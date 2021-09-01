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Население России сейчас бы составляло 500 млн жителей, если бы не два распада в XX веке, - Путин. ВИДЕО
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Население России, по некоторым оценкам, могло к настоящему моменту достигнуть 500 млн человек, если бы не два события в XX веке.
Об этом заявил президент страны-агрессора Владимир Путин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК".
"Вот у нас, в нашей стране на протяжении XX века дважды распадалась российская государственность: после революции 1917 года, когда Российская империя прекратила свое существование. Потом произошло крушение Советского Союза", - отметил Путин.
"Если бы они не произошли, у нас была бы другая страна. Некоторые специалисты считают, что у нас население было бы сейчас под 500 млн человек", - добавил он.
Топ комментарии
+53 Fantomas
показать весь комментарий01.09.2021 11:27
+45 YU ST
показать весь комментарий01.09.2021 11:28
+31 Scorpman Y
показать весь комментарий01.09.2021 11:33
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Ну, нафиг.
1. Захватить " исконно Куриные земли" ХейлунцзянНАШ.
2. Более вероятный - сдаться на милость китайцам - получишь не 400млн. дополнительного населения, а все полтора млр.
Він таки не сповна розуму.
Росіяни загнали себе у глухий кут "русского мира",
бо чомусь увірували, що можуть просто переламати цілий світ під себе.
Надеюсь дожить до того момента, когда увижу эту тухлую ********* в гробу. А лучше повешенным на столбе.
А сейчас расия находится в третьем окончательном полураспаде! Не чокаясь!
Проста дата 12 июня 1990 года - день независимости наРФии, означает выход этой самой наРФии из СССР. Украина им виновата? )))
Украина и Беларусь вышли из СССР через 14 месяцев после предательства наРФии!
а сересер був вже союзом, iнакше його не було б зовсiм.
ввх не про голодоморы, кровавый террор огорчился
а про террироррии и государственность.... развал страны...
(это типа он мечтал править "ссср2"? а не обрубком?)) )
наследник кгб огорчается про развал страны...
вот золотов был рядом с ельциным в августе 91
а где было это "чудо" в это время?
истерично сжигали документы в кабинетах лубянки?
ямал стал самым крутым регионом))
ямал)) где почти никто живет, кроме парочки городов от гигантских доходов нефти
и остальных ресурсов
(там и соответственно все очень дорого
да и жить в условиях вечной зимы как то не комфортно)) )
А скільки населення винищив комунізм ?
Перекриє навіть кілька розпадів.