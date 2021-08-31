Граждане Украины обратились к Зеленскому с просьбой об эвакуации из Афганистана. ВИДЕО

Уроженцы Афганистана с гражданством Украины записали видеообращение к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой эвакуировать их с семьями.

Видеозапись обнародовало издание "Заборона", информирует Цензор.НЕТ.

"Мы находимся в Кабуле в очень опасной ситуации. Посмотрите - вокруг меня много людей, они действительно не могли попасть на эвакуацию, потому что находятся в разных районах", - отметил 28-летний одессит Сафи Замари.

По его словам, в день последней эвакуации, которая проводилась 28 августа, было много предупреждений о возможном теракте.

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"Поэтому мы не могли попасть в аэропорт. Нам дали 50 или 30 минут, попасть за это время было невозможно", - подчеркнул Замари.

Поэтому граждане Украины просят Зеленского организовать их эвакуацию.

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"Мы просим господина президента Владимира Зеленского, чтобы нам как-то помогли, чтобы выехать отсюда. Пожалуйста, у нас также есть семьи", - добавил он.

Сафи Замари добавил, что представители "Талибана" несколько раз останавливали и обыскивали украинцев. По его словам, сейчас эвакуации ожидают около 30 человек.