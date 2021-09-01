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Подавать документы для регистрации брака можно будет через "Дію", - Шмыгаль. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество

Премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал возможность подачи документов для регистрации брака через портал государственных услуг "Дія".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом глава правительства заявил на заседании Кабмина.

"Мы анонсируем новацию относительно регистрации актов гражданского состояния онлайн. Например, отныне подать документы о намерении заключить брак можно через портал "Дія", - сказал он.

По его словам, оплатить административный сбор за предоставление этой услуги также можно будет онлайн.

Премьер не уточнил, когда именно эта услуга появится на портале.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+9
Сидишь, пивко попиваешь, футбол смотришь. И тут бац - вы только что женились и теперь счастливый отец пятерых детей.
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01.09.2021 16:58
+8
Лучше сделайте развод одним кликом. Ато знаем мы вас, в омут залезть легко типо как в брак или зарегистрировать фирму, а выбраться из него нужно 7 кругов ада обойти и кучу времени о
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01.09.2021 17:01
+6
Хорошее дело браком не назовут.
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01.09.2021 17:07
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Сидишь, пивко попиваешь, футбол смотришь. И тут бац - вы только что женились и теперь счастливый отец пятерых детей.
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01.09.2021 16:58 Ответить
Подавать документы для регистрации брака можно будет через "Дію", - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2034Подавать документы для регистрации брака можно будет через "Дію", - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7957Подавать документы для регистрации брака можно будет через "Дію", - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7957
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01.09.2021 17:04 Ответить
а когда можно будет потрахаться через дію, не встречаясь ? Так сказать "диджитилизационно". так сидишь, пивко попиваешь, тебе смс: "вы трахаетесь уже 40 мин, всех в дії достали, пора кончать"
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01.09.2021 17:34 Ответить
Сделают в Діє канал на порнохабе, с обязательным включением всех камер на смартфоне. На первых порах может даже бесплатный )))
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02.09.2021 08:08 Ответить
Така функція вже працює: спробуйте там щось зареєструвати, або отримати - натрахаєтесь, що проклинати все будете
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15.09.2021 16:25 Ответить
Подавать документы для регистрации брака можно будет через "Дію", - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2799

...
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01.09.2021 17:00 Ответить
Подавати документи для реєстрації шлюбу можна буде через "Дію", - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2188 Пиранья и то не такая кровожадная. Подавати документи для реєстрації шлюбу можна буде через "Дію", - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8753
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01.09.2021 17:27 Ответить
Лучше сделайте развод одним кликом. Ато знаем мы вас, в омут залезть легко типо как в брак или зарегистрировать фирму, а выбраться из него нужно 7 кругов ада обойти и кучу времени о
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01.09.2021 17:01 Ответить
Хорошее дело браком не назовут.
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01.09.2021 17:07 Ответить
- Ты кто?
- Я твоя жена.
- Подавать документы для регистрации брака можно будет через "Дію", - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5094
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01.09.2021 17:05 Ответить
))
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15.09.2021 16:26 Ответить
Подавати документи на рєєстрацію шлюбу можна через "Дію"...Там же можна замовити жениха або наречену.
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01.09.2021 17:09 Ответить
наночь Подавати документи для реєстрації шлюбу можна буде через "Дію", - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8622
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01.09.2021 18:49 Ответить
Жена в смартфоне! Чур меня, чур.
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01.09.2021 17:16 Ответить
)))
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15.09.2021 16:26 Ответить
Когда они уже за дело возьмутся,строить фабрики,заводы и т.д.Такой ерундой занимаются,жах полный
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01.09.2021 18:08 Ответить
Ніколи. Вони прийшли ******* наші гроші.
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15.09.2021 16:27 Ответить
Чего только не придумают чтобы заманить мужика в брак. Если раньше до похода в загс можно было подумать и сбежать то теперь пока пьешь пиво ничего не подозревая тебя могут женить. Протрезвел с утра а над тобой уже жена с тещей нависают
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01.09.2021 18:52 Ответить
вступление в брак нужно максимально усложнять.
а развод - упрощать.
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01.09.2021 19:20 Ответить
Вот этот трындеж с Дией уже напрягает
Не работает Дия .Знакомый сделал две прививки и теперь пытается получить электронный паспорт Ковид . Дия просто отказывается его лицо узнавать 😀😀😀 а иначе получить документ не возможно
Короче ,какой-то это прикол
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01.09.2021 21:20 Ответить
Даремно тільки ширнувся...
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02.09.2021 01:15 Ответить
Дія така ж корява,як і влада
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15.09.2021 16:28 Ответить
слішішь Шмігаль людішєк інтересуєт развод
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01.09.2021 23:07 Ответить
Прикольно. А весілля теж тепер буде віртуальне? "Гірко" по скайпу...
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02.09.2021 01:17 Ответить
Гірко буде в реалі. Після весілля у дії.
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02.09.2021 08:02 Ответить
Ви для початку доробіть ID-паспорт, щоб я як дурак не таскав з собою папірець-долаток
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15.09.2021 16:23 Ответить
 
 