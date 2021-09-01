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Легкоатлетка Москаленко завоевала золотую медаль в толкании ядра, установив мировой паралимпийский рекорд. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Спорт

Украинка Анастасия Москаленко стала чемпионкой XVI летней Паралимпиады в Токио (Япония).

Как инфорирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укринформ".

21-летняя представительница Днепра выиграла золотую медаль в толкании ядра, установив мировой паралимпийский рекорд в классе F32 - 7,61 метра.

В активе паралимпийской сборной Украины уже 75 наград - 17 золотых, 35 серебряных и 23 бронзовых.

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Предлагаю параолимпийцев - медалистов награждать в Украине однокомнатными квартирами
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01.09.2021 15:10 Ответить
Здравая мысль.
К сожалению пианисту и его кловун-команде вряд ли такое придёт в голову.
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01.09.2021 15:29 Ответить
Наші вітання !!! Легкоатлетка Москаленко завоевала золотую медаль в толкании ядра, установив мировой паралимпийский рекорд - Цензор.НЕТ 5920 Легкоатлетка Москаленко завоевала золотую медаль в толкании ядра, установив мировой паралимпийский рекорд - Цензор.НЕТ 7563
Легкоатлетка Москаленко завоевала золотую медаль в толкании ядра, установив мировой паралимпийский рекорд - Цензор.НЕТ 1175
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01.09.2021 15:13 Ответить
Легкоатлетка Москаленко завоювала золоту медаль у штовханні ядра, встановивши світовий паралімпійський рекорд - Цензор.НЕТ 4779 Легкоатлетка Москаленко завоювала золоту медаль у штовханні ядра, встановивши світовий паралімпійський рекорд - Цензор.НЕТ 5988 Легкоатлетка Москаленко завоювала золоту медаль у штовханні ядра, встановивши світовий паралімпійський рекорд - Цензор.НЕТ 3632
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01.09.2021 15:46 Ответить
Только не пей много, козленком станешь.
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01.09.2021 18:03 Ответить
 
 