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Украинский пловец Крипак с мировым рекордом завоевал четвертое золото Паралимпиады-2020. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Спорт

Украинский пловец Максим Крипак побил свой же мировой рекорд в заплыве на 100 метров на спине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

С результатом 57,19 секунды Крипак финишировал первым и завоевал золотую медаль, которая стала для него уже четвертой на Паралимпиаде в Токио.

Таким образом, украинец стал 9-кратным победителем Паралимпиады. Крипак в Токио уже выиграл четыре золота, одно серебро и одну бронзу.

Золото нашего спортсмена стало для Украины 20-м на Паралимпиаде в Японии.

Также смотрите: Украинский пловец Крипак завоевал третье золото на Паралимпиаде в Токио. ВИДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+27
Ай, красунчик !!! Украинский пловец Крипак с мировым рекордом завоевал четвертое золото Паралимпиады-2020 - Цензор.НЕТ 5527 Украинский пловец Крипак с мировым рекордом завоевал четвертое золото Паралимпиады-2020 - Цензор.НЕТ 3222
Украинский пловец Крипак с мировым рекордом завоевал четвертое золото Паралимпиады-2020 - Цензор.НЕТ 3749
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02.09.2021 12:09
+16
Украинский пловец Крипак с мировым рекордом завоевал четвертое золото Паралимпиады-2020 - Цензор.НЕТ 9388
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02.09.2021 12:11
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Правила форума Совет форумчан
ох ел в хорошем понимании этого слова
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02.09.2021 12:05 Ответить
Український плавець Крипак зі світовим рекордом виборов четверте золото Паралімпіади-2020 - Цензор.НЕТ 9740
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02.09.2021 13:05 Ответить
Український плавець Крипак зі світовим рекордом виборов четверте золото Паралімпіади-2020 - Цензор.НЕТ 1272
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02.09.2021 13:09 Ответить
Красавцы! Український плавець Крипак зі світовим рекордом виборов четверте золото Паралімпіади-2020 - Цензор.НЕТ 266

на 14.20: плюс еще одно серебро и бронза=84!
Поздравляем!
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02.09.2021 14:23 Ответить
Красаучег!!!!!!!!! Респект!!!!
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02.09.2021 12:08 Ответить
Украинский пловец Крипак с мировым рекордом завоевал четвертое золото Паралимпиады-2020 - Цензор.НЕТ 703
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02.09.2021 12:09 Ответить
Ай, красунчик !!! Украинский пловец Крипак с мировым рекордом завоевал четвертое золото Паралимпиады-2020 - Цензор.НЕТ 5527 Украинский пловец Крипак с мировым рекордом завоевал четвертое золото Паралимпиады-2020 - Цензор.НЕТ 3222
Украинский пловец Крипак с мировым рекордом завоевал четвертое золото Паралимпиады-2020 - Цензор.НЕТ 3749
показать весь комментарий
02.09.2021 12:09 Ответить
Украинский пловец Крипак с мировым рекордом завоевал четвертое золото Паралимпиады-2020 - Цензор.НЕТ 9388
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02.09.2021 12:11 Ответить
МОЛОДЕЦ!
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02.09.2021 12:23 Ответить
А что с этим пловцом, инвалидность какая?
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02.09.2021 12:27 Ответить
Результат времени как у некоторых на основной олимпиаде.
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02.09.2021 12:30 Ответить
Український плавець Крипак зі світовим рекордом виборов четверте золото Паралімпіади-2020 - Цензор.НЕТ 401
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02.09.2021 13:07 Ответить
Родился с врожденными нарушениями опорно-двигательного аппарата.
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02.09.2021 12:42 Ответить
За класифікацією клас від S1 до S10 це наявність однієї з вад:
повний або частковий параліч кінцівок, проблеми із суглобами та інше.
Чим менша цифра, тим тяжча вада.
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02.09.2021 12:43 Ответить
Де не хотіли давати інвалідність?
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02.09.2021 12:47 Ответить
Ви вважаєте, що в складі оргкомітету паралімпіади немає спеціалістів, які оцінюють фізичний стан спортсменів?
Ті ж кацапи вже закидали б оргкомітет скаргами на невідповідність українського спортсмена вимогам по інвалідності, якби така невідповідність була.
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02.09.2021 13:02 Ответить
Ваші коментарі виглядають як сумнів у відповідності фізичного стану спортсмена вимогам для даної категорії.
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02.09.2021 13:23 Ответить
Та ви не нервуйтесь ...
Прийшли на форум, будьте готові, що в інших можуть бути питання до написаного вами.
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02.09.2021 14:07 Ответить
поясніть чому параолімпїці набагато краще виступають за здоровиз спортсменів?може взяти з них приклад і до влади допустити людей з фізичними вадами?
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02.09.2021 12:34 Ответить
Вони саме зараз при владі.
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02.09.2021 12:38 Ответить
Та ні. Зараз при владі моральні та розумові інваліди.
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02.09.2021 12:44 Ответить
Так розумова відсталість і є найгіршою фізичною вадою.
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02.09.2021 12:46 Ответить
Я не дарма написала і про моральну інвалідність.
А це не фізична вада, це, перш за все, наслідок виховання в сім'ї.
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02.09.2021 12:49 Ответить
Не выступают лучше здоровых спортсменов. Украинские паралимпийцы показывают отличные результаты, учитывая уровень конкуренции в своей среде, но это обман, считать, что они показывают результаты лучше, чем здоровые украинские спортсмены-олимпийцы. Будь иначе, из паралимпийцев формировали бы команду олимпийцев, без шуток.
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02.09.2021 13:00 Ответить
Видатна, вільна людина.
Кріпаками його предків зробила мокшанська імперія.
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02.09.2021 12:39 Ответить
Ми не жаліємо, а пишаємось. Ми вдячні Максиму за його наполегливу роботу.
За славу України.
Максим заробив кожен цент, з того, що у нього є. І сподіваюсь заробить ще.
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02.09.2021 13:01 Ответить
Молодец!!! Так держать!
Український плавець Крипак зі світовим рекордом виборов четверте золото Паралімпіади-2020 - Цензор.НЕТ 9346
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02.09.2021 13:06 Ответить
ВІТАЄМО !!!
Український плавець Крипак зі світовим рекордом виборов четверте золото Паралімпіади-2020 - Цензор.НЕТ 3505

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02.09.2021 13:51 Ответить
От би наші футболісти так
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02.09.2021 15:17 Ответить
РЕСПЕКТ !!! ПАТРІОТ !! МОЛОДЕЦЬ !! ТРУДІВНИК !!! ЛЮДИНА СИЛЬНОГО ДУХУ !! ГЕРОЙ !!
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02.09.2021 19:39 Ответить
 
 