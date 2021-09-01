Вандалы за полчаса сломали в днепровском парке 16 урн. Горожане просто наблюдали за их буйством. ВИДЕО

Двое молодых людей прогуливались по парку, сшибая руками и ногами урны. Остальные находившиеся там горожане не реагировали на их поведение.

Инцидент произошёл в ночь с 30 на 31 августа в парке им. Гагарина в Днепре, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на администрацию парка.

"Вчера около полуночи два молодых человека, "прогуливаясь" по нашему парку, крушили урны. В итоге - 16 сломанных урн за 30 минут такого отдыха", - сказано в сообщении на странице парка в Фейсбуке.

На записи с камер наблюдения видно, что действия вандалов видели остальные посетители парка.

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"Это действо как минимум дважды (по камерами наблюдения) произошло рядом с посетителями! Были свидетели того, что эти двое не пропустили ни одной урны, пробегая по центральной аллее туда-сюда - но никто не отреагировал", - пишет администрация парка.

"Пожалуйста, не оставайтесь в стороне, будьте социально ответственными. Если вы стали свидетелем подобных поступков, - воспользуйтесь экстренной связью, работающей в нашем парке, - помогите вовремя отреагировать!" - попросили в парке.

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