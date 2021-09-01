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Данилюк-Ярмолаева (356) Буткевич Богдан (430)

"Без цензуры" в прямом эфире: Вашингтонский вояж Зе - зрада? Трухин: полный разбор. Украинизация футбола. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Богдан Буткевич и Марина Данилюк-Ермолаева говорят о визите Зеленского в США, наглых попытках Зе-власти отмазать своего депутата от откровенного криминала и на закуску - о хорошем: о том, как украинизируется украинский футбол.

Сегодня в 20:45 на Цензор.НЕТ - "Без цензуры" в прямом эфире!

🇺🇸🇺🇦 Вашингтонский вояж Зе: зрада или победа?

Владимир Зеленский впервые посещает США при президентстве Джо Байдена. Важнейшая встреча этого визита, с хозяином Белого дома, запланирована на 1 сентября. Главной темой переговоров лидеров государств называют "вопросы безопасности".

Стоит отметить, что визит Зеленского в США происходит в не лучшие времена. Конец августа - это мертвый сезон в политической жизни США, ведь с 7.08 по 20.09 Конгресс уходит на каникулы.

🚗 🚑🚓 Трухин: полный разбор

По информации главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, власть скрывает видео ДТП, которое совершил пьяный народный депутат от "Слуги народа" Александр Трухин.

Вашему вниманию будет представлен полный разбор резонансного события и хроника того, как Зе-команда отмазывает "своих" на высшем уровне.

⚽️ Большая украинизация футбола

Один из лидеров футбольной сборной Украины Андрей Ярмоленко перед матчем с командой Казахстана в Нур-Султане всю пресс-конференцию провел на украинском языке!

Ранее Ярмоленко не решался говорить на украинском, потому что думал, что над ним будут смеяться. Узнаете себя или своих знакомых?

Будет жарко, включайтесь!

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+10
"Без цензуры" в прямом эфире: Вашингтонский вояж Зе - зрада? Трухин: полный разбор. Украинизация футбола - Цензор.НЕТ 2618
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01.09.2021 20:47
+6
Гастролі лялькового балагана тривают !!!))))
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01.09.2021 20:49
+6
Слуги приймают закони для людей ,на слуг закони не розповсюджуються !!!)))
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01.09.2021 20:51
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"Без цензуры" в прямом эфире: Вашингтонский вояж Зе - зрада? Трухин: полный разбор. Украинизация футбола - Цензор.НЕТ 2618
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01.09.2021 20:47 Ответить
Ну да, Бене есть что рассказать. Вова у него на крючке
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01.09.2021 21:46 Ответить
Гастролі лялькового балагана тривают !!!))))
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01.09.2021 20:49 Ответить
Слуги приймают закони для людей ,на слуг закони не розповсюджуються !!!)))
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01.09.2021 20:51 Ответить
какая же это зрада? если дядюшка Джо вызывает к себе, прибежишь на полусогнутых, никуда не денешься.
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01.09.2021 20:54 Ответить
та шо Вы такое гаварите ! )))
Байден сам с нетерпением ждет... найвелиснейшего и найсветлейшего...
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01.09.2021 20:57 Ответить



Сергій Таран / Sergiy Taran

@sergiy_taran

·3 ч

Якщо ви хочете знати чому в США несерйозно ставляться до української делегації подивіться як офіційний спікер Зеленського ставиться до монументу зведеного на честь першого президента США Джорджа Вашингтона. Поставте себе на місце американців- ви би мали справу з такими дикунами?
"Без цензури" в прямому ефірі: Вашингтонський вояж Зе - зрада? Трухін: повний розбір. Українізація футболу - Цензор.НЕТ 2362
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01.09.2021 21:01 Ответить
А що це за постанова уряду - придушення масових заворушень в збройних силах за допомогою всп ?
Оце з тим зелене чмо поїхало в штати ?
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01.09.2021 21:05 Ответить
Це шедевр, однозначно

Інтерв'ю Радіо Свобода з Головою партії "Слуга Народу" Олександром Корнієнко.
"Без цензури" в прямому ефірі: Вашингтонський вояж Зе - зрада? Трухін: повний розбір. Українізація футболу - Цензор.НЕТ 9070
- Чи розмовляли ви протягом останніх днів з головою фракції «Слуги народу» у Полтавській обласній раді Фахраддіном Мухтаровим?
- Ні, взагалі не спілкувався. Останній раз я з ним говорив дуже давно, може, після місцевих виборів.
- Можливо, ви чули, що, за даними журналістів, Фахраддін Мухтаров перебував в автівці з Трухіним. Є фото з місця аварії, де людина лежить на асфальті в закривавленому одязі. Ймовірно, за даними журналістів, це і є Мухтаров.
- Ну, з відкритих джерел знаю.
- Що вам відомо про стан Мухтарова? Де він? Чи ходить він на роботу? Ви, як голова партії, з'ясовували це для себе?
- Ні, я це поки не з'ясовував.
- Пане Корнієнко, а ви точно голова партії? Вам цікаво, що відбувається?
- Звичайно, цікаво. Я перебуваю в робочій поїздці в іншому регіоні.
- Сьогодні будете з'ясовувати, що з Мухтаровим?
- Якщо вас це так цікавить, то ви також можете це зробити.
- А вам не цікаво?
- Мені моя полтавський осередок доповідає всю інформацію.
- І що вони вам доповідають?
- Ніякої негативної інформації не доповідають.

- А що вам заважає просто зателефонувати Мухтарову, запитати про його стан і уточнити, чи був він у тій ДТП?
- Коли треба буде - подзвоню.
- Ви вважаєте, що це не той випадок, коли треба?
- Ну дивіться, в мене є якась структура, як працює партія. По цій структурі ми маємо всю необхідну інформацію для прийняття тих чи інших рішень.
- Я так і не зрозуміла, про яку інформацію ви говорите.
- Я поки що не маю якоїсь особливої інформації щодо голови фракції полтавської облради, яка б мене примушувала робити якісь дії.
- Оце фото, де людина, схожа на Мухтарова, лежить на асфальті…
- Я не впізнаю по фотографії, у мене сім тисяч депутатів місцевих рад. Тим більше в якійсь не тій позі, в якій я бачив людину пару разів за життя.
- І бажання з'ясувати просто зараз, оперативно, немає?
- У нас іде якесь до чогось спонукання, пані Лазур?
via Сергей Сидоров
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01.09.2021 21:06 Ответить
В Киеве пьяный "советник" Елены Зеленской и лучший друг Гетьманцева рассказывал полицейским о своих интимных предпочтениях

https://informator.ua/ru/v-kieve-pyanyy-sovetnik-eleny-zelenskoy-rasskazyval-policeyskim-o-svoih-intimnyh-predpochteniyah/
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01.09.2021 21:06 Ответить
интересно а Зе ему тоже даёт на рота? "Без цензури" в прямому ефірі: Вашингтонський вояж Зе - зрада? Трухін: повний розбір. Українізація футболу - Цензор.НЕТ 3921

"Без цензури" в прямому ефірі: Вашингтонський вояж Зе - зрада? Трухін: повний розбір. Українізація футболу - Цензор.НЕТ 5416
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01.09.2021 21:08 Ответить
Вы как маленькие . Меморандумы они подписали.... Меморандум - это бумажка для внутреннего пользования гостя, которого послали нах... Атомная энепргетика, говорите ? При живом Ахметове ? Ну-ну.... будете потом есть текст этой передачи...
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01.09.2021 21:22 Ответить
Меморандум (лат. memorandum - то, о чём нужно помнить) - информационно-справочный документ с изложением взглядов на какой-либо вопрос.
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01.09.2021 21:50 Ответить
Ось й питання до Бутосова , Буткевича .

Якщо солдати що пишуть фейкометам й ворогам , чому аналогічну юридичну допомогу не створити на Цензорі , якому усі патріоти довіряють бесперечно ?!
Я думаю, що й для українських провідних юристів це буде дуже непогана реклама й промоушен . Й солдатам допомога - головне надійна .
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01.09.2021 22:54 Ответить
Що до мови , що до терміну "селюк" та "суржик" .
Це імперськи жупели , що якось виділити українців як недо-московитів ...

Нема ніде у світі такого поняття "селюк" , тим більш й "суржика" нема . Є базовий діалект української - випрацьованний йще Котляревським ... тобто полтавький діалект . Усі інші регіони вживають (й це нормально будь де в Європі) інколи слова сусідних етносів .
Тобто якщо хтось каже замість годинника , часи , то це чернігівчані , сумчані . Або замість місто , город ... Також галичане кажуть файно , замість гарно , бо це вплив австрийської спадщини , або замість крайще слово ліпше ... Усе вже зараз частина класичної української мови , бо будь яка жива мова розвивається й доповнюється словами , які народ сприймає як комфортними для себе !
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01.09.2021 23:29 Ответить
ЕРМОЛАЕВА О УКРАИНЕ !?)
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02.09.2021 02:39 Ответить
 
 