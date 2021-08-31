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Суд продлил арест фигурантам дела "Кузни на Рыбальском" Павловскому и Шандре. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

Суд продлил арест фигурантам дела "Кузни на Рыбальском", в том числе боевому генералу и экс-заместителю министра обороны Игорю Павловскому, а также председателю правления завода Валерию Шандре до 28 сентября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "5 канал".

"Документами по выполнению контракта на строительство десантно-штурмовых катеров "Кентавры" подтверждается осведомленность подозреваемого по обстоятельствам заключения и подготовке контрактов, участие в формировании государственного оборонного заказа. Платежными документами, изъятыми в государственной казначейской службе Украины, которые подписаны подозреваемым", - отмечает прокурор Офиса Генерального прокурора Александр Якимчук.

Адвокаты уже заявили, что будут подавать апелляцию на решение суда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГБР манипулирует информацией о строительстве военных катеров класса "Кентавр", - заявление "Кузни на Рыбальском"

Отметим, что судья по делу - Светлана Волкова - только в октябре 2019 года возобновилась в должности. В 2016 году ее уволила Верховная Рада за нарушение присяги. В 2014 году Волкова изменила меру пресечения командиру "черной роты" спецподразделения "Беркут" Дмитрию Садовнику, отпустив его из-под стражи, после чего он сбежал в Россию.

В январе 2020 года Волкова удовлетворила требование замглавы Администрации Президента Януковича Андрея Портнова о том, что он якобы непрерывно проживал в Украине последние пять лет.

Также читайте: Это позор на весь мир, когда Зеленский щеголяет кораблями, производители которых сидят за решеткой, - нардеп "ЕС" Ионова

Напомним, 2 июля, следователи ГБР сообщили о подозрении бывшему заместителю министра обороны, председателю правления ЧАО "Кузня на Рыбальском" и еще двум бывшим начальникам Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны.

Должностных лиц следователи ГБР подозревают в сговоре и организации поставок в армейских подразделений в течение 2016-2018 годов военной техники низкого качества. Речь идет о боевых катерах и автомобилях неотложной медицинской помощи, которые не соответствовали установленным требованиям и не могут использоваться в Вооруженных Силах Украины. В итоге такая схема нанесла государству ущерб на сумму более 475 млн гривен.

7 июля Печерский суд рассмотрел ходатайство следователей и удовлетворил его в полном объеме, выбрав председателю правления ЧАО "Кузня на Рыбальском" Валерию Шандре меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой внесения залога в сумме более 443 млн гривен.

12 июля Печерский райсуд избрал меру пресечения бывшему заместителю министра обороны, генерал-лейтенанту Игорю Павловскому в виде ареста с залогом в 475 млн грн

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+20
Прокурори: "Слідство підозрює, що керівник суднобудівного заводу Валерій Шандра підбурив колишнього ексзаступника міністра оборони Ігоря Павловського купити військові катери саме на його підприємстві" - !?!?
А на якому ще можна зробити ці катери!?? Яке підприємство було зацікавлене зробити їх? За що тоді сидить Шандра?
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31.08.2021 22:28
+18
Арест за катера - "Кузне на Рыбальском".

Пиар на тех же катерах "Кузни на Рыбальском" - ЗЕ.
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31.08.2021 22:26
+17
Судьям не нужна никакая Европа. Им и так хорошо. А "русском мире" было бы ещё лучше.
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31.08.2021 22:29
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Арест за катера - "Кузне на Рыбальском".

Пиар на тех же катерах "Кузни на Рыбальском" - ЗЕ.
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31.08.2021 22:26 Ответить
Прокурори: "Слідство підозрює, що керівник суднобудівного заводу Валерій Шандра підбурив колишнього ексзаступника міністра оборони Ігоря Павловського купити військові катери саме на його підприємстві" - !?!?
А на якому ще можна зробити ці катери!?? Яке підприємство було зацікавлене зробити їх? За що тоді сидить Шандра?
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31.08.2021 22:28 Ответить
Судьям не нужна никакая Европа. Им и так хорошо. А "русском мире" было бы ещё лучше.
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31.08.2021 22:29 Ответить
блеяння прокурорів на відео: "Встановлені процедури, які були порушенні при їх укладенні. Є документи, що підтверджують виявлені порушення під час вищевказаних державних контрактів, а також висновки військового майна та судово-медичних експертиз, якими підтверджені заподіяні збитки", - повідомив прокурор Офісу Генерального прокурора Олександр Якимчук.

Документи є, але не для суду. Судді Волковій, яку Зе і Портнов повернули "в справу" - вони не потрібні.
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31.08.2021 22:31 Ответить
Большего бреда и не придумать...
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31.08.2021 22:32 Ответить
А які претензії по катерам? Наскільки я знаю, то ще одне підприємство могло зробити такі катера. Проте там така заборгованість по з/п, що перераховані кошти за катера пішли б на покриття заборгованості.
Питання по ТТХ? Так катера ще навіть не пройшли заводські випробування (і у терміни вкладаються). Зєля з'їхав з глузду. Повністю.
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31.08.2021 22:36 Ответить
Так більше грошей не виділялося. тільки на малі катери. На Кузні були зроблені корвети Луцк и Тернопіль. Все упирається у фінансування, як і зараз. Зараз совсім нічого не робиться для флоту нового в Україні. Будем платити свою валюту іноземцям за кораблі, а свої підприємства ніщити.
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31.08.2021 23:01 Ответить
і це буде до тих пір, поки перший суддя не гойдатиметься на ліхтарі !
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31.08.2021 22:37 Ответить
Да, Портянку неплохо бы просушить...
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31.08.2021 22:47 Ответить
і не тільки його одного ! а де той одеський суддя , що відстрілювався від НАБУ ? працює чи по Молдові в трусах ходить ?
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31.08.2021 23:16 Ответить
Скльки відсиділа дитячий хірург Юлія Кузьменко в СІЗО? 240 днів? А бард Андрій Антоненко - 500 днів? Щось довели?
От така буде доля і цієї фальсифікації слідчих по виклику.
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31.08.2021 22:39 Ответить
Зеля , психічнохворе , наркозалежне чмо , якому Порох не дає спокійно жити і перетворювати нашу країну в
руїни , як того бажає ху@ ло !
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31.08.2021 22:47 Ответить
Зеленский, чтоб ты сдох, урод! Бойся!
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31.08.2021 22:55 Ответить
Ну, и что кому что сделает? Вы будете мне про диктатуру Лукашенко рассказывать? Стадо молчит.
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31.08.2021 23:10 Ответить
прездобол Зеля Капоне собирает обменный фонд заложников-патриотов..
73%ные зебилы-протрироты должны быть счастливы..(
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31.08.2021 23:39 Ответить
Одіозна суддя Печерського суду Світлана Волкова, яка продовжила ще на місяць тримання під вартою бойового генерала Ігоря Павловського, у 2014 році випустила на волю командира так званої чорної роти «Беркуту» Дмитра Садовника.
Згодом він втік з України.
Це все про що потрібно знати про правосуддя по - зеленськи 😡
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31.08.2021 23:45 Ответить
Завдання, яке ***** поставило перед ВАЗеленським- дерьмаом- портновим, посадити всії, хто завадив йому захопити Україну.
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31.08.2021 23:45 Ответить
 
 