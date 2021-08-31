Двое 15-летних братьев-близнецов напали на женщину в Ривном и нанесли ей несколько ножевых ранений. ВИДЕО камер наблюдения

В Ривном на улице Черновола двое 15-летних братьев-близнецов напали на женщину, которая шла по улице.

Как сообщает Цензор.НЕТ, один из подростков трижды ударил женщину ножом в спину. Полицейские задержали нападавших. Женщину доставили в больницу.

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