне хотят с тобой сфотографироваться? Отодвинуться подальше, как Игорь Цветов. Бегун просто отказался от совместного фото с россиянами.

И.о. главного тренера сборной по футболу Александр Петраков дал четко понять, что никаких приглашений в сборную тем, кто зарабатывает деньги в "Зените" или "Спартаке" не будет.

Футболист Роман Яремчук отказался давать интервью россиянам. Ну и как мы уже рассказывали, Александр Усик заговорил на украинском и даже зачитал стихотворение.

Смотрите: Проект "Без цензуры": Новая порция украинофобов. Что с ними делать? ВИДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+4
Причем тут *патриотами*? Им просто объяснили- веди себя там так то, так то -иначе будут проблемы да и все.
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31.08.2021 16:29
+3
Обьективно, многие украинские спортсмены и артисты дружат с русскими коллегами....... На камеру они эту дружбу будут бояться показывать, боясь попасть в опалу, но в неформальной обстановке Я уверен, что как общались так и будут общаться......Возьмем даже того же Зеленского, он много снимался в Кацапстане, помните фильм "Любовь в большом городе", Я уверен что если тот же Чадов,Киркоров, Ходотченкова или Галустян позвонят - он с радостью возьмет трубку...........
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31.08.2021 16:39
+2
Боти горять, зарево наче в сибіру.
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31.08.2021 21:03
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Весьма примечательная сопроводиловка видео от Ермолаевой - Something went wrong... с обезьянкой.

Что-то а єтой "аналитичики" пошло( в смысле пошлО, а не пОшло )))) не так
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31.08.2021 16:09 Ответить
Причем тут *патриотами*? Им просто объяснили- веди себя там так то, так то -иначе будут проблемы да и все.
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31.08.2021 16:29 Ответить
Обьективно, многие украинские спортсмены и артисты дружат с русскими коллегами....... На камеру они эту дружбу будут бояться показывать, боясь попасть в опалу, но в неформальной обстановке Я уверен, что как общались так и будут общаться......Возьмем даже того же Зеленского, он много снимался в Кацапстане, помните фильм "Любовь в большом городе", Я уверен что если тот же Чадов,Киркоров, Ходотченкова или Галустян позвонят - он с радостью возьмет трубку...........
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31.08.2021 16:39 Ответить
Может просто разозлился из-за того что проиграл, а его в патриоты записали.
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31.08.2021 17:43 Ответить
Краще піздно,ніж ніколи! Молодець хлопець! С кацапськими свинособаками навіть рядом стояти противно...Так само,як біля лайна
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31.08.2021 19:20 Ответить
пффф.. выгоду почувствует так еще не с такими рядом постоит Проєкт "Без цензури": Чарівні пенделі та лагідна українізація. Як наші спортсмени стали патріотами? - Цензор.НЕТ 5257 вы разве не поняли что он просто запуганный приспособленец.
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31.08.2021 19:24 Ответить
То есть *Цветов* .. извиняюсь ошибся в фамилии.
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31.08.2021 17:03 Ответить
Интересно, война всем надоела, кроме диванных патриотов? Эти готовы сражаться до последнего!
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31.08.2021 17:04 Ответить
Це ви судячі по собі?)Дарма)) В чьому користь? Питання ріторичне.
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31.08.2021 19:30 Ответить
Боти горять, зарево наче в сибіру.
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31.08.2021 21:03 Ответить
Яремчук і раніше рашу тролив, насміхався з заяв їхнього тренера про те що вони виграють євро 2020☺️
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31.08.2021 21:11 Ответить
Петраков - это символ чемпионства... не шевченко, никакой другой - именно Петраков, который привел сборную Украины к золотым медалям...
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31.08.2021 21:47 Ответить
 
 