Экипажи ЗРК "Бук", "Оса" и С-300 провели учения на одном из полигонов в южной части Украины. ВИДЕО
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Экипажи ЗРК "Бук", "Оса" и С-300 провели учения по прикрытию наземных войск на одном из полигонов в южной части Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Командование ОС, учения прошли в условиях максимально близким к боевым. Экипажи отработали задания по наведению на цель, поддержке наземных сил, отражения атаки с воздуха и защите важных объектов.
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