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Днепр_город (3768) парк (170) вандализм (574)

Вандалы за полчаса сломали в днепровском парке 16 урн. Горожане просто наблюдали за их буйством. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

Двое молодых людей прогуливались по парку, сшибая руками и ногами урны. Остальные находившиеся там горожане не реагировали на их поведение.

Инцидент произошёл в ночь с 30 на 31 августа в парке им. Гагарина в Днепре, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на администрацию парка.

"Вчера около полуночи два молодых человека, "прогуливаясь" по нашему парку, крушили урны. В итоге - 16 сломанных урн за 30 минут такого отдыха", - сказано в сообщении на странице парка в Фейсбуке.

На записи с камер наблюдения видно, что действия вандалов видели остальные посетители парка.

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"Это действо как минимум дважды (по камерами наблюдения) произошло рядом с посетителями! Были свидетели того, что эти двое не пропустили ни одной урны, пробегая по центральной аллее туда-сюда - но никто не отреагировал", - пишет администрация парка.

"Пожалуйста, не оставайтесь в стороне, будьте социально ответственными. Если вы стали свидетелем подобных поступков, - воспользуйтесь экстренной связью, работающей в нашем парке, - помогите вовремя отреагировать!" - попросили в парке.

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Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+60
Администрация пишет, что никто не реагировал. А что должны были делать? Задержать? Притензии какие-то озвучить? Это тупые неадекватные опасные животные. Видно же на видео что они совершенно безумные. От такого спасают только штрафы с конфискацией.
Я всё ёще не могу понять почему у нас нет закона о спецконфискации?
Не можешь платить штраф? Оплачиваешь квартирой родителей.
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01.09.2021 00:59
+48
А чем была занята в это время полиция? Запрет гражданам на ношение оружия подразумевает способность полиции самостоятельно защитить как безоружных граждан так и правопорядок в любой ситуации.
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01.09.2021 01:00
+39
Подивіться новини про братів-близнюків -один з яких ударив перехожу жінку ножем в спину серед білого дня!Це щодо зауважень оточуючих! Скільки ж срані і бидла довкола-просто жах!
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01.09.2021 01:05
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Молодость, молодость....
Гормоны кипят....
Помню, гуляли мы, основательно нарузившись портвейном 2р 12коп, приятель взал кусок кирпича и разбил витрину ларька... И мы все с гигиканьем убежали....
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01.09.2021 10:15 Ответить
Дебилы
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02.09.2021 19:20 Ответить
У ЭТОГО ЧЕРТА ПРИЗВАНИЕ РАБОТАТЬ МУСОРЩИКОМ... ЕГО ТАК И ТЯНЕТ К УРНАМ...
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01.09.2021 10:42 Ответить
Два дибила это сила
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01.09.2021 10:48 Ответить
спасибо парням, что не пырнули ножичком. полиции-то в общественных местах нет. за три дня этой недели 48 подрезов невинных прохожих - девушка в Ровно, мужчина в Киеве, остальные 46 в Донецке и Луганске. И блин, такой рост преступности в Донецке и Луганске, куда этот монастырский министр смотрит только?
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01.09.2021 23:38 Ответить
До тех пор ,пока мы как граждане будем надеяться на полицию , президента , деда мороза , бога и не будем сами заниматься своей страной , у нас будет бардак ! Чисто не там где убирают , а где не мусорят ! Проходим мимо таких случаев ,вот и живем на помойке!
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01.09.2021 10:51 Ответить
а зачем нам тогда полиция, президент (Дед Мороз пригодится))), коммунальные службы (и даже Армия выживала с помощью волонтеров)... зачем нам это все? налоги отчислять?
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01.09.2021 11:13 Ответить
100%

спасибо бро ты сейчас анонсировал акцию гражданского неповиновения под названием УБОРКА НА БАНКОВОЙ
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01.09.2021 23:40 Ответить
А я и не отрицаю , что там уборку почаще надо проводить!
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01.09.2021 23:46 Ответить
Этим дебилам конченным надо было своими пустым бошками к тем урнам прикладываться !
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01.09.2021 11:03 Ответить
Валить обоих
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01.09.2021 11:13 Ответить
нет! заставить все это восстановить и обслуживать минимум год! (это и гуманно и воспитательно)...а их праведный труд снимать и выкладывать в тик-ток и пр. уйню, чтоб знакомые порадовались и обзавидовались !!!
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01.09.2021 11:15 Ответить
по-моему, на видео видно что урны остались целыми, наверное потому, что антивандальные
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01.09.2021 23:43 Ответить
там несколько не попало на камеры - выдолбали с корнем идиёты !!!
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02.09.2021 13:22 Ответить
раз есть видео с камер, этих уродов могут и должны найти и наказать примерно.
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01.09.2021 11:20 Ответить
найдут. и будут устанавливать новые
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01.09.2021 19:25 Ответить
найдут их не по мордам а по биллингу, и только если будет нужно.

ищите лучше управу на зеленского
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01.09.2021 23:45 Ответить
Одна из причин отсутствия реакции в таких ситуациях не только "моя хата с краю" (хотя это частое явление), а в том, что нет доверия к законам и полиции, что если ты применишь адекватную силу к хулиганам, тебя не затаскают по следователям. А так это не центровой парк, скорее всего хулиганили кто-то из местных или новоприбывшие на учебу студенты, которых там сейчас полно. Набухались перед началом учебы и пошли суету наводить. А часть парка реально стала цивилизованной за последние пару лет. Чего не скажешь о таком быдле. Если это студенты - отчислить, 15 суток общественных работ и домой пинком под зад.
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01.09.2021 11:21 Ответить
нужно было просто вызвать полицию
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01.09.2021 19:26 Ответить
странно, что сидящие на других лавочках не присоединись к ним, ведь студенты кричали: миллионеры *********, снова ничья, с чмошным Казахстаном, выпускай Малиновского, давай Реброва тренером!!!
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01.09.2021 23:47 Ответить
реагировать призывают.ага, а потом крики со всех сторон этошедетиихнужноуслышать.
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01.09.2021 12:09 Ответить
Погодите, это они серьёзно? Парочка проходя пинает мусорку и за это вызывать полицию? И что при вызове говорить? "тут прохожие пнули мусорку и ушли, приезжайте скорее"? Да к вам бригада из дурки приедет после такого вызова а не полиция.
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01.09.2021 13:26 Ответить
бригада из дурки не приедет. Это заказной материал против Филатова
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01.09.2021 23:48 Ответить
Борис Альбертыч их найдёт, можно не сомневаться. И тогда живые позавидуют мёртвым. (С)
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01.09.2021 13:29 Ответить
Знайти. Примусити відшкодувати . Примусити 15 днів прибирати парк або 6 місців в'язниці. Усе просто, істерія тут нідочого.
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01.09.2021 13:50 Ответить
шось видео какое-то малоинформативное - видно только пара неудачных попыток сломать и одну уже оторванную до этих чуваков. Мо списать хотят все поломанные на этих лохмандеев?)
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01.09.2021 14:00 Ответить
В семьях детей не воспитывают. В школах тоже.
Вот такие отморозки и обычное явление в украинском обществе.
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01.09.2021 14:34 Ответить
Не оставайтесь равнодушными! Вмешайтесь. Потом ублюдки окажутся детками ублюдков постарше и вы узнаете, что такое украинское правосудие.
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01.09.2021 15:17 Ответить
именно!
поэтому есть "мудрость народная" - если гуояешт по лесу и видишь не сосвсем живого гражданина = морда кирпичем и глядишь в сторону коммунизма, а то затаскают давать свидетельства, а то и посадят, если мусорам горит выработка
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01.09.2021 15:29 Ответить
а потом по биллингу вам пришьют настоящее убийство. то, что рассказали, верно только для случая если при вас нет мобилки (фитнес-браслета, смарт часов и прочей уйни где есть GPS)
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01.09.2021 23:51 Ответить
Имя:
Текст сообщения:

доказывает обвинение - то что гулял себе - ничего не значит. плюс то шо биллинг - плюс-минус 50метров, так что "обвинение" такое любой адвокат просто разнесет и прокурор сядет на бутылку. и да - может я плохо вижу и не увидел труп, два - может я выпимши был и тоже не увидел.
никакой прокурор в норм. стране не пойдет вна суд шо типо - а вот Вася там гулял, вот биллинг.
и судья сам скажет - прокурор прокурорович, а не присесть ли вам на бутылочку, а?
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02.09.2021 09:42 Ответить
это если убьют простого человека, а если не простого, что все 168 аппаратов, находившихся в зоне убийства в предполагаемый момент убийства, будут проверены с микроскопической точностью. все камеры с достаточным разрешением для распознавания лиц, будут изъяты, все лица будут прогнаны через программу распознавания лиц. будущее уже наступило, совершать преступления, таким образом, чтобы не попадаться, становится всё сложней
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02.09.2021 10:57 Ответить
имени чего там? белки и стрелки или чего?(кстати собачки то назывались иначе, а потом уж по-партийному)
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01.09.2021 15:27 Ответить
Какая разніца в дії.
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01.09.2021 15:37 Ответить
Подібне било присипляти треба
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01.09.2021 15:51 Ответить
Вот только на видео ни одной сломанной урны, только пара ударов.
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01.09.2021 16:35 Ответить
В наших реалиях если видишь преступление, то лучше вообще держаться подальше. С нашей полицией и судами сам потом еще сядешь. А если это еще и сынки каких-то местных феодалов, то ваще глына.
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01.09.2021 16:49 Ответить
Такие вот реалии. Каждый сам за себя. Как на диком западе. Даже хуже. Там хоть револьвер более менее уравнивал шансы.
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01.09.2021 16:50 Ответить
Бути соціально відповідальними закликають. А на х.я нам поліція?
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01.09.2021 18:06 Ответить
а кто то вызвал полицию?
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01.09.2021 19:26 Ответить
30 років минуло, але нічого не змінилося... https://www.youtube.com/watch?v=-aWlMM6IBRs
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01.09.2021 21:05 Ответить
Дніпро це загадкове місто України, багато там радянського залишилось...
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01.09.2021 21:48 Ответить
На західній більше радянського, чомусь всі сумують по Москві та пруться натовпом туди на заробітки.
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01.09.2021 23:31 Ответить
Граждане пришли в парк отдыхать, а не что - то доказывать хорькам вонючим. Вот что автор предлагает гражданам? Вмешаться? Так там два выхода - получить нож, или увалить ***** и сесть лет так на 10.Встречный вопрос - урядники где?
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01.09.2021 22:15 Ответить
Північ.Нормальні "містяни" у цей час ходять по парках?Видно,що на лавках сидить така сама шмарката бикота.То до кого заклики?
Припустимо,що нормальна людина о цій порі зайшла в парк.Припустимо.Скільки в неї шансів вижити після зауваження цьому шакалью?
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01.09.2021 23:48 Ответить
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