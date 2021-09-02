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Байден (2385) Зеленский (16565) США (23209) политзаключенные (1603) пленные (1838)

Зеленский передал Байдену список пленников Кремля. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Президент Украины Владимир Зеленский передал руководству Соединенных Штатов Америки списки пленных и политзаключенных граждан Украины.

Об этом он заявил во время выхода к прессе перед началом переговоров с президентом США Джо Байденом, передает Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден - Зеленскому: партнерство между Украиной и США крепко как никогда

"Мы сегодня утром передали вашей команде, господин президент, список всех пленных Украины, мы их подготовили, эти списки - людей, которые находятся на временно оккупированных территориях Донбасса, во временно оккупированном Крыму, в России, Москве. Их около 450 человек", - сказал Зеленский.

Он также спросил, какую роль может сыграть США, чем помочь в сложившейся ситуации.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+8
а список украинких патриотов и боевых генералов, которых держит зеленский по тюрмам он тоже Байдену передал?
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01.09.2021 22:22
+4
Що Байден має зробити з цим списком ? Зеленский передал Байдену список пленников Кремля - Цензор.НЕТ 5061
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01.09.2021 22:28
+4
Передай ему список убийц,которых ты обменяло на таксистов и шлюх.
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01.09.2021 22:30
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Зеленский передал Байдену список пленников Кремля - Цензор.НЕТ 8662
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01.09.2021 22:19 Ответить
Зеленский передал Байдену список пленников Кремля.-Это правильно.Ещё этот список надо передать Нетаньяхе, большому другу Путина.
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01.09.2021 22:20 Ответить
хоч дідьку лисому, аби спрацювало.
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01.09.2021 22:23 Ответить
а список украинких патриотов и боевых генералов, которых держит зеленский по тюрмам он тоже Байдену передал?
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01.09.2021 22:22 Ответить
А чё Вова без маски?
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01.09.2021 22:22 Ответить
"перед началом переговоров с президентом США" Источник: https://censor.net/ru/v3285836

Скажіть, хто цьому найвеличнішому пише сценарії? Най його пристрелять! Чи може якийсь довбень вважає, що починати будь-яки перемовини з вимог - то запорука успіху???
Можете мене вважати нікчемою, але такі повідомлення - то, на мою думку, чистий піар! І лише для того, щоб потім так звані "ЗМІ України" могли писати про якісь досягнення від цієї зустрічі.
Хоча аналітичні агенції і так казали, що ця зустріч не є "проривною", "рішучою" і т. ін.
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01.09.2021 22:25 Ответить
Він читав з бамашки що написав йому Козирь.
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01.09.2021 22:28 Ответить
Що Байден має зробити з цим списком ? Зеленский передал Байдену список пленников Кремля - Цензор.НЕТ 5061
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01.09.2021 22:28 Ответить
Проникнутся трагизмом и драммой ЗЕ.

Представить, как тот не может спать, есть с мамой Римой окорочка и шаурму, прыгать по фонтанам и шутить про границы Украины.
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01.09.2021 22:37 Ответить
Бред! Каким боком американский президент к этим спискам?!……..
В первую очередь эти списки должны быть приоритетом Украины(!), а вот ********** и ко этим вообще не занимаются……..
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01.09.2021 22:28 Ответить
Черговий ляп профана в зовнішній політиці.
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01.09.2021 22:30 Ответить
Передай ему список убийц,которых ты обменяло на таксистов и шлюх.
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01.09.2021 22:30 Ответить
вот что ребята, пулемёта я вам не дам ... Зеленський передав Байдену список бранців Кремля - Цензор.НЕТ 3815
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01.09.2021 22:34 Ответить
Все в масках А зе такой откровенный где маска где соблюдение норм
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01.09.2021 22:36 Ответить
"Говорить долго. Да и не умею я по-вашему. Я вот тут записочку написал."
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01.09.2021 22:36 Ответить
Зеленський передав Байдену список бранців Кремля - Цензор.НЕТ 4022
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01.09.2021 23:01 Ответить
Кремль их где то в США содержит?
Или Байден по выходным, министром в Украине подрабатывает?
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01.09.2021 23:29 Ответить
Последние новости:
Оба президента Украины, большой и маленький, встретились с президентом США Байденом. Просил, как положено, маленький - таких обычно больше жалеют.
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02.09.2021 07:39 Ответить
 
 