9 142 26
Проект "Без цензуры": США не сдали Украину. Все об итогах визита Зеленского в Вашингтон. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Чего достиг Зеленский во время визита в США? Где там победа и где ждет зрада? Как и чем Соединенные Штаты собираются поддерживать Украину и чего требуют взамен?
Богдан Буткевич в "Без цензуры" по горячим следам анализирует итоги встречи Владимира Зеленского и Джо Байдена.
Стоит отметить, что визит Зеленского в США происходит не в лучшие времена. Конец августа - это мертвый сезон в политической жизни США, ведь с 7 августа по 20 сентября Конгресс уходит на каникулы.
Главными темами переговоров переговоров, которые 1 сентября в Белом доме провели президент Украины Владимир Зеленский и его американский коллега Джо Байден, были вопросы безопасности. Об этом сам Зеленский сообщил в твиттере по итогам разговора.
Топ комментарии
+5 Ziu Zou
показать весь комментарий02.09.2021 11:55
+3 Підлога Маккартні
показать весь комментарий02.09.2021 11:34
+3 Герхард
показать весь комментарий02.09.2021 15:14
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
США вас не забудет. Но. И хрен вспомнит!
Я Байдену не верю совершенно!
потом послушаю
Там суцільне бла-бла-бла на інформповоде
правда последний лижет ж. власти
Там сплошное бла-бла )))
а чо - должны лизать жёппу кому то шоле?
всех ненавидят - и это круто.
Разве можно жить ненавистью?
Там ненависти нет. Там отсутствие мозгов и некомпетентность во многих вопросах.
А так да, "журналистика" со знаком минус
я не ненавижу нашего, просто "стебусь", он до чего же смешной клоун, вот реально удивительно - Меркель назвал мадамкой...... это смешно ли? думаю да. там еще с Байденом высрет что-то, так и с женой же поперся.. думаю приколов будет кучка, или вы думаешь шо нет?
Я ему про Фому, он мне про Ерему )))
Сколько пива влупил
Я про авторов "безцензуры". Это днище наравне с зеленой соплей )))
а без цензуры не обсерайте - они ненавидят всех, как и я.
а, еще боярки пару грамм выпил, и еще есть грамм 20.
так вот - а шо спорить то? без цензуры норм анализируют все дела, как и Антиколорадос.
чего спорить то будем?
так шо извини, но таких журников еще поискать надо - кроме Шапошникова - тоже срет на Авакова - и шо, думаешь Аваков его бы не купил за пару миллионов? Наоборот - в суд подавал.
так шо..... вот недавно без цензуры эфир был - Буткевич обосрал тролля шо высрал типо - оп типо розумова робота - = сиди протирай штани.
Грамотно объяснил шо это - офигеть как трудно, а не троллить.
вот и я так считаю, ибо умею ся поставить на место другого
Насчет того что он журналист у меня очень большие сомнения. Образование - да, но не более.
На самом деле визит ЗЕ не принес ничего нового, кроме того, что похоже его там слегка на место поставили насчет наездов на антикоррупционные органы.