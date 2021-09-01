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Хотим, чтобы появились отдельные представительства Google и YouTube в Украине, - Федоров. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров выступает за открытие в стране отдельных представительств компаний Google и YouTube.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Федоров заявил в эфире "Украина 24".

"Встреча команды Министерства цифровой трансформации будет с командой Google. Будем разговаривать о планах развития компании в Украине. Мы очень хотим, чтобы появилось отдельное представительство Google в Украине, YouTube", - подчеркнул Федоров в ходе визита в США.

По его словам, во время военной агрессии необходимо, чтобы контент модерировался в Украине, а не в российских офисах.

Читайте: Минцифры в ходе визита в США представит "Дію", - Федоров

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+11
А зачем Украине посредник Параша?
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01.09.2021 09:45
+10
тобі скільки років, малече? Ти нагадуєш мені тих диваків, котрі достають адекватних громадян України тупим запитанням типу "а независимость от каво?"
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01.09.2021 09:46
+5
Представництво має бути підпорядковано не державі а бути незалежним. Чого нема на росіі їх модерація контенту повністю залежить від потреб кремля.
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01.09.2021 11:21
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І що це дасть?
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01.09.2021 09:37 Ответить
А зачем Украине посредник Параша?
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01.09.2021 09:45 Ответить
тобі скільки років, малече? Ти нагадуєш мені тих диваків, котрі достають адекватних громадян України тупим запитанням типу "а независимость от каво?"
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01.09.2021 09:46 Ответить
"Дорослий дядечку" поясни тоді мені одну річ. Якщо Ютуб почне виконувати забаганки української влади і видаляти все що їй не подобається - скільки користувачів він втратить? А в кожного свої "шкурні" інтереси.
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01.09.2021 10:20 Ответить
Представництво має бути підпорядковано не державі а бути незалежним. Чого нема на росіі їх модерація контенту повністю залежить від потреб кремля.
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01.09.2021 11:21 Ответить
О,начали стучать по глупой бестолковке.Приходи еще😂🌷×××
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01.09.2021 10:04 Ответить
Разумно!
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01.09.2021 09:40 Ответить
Зечмо хочет на экскурсию в гугл пойти?
Хотим, чтобы появились отдельные представительства Google и YouTube в Украине, - Федоров - Цензор.НЕТ 2266
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01.09.2021 09:43 Ответить
Монастырский, видишь наручники Шкарлет: Мы уверенно идем по пути превращения Украины в образовательно-инновационный хаб международного значения "сядешь вместе с ними за одну парту", которую сейчас аваков коломойскому с твоей подачи подсовывает, дабы нивелировать пи.ду, которую твоя безмозглая умственно-кастрированная лавочка по имени старлайтмедиа и 24 канал наи.пашили.
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01.09.2021 09:49 Ответить
сказывается закрытие психоневрологических диспансеров
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01.09.2021 11:21 Ответить
Вероятно ваш опыт по сравнению с моим действительно выглядит как закрытие психоневрологического диспансера. У каждого свой "рюкзачок" за плечами. Прискорбно, что ваш для вас имеет такой оттенок.
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02.09.2021 20:16 Ответить
вот теперь видно, что прием таблеток не пропущен,хоть что то связное написано. а теперь перечитай свой первый пост пока колеса еще действуют.
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03.09.2021 09:39 Ответить
...мал.чик у тебя проблема..две...
I сказывается закрытие психоневрологических диспансеров
ІІ вот теперь видно, что прием таблеток не пропущен,хоть что то связное написано. а теперь перечитай свой первый пост пока колеса еще действуют
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03.09.2021 22:28 Ответить
вижу, что копировать ты с трудом но научилась.а теперь научись формулировать свои мысли в что нибудь читабельное.бабуля проблема у тебя.и не откладывай надолго визит к психиатору
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03.09.2021 22:33 Ответить
Может твое недоосмысление происходящих событий способно "научить" именительному падежу происходящему в родительном оттенке?Просим. Если тебе вдруг "помощь" нужна будет в такой непростой задаче, обратись к Святославу Петровичу Цеголко, пупсик.
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04.09.2021 21:26 Ответить
О!опять у тебя началось!ты неизлечима.обратись к какому нибудь Петровичу.
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05.09.2021 19:29 Ответить
..."галочка", т.е Beer Bear , ты договоришся ...
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11.09.2021 20:03 Ответить
иди нахр
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11.09.2021 20:14 Ответить
Это где? В твоей черепушке? Не, "галочка" не льсти себе, у тебя этого ни сверху ни снизу не наблюдается.
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12.09.2021 19:41 Ответить
продолжай наблюдение.за щекой у себя глянь
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13.09.2021 11:22 Ответить
уже вижу как у налоговиков прокуратуры ментов и прочих паразитов зачесались руки
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01.09.2021 10:02 Ответить
"Я так хочу, чтобы лето не кончалось. Чтоб оно за мною мчалось".
Сказал инретнет-аферист Федоров.
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01.09.2021 10:05 Ответить
Давно пора. Треба було ще вчора. Хай ФСБ відпочине трохи...
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01.09.2021 10:05 Ответить
По его словам, во время военной агрессии необходимо, чтобы контент модерировался в Украине, а не в российских офисах.Источник: https://censor.net/ru/n3285678
100 баллов

А как там любитель рашки Цукерберг поживает ?
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01.09.2021 10:08 Ответить
Абсолютно бессмысленное желание, не имеющее пользы для народа Украины ни в каком виде.
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01.09.2021 10:09 Ответить
А якщо ще Порнохаб - згодисься ? Хочемо, щоб з'явилися окремі представництва Google і YouTube в Україні, - Федоров - Цензор.НЕТ 8826
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01.09.2021 10:17 Ответить
если там твою дочку покажуть, то конечно
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01.09.2021 10:30 Ответить
Ты из министества? Так найди для них бесплатное помещение!
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01.09.2021 10:17 Ответить
paypal введите.
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01.09.2021 10:37 Ответить
Зебил! В Украине есть представительство Google Украина, офис в Киев на ул.Сагайдачного находится.
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01.09.2021 11:03 Ответить
"На Банковой хотят использовать опыт Турции, которая приняла закон обязывающей владельцев соцсетей открывать офисы в стране, а возглавить эти офисы должны - это обязательное условие - граждане Турции. Эти люди, по задумке авторов закона, обязаны по требованию властей страны удалять нежелательный контент и предоставлять личные данные пользователей соцсетей. На исполнение запроса у соцсетей будет 48 часов.
Если же компании не пойдут на этот шаг, им грозит штраф в размере до 4,4 млн долларов. Среди других мер - ограничение пропускной способности сети и полная блокировка ресурса. Офис Президента в США хочет договориться с компаниями собственниками соцсетей об открытие офисов в Украине."
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01.09.2021 11:22 Ответить
Так представительство Гугла у нас есть с 2007 года. Разве не так?
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01.09.2021 11:27 Ответить
Думаю, кого он мне напоминает? Вадика Титушко! Хочемо, щоб з'явилися окремі представництва Google і YouTube в Україні, - Федоров - Цензор.НЕТ 8794 Такой себе пацанчик с раёна Хочемо, щоб з'явилися окремі представництва Google і YouTube в Україні, - Федоров - Цензор.НЕТ 7167
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01.09.2021 12:15 Ответить
Хочемо, щоб з'явилися окремі представництва Google і YouTube в Україні, - Федоров - Цензор.НЕТ 434
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01.09.2021 13:11 Ответить
Давно пора.Это давно треба було зробить.Но вы вместо этого,навпаки вигадали налог для Гугла идиоты Хочемо, щоб з'явилися окремі представництва Google і YouTube в Україні, - Федоров - Цензор.НЕТ 2106
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01.09.2021 13:34 Ответить
Очередной + в карму Президента.
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01.09.2021 15:22 Ответить
Идея правильная, только это не вам макакам решать. Недавно вы обложили Гугл налогами. Вот Гуглу выгодно работать с зелеными мартышками!
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01.09.2021 16:31 Ответить
Вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров выступает за открытие в стране отдельных представительств компаний Google и YouTube. Источник: https://censor.net/ru/v3285678

Хоч щось важливе. Про Фейсбук забув "слуга".
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01.09.2021 22:46 Ответить
Проблема інформаційної безпеки України - це фейсбук! Треба щоб модератори були Українські, а не москальські як зараз, бо вони виконують негласні вказівки ФСБ та швидко БАНЯТЬ ВЕСЬ ПРОУКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕНТ по фіктивним скаргам Ольгинських ботів.
Також це стосується плагіна коментарів ФБ який використовується багатьма сайтами.
Так було у 2014 році: весь сепарський контент не чіпали, а патріотам України був бан. ФБ треба виставити позив як інструменту окупантів на $20 мільярдів. Кажуть що пуйло є акціонером ФБ через підставні структури.
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02.09.2021 06:35 Ответить
 
 