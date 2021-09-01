Украинский пловец Крипак завоевал третье золото на Паралимпиаде в Токио. ВИДЕО

Украинский пловец Максим Крипак выиграл третью золотую медаль на Паралимпийских играх-2020. Всего спортсмен завоевал 5 медалей на этих Играх.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

На 400-метровке вольным стилем украинец показал время в три минуты и 59,62 секунды.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Видео UA.Перший

Для Крипака это уже 5-я медаль на Паралимпиаде в Токио.

Ранее украинский спортсмен выиграл золото в 100-метровках вольным стилем и баттерфляем и серебро - на 50-метровке вольным стилем.

Кроме того, бронзовую медаль в Токио Крипак выиграл в мужской эстафете. Таким образом, в активе украинца 5 медалей на Паралимпиаде-2020.

Также читайте: Украинский пловец Трусов с мировым рекордом завоевал золото на Паралимпиаде-2020 в Токио