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Экипажи ЗРК "Бук", "Оса" и С-300 провели учения на одном из полигонов в южной части Украины. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Экипажи ЗРК "Бук", "Оса" и С-300 провели учения по прикрытию наземных войск на одном из полигонов в южной части Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Командование ОС, учения прошли в условиях максимально близким к боевым. Экипажи отработали задания по наведению на цель, поддержке наземных сил, отражения атаки с воздуха и защите важных объектов.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+10
Тільки злагоджена робота всіх підрозділів призведе до очікуваного результату. .. Так тримати... СЛАВА УКРАЇНІ !!!
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02.09.2021 11:25
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кондиционеры бы поставили на кп, они все мокрые там
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02.09.2021 11:07 Ответить
це салаги від напруження
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02.09.2021 11:15 Ответить
Очередные покатушки. Хоть бы для прикола, пару ракет запустили. Потом: Ой, а оно не вытрелило (срок эксплуатации закончился 10 лет назад). Ой, не попали (т.к. не разу не стреляли).
Показуха для хенералов и говнокомандующего.
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02.09.2021 11:19 Ответить
це перевірка злагодженості і навичок людей, а не роботи ракет. ракети можна перевірити на дотримання ТТХ і в лаболаторії. вони всеодно всі однакові і свої випробування пройшли ще за СРСР
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02.09.2021 11:38 Ответить
Тільки злагоджена робота всіх підрозділів призведе до очікуваного результату. .. Так тримати... СЛАВА УКРАЇНІ !!!
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02.09.2021 11:25 Ответить
Отработали на отлично, все поставленные задачи выполненны. Учения всегда проходят на высоком уровне! Командующий знает свое дело....
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02.09.2021 11:38 Ответить
Техніка 70-х років минулого тисячоліття
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02.09.2021 13:12 Ответить
Как и мокшанская авиация. Другое дело что даже такой не много и рано или поздно и она выйдет из строя.
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02.09.2021 13:51 Ответить
Навчання це завжди добре, Слава Україні!!!
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02.09.2021 22:23 Ответить
 
 