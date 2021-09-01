Кулеба рассказал, что МИД работает над визитом Байдена в Украину: "Сейчас мы к ним, потом они к нам". ВИДЕО

Украинская сторона убеждена, что президент США Джо Байден за время своей каденции посетит Украину, но пока конкретных договоренностей нет. В то же время визит Владимира Зеленского в США считают успешным.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии hromadske сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который вместе с Зеленским и другими членами украинской делегации находится в Вашингтоне рабочим визитом.

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На вопрос, планируют во время встречи Зеленского и Байдена 1 сентября обсудить визит президента США в Украину, Кулеба ответил: "Безусловно, мы работаем и над ответным визитом. Я убежден, что за время своего президентства Джо Байден приедет в Украину, поскольку наша страна очень важна для него и является важным приоритетом внешней политики США".

Впрочем, министр отметил, что пока никаких конкретных договоренностей нет.

"Сейчас мы к ним, потом они к нам", — сказал глава МИД.

Также Кулеба рассказал о ходе визита Зеленского в США. Он назвал его "очень успешным с конкретными договоренностями".

Кроме того Кулеба заверил, что у Байдена нет никакой персональной обиды на Зеленского, а также на Украину из-за ранее звучавших заявлений о том, что Украина якобы вмешивалась в президентских выборах в США.

"Украина очень достойно себя вела во время внутриполитического кризиса в США. Лучшим свидетельством этого является тот факт, что Украина имеет полную поддержку Республиканской и Демократической партий", — сказал министр.

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Напомним, 31 августа украинская делегация уже подписала ряд соглашений. В частности новое стратегическое оборонное рамочное соглашение, которое предусматривает углубление сотрудничества стран в Черном море, а также в сферах кибербезопасности и разведки.

Министры энергетики Украины и США также подписали совместное заявление по усилению двустороннего сотрудничества в сферах энергетики и климата. А украинский "Энергоатом" подписал меморандум с американской энергетической компанией Westinghouse Electric о совместном строительстве нового энергоблока Хмельницкой атомной электростанции. В планах — еще 4, а стоимость проекта — до $30 млрд.

Напомним, что встреча Зеленского с президентом США Джо Байденом запланирована на 1 сентября.