Украинский пловец Крипак с мировым рекордом завоевал четвертое золото Паралимпиады-2020. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Спорт
Украинский пловец Максим Крипак побил свой же мировой рекорд в заплыве на 100 метров на спине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
С результатом 57,19 секунды Крипак финишировал первым и завоевал золотую медаль, которая стала для него уже четвертой на Паралимпиаде в Токио.
Таким образом, украинец стал 9-кратным победителем Паралимпиады. Крипак в Токио уже выиграл четыре золота, одно серебро и одну бронзу.
Золото нашего спортсмена стало для Украины 20-м на Паралимпиаде в Японии.
Топ комментарии
+27 Чайка Київ
показать весь комментарий02.09.2021 12:09
+16 MausMike
показать весь комментарий02.09.2021 12:11
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
на 14.20: плюс еще одно серебро и бронза=84!
Поздравляем!
повний або частковий параліч кінцівок, проблеми із суглобами та інше.
Чим менша цифра, тим тяжча вада.
Ті ж кацапи вже закидали б оргкомітет скаргами на невідповідність українського спортсмена вимогам по інвалідності, якби така невідповідність була.
Прийшли на форум, будьте готові, що в інших можуть бути питання до написаного вами.
А це не фізична вада, це, перш за все, наслідок виховання в сім'ї.
Кріпаками його предків зробила мокшанська імперія.
За славу України.
Максим заробив кожен цент, з того, що у нього є. І сподіваюсь заробить ще.
.