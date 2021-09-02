Зеленский передал Байдену список пленников Кремля. ВИДЕО
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Президент Украины Владимир Зеленский передал руководству Соединенных Штатов Америки списки пленных и политзаключенных граждан Украины.
Об этом он заявил во время выхода к прессе перед началом переговоров с президентом США Джо Байденом, передает Цензор.НЕТ.
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"Мы сегодня утром передали вашей команде, господин президент, список всех пленных Украины, мы их подготовили, эти списки - людей, которые находятся на временно оккупированных территориях Донбасса, во временно оккупированном Крыму, в России, Москве. Их около 450 человек", - сказал Зеленский.
Он также спросил, какую роль может сыграть США, чем помочь в сложившейся ситуации.
Пожалуйста, подождите...
Скажіть, хто цьому найвеличнішому пише сценарії? Най його пристрелять! Чи може якийсь довбень вважає, що починати будь-яки перемовини з вимог - то запорука успіху???
Можете мене вважати нікчемою, але такі повідомлення - то, на мою думку, чистий піар! І лише для того, щоб потім так звані "ЗМІ України" могли писати про якісь досягнення від цієї зустрічі.
Хоча аналітичні агенції і так казали, що ця зустріч не є "проривною", "рішучою" і т. ін.
Представить, как тот не может спать, есть с мамой Римой окорочка и шаурму, прыгать по фонтанам и шутить про границы Украины.
В первую очередь эти списки должны быть приоритетом Украины(!), а вот ********** и ко этим вообще не занимаются……..
Или Байден по выходным, министром в Украине подрабатывает?
Оба президента Украины, большой и маленький, встретились с президентом США Байденом. Просил, как положено, маленький - таких обычно больше жалеют.