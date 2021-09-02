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Байден (2386) Зеленский (16567) Киевский форум по безопасности (106)

Киевский форум по безопасности проведет онлайн-дискуссию об итогах встречи Зеленского и Байдена. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Киевский форум по безопасности 2 сентября начинает новый сезон онлайн дискуссий с участием украинских и мировых политиков, дипломатов и экспертов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт форума, прямая трансляция пройдет с 16:00 до 17:00.

"В центре внимания первой дискуссии - результаты ожидаемой встречи Президента Украины Владимира Зеленского с Президентом Соединенных Штатов Джозефом Байденом, которая состоится 31 августа.

Каково значение визита Владимира Зеленского в Белый дом?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина и США подписали заявление о диалоге в сфере энергетики и климата, - Зеленский

Какие результаты переговоров двух президентов и как выглядят перспективы украинского-американских отношений?

Каков международный контекст саммита Украина и США и как повлияют на нашу безопасность договоренности Соединенных Штатов и Германии и события в Афганистане?", - анонсируют в сообщении.

Отмечается, что эти и другие вопросы обсудят:

- Арсений Яценюк, председатель Киевского форума по безопасности, премьер-министр в 2014-2016 годах;

- Александр Вершбоу, заместитель генерального секретаря НАТО в 2012-2016 годах;

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Яценюк, Фрид и Лубкивский обсуждают в Атлантическом Совете отношения США с Украиной во время президентства Байдена. ВИДЕО

- Виола фон Крамон, депутат Европейского парламента;

- Джон Хербст, посол США в Украине в 2003-2006 годах;

- Виталий Портников, журналист;

- Даниил Лубкивский, директор Киевского форума по безопасности.

Также смотрите: Киевский форум по безопасности: Дискуссия об уникальных шансах партнерства Украины и США. ВИДЕО

Дискуссия будет транслироваться в четверг, 2 сентября, с 16:00 до 17:00 на таких ресурсах:

YouTube Фонда "Открой Украину";

Facebook Арсения Яценюка;

Facebook и сайт форума.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+4



Nataliya

@Nataliy94087733

·5 год

Ні дня без ганьби !
А ви знали, що ось цей чоловік у військовій формі, який зустрічає ЗЕ - це генерал пожежник, а люди навкруги - команда аеропорту !
Ну і ,звичайно, посол України... О це рівень ! Ппппп... А соромно чомусь мені...

Киевский форум по безопасности проведет онлайн-дискуссию об итогах встречи Зеленского и Байдена - Цензор.НЕТ 5743
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31.08.2021 20:36
+3
Схоже, що не державний візит, а викликали на "килим".
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31.08.2021 20:41
+2
Це буде цікаво.
Яценюк і Лубківський започаткували цікавий цикл передач. І цікаві гості в них,завжди.
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31.08.2021 20:09
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Правила форума Совет форумчан
Це буде цікаво.
Яценюк і Лубківський започаткували цікавий цикл передач. І цікаві гості в них,завжди.
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31.08.2021 20:09 Ответить
До речі, на Еспресо буде транслюватися? Раніше я там дивився...
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31.08.2021 20:10 Ответить
А чому не на Прямому, чи на 5 каналі? Головне, що шановний Арсеній Петрович наконєц то вроді би при дєлє.
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31.08.2021 20:24 Ответить
Перспективи виглядають перспективно !!!))))
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31.08.2021 20:12 Ответить



Nataliya

@Nataliy94087733

·5 год

Ні дня без ганьби !
А ви знали, що ось цей чоловік у військовій формі, який зустрічає ЗЕ - це генерал пожежник, а люди навкруги - команда аеропорту !
Ну і ,звичайно, посол України... О це рівень ! Ппппп... А соромно чомусь мені...

Киевский форум по безопасности проведет онлайн-дискуссию об итогах встречи Зеленского и Байдена - Цензор.НЕТ 5743
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31.08.2021 20:36 Ответить
Схоже, що не державний візит, а викликали на "килим".
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31.08.2021 20:41 Ответить
це називається "робочий візит".
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02.09.2021 16:39 Ответить
яке приїхало,таке й здибало
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02.09.2021 16:11 Ответить
ЗеДебилам всё равно. Фуражка есть, позумент так же присутствует, можно и главой Пентагона назвать, как дворника султаном Омана ранее назвали.
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02.09.2021 16:13 Ответить
Київський безпековий форум проведе онлайн-дискусію про підсумки зустрічі Зеленського і Байдена - Цензор.НЕТ 8082
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02.09.2021 16:07 Ответить
а навіщо цей форум?
чи може за для того щоб переконати суспільство в тому,що главКЛоун у нас ого-го?
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02.09.2021 16:09 Ответить
Избиратели Зе и другие умственно отсталые в своём развитии, подскажите, а как там, при этой встрече, обстояли дела с безбарьерностью? Київський безпековий форум проведе онлайн-дискусію про підсумки зустрічі Зеленського і Байдена - Цензор.НЕТ 7271
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02.09.2021 16:11 Ответить
Письков каже что РАБссия Данбасс забирет патаму шо Байден и Эрдоган вооружают Украину...
а Мымра ********* каже шо Украина уже не брацкий баранам Мавзолея нарот Київський безпековий форум проведе онлайн-дискусію про підсумки зустрічі Зеленського і Байдена - Цензор.НЕТ 5866
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02.09.2021 16:14 Ответить
Мавзолейные Шимпанзе ....браццие у вас Талибан ХАМАС Хезбола и прочие обезьяны....Крысы позорные...
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02.09.2021 16:17 Ответить
СССР сдох,сдохнет и РАБссия ,вопрос во времени....Карма такая у Быдло Шариковых....
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02.09.2021 16:20 Ответить
я дивлюсь по телеканалу Еспресо
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02.09.2021 16:21 Ответить
Мымра Ольга ********* уже СкреПОНОСит нехило....Пердаки рвет РАБссиянским баранам по полному тарифу....,украинским блогерам и делать ничего не надо.....Дура сама все сделает и сдаст Путлера....Портников Березовец Микола Рушниця Александр Кушнарь и даже Остап Дроздов могут отдыхать Київський безпековий форум проведе онлайн-дискусію про підсумки зустрічі Зеленського і Байдена - Цензор.НЕТ 3958
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02.09.2021 16:25 Ответить
 
 