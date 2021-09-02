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Проект "Без цензуры": США не сдали Украину. Все об итогах визита Зеленского в Вашингтон. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Чего достиг Зеленский во время визита в США? Где там победа и где ждет зрада? Как и чем Соединенные Штаты собираются поддерживать Украину и чего требуют взамен?

Богдан Буткевич в "Без цензуры" по горячим следам анализирует итоги встречи Владимира Зеленского и Джо Байдена.

Стоит отметить, что визит Зеленского в США происходит  не в лучшие времена. Конец августа - это мертвый сезон в политической жизни США, ведь с 7 августа по 20 сентября Конгресс уходит на каникулы.

Главными темами переговоров переговоров, которые 1 сентября в Белом доме провели президент Украины Владимир Зеленский и его американский коллега Джо Байден, были вопросы безопасности. Об этом сам Зеленский сообщил в твиттере по итогам разговора.

Читайте: Проект "Без цензуры": Как СМИ РФ рвутся в Украину и чем опасен канал "Дождь"? ВИДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+5
Скільки доброго нам принісла далека Америка, і скільки зла "брати" північні. Не вбивають українців американці і допомагають багато в чому - за це їм подяка!
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02.09.2021 11:55
+3
США не сдали Украину.

США вас не забудет. Но. И хрен вспомнит! Проект "Без цензуры": США не сдали Украину. Все об итогах визита Зеленского в Вашингтон - Цензор.НЕТ 68
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02.09.2021 11:34
+3
А должны были?

На самом деле визит ЗЕ не принес ничего нового, кроме того, что похоже его там слегка на место поставили насчет наездов на антикоррупционные органы.
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02.09.2021 15:14
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США не сдали Украину.

США вас не забудет. Но. И хрен вспомнит! Проект "Без цензуры": США не сдали Украину. Все об итогах визита Зеленского в Вашингтон - Цензор.НЕТ 68
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02.09.2021 11:34 Ответить
Скільки доброго нам принісла далека Америка, і скільки зла "брати" північні. Не вбивають українців американці і допомагають багато в чому - за це їм подяка!
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02.09.2021 11:55 Ответить
Пора бєдосіку додому, справи зроблено. Ураган «Ида» в США: 6 погибших, 1 миллион без электричества - https://www.gismeteo.ua/news/stihiynye-yavleniya/37732-uragan-ida-v-ssha-6-pogibshih-1-million-bez-yelektrichestva/
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02.09.2021 12:06 Ответить
Это все слова. Увидим скоро, что на самом деле будет.
Я Байдену не верю совершенно!
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02.09.2021 11:44 Ответить
и так уже три уже ролика смотреть, но вот тут не знаю - мужчина ли говорит или не человек(жесткая шутка)
потом послушаю
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02.09.2021 11:48 Ответить
Там ни смотреть, ни слушать нечего.
Там суцільне бла-бла-бла на інформповоде
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02.09.2021 12:58 Ответить
та норм. если шо я и Даниленко слушаю и Лещенко.
правда последний лижет ж. власти
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02.09.2021 13:04 Ответить
Я про єтих из "безцензури"(хотя чуваки тех, кто ими не восхицается, цензорят мама не горюй)
Там сплошное бла-бла )))
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02.09.2021 13:10 Ответить
мне норм. просто ненавидят и Зелю и поза Зелей. вот норм. журналистика.
а чо - должны лизать жёппу кому то шоле?
всех ненавидят - и это круто.
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02.09.2021 13:17 Ответить
Мама дорогая )))
Разве можно жить ненавистью?
Там ненависти нет. Там отсутствие мозгов и некомпетентность во многих вопросах.
А так да, "журналистика" со знаком минус
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02.09.2021 17:03 Ответить
ну да. ненависть иногда жить помогает.. Проєкт "Без цензури": США не здали Україну: все про підсумки візиту Зеленського до Вашингтона - Цензор.НЕТ 5694
я не ненавижу нашего, просто "стебусь", он до чего же смешной клоун, вот реально удивительно - Меркель назвал мадамкой...... это смешно ли? думаю да. там еще с Байденом высрет что-то, так и с женой же поперся.. думаю приколов будет кучка, или вы думаешь шо нет?
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02.09.2021 17:24 Ответить
))))
Я ему про Фому, он мне про Ерему )))
Сколько пива влупил
Я про авторов "безцензуры". Это днище наравне с зеленой соплей )))
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02.09.2021 17:40 Ответить
ну еле два литра, просто утром ходил и нарисовал 50 или что там водки.
а без цензуры не обсерайте - они ненавидят всех, как и я.
а, еще боярки пару грамм выпил, и еще есть грамм 20.
так вот - а шо спорить то? без цензуры норм анализируют все дела, как и Антиколорадос.
чего спорить то будем?
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02.09.2021 17:59 Ответить
та не - Буткевич например совершенно искренне срется когда кто-то высрет там им в комментах шо типо "вы за По" или "вы за Зе".
так шо извини, но таких журников еще поискать надо - кроме Шапошникова - тоже срет на Авакова - и шо, думаешь Аваков его бы не купил за пару миллионов? Наоборот - в суд подавал.
так шо..... вот недавно без цензуры эфир был - Буткевич обосрал тролля шо высрал типо - оп типо розумова робота - = сиди протирай штани.
Грамотно объяснил шо это - офигеть как трудно, а не троллить.

вот и я так считаю, ибо умею ся поставить на место другого
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02.09.2021 18:06 Ответить
Пля, даже Буткевич так бессвязно говорить не умеет ))))
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02.09.2021 18:58 Ответить
вроде нормально, он видишь ли журналист - кто бы бессвязнику платил?
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02.09.2021 19:03 Ответить
Заказчики за заказуху ему и платят.
Насчет того что он журналист у меня очень большие сомнения. Образование - да, но не более.
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02.09.2021 20:01 Ответить
Наразі, враховуючі учасні технології гідроліз води є збитковим. Кількіть кіловат електроенергії витрачених на розчеплення 1 л води більша ніж, кількість енергії отримана від спалення отриманого водню.
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02.09.2021 12:24 Ответить
Длинное по времени видео. Нельзя как то ужимать свои мысли в минут 5?
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02.09.2021 14:46 Ответить
А должны были?

На самом деле визит ЗЕ не принес ничего нового, кроме того, что похоже его там слегка на место поставили насчет наездов на антикоррупционные органы.
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02.09.2021 15:14 Ответить
Проєкт "Без цензури": США не здали Україну: все про підсумки візиту Зеленського до Вашингтона - Цензор.НЕТ 2893
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03.09.2021 06:01 Ответить
 
 