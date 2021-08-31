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Двое 15-летних братьев-близнецов напали на женщину в Ривном и нанесли ей несколько ножевых ранений. ВИДЕО камер наблюдения
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В Ривном на улице Черновола двое 15-летних братьев-близнецов напали на женщину, которая шла по улице.
Как сообщает Цензор.НЕТ, один из подростков трижды ударил женщину ножом в спину. Полицейские задержали нападавших. Женщину доставили в больницу.
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Місто заказних вбивць і маніяків у камері смертників
хотя еще хз зачем напали, может она им западло какое то устроила - ведь так тупо нападать - просто - нафига?
У поліції повідомили, що однією із версій нападу є перегляд заборонених фільмів, де присутні сцени жорстокості.
За словами начальника Рівненського районного управління поліції Романа Штеба, надивившись фільмів, підлітки хотіли побачити, як почуває себе людина після нанесення поранення ножем.
Хлопці взяли ніж і пішли на вулицю, і нанесли ножові поранення жінці, яка проходила повз.
Пораненою виявилась 42-річна Ольга, яка саме відвела дитину до дитячого садочку. Після свого вчинку неповнолітні побігли та заховалися у квартирі, де проживали. Однак, патрульні їх наздогнали й затримали. https://kurs.com.ua/ua/novost/524473-hoteli-posmotret-podrostki-blizneci-napali-s-nozhom-na-prohozhuju
без всяких судов
Ты хочешь сказать, что кроме Украины таких сволочей нет нигде?
Или методички кремлядям не успели дать? Так посмотри, что на твоей недоимперии делается!
Що треба негайно робити зі школою. Саме головне- відбирати еліту, хто моде і хоче вчитись. Треба створити три типи шкіл на основі вже існуючих, тобто будувати особливо нічого не треба. Питання нестачі шкіл в центрі - це тема окремого обговорення.
1)Безкоштовні ліцеі (математика) та гімназіі (гуманітарні) для обдарованих дітей, яких десь 10-20 відсотків. Вибирати найкращих творчих вчителів, не наглядачів, а демократичних ******** педагогів, які будуть працювати із подібними дітьми. Вчителям платити у півтора рази більше
2) Основні школи для 50 відсотків дітей. Платні (5-30 доларів).З профільною освітою, вибором предметів.Розмір оплати залежить від середнього балу за першу четверть. Чим вищий, тим менше плати. У рейтінг також враховувати участь у позакласній діяльності, поведінка, нагороди, конкурси. Для малозабеспечених та багатодітних - знижки аж до 5 доларів на місяць.
3)Школи для особливо обдарованих. Безкоштовні. Менша кількість уроків, більше спорту, практики, воркшопів, тренінгів тощо. До 9-го класу. Довгі канікули. Вчителям більше платити за шкідливість нервовоі роботи. Відбирати морально стійких педагогів-наглядачів.
Саме головне! В кінці кожного року проводити ЗНО незалежними експертами та по результатах тестів переводити учнів як до кращоі, так і гіршоі школи з трьох типів. Кожен рік! Школа - це не вирок. Дати більше прав вчителям: запровадити відсторонення від навчання на 3-7-14-30 днів, як у європейських школах. Щоб не було галасу у дискрімінаціі ввести для них дистанційну освіту, виліливши спеціальних вчителів, які булуть працювати віддалено із такими дітьми. Ми нікого не позбавляємо права у здобутті знань, але розумні діти не повинні потерпати від невігласів та *********.
Если бы у девушки был пистолет, она могла успеть послать 2-3 пули вдогонку.
В сумке был травмат.
это как у тя автомат за спиной(по-советски) - возьми в руки, сними предохранитель и возможно шо надо дослать патрон, то есть еще 1 секунда, а бандит такой: Ой, я подожду пока ты приготовишься к выстрелу в меня, да?
5 секунд где-то получается. так шо утырок с ножом спокойно отправит автоматчика в "рай" ибо ВНЕЗАПНОСТЬ!
а вполне себе легальный(бывший) короткостволик)
кстати - а что за прикол с идентификацией пуль то? ведь тупо забрав ствол, .просто чуть расточить, даже у ся в гараже - и гильзотека до одного места будет.
всегда интересовался - вот **** дает эта "отпечатка" на пуле, если ствол тупо немного расточить можно.
а потом ясно шо браслеты и каждый вечер лизать дверь участковому.
перелогіньсі