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Афганистан (599) гражданство (1282) Зеленский (16558) эвакуация (1754)

Граждане Украины обратились к Зеленскому с просьбой об эвакуации из Афганистана. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Уроженцы Афганистана с гражданством Украины записали видеообращение к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой эвакуировать их с семьями.

Видеозапись обнародовало издание "Заборона", информирует Цензор.НЕТ.

"Мы находимся в Кабуле в очень опасной ситуации. Посмотрите - вокруг меня много людей, они действительно не могли попасть на эвакуацию, потому что находятся в разных районах", - отметил 28-летний одессит Сафи Замари.

По его словам, в день последней эвакуации, которая проводилась 28 августа, было много предупреждений о возможном теракте.

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"Поэтому мы не могли попасть в аэропорт. Нам дали 50 или 30 минут, попасть за это время было невозможно", - подчеркнул Замари.

Поэтому граждане Украины просят Зеленского организовать их эвакуацию.

Также читайте: Украина эвакуировала из Афганистана 650 человек, - МИД

"Мы просим господина президента Владимира Зеленского, чтобы нам как-то помогли, чтобы выехать отсюда. Пожалуйста, у нас также есть семьи", - добавил он.

Сафи Замари добавил, что представители "Талибана" несколько раз останавливали и обыскивали украинцев. По его словам, сейчас эвакуации ожидают около 30 человек.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+24
осталось выяснить - откуда у них паспорта Украины
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31.08.2021 23:35
+18
Вимкніть лямпу, вони на світло лізуть.
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31.08.2021 23:30
+16
Свинособачої не розумію , так що с початку тест на знання української , а після пашпорт ...
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31.08.2021 23:33
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Отличная возможность для дешевого пиара!
Ну как тут можно отказать!
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31.08.2021 23:24 Ответить
Одессит Сафи Замари
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31.08.2021 23:26 Ответить
Ну був би не він,а вона,якась-там Софа Земарман,то може й повірив би,що із Одеси.А так...
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01.09.2021 00:40 Ответить
Не надо нам сюда этих. И так кацапов хватает, а ещё муслимы наприлазят...
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31.08.2021 23:26 Ответить
Это что все Мыколы?
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31.08.2021 23:26 Ответить
в пілотів також є сім'ї ...
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31.08.2021 23:29 Ответить
Пілоти в цих балахонах?
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31.08.2021 23:31 Ответить
ні, чому українські пілоти повинні ризикувати своїм життя при евакуації ?
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31.08.2021 23:34 Ответить
Чому українські хлопці-спецназівці знову мають ризикувати життям,спасаючи невідомо кого? Мало на сході України їх загинуло? Що ото за люди і де вони були упродовж 2-х тижнів?
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01.09.2021 00:36 Ответить
Вимкніть лямпу, вони на світло лізуть.
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31.08.2021 23:30 Ответить
Отої з собачкою на відео нема?
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31.08.2021 23:33 Ответить
Свинособачої не розумію , так що с початку тест на знання української , а після пашпорт ...
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31.08.2021 23:33 Ответить
Приедут
"Св"ятi грошi все зроблять"(с)
Тьфу
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31.08.2021 23:33 Ответить
осталось выяснить - откуда у них паспорта Украины
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31.08.2021 23:35 Ответить
...и как они сдали при получении гражданства
- экзамен украинского языка?
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01.09.2021 09:46 Ответить
В Одессе это не проблема ))
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01.09.2021 16:17 Ответить
Сало жрите! Иначе какие вы украинцы?
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31.08.2021 23:38 Ответить
Російськомовні афганці їдуть в Омськ
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31.08.2021 23:54 Ответить
так шо ,слуги мудрому знов назвиздели
шо вывезли- усех!
ишо учера ?
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01.09.2021 00:03 Ответить
Какого хера вы до сих пор там сидели?
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01.09.2021 00:06 Ответить
Это граждане Украины, и они должны быть эвакуированы, точка.
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01.09.2021 00:08 Ответить
Добирутся до любой сопредельной страны, а оттуда уже поездом
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01.09.2021 00:26 Ответить
Эвакуация закончена. Где эти идиоты были 2 недели назад, они что 2 недели с разных районов добирались в аэропорт? циркачи....
А паспорта ближе показать слабо или ФИО назвать, в интернете есть образец и на принтере распечатать можно.
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01.09.2021 00:22 Ответить
конкретно ФИО Сафи Замари в паспорте увидеть...
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01.09.2021 00:23 Ответить
Рота Восток. Спецназ. Из окружения вышли.
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01.09.2021 00:25 Ответить
Громадяни України звернулися до Зеленського з проханням про евакуацію з Афганістану - Цензор.НЕТ 2586
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01.09.2021 00:27 Ответить
А вони що,отримали українські паспорти у "пожежному" порядку? Звідки в Афгані громадяни України-афганці, чому не громадяни Афганістану?
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01.09.2021 00:29 Ответить
Или пиар компания власти или провокация.Бо необязательно снимать ролик и афишировать.Тихо пришли,тихо ушли.Есть все каналы связи,которыми можно воспользоваться не прибегая к огласке через ютуб. Громадяни України звернулися до Зеленського з проханням про евакуацію з Афганістану - Цензор.НЕТ 2918
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01.09.2021 01:22 Ответить
О хоспадє і де ці мусліми взяли українські паспорти?!!
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01.09.2021 04:08 Ответить
Надо бы для начала выяснить где и почем паспорта купили!
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01.09.2021 06:48 Ответить
Кто дал этим людям паспорта????? Надо разобраться и депортировать их в афган. Как Украину защищать то только украинцы, русские. Этих обезьян полная Троещина в Киеве, а в военкомат никто не призывает!!
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01.09.2021 06:50 Ответить
они даже флаг правильно держать не могут. все ясно с этими "гражданами"
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01.09.2021 07:03 Ответить
У некоторых не хватило ума синюю книжечку гербом к камере повернуть, какой флаг?
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01.09.2021 08:59 Ответить
Как только прижало вспомнили про Украину?
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01.09.2021 08:26 Ответить
Недавно был на троещинском рынке. Там говорят что все на месте.
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01.09.2021 08:57 Ответить
 
 