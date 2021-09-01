Зеленский в Музее Холокоста в Вашингтоне: В Украине у антисемитизма нет шансов, лучшее доказательство этого - избрание меня президентом. ВИДЕО

У народа Украины, пережившего Бабий Яр, не может быть зародышей антисемитизма и нацизма на генетическом уровне.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед лидерами еврейских организаций в Музее Холокоста в Вашингтоне, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"К сожалению, приверженцы идей ксенофобии и нацизма существуют в современном мире, в разных странах, в разных проявлениях. Какая их роль и влияние в современной Украине? Меньше, чем ноль. Имеет ли идеология расизма и нетерпимости шансы в современной Украине? Меньше, чем ни одного шанса", - заявил Зеленский.

"А убедительный ответ пропаганде некоторых третьих стран, которые иногда называют украинцев нацистами или антисемитами, очевиден: украинцы избрали меня президентом Украины", - добавил он.

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По словам Зеленского, "у народа Украины, который пережил на своей земле "Бабий Яр", не может быть "зародышей" антисемитизма и нацизма на генетическом уровне".

Он также подчеркнул, "любой геноцид и война всегда начинаются с изоляции, убийств, арестов".