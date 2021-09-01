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Байден (2385) визит (2807) США (23197) Кулеба Дмитрий (2639)

Кулеба рассказал, что МИД работает над визитом Байдена в Украину: "Сейчас мы к ним, потом они к нам". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Украинская сторона убеждена, что президент США Джо Байден за время своей каденции посетит Украину, но пока конкретных договоренностей нет. В то же время визит Владимира Зеленского в США считают успешным.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии hromadske сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который вместе с Зеленским и другими членами украинской делегации находится в Вашингтоне рабочим визитом.

На вопрос, планируют во время встречи Зеленского и Байдена 1 сентября обсудить визит президента США в Украину, Кулеба ответил: "Безусловно, мы работаем и над ответным визитом. Я убежден, что за время своего президентства Джо Байден приедет в Украину, поскольку наша страна очень важна для него и является важным приоритетом внешней политики США".

Впрочем, министр отметил, что пока никаких конкретных договоренностей нет.

"Сейчас мы к ним, потом они к нам", — сказал глава МИД.

Также Кулеба рассказал о ходе визита Зеленского в США. Он назвал его "очень успешным с конкретными договоренностями".

Кроме того Кулеба заверил, что у Байдена нет никакой персональной обиды на Зеленского, а также на Украину из-за ранее звучавших заявлений о том, что Украина якобы вмешивалась в президентских выборах в США.

"Украина очень достойно себя вела во время внутриполитического кризиса в США. Лучшим свидетельством этого является тот факт, что Украина имеет полную поддержку Республиканской и Демократической партий", — сказал министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В графике Байдена не запланирована совместная пресс-конференция с Зеленским

Напомним, 31 августа украинская делегация уже подписала ряд соглашений. В частности новое стратегическое оборонное рамочное соглашение, которое предусматривает углубление сотрудничества стран в Черном море, а также в сферах кибербезопасности и разведки.

Министры энергетики Украины и США также подписали совместное заявление по усилению двустороннего сотрудничества в сферах энергетики и климата. А украинский "Энергоатом" подписал меморандум с американской энергетической компанией Westinghouse Electric о совместном строительстве нового энергоблока Хмельницкой атомной электростанции. В планах — еще 4, а стоимость проекта — до $30 млрд.

Напомним, что встреча Зеленского с президентом США Джо Байденом запланирована на 1 сентября. 
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Топ комментарии
+13
Кулеба рассказал, что МИД работает над визитом Байдена в Украину: "Сейчас мы к ним, потом они к нам" - Цензор.НЕТ 2269

Кулеба рассказал, что МИД работает над визитом Байдена в Украину: "Сейчас мы к ним, потом они к нам" - Цензор.НЕТ 2602
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01.09.2021 09:46
+9
Кулеба рассказал, что МИД работает над визитом Байдена в Украину: "Сейчас мы к ним, потом они к нам" - Цензор.НЕТ 9419
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01.09.2021 09:51
+7
А Байден знает?
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01.09.2021 09:48
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Кулеба рассказал, что МИД работает над визитом Байдена в Украину: "Сейчас мы к ним, потом они к нам" - Цензор.НЕТ 2269

Кулеба рассказал, что МИД работает над визитом Байдена в Украину: "Сейчас мы к ним, потом они к нам" - Цензор.НЕТ 2602
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01.09.2021 09:46 Ответить
Кулеба рассказал, что МИД работает над визитом Байдена в Украину: "Сейчас мы к ним, потом они к нам" - Цензор.НЕТ 5337
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01.09.2021 09:48 Ответить
Кулеба рассказал, что МИД работает над визитом Байдена в Украину: "Сейчас мы к ним, потом они к нам" - Цензор.НЕТ 9419
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01.09.2021 09:51 Ответить
Сразу это вспомнил!!
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01.09.2021 11:04 Ответить
А Байден знает?
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01.09.2021 09:48 Ответить
а ему зачем об этом знать? )))) главное чтоб лохторат знал ))))
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01.09.2021 09:54 Ответить
Это очень разумно, открывать уголовное дело на президента США, а потом приглашать его посетить страну. Хотя, ничего лучшего от "зеленых" ждать не следует.
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01.09.2021 09:50 Ответить
Кулеба рассказал, что МИД работает над визитом Байдена в Украину: "Сейчас мы к ним, потом они к нам" - Цензор.НЕТ 4577 Байден, наверное, аж приплясывает от нетерпения.
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01.09.2021 09:50 Ответить
Также Кулеба рассказал о ходе визита Зеленского в США. Он назвал его "очень успешным с конкретными договоренностями". Источник: https://censor.net/ru/n3285679\\\\\\\\\\\\\

В Афганистане оставили две сотни ЛА, 75000 машин, 600000 стрелкотни и за 20 лет - триллион баксов - Кулеба, а можно им это сказать и напомнить шо лохи сдали на рашку сотни ракет и прочее и прочее?
успешно это шо? - по головке погладили первое лицо хрипатое, а первую бабу - по чем то другом?(тут бы Трампа надо)
б*же, закрой свой ноут и не ....... короче слово такое - не это самое... Кулеба рассказал, что МИД работает над визитом Байдена в Украину: "Сейчас мы к ним, потом они к нам" - Цензор.НЕТ 6822
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01.09.2021 09:51 Ответить
зеленый дурень думкой погатеет
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01.09.2021 09:52 Ответить
А дружить домами Байдену не предлагали Кулеба рассказал, что МИД работает над визитом Байдена в Украину: "Сейчас мы к ним, потом они к нам" - Цензор.НЕТ 8347?
Кулеба рассказал, что МИД работает над визитом Байдена в Украину: "Сейчас мы к ним, потом они к нам" - Цензор.НЕТ 4396
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01.09.2021 09:52 Ответить
Человек должен быть порядочным, мал.чик. Порядочность не предполагает героичности, она предполагает, как минимум, неучастие в подлости.
Нищими, сирыми и убогими будете - Проектировщик Событий Украина сказал, вместе с вашим ублюдком ************** - Зеленский побывал в NASA: обсуждали космические проекты.
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01.09.2021 09:54 Ответить
ой
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01.09.2021 09:58 Ответить
Кулеба, пошлите туда нормального посла , а не жту курицу .
Просто позорище какое то
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01.09.2021 09:59 Ответить
Ермак то ли Украину решил опочить таким послом , толи ему личный стукачек в США нужен
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01.09.2021 10:00 Ответить
Сорри- Опозорить
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01.09.2021 10:01 Ответить
ідіоти дорвалися до влади.
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01.09.2021 10:00 Ответить
А пока что Байден отменил совместную пресс-конференцию с ЗЕ.

А вы планируйте, планируйте. Зебилам обицянки-цяцянки уже давно заменили реальность.
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01.09.2021 10:02 Ответить
Байден какой-то бесхребетный, хуже Обамы, обосрался на весь мир уже раз 10, по мелочи и по-крупному, как с СП-2 и бегством из Афганистана, позор мирового масштаба. Так, как срет на защиту демократии в мире Байден, не срал еще никто. Китай скоро с горы на США плевать будет. Не смогли справиться с трубой в море и голодранцами с ядерною палицей, то как мировой жандарм будет контролировать количество ядреного вооружения Китая, который уже давно положил йух на мировой порядок и хваленую демократию, которую "защищают" США. Они защищают только свои интересы, и больше ничего. Тех великих штатов, которые подняли Европу с колен и стали во главе мира, уже нет, нужно смириться с этим, перестать лизать им штиблеты, надеяться только на свои силы и усердно работать над собой
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01.09.2021 10:03 Ответить
Дмитрий Корнейчук сейчас с Dmitriy Korneychuk.

2 ч. ·

Сегодня не просто день. Сегодня, как сказал глава МИД Кулеба, мы увидим «историю успеха»
Кулеба розповів, що МЗС працює над візитом Байдена до України: "Зараз ми до них, потім вони до нас" - Цензор.НЕТ 1797
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01.09.2021 10:09 Ответить
Интересно, чем дедушку в Украину заманят - может поставят в зале Верховной Рады 363 рояля...
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01.09.2021 10:10 Ответить
Какой бред!
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01.09.2021 13:08 Ответить
 
 