Украинский пловец Крипак с мировым рекордом завоевал четвертое золото Паралимпиады-2020. ВИДЕО

Украинский пловец Максим Крипак побил свой же мировой рекорд в заплыве на 100 метров на спине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

С результатом 57,19 секунды Крипак финишировал первым и завоевал золотую медаль, которая стала для него уже четвертой на Паралимпиаде в Токио.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Таким образом, украинец стал 9-кратным победителем Паралимпиады. Крипак в Токио уже выиграл четыре золота, одно серебро и одну бронзу.

Золото нашего спортсмена стало для Украины 20-м на Паралимпиаде в Японии.

Также смотрите: Украинский пловец Крипак завоевал третье золото на Паралимпиаде в Токио. ВИДЕО