Вандалы за полчаса сломали в днепровском парке 16 урн. Горожане просто наблюдали за их буйством. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Происшествия
Двое молодых людей прогуливались по парку, сшибая руками и ногами урны. Остальные находившиеся там горожане не реагировали на их поведение.
Инцидент произошёл в ночь с 30 на 31 августа в парке им. Гагарина в Днепре, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на администрацию парка.
"Вчера около полуночи два молодых человека, "прогуливаясь" по нашему парку, крушили урны. В итоге - 16 сломанных урн за 30 минут такого отдыха", - сказано в сообщении на странице парка в Фейсбуке.
На записи с камер наблюдения видно, что действия вандалов видели остальные посетители парка.
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"Это действо как минимум дважды (по камерами наблюдения) произошло рядом с посетителями! Были свидетели того, что эти двое не пропустили ни одной урны, пробегая по центральной аллее туда-сюда - но никто не отреагировал", - пишет администрация парка.
"Пожалуйста, не оставайтесь в стороне, будьте социально ответственными. Если вы стали свидетелем подобных поступков, - воспользуйтесь экстренной связью, работающей в нашем парке, - помогите вовремя отреагировать!" - попросили в парке.
Пожалуйста, подождите...
Гормоны кипят....
Помню, гуляли мы, основательно нарузившись портвейном 2р 12коп, приятель взал кусок кирпича и разбил витрину ларька... И мы все с гигиканьем убежали....
спасибо бро ты сейчас анонсировал акцию гражданского неповиновения под названием УБОРКА НА БАНКОВОЙ
ищите лучше управу на зеленского
Вот такие отморозки и обычное явление в украинском обществе.
поэтому есть "мудрость народная" - если гуояешт по лесу и видишь не сосвсем живого гражданина = морда кирпичем и глядишь в сторону коммунизма, а то затаскают давать свидетельства, а то и посадят, если мусорам горит выработка
Текст сообщения:
доказывает обвинение - то что гулял себе - ничего не значит. плюс то шо биллинг - плюс-минус 50метров, так что "обвинение" такое любой адвокат просто разнесет и прокурор сядет на бутылку. и да - может я плохо вижу и не увидел труп, два - может я выпимши был и тоже не увидел.
никакой прокурор в норм. стране не пойдет вна суд шо типо - а вот Вася там гулял, вот биллинг.
и судья сам скажет - прокурор прокурорович, а не присесть ли вам на бутылочку, а?
Припустимо,що нормальна людина о цій порі зайшла в парк.Припустимо.Скільки в неї шансів вижити після зауваження цьому шакалью?