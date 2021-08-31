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Двое 15-летних братьев-близнецов напали на женщину в Ривном и нанесли ей несколько ножевых ранений. ВИДЕО камер наблюдения

Видео Цензор.НЕТ Происшествия Общество

В Ривном на улице Черновола двое 15-летних братьев-близнецов напали на женщину, которая шла по улице.

Как сообщает Цензор.НЕТ, один из подростков трижды ударил женщину ножом в спину. Полицейские задержали нападавших. Женщину доставили в больницу.

Видео ITV media group

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+85
И вот смысл их в тюрьму садить? Этот биомусор нужно утилизировать!!! Двое 15-летних братьев-близнецов напали на женщину в Ривном и нанесли ей несколько ножевых ранений - Цензор.НЕТ 6934
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31.08.2021 16:34
+64
Двоє 15-річних братів-близнюків напали на жінку в Рівному і завдали їй кілька ножових поранень - Цензор.НЕТ 553
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31.08.2021 16:52
+48
Судитимуть, бо за замах на вбивство чи тяжкі тілесні відповідальність з 14 років настає....
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31.08.2021 16:38
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Страница 3 из 3
писати дурналісти ******* різну фігню, цікавіше, що ті два дегенерата про це кажуть.
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31.08.2021 20:23 Ответить
Так они и сказали полицейским после задержания, им же психиатрическую экспертизу назначили из-за этого.
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31.08.2021 20:53 Ответить
ти чула як вони це говорили, а експертизу хто призначив і коли?
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31.08.2021 21:09 Ответить
Так и проверяли бы один на другом, веселее было бы, и никто из людей бы не пострадал.
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01.09.2021 11:58 Ответить
ничего им не будет ! хотя условно всё же могут дать ...
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31.08.2021 20:00 Ответить
ти вже їх адвокатом визвався?
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31.08.2021 20:05 Ответить
я просто знаю наши суды .. там скорее ту пострадавшую виновной сделают !
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31.08.2021 20:08 Ответить
Я знаю що все не ідеально, але ти пишеш маячню
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31.08.2021 20:12 Ответить
ну это было бы если бы я я сам не имел дело с нашим "дышлом" ..
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31.08.2021 20:37 Ответить
коцапа, ваші суди нам не цікаві
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31.08.2021 20:21 Ответить
ты ошибаешься, речь идет про твой суд, если ты живёшь в Украине - если эти близняшки имеют влиятельно-богатеньких родственников, то их вина не будет даже доказана
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31.08.2021 20:30 Ответить
єслі, єслі, тьху, блюнути можна, кацапа, у мене суду немає, у нас в Україні суди нікому не належать.
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31.08.2021 20:57 Ответить
ты либо дебил, либо засланый казачОк
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31.08.2021 21:33 Ответить
КАЗАЧОК.
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31.08.2021 21:39 Ответить
дебільне, навчись думки висловлюти зрозуміло і нормальною мовою, а не хрюкаєш щось на бидлячом.
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01.09.2021 11:08 Ответить
Якщо сліди зітруть з ножа, то доказати конкретного винуватця буде дуже важко. Мабуть на це і розраховували, а адвокати можуть постаратися відмазати(
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31.08.2021 19:58 Ответить
да . адвокат сейчас объяснит .что говорить и практически не доказуемое -эксцесс исполнителя . если и расколят то на суде от всего откажутся
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01.09.2021 08:26 Ответить
просто хз что думали эти подонки - камеру пусть не знали шо там есть, но реально - не просто так напали же. допускаю шо жертва владелец бизнеса и киданула одного, так извини - я бы и сам захотел тогда "поговорить". просто допускаю такое то
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02.09.2021 11:21 Ответить
Конкретного виявити буде важко, навіть якщо не зітруть. У близнюків папіллярний візерунок однаковий. Думаю, на це вони і розраховували з самого початку.
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03.09.2021 12:33 Ответить
больные ублюдки, нападать на женщину внезапно со спины - тут уже ничего не поможет в плане воспитания, только отсечение рук и пусть себе живут дальше в зоне как хотят
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31.08.2021 20:26 Ответить
Подлые твари... Двоє 15-річних братів-близнюків напали на жінку в Рівному і завдали їй кілька ножових поранень - Цензор.НЕТ 1127
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31.08.2021 20:41 Ответить
Pdrsи якісь... На зоні це їм скажуть більше доходчіво.
Місто заказних вбивць і маніяків у камері смертників Двоє 15-річних братів-близнюків напали на жінку в Рівному і завдали їй кілька ножових поранень - Цензор.НЕТ 8655
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31.08.2021 20:57 Ответить
Они на зоне должны стать пассивными..и тут администрация исправительного учреждения должна постараться
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31.08.2021 20:59 Ответить
Всі тут кричать про двох братів, а бив жінку всеж таки один... Хоча друге падло першого не зупинило...
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31.08.2021 21:00 Ответить
ну так именно! что тут спорить то? обоим прострелиить коленки, просто монетку подбросить - кому одну - а кому - обе. и выкинуть в лес. кстати, талибы наверное бы так и сделали.
хотя еще хз зачем напали, может она им западло какое то устроила - ведь так тупо нападать - просто - нафига?
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01.09.2021 08:50 Ответить
Это два суслика-*******. Их нужно утилизировать прелюдно. Теперь что, из дома не выйти ?
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31.08.2021 21:04 Ответить
Так, інцидент стався вранці, 21 липня, поблизу дитмайданчика на вулиці Чорновола.
У поліції повідомили, що однією із версій нападу є перегляд заборонених фільмів, де присутні сцени жорстокості.
За словами начальника Рівненського районного управління поліції Романа Штеба, надивившись фільмів, підлітки хотіли побачити, як почуває себе людина після нанесення поранення ножем.
Хлопці взяли ніж і пішли на вулицю, і нанесли ножові поранення жінці, яка проходила повз.
Пораненою виявилась 42-річна Ольга, яка саме відвела дитину до дитячого садочку. Після свого вчинку неповнолітні побігли та заховалися у квартирі, де проживали. Однак, патрульні їх наздогнали й затримали. https://kurs.com.ua/ua/novost/524473-hoteli-posmotret-podrostki-blizneci-napali-s-nozhom-na-prohozhuju
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31.08.2021 21:19 Ответить
если так, то лучше обоих прирезать и закопать,
без всяких судов
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01.09.2021 08:39 Ответить
ого... ну если так то понятно шо надо сделать. пару талибов пригласить шоб казнили этих ссуществ
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01.09.2021 08:51 Ответить
Будущие днепропетровские маньяки, те тоже самоутверждались, уе.ки конченые , дать по 25 лет без всяких досрочных, выйдут прогнившими тубиками и сдохнут .
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01.09.2021 08:56 Ответить
Из всего перечисленного ясно что там мозг как таковой отсутствует полностью удух этих туловищ, даже спинной. К сожалению женщине от этого не легче, но такие "закидоны" надо рубить на корню. Притом рубить жестко и круто. Показали ролик - и откуда гарантия что завтра еще не найдется какой то долб..б который просто захочет посмотреть а как человек себя чувствует если его ножиком пырнуть?? Двоє 15-річних братів-близнюків напали на жінку в Рівному і завдали їй кілька ножових поранень - Цензор.НЕТ 6214
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01.09.2021 14:47 Ответить
Таких потрібно фізично знищувати. Нічого путнього з них вже не вийде за жодних обставин, а витрачати гроші платників податків на утримання виродків за ґратами є лише марнуванням коштів.
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31.08.2021 21:21 Ответить
такие резонансные случаи должны в прайм тайм показывать онлайн с суда где им присуждают и реально дают длительные сроки...не рожу сопли где он шаурму ест в Америке, а именно суды. Иначе страна скатится в беспредел ...Люди НЕ ощущают что закон вообще на кого то действует в нашей стране, а оттого отмороженных преступлений все больше
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31.08.2021 21:28 Ответить
Україна це Європа ! Двоє 15-річних братів-близнюків напали на жінку в Рівному і завдали їй кілька ножових поранень - Цензор.НЕТ 9301
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31.08.2021 21:40 Ответить
пока нет, до Брейвика еще не доросли
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01.09.2021 02:32 Ответить
Иди на ***** своего молись!
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01.09.2021 15:40 Ответить
А причём тут Европа?
Ты хочешь сказать, что кроме Украины таких сволочей нет нигде?
Или методички кремлядям не успели дать? Так посмотри, что на твоей недоимперии делается!
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01.09.2021 15:39 Ответить
Школа знову винувата? Освіта зараз перебуває у жалюгідному стані. Мовчу про вищу, де просто торгують папіром та набирають будь-кого, але починається все з середньоі школи. Вчителям заткнули рота та сказали, що вони в усьому винні. Двійку не поставиш - не навчив, зауваження не запишеш - не вмієш знайти особистий підхід. Вчителі зараз безправні затуркані люди, які працюють по інерціі. Учень може обматерити, обхаркати вчителя, телефон в нього не мають права забирати, не випустити з класу (хоч 5 разів) - теж, може в нього енурез. Був випадок у школі, вчитель не випустила в десятий раз бешкетника, він розвернувся до стіни і насцяв на місці. Вчителя ледве не звільнили - він винен. Зі школи не мають права вигнати: сидить таке нагле та робить, що хоче, заважає нормальним вчитись,відточує лідерські якості на ботанах. Він потім стане решалою, бізнесменом, бандюком з грошима, а решта - терпіли та лохи. І батьки таких дітей свідомо потякають цьому, заохочуючи та "розвиваючи лідерські якості" таких виродків.
Що треба негайно робити зі школою. Саме головне- відбирати еліту, хто моде і хоче вчитись. Треба створити три типи шкіл на основі вже існуючих, тобто будувати особливо нічого не треба. Питання нестачі шкіл в центрі - це тема окремого обговорення.
1)Безкоштовні ліцеі (математика) та гімназіі (гуманітарні) для обдарованих дітей, яких десь 10-20 відсотків. Вибирати найкращих творчих вчителів, не наглядачів, а демократичних ******** педагогів, які будуть працювати із подібними дітьми. Вчителям платити у півтора рази більше
2) Основні школи для 50 відсотків дітей. Платні (5-30 доларів).З профільною освітою, вибором предметів.Розмір оплати залежить від середнього балу за першу четверть. Чим вищий, тим менше плати. У рейтінг також враховувати участь у позакласній діяльності, поведінка, нагороди, конкурси. Для малозабеспечених та багатодітних - знижки аж до 5 доларів на місяць.
3)Школи для особливо обдарованих. Безкоштовні. Менша кількість уроків, більше спорту, практики, воркшопів, тренінгів тощо. До 9-го класу. Довгі канікули. Вчителям більше платити за шкідливість нервовоі роботи. Відбирати морально стійких педагогів-наглядачів.
Саме головне! В кінці кожного року проводити ЗНО незалежними експертами та по результатах тестів переводити учнів як до кращоі, так і гіршоі школи з трьох типів. Кожен рік! Школа - це не вирок. Дати більше прав вчителям: запровадити відсторонення від навчання на 3-7-14-30 днів, як у європейських школах. Щоб не було галасу у дискрімінаціі ввести для них дистанційну освіту, виліливши спеціальних вчителів, які булуть працювати віддалено із такими дітьми. Ми нікого не позбавляємо права у здобутті знань, але розумні діти не повинні потерпати від невігласів та *********.
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31.08.2021 22:49 Ответить
Люта маячня. І чого тільки школи? Поділити все населення України на простих, достойних та особливо достойних. І розселити по відповідних резерваціях.
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02.09.2021 00:08 Ответить
Троляка рашистська. Поділ в житті завжди є. Чомусь двірник отримує 6К зряплати, а програміст 60К ? Чим раніше це діти усвідомлять, тим легше їм буде в житті. Поки що в спам!
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02.09.2021 10:22 Ответить
Дебіл? Таких "достойних" програмістів, як ти і такі, як ти, "обдаровані" діти, треба дійсно відправити в резервацію, повністю заборонивши туди доступ "простолюдинам". Побачимо, через який час ви там без цих "недостойних" виздихаєте з голоду, втонувши при цьому в смітті та власному лайні.
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02.09.2021 22:34 Ответить
Кізяк, хто сказав тобі, що я "програмер" ? Тобі дорога на шоу екстрасексів попадати пальцем в небо. Через таких як ти Україна ніяк не вирветься з совкової орбіти мислення. Одягнув робу, рабсіянин? Кіздуй працювати, бот!
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03.09.2021 08:58 Ответить
Дебіл, ти хто такий взагалі? Я так, в робі, все життя працюю. А ти паном себе відчув, хамло? Допануєшся, скотина, до вербової гілляки...
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03.09.2021 23:45 Ответить
Их не судить надо, а на месте преступления, просто пустить в расход, так как, они уже не исправимы, пропащие, и ничего хорошего от них уже не будет, только лишь стереть с лица земли.
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31.08.2021 23:31 Ответить
Похоже на какой-то ритуал, или с кем-то поспорили.
Если бы у девушки был пистолет, она могла успеть послать 2-3 пули вдогонку.
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01.09.2021 00:25 Ответить
все правильно кроме того шо бы забрали пистолет. - ты же за секунду не вытащишь ствол и не снимешь с предохранителя, даже если револьвер - за секунду что сделаешь то? в данном случае еще можно после удара отскочить и постараться пострелять, но в 99% никто те такого шанса не даст.
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01.09.2021 08:54 Ответить
у моего приятеля жену ограбили - отобрали сумку в подворотне.

В сумке был травмат.
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01.09.2021 09:33 Ответить
оружие не носится в сумке как батон хлеба. сама виновата.
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01.09.2021 13:37 Ответить
Дійсно. Пістолет необхідно постійно носити в руці, причому обов"язково на бойовому зводі і знятим з запобіжника. Про всяк випадок...
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02.09.2021 00:11 Ответить
смотри шо ниже вам написал чувак..... это... ну, матом нельзя, но он думает шо ствол носить в руке надаошоле??? Двоє 15-річних братів-близнюків напали на жінку в Рівному і завдали їй кілька ножових поранень - Цензор.НЕТ 9640
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02.09.2021 11:25 Ответить
а сумка лежала в кошолке.
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03.09.2021 13:01 Ответить
Правильно. С пистолетом можно только нападать или сопротивляться при проникновении в транспорт или жилище. Самое быстрое, что у меня получалось достать из сумки, вытащить из кобуры и снять с предохранителя - 5 секунд. Это я тренировался, а в таком случае человек вообще забудет за него, будет руками отмахиваться
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01.09.2021 09:33 Ответить
вот я и написал выше - **** если ствол был бы - достань, сними, досл.. ну, дослать патрон(а то мусора штраф выпишут), да и потом надо предупредительный выстрел в Аллаха или что там за чмо щас главное, а уже потом - по ****ганах - и вот если 5сек. займет, то - (фото с кем то что жмет руку кому-то)
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02.09.2021 11:28 Ответить
Просто нахер ногами их захерчить пока не сдохнут
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01.09.2021 00:46 Ответить
вот же два свежих гузна на зону поедет, радость то какая! А через 9 лет подохнут от спида или наркоты.
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01.09.2021 00:59 Ответить
Найкраще б було закопати живцем цих істот. Падлюки малолітні!
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01.09.2021 01:04 Ответить
Можно отдать их талибам. Просто и со вкусом.
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01.09.2021 01:11 Ответить
Замах на вбивство. Але дадуть просту ********* за простушку. А за судівську дівку можуть впаяти і 15 років.
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01.09.2021 06:04 Ответить
украинские судьи -мрази поганые , жирные ублюдки , горите в аду
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01.09.2021 07:47 Ответить
смешно читать - А если бы у жертвы был короткоствол(не дома, а в сумочке) - так и нападать будут более жестко.
это как у тя автомат за спиной(по-советски) - возьми в руки, сними предохранитель и возможно шо надо дослать патрон, то есть еще 1 секунда, а бандит такой: Ой, я подожду пока ты приготовишься к выстрелу в меня, да?
5 секунд где-то получается. так шо утырок с ножом спокойно отправит автоматчика в "рай" ибо ВНЕЗАПНОСТЬ!
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01.09.2021 08:58 Ответить
не забудь - еще и получит травмат в руки, отобранный у жертвы.
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01.09.2021 09:34 Ответить
так ведь и не травмат то.
а вполне себе легальный(бывший) короткостволик)
кстати - а что за прикол с идентификацией пуль то? ведь тупо забрав ствол, .просто чуть расточить, даже у ся в гараже - и гильзотека до одного места будет.
всегда интересовался - вот **** дает эта "отпечатка" на пуле, если ствол тупо немного расточить можно.
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01.09.2021 09:43 Ответить
Есть репортаж с ровненского сайта, будто эти детишки хотели посмотреть что чувствует жертва и как себя ведет, еще им было интересно поиметь собственный опыт. Это 15-летние братья-близнецы. Один проходит как свидетель. Не сочтите меня садистом, но я бы их похитил, поместил бы в подвал, и начал бы резать того, кто напал, а брата заставил бы смотреть и говорить что он чувствует, как ему такой опыт, сделал бы запись. Потом отправил бы запись родителям и заставил бы написать в соцсетях что они чувствовали, когда смотрели на своих детей, одного из которых резали, а второй умолял бы прекратить издеваться над братом, иначе второго пустят в расход. Первого бы добил на глазах у брата, второго бы выбросил на трассе с травмой на всю жизнь. Вот это опыт был бы всем таким недоделанным, и не только в нашей стране. Они бы знали, что возмездие неизбежно, не так как у нас: убил, посудился, дал взятку/не дал взятку, отсидел/не сидел, ходишь на свободе, а человека уже нет и не будет, но тварь жива
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01.09.2021 09:41 Ответить
та ладно, можно бы обоих как при царизме - отправить на 15 лет добывать медь.
а потом ясно шо браслеты и каждый вечер лизать дверь участковому.
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01.09.2021 09:45 Ответить
согласен. только ты забыл добавить. того кого выбросить на трассе нужно отрезать руки и ноги.
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01.09.2021 12:13 Ответить
Злочинність знищити насправді дуже просто, АЛЕ !! Якщо знищити злочинність немає сенсу для існування такого інституту, як "держава" тому злочинність вигідна для будь-якої держави.
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01.09.2021 10:29 Ответить
арістотель!
перелогіньсі Двоє 15-річних братів-близнюків напали на жінку в Рівному і завдали їй кілька ножових поранень - Цензор.НЕТ 8381
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02.09.2021 11:39 Ответить
Если эти жертвы аборта окажутся выпердышами слуги народа,то пострадавшей придётся отвечать за то, что ходит по улице и попадается на глаза....
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01.09.2021 11:15 Ответить
Они нормальные ?
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01.09.2021 12:29 Ответить
Не , это генетика,
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01.09.2021 14:04 Ответить
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