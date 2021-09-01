Скрывают условия труда, сил хватает только на сон: Заробитчанин рассказал о рисках работы за границей. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество
Украинских заробитчан за границей ожидают много рисков, о которых работодатели попросту не говорят.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете "5 канала".
Кроме обещания высоких зарплат, украинцы "клюют" и на обещания лучших условий жизни и возможность самореализации. Но везет единицам, констатируют эксперты. Сами же мигранты в основном рассказывают о напряженном графике работы, после которого сил хватает разве что на сон.
Заробитчанин Андрей Зеланс рассказал, что у него 10-часовой рабочий день с понедельника по пятницу, также он работает в субботу - с 6 до 12.
"Поэтому ты когда приезжаешь с работы в будни, у тебя ни желания, ни сил ни на что, кроме того, чтобы искупаться, поесть и отдохнуть, не остается", - подчеркнул он.
Кроме изнурительных будней, подстерегает заробитчан и множество рисков, о которых работодатели не говорят. К примеру, если человек никогда не работал в поле - здесь он тоже не заработает. Более того, оказывается, от рабочих часто скрывают условия труда, что серьезно вредят здоровью.
Эксперт по трудоустройству Андрей Марисюк рассказал: "Постоянно новых работников требуют заводы по производству различной химии. Например, гелей, порошков и других продуктов. После такой работы даже у здоровых людей часто возникает аллергия. И они либо возвращаются обратно в Украину, либо меняют работу на другую. Из-за этого эти заводы намеренно скрывают свои настоящие процессы и называют эту работу не производством стиральных порошков, а, например, работой с бытовыми товарами".
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Не вижу никаких противоречий. Правильно и о лучших условиях жизни с возможностью самореализации. Правильно и о напряженном графике. Все верно. Ключевое в данном вопросе ЕСЛИ ЗАХОЧЕШЬ САМ. И условия жизни и возможность самореализации и напряженный график в большинстве случаев зависят только от тебя. Еще даже и вторую работу находят для подработки. Ибо цель заробитчанина заработать больше денег.
смотри чтоб не скрутило
в первые три дня...
вопрос : куда смотрят укр. спец органы ?
ответ - туда же...
вопрос - почему?
ответ : потому что получают свою долю, ежемесячно.
Не умеют они "в конкуренцию" за те же трудовые ресурсы, все хотят "на халяву".
А у нас на химпредприятиях и на Ахметкиных меткомбинатах условия труда как на курорте типа Мальдив. Там ты вольная птица. Меняй работу на ту что тебе подходит. Никто не мешает. Предложений хватает. И в Украину заробитчанин не возвратится. Разве что по особому случаю. Ибо в Украине с европейскими и даже выше ценами с зимбабвийской зарплатой делать ему нечего. Они вон когда на побывку из Польши приезжают прозревают от украинских цен и тихо офигивают. В той же Польше большинство продуктов дешевле. Сейчас польская зарплата заробитчан в Украине с нашими ценами уже даже не кажется достаточно высокой.
Уже давно ездят, но мало.
"Наши правительства очень стараются, чтобы украинцы не оставались в Украине"
Ну по-крайней мере, со "стараиями" Московии в этом плане, Украина не сравиться.
Рівень життя просто космічний, тарифи знижуються, ціни теж, епоха брехні закінчилась, а виборцям зелених, особливо вчителям, вже платять по 4000 доларів зарплатні!
Якщо маєш щось проти Порошенка чи Зеленського то кажи відкрито, цензури тут немає.
та як можна захистити свої права без занання мови?
якщо є бажання заробити, потрібно не на сезонні роботи їхати, а вчити мову, інтегруватися в суспільство, вчити якусь професію, а далі жити і заробляти.
чудес не буває, тому не потрібно завищувати свої очікування.
по Великобританії, така робота може оплачуватися 5-7 фунт на годину.
кваліфікована робота може оплачуватися мінімум в 2-3 рази вище.
зрозуміло що і 5 фунт на годину може вважатися прибутковим якщо в Україні людина в місяць заробляє 5 тис гривень.
Держава доречі захищає, не Україна зрозуміло, а країна в якій працює працівник. Але! при відсутності елементарного знання мови, як українці можуть захищати свої права коли вони нездатні прочитати власний трудовий договір?
Но то, что "везет единицам", чистый бред.