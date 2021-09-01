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Украинский пловец Крипак завоевал третье золото на Паралимпиаде в Токио. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Спорт

Украинский пловец Максим Крипак выиграл третью золотую медаль на Паралимпийских играх-2020. Всего спортсмен завоевал 5 медалей на этих Играх.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

На 400-метровке вольным стилем украинец показал время в три минуты и 59,62 секунды.

Видео UA.Перший

Для Крипака это уже 5-я медаль на Паралимпиаде в Токио.

Ранее украинский спортсмен выиграл золото в 100-метровках вольным стилем и баттерфляем и серебро - на 50-метровке вольным стилем. 

Кроме того, бронзовую медаль в Токио Крипак выиграл в мужской эстафете. Таким образом, в активе украинца 5 медалей на Паралимпиаде-2020.

Также читайте: Украинский пловец Трусов с мировым рекордом завоевал золото на Паралимпиаде-2020 в Токио

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+22
То не Кріпак, то дійсно Вільний українець !!!
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01.09.2021 12:05
+12
У цього слова є ще одне значення.
На півночі Чорнобильського району Київської області "кріпаком" називали Великодню крашанку, яка перемагала у змаганнях "навзбитки" (чия крашанка міцніша або ж "кріпша").
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01.09.2021 12:38
+10
Молодець! Украинский пловец Крипак завоевал третье золото на Паралимпиаде в Токио - Цензор.НЕТ 4778

Був би у СН отримав би три пістолета. Украинский пловец Крипак завоевал третье золото на Паралимпиаде в Токио - Цензор.НЕТ 8247
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01.09.2021 12:06
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То не Кріпак, то дійсно Вільний українець !!!
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01.09.2021 12:05 Ответить
У цього слова є ще одне значення.
На півночі Чорнобильського району Київської області "кріпаком" називали Великодню крашанку, яка перемагала у змаганнях "навзбитки" (чия крашанка міцніша або ж "кріпша").
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01.09.2021 12:38 Ответить
Молодець! Украинский пловец Крипак завоевал третье золото на Паралимпиаде в Токио - Цензор.НЕТ 4778

Був би у СН отримав би три пістолета. Украинский пловец Крипак завоевал третье золото на Паралимпиаде в Токио - Цензор.НЕТ 8247
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01.09.2021 12:06 Ответить
Супер !!!!!!!

Вітання !!!
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01.09.2021 12:30 Ответить
Браво! Тільки з кацапами не фоткайся!!
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01.09.2021 12:32 Ответить
опустили наших манёхо на одно место...
Український плавець Крипак завоював третє золото на Паралімпіаді в Токіо - Цензор.НЕТ 8222
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01.09.2021 12:35 Ответить
це ти, опущений, на всю сраку.
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01.09.2021 14:24 Ответить
Медалей больше чем у США.
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01.09.2021 15:57 Ответить
Відзнаки та нагороди]Орден «За заслуги» III ст. (4 жовтня 2016) - За досягнення високих спортивних результатів на XV літніх Паралімпійських іграх 2016 року в місті Ріо-де-Жанейро (Федеративна Республіка Бразилія), виявлені мужність, самовідданість та волю до перемоги, утвердження міжнародного авторитету України... ДАЛІ Є Й БУДЕ!!!

ТО СЛАВА ГЕРОЮ!!!
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01.09.2021 12:38 Ответить
молодчина!!! Тяжкий труд, великая сила воли! .. А Мохнатик попрыгал по сценам мацковских клубов - и на тебе "народного артиста"
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01.09.2021 12:49 Ответить
Они очень большие молодцы. Но на параолимпиаде конкуренция намного-намного ниже. Это не спорт высоких достижений для многих стран. Реальный уровень спорта в Украине и проблемы показывает Олимпиада. Выступаем все хуже с каждым годом. У параолимпийцев кстати похожая проблема, как и у олимпийцев. Недотягиваем до золота. По количеству серебряных медалей скоро может быть первое место будет, а золото никак не идет.
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01.09.2021 12:53 Ответить
Наші вітання !!!
Український плавець Крипак завоював третє золото на Паралімпіаді в Токіо - Цензор.НЕТ 7355
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01.09.2021 12:57 Ответить
Герой Украины! без вариантов))) может, имеет смысл петицию создать? Заслужил ведь парень
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01.09.2021 14:02 Ответить
Не знаю что это за инвалиды, но плывут очень резво.
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01.09.2021 15:58 Ответить
Молодець!
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01.09.2021 18:09 Ответить
 
 