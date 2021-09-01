Подавать документы для регистрации брака можно будет через "Дію", - Шмыгаль. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество
Премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал возможность подачи документов для регистрации брака через портал государственных услуг "Дія".
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом глава правительства заявил на заседании Кабмина.
"Мы анонсируем новацию относительно регистрации актов гражданского состояния онлайн. Например, отныне подать документы о намерении заключить брак можно через портал "Дія", - сказал он.
По его словам, оплатить административный сбор за предоставление этой услуги также можно будет онлайн.
Премьер не уточнил, когда именно эта услуга появится на портале.
Топ комментарии
+9 Серая Лиса
показать весь комментарий01.09.2021 16:58
+8 Green sheet
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+6 Marko Lukash
показать весь комментарий01.09.2021 17:07
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- Я твоя жена.
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а развод - упрощать.
Не работает Дия .Знакомый сделал две прививки и теперь пытается получить электронный паспорт Ковид . Дия просто отказывается его лицо узнавать 😀😀😀 а иначе получить документ не возможно
Короче ,какой-то это прикол