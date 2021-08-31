Суд продлил арест фигурантам дела "Кузни на Рыбальском" Павловскому и Шандре. ВИДЕО
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Суд продлил арест фигурантам дела "Кузни на Рыбальском", в том числе боевому генералу и экс-заместителю министра обороны Игорю Павловскому, а также председателю правления завода Валерию Шандре до 28 сентября.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "5 канал".
"Документами по выполнению контракта на строительство десантно-штурмовых катеров "Кентавры" подтверждается осведомленность подозреваемого по обстоятельствам заключения и подготовке контрактов, участие в формировании государственного оборонного заказа. Платежными документами, изъятыми в государственной казначейской службе Украины, которые подписаны подозреваемым", - отмечает прокурор Офиса Генерального прокурора Александр Якимчук.
Адвокаты уже заявили, что будут подавать апелляцию на решение суда.
Отметим, что судья по делу - Светлана Волкова - только в октябре 2019 года возобновилась в должности. В 2016 году ее уволила Верховная Рада за нарушение присяги. В 2014 году Волкова изменила меру пресечения командиру "черной роты" спецподразделения "Беркут" Дмитрию Садовнику, отпустив его из-под стражи, после чего он сбежал в Россию.
В январе 2020 года Волкова удовлетворила требование замглавы Администрации Президента Януковича Андрея Портнова о том, что он якобы непрерывно проживал в Украине последние пять лет.
Напомним, 2 июля, следователи ГБР сообщили о подозрении бывшему заместителю министра обороны, председателю правления ЧАО "Кузня на Рыбальском" и еще двум бывшим начальникам Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны.
Должностных лиц следователи ГБР подозревают в сговоре и организации поставок в армейских подразделений в течение 2016-2018 годов военной техники низкого качества. Речь идет о боевых катерах и автомобилях неотложной медицинской помощи, которые не соответствовали установленным требованиям и не могут использоваться в Вооруженных Силах Украины. В итоге такая схема нанесла государству ущерб на сумму более 475 млн гривен.
7 июля Печерский суд рассмотрел ходатайство следователей и удовлетворил его в полном объеме, выбрав председателю правления ЧАО "Кузня на Рыбальском" Валерию Шандре меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой внесения залога в сумме более 443 млн гривен.
12 июля Печерский райсуд избрал меру пресечения бывшему заместителю министра обороны, генерал-лейтенанту Игорю Павловскому в виде ареста с залогом в 475 млн грн.
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Пиар на тех же катерах "Кузни на Рыбальском" - ЗЕ.
А на якому ще можна зробити ці катери!?? Яке підприємство було зацікавлене зробити їх? За що тоді сидить Шандра?
Документи є, але не для суду. Судді Волковій, яку Зе і Портнов повернули "в справу" - вони не потрібні.
Питання по ТТХ? Так катера ще навіть не пройшли заводські випробування (і у терміни вкладаються). Зєля з'їхав з глузду. Повністю.
От така буде доля і цієї фальсифікації слідчих по виклику.
руїни , як того бажає ху@ ло !
73%ные зебилы-протрироты должны быть счастливы..(
Згодом він втік з України.
Це все про що потрібно знати про правосуддя по - зеленськи 😡