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Хотим, чтобы появились отдельные представительства Google и YouTube в Украине, - Федоров. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров выступает за открытие в стране отдельных представительств компаний Google и YouTube.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Федоров заявил в эфире "Украина 24".
"Встреча команды Министерства цифровой трансформации будет с командой Google. Будем разговаривать о планах развития компании в Украине. Мы очень хотим, чтобы появилось отдельное представительство Google в Украине, YouTube", - подчеркнул Федоров в ходе визита в США.
По его словам, во время военной агрессии необходимо, чтобы контент модерировался в Украине, а не в российских офисах.
Топ комментарии
+11 Frol Fedoroff
показать весь комментарий01.09.2021 09:45
+10 Тарапунька
показать весь комментарий01.09.2021 09:46
+5 Человек Разумный 3fb7d6a9
показать весь комментарий01.09.2021 11:21
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I сказывается закрытие психоневрологических диспансеров
ІІ вот теперь видно, что прием таблеток не пропущен,хоть что то связное написано. а теперь перечитай свой первый пост пока колеса еще действуют
Сказал инретнет-аферист Федоров.
100 баллов
А как там любитель рашки Цукерберг поживает ?
Если же компании не пойдут на этот шаг, им грозит штраф в размере до 4,4 млн долларов. Среди других мер - ограничение пропускной способности сети и полная блокировка ресурса. Офис Президента в США хочет договориться с компаниями собственниками соцсетей об открытие офисов в Украине."
Хоч щось важливе. Про Фейсбук забув "слуга".
Також це стосується плагіна коментарів ФБ який використовується багатьма сайтами.
Так було у 2014 році: весь сепарський контент не чіпали, а патріотам України був бан. ФБ треба виставити позив як інструменту окупантів на $20 мільярдів. Кажуть що пуйло є акціонером ФБ через підставні структури.