Украинский пловец Крипак завоевал третье золото на Паралимпиаде в Токио. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Спорт
Украинский пловец Максим Крипак выиграл третью золотую медаль на Паралимпийских играх-2020. Всего спортсмен завоевал 5 медалей на этих Играх.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
На 400-метровке вольным стилем украинец показал время в три минуты и 59,62 секунды.
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Для Крипака это уже 5-я медаль на Паралимпиаде в Токио.
Ранее украинский спортсмен выиграл золото в 100-метровках вольным стилем и баттерфляем и серебро - на 50-метровке вольным стилем.
Кроме того, бронзовую медаль в Токио Крипак выиграл в мужской эстафете. Таким образом, в активе украинца 5 медалей на Паралимпиаде-2020.
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+22 Andy Jumeirach
показать весь комментарий01.09.2021 12:05
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показать весь комментарий01.09.2021 12:06
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На півночі Чорнобильського району Київської області "кріпаком" називали Великодню крашанку, яка перемагала у змаганнях "навзбитки" (чия крашанка міцніша або ж "кріпша").
Був би у СН отримав би три пістолета.
Вітання !!!
ТО СЛАВА ГЕРОЮ!!!