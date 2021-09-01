Скрывают условия труда, сил хватает только на сон: Заробитчанин рассказал о рисках работы за границей. ВИДЕО

Украинских заробитчан за границей ожидают много рисков, о которых работодатели попросту не говорят.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете "5 канала".

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Кроме обещания высоких зарплат, украинцы "клюют" и на обещания лучших условий жизни и возможность самореализации. Но везет единицам, констатируют эксперты. Сами же мигранты в основном рассказывают о напряженном графике работы, после которого сил хватает разве что на сон.

Заробитчанин Андрей Зеланс рассказал, что у него 10-часовой рабочий день с понедельника по пятницу, также он работает в субботу - с 6 до 12.

"Поэтому ты когда приезжаешь с работы в будни, у тебя ни желания, ни сил ни на что, кроме того, чтобы искупаться, поесть и отдохнуть, не остается", - подчеркнул он.

Кроме изнурительных будней, подстерегает заробитчан и множество рисков, о которых работодатели не говорят. К примеру, если человек никогда не работал в поле - здесь он тоже не заработает. Более того, оказывается, от рабочих часто скрывают условия труда, что серьезно вредят здоровью.

Эксперт по трудоустройству Андрей Марисюк рассказал: "Постоянно новых работников требуют заводы по производству различной химии. Например, гелей, порошков и других продуктов. После такой работы даже у здоровых людей часто возникает аллергия. И они либо возвращаются обратно в Украину, либо меняют работу на другую. Из-за этого эти заводы намеренно скрывают свои настоящие процессы и называют эту работу не производством стиральных порошков, а, например, работой с бытовыми товарами".

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