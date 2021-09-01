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работа (586) заробитчане (585)

Скрывают условия труда, сил хватает только на сон: Заробитчанин рассказал о рисках работы за границей. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество

Украинских заробитчан за границей ожидают много рисков, о которых работодатели попросту не говорят.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете "5 канала".

Кроме обещания высоких зарплат, украинцы "клюют" и на обещания лучших условий жизни и возможность самореализации. Но везет единицам, констатируют эксперты. Сами же мигранты в основном рассказывают о напряженном графике работы, после которого сил хватает разве что на сон.

Заробитчанин Андрей Зеланс рассказал, что у него 10-часовой рабочий день с понедельника по пятницу, также он работает в субботу - с 6 до 12.

"Поэтому ты когда приезжаешь с работы в будни, у тебя ни желания, ни сил ни на что, кроме того, чтобы искупаться, поесть и отдохнуть, не остается", - подчеркнул он.

Кроме изнурительных будней, подстерегает заробитчан и множество рисков, о которых работодатели не говорят. К примеру, если человек никогда не работал в поле - здесь он тоже не заработает. Более того, оказывается, от рабочих часто скрывают условия труда, что серьезно вредят здоровью.

Эксперт по трудоустройству Андрей Марисюк рассказал: "Постоянно новых работников требуют заводы по производству различной химии. Например, гелей, порошков и других продуктов. После такой работы даже у здоровых людей часто возникает аллергия. И они либо возвращаются обратно в Украину, либо меняют работу на другую. Из-за этого эти заводы намеренно скрывают свои настоящие процессы и называют эту работу не производством стиральных порошков, а, например, работой с бытовыми товарами".

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+27
Не читайте. Эту статью Ахметка написал. После статей о металлоломе. Скрывают условия труда, сил хватает только на сон: Заробитчанин рассказал о рисках работы за границей - Цензор.НЕТ 4888
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01.09.2021 13:48
+23
вот и хотел сказать - дабы у ахметки "кадры" не утекали, стращает вот этим.
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01.09.2021 13:55
+19
Пишіть зразу що заробітчан їдять живцем , бо люди не бояться і продовжують далі їздити працювати за кордон . Щось сташніше придумуйте .
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01.09.2021 13:59
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Если работаешь платят, а если хочешь на халяву, побухать, потанцевать, нюхнуть то оставайся дома, иди в слуги народа..
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01.09.2021 14:22 Ответить
И самое главное - там ещё кидают и с пенсией,не то что в Украине!Проработал в Украине официально 40 лет - получи пенсию целых 2200гр.!
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01.09.2021 14:24 Ответить
Кроме обещания высоких зарплат, украинцы "клюют" и на обещания лучших условий жизни и возможность самореализации. Но везет единицам, констатируют эксперты. Сами же мигранты в основном рассказывают о напряженном графике работы, после которого сил хватает разве что на сон.

Не вижу никаких противоречий. Правильно и о лучших условиях жизни с возможностью самореализации. Правильно и о напряженном графике. Все верно. Ключевое в данном вопросе ЕСЛИ ЗАХОЧЕШЬ САМ. И условия жизни и возможность самореализации и напряженный график в большинстве случаев зависят только от тебя. Еще даже и вторую работу находят для подработки. Ибо цель заробитчанина заработать больше денег.
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01.09.2021 14:24 Ответить
поедь заработай
смотри чтоб не скрутило
в первые три дня...
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01.09.2021 14:28 Ответить
Не нужно мне лялякать. Я не еду туда по одной причине. У меня здесь зарплата, которая меня устраивает. Причем работаю из дому. А вообще могу работать откуда угодно. Был бы интернет. Но вот рассказывать мне о Польше к примеру не нужно. У меня зять сейчас там, а дочь три месяца назад приехала домой оттуда рожать. И ни ее, ни зятя что-то не скрутило. Зять даже по выходным сейчас на подработку устроился бо дополнительные деньги лишними не будут при рождении ребенка.
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01.09.2021 14:38 Ответить
кацапы и прокацапленные пооткрывали у нас и за бугром массу рекрутинговых агентств и кидают в нужде людей беспощадно, потому что пользуясь безвизом поняли, что так можно нехило зарабатывать, под защитой и прикрытием ментов и юристов в судах и параллельно вести на этой почве антиукраинскую агитацию и пропаганду среди выезжающего контингента!
вопрос : куда смотрят укр. спец органы ?
ответ - туда же...
вопрос - почему?
ответ : потому что получают свою долю, ежемесячно.
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01.09.2021 14:27 Ответить
Треба давати поради, на які підробиці слід звернути уваги.
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01.09.2021 14:31 Ответить
"Вы у меня за миску супа пахать будете" - вот основной девиз наших карманычей-**********.
Не умеют они "в конкуренцию" за те же трудовые ресурсы, все хотят "на халяву".
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01.09.2021 14:32 Ответить
а у нас уборщица оказывается может выполнять и работу сторожа, и курьера, и вахтера.... Приховують умови праці, сил вистачає лише на сон: Заробітчанин розповів про ризики роботи за кордоном - Цензор.НЕТ 2531
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01.09.2021 14:45 Ответить
Эксперт по трудоустройству Андрей Марисюк рассказал: "Постоянно новых работников требуют заводы по производству различной химии. Например, гелей, порошков и других продуктов. После такой работы даже у здоровых людей часто возникает аллергия. И они либо возвращаются обратно в Украину, либо меняют работу на другую. Из-за этого эти заводы намеренно скрывают свои настоящие процессы и называют эту работу не производством стиральных порошков, а, например, работой с бытовыми товарами".

А у нас на химпредприятиях и на Ахметкиных меткомбинатах условия труда как на курорте типа Мальдив. Приховують умови праці, сил вистачає лише на сон: Заробітчанин розповів про ризики роботи за кордоном - Цензор.НЕТ 4533 Там ты вольная птица. Меняй работу на ту что тебе подходит. Никто не мешает. Предложений хватает. И в Украину заробитчанин не возвратится. Разве что по особому случаю. Ибо в Украине с европейскими и даже выше ценами с зимбабвийской зарплатой делать ему нечего. Они вон когда на побывку из Польши приезжают прозревают от украинских цен и тихо офигивают. В той же Польше большинство продуктов дешевле. Приховують умови праці, сил вистачає лише на сон: Заробітчанин розповів про ризики роботи за кордоном - Цензор.НЕТ 4533 Сейчас польская зарплата заробитчан в Украине с нашими ценами уже даже не кажется достаточно высокой.
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01.09.2021 14:33 Ответить
Я уже писал здесь, что поляки ездят на зароботки : во Францию, Нидерланды, Германию, Бельгию и т.д. где минимальная зарплата начинается от 1550 евро Приховують умови праці, сил вистачає лише на сон: Заробітчанин розповів про ризики роботи за кордоном - Цензор.НЕТ 8687 К этому можно лишь добавить, что наши, вместо того, чтобы также ехать в эти страны... едут к полякам Приховують умови праці, сил вистачає лише на сон: Заробітчанин розповів про ризики роботи за кордоном - Цензор.НЕТ 9208
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02.09.2021 20:54 Ответить
Потому как ближе и легче попасть. Опять же языковый барьер ниже. И не переживайте. Трошки освоятся и туда поедут. Рыба ищет где глубже - человек где лучше. Вопрос в том, что многие уже и не вернутся в Украину. Там осядут. Наши правительства очень стараются, чтобы украинцы не оставались в Украине.
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02.09.2021 23:42 Ответить
"Трошки освоятся и туда поедут"

Уже давно ездят, но мало.

"Наши правительства очень стараются, чтобы украинцы не оставались в Украине"

Ну по-крайней мере, со "стараиями" Московии в этом плане, Украина не сравиться. Приховують умови праці, сил вистачає лише на сон: Заробітчанин розповів про ризики роботи за кордоном - Цензор.НЕТ 9869
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03.09.2021 14:30 Ответить
Як тут не згадати слова пісні: " Фантазёр, ты меня называла..."😄
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01.09.2021 14:53 Ответить
а при кловані все змінилось!
Рівень життя просто космічний, тарифи знижуються, ціни теж, епоха брехні закінчилась, а виборцям зелених, особливо вчителям, вже платять по 4000 доларів зарплатні!
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01.09.2021 14:58 Ответить
а ти смоктун клована безкоштовно.
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01.09.2021 16:34 Ответить
Тоді ти дурак, при хунті в тебе не буде прав і свобод, а лише обов'язки. це ж як рабство. Поглянь, що робиться в М'янмі, та оціни переваги демократії і республіканства!
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01.09.2021 17:52 Ответить
Ідіот
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01.09.2021 15:15 Ответить
Стьоб це інструмент безчесної людини, в якої немає сміливості говорити відкрито, знущання ж взагалі є аморальним бо чинить біль іншому. Не роби так, не чини зла!
Якщо маєш щось проти Порошенка чи Зеленського то кажи відкрито, цензури тут немає.
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01.09.2021 17:58 Ответить
Якщо хворієш, то звертайся до лікаря. Нічого тут показувати розумника.
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01.09.2021 23:30 Ответить
просто цікаво які мають бути очікування від низько кваліфікованої праці?

та як можна захистити свої права без занання мови?
якщо є бажання заробити, потрібно не на сезонні роботи їхати, а вчити мову, інтегруватися в суспільство, вчити якусь професію, а далі жити і заробляти.
чудес не буває, тому не потрібно завищувати свої очікування.
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01.09.2021 14:50 Ответить
А збирати спаржу буде Джек, поки Тарас буде працювати в офісі. Низько кваліфікована праця теж прибуткова, але за рахунок великого об'єму робіт і годин, а не компетенцій. Захищати мала б держава, як арбітр між роботодавцем і працівником.
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01.09.2021 18:01 Ответить
як некфаліфікована праця може бути прибутковою?
по Великобританії, така робота може оплачуватися 5-7 фунт на годину.
кваліфікована робота може оплачуватися мінімум в 2-3 рази вище.
зрозуміло що і 5 фунт на годину може вважатися прибутковим якщо в Україні людина в місяць заробляє 5 тис гривень.
Держава доречі захищає, не Україна зрозуміло, а країна в якій працює працівник. Але! при відсутності елементарного знання мови, як українці можуть захищати свої права коли вони нездатні прочитати власний трудовий договір?
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01.09.2021 18:29 Ответить
Власне, під прибутковістю я і мав наувазі з позиції українця-заробітчанина, не місцевого. Згідний зі знанням мови, це фундамент на якому будується все інше, треба вчити й якнайшвидше.
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01.09.2021 20:37 Ответить
я в ЮК приїхав 20 років назад. спочатку працював по робочій візі на низькокфаліфікованій роботі зі знанням мови, догляд за пристарілими, заробляв десь близько 7-8 фунт на годину. на сьогоднішній день моя робоча година коштує близько 100 фунтів, я працюю інженером в одній з FAANG іт компаній. без знання мови вести розмови про якийсь заробіток за кордоном несерйозно. доречі, ніхто не згадав, що з зароблених копійок потрібно буде ще податок заплатити, пенсійний фонд, на їду та на проживання, транспорт. то ж в кінці залишається майже нічого при любому розкладі.
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01.09.2021 22:10 Ответить
Так а чим місцеві капіталісти краще? Подивіться на місцеві сайти, ще трошки і будуть пропонувати працювати за хліб і воду-https://www.work.ua/ru/jobs/4495191/
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01.09.2021 14:50 Ответить
то, что график работы "там" напряженный, правда, там нужно не ходить на работу и отбывать время, а пахать.
Но то, что "везет единицам", чистый бред.
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01.09.2021 14:54 Ответить
Ужас то какой, читать страшно ))
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01.09.2021 14:57 Ответить
Сама велика помилка, котру роблять люди за кордоном- працюють із «рускімі», тому, що «легше» і мови вчити не треба. Я англійської не знав взагалі. Нуль. З першого дня із американцями. Підмітав підлоги і намагався вчитись «на місці». Потім пішов в вечірню школу вчити мову. Через три роки я вже вів об'єкти сам. В кінці кар'єри , в приватному секторі, на об'єктах (так, в множині) у мене працювало 300 людей. Всі профсоюзні. Зустрічі з архітекторами, інженерами, господарями компаній, менеджерами, ділова переписка ( також вчився) і.т.д. і.т.д. Російською не спілкуюсь взагалі. Але це Америка. Я знаю як факт в Європі таке не можливо.
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01.09.2021 15:10 Ответить
Наверное у них паспорта отбирают и угрожают убить, если сбегут. Иначе зачем миллионам украинцев работать за границей, если условия не подходят?
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01.09.2021 15:23 Ответить
Точно точно. Дістала та хранція, хочу в Україні робити за €200/місяць
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01.09.2021 17:41 Ответить
Риски всегда есть. Как бы не заливали. К черту пшеков с их толератностью.
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01.09.2021 18:42 Ответить
тут не лучше бывает.
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01.09.2021 19:14 Ответить
иа да, в Украине лучше, ты расписался за "инструктаж"
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01.09.2021 21:00 Ответить
Работа разная- есть 3 через 3 по 12 часов. Но и заработок меньше, а есть по 10-12 часов 5 дней в неделю(конечно тяжело), но и заработки за штуку баксов. Приховують умови праці, сил вистачає лише на сон: Заробітчанин розповів про ризики роботи за кордоном - Цензор.НЕТ 9392
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01.09.2021 22:23 Ответить
Эй фраерок , Нехер звиздеть , не нравиться работать за границей , работай в Украине Приховують умови праці, сил вистачає лише на сон: Заробітчанин розповів про ризики роботи за кордоном - Цензор.НЕТ 4147
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01.09.2021 22:40 Ответить
Ага, то они еще не были на Украинских заводах по производству кирпича или шлакоблока Приховують умови праці, сил вистачає лише на сон: Заробітчанин розповів про ризики роботи за кордоном - Цензор.НЕТ 9313 это мрак если честно Приховують умови праці, сил вистачає лише на сон: Заробітчанин розповів про ризики роботи за кордоном - Цензор.НЕТ 3645
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01.09.2021 22:47 Ответить
жульё, в Украине работа в худших условиях и за 400$
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02.09.2021 10:04 Ответить
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