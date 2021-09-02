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Депутат Изюмского горсовета от ОПЗЖ Штейман выхватил телефон у журналистки. Теперь ему грозит до трех лет лишения свободы, - полиция. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия Общество

Полицейские Харьковщины сообщили депутату одной из политических партий о подозрении в препятствовании журналистской деятельности

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Сообщается, что 4 марта директор Изюмской радиокомпании обратилась с заявлением в Изюмское районное управления полиции и сообщила, что во время пленарного заседания Изюмского городского совета 8 созыва 40-летний мужчина выхватил ее мобильный телефон, с помощью которого проводилась видеофиксация сессии, и бросил его на стол. 

По этому факту полицейские открыли уголовное производство по признакам уголовного преступления - уголовного проступка, предусмотренного ч. 1 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины.

В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что 24 февраля директор Изюмской радиокомпании выполняла редакционное задание по освещению деятельности Изюмского городского совета. В 15:14 в помещении сессионного зала Изюмского городского совета к журналистке подошел депутат и выхватил из ее рук мобильный телефон, с помощью которого она проводила фиксацию событий сессии, после чего бросил его на стол.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Нардеп Пономарев в кулуарах Рады выхватил телефон из рук корреспондента Цензор.НЕТ: "Я не сяду, не переживайте". ВИДЕО

31 августа депутату горсовета сообщили о подозрении. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы. Досудебное расследование продолжается.

Местное издание NewsRoom написало, что речь идет о депутате Изюмского райсовета от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Денисе Штеймане. Инцидент произошел 24 февраля. Депутат подошел к директору "Радио Изюм", которая вела видеосъемку сессии горсовета, и начал кричать на журналистку в мегафон, потом отнял у нее смартфон, на который велась запись сессии.

Сюжет об инциденте был опубликован 2 марта на странице "Радіо-Ізюм 100,8" в Facebook.
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Топ комментарии
+22
Штейману? До 3х лет? Да вы в своем уме? 🤣🤣🤣😂😂😂
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02.09.2021 12:52
+12
Да еще и сообщили о подозрении через 7 месяцев...
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02.09.2021 12:56
+9
свободу мужественному борцу с Украиной тов.Штейману !
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02.09.2021 13:00
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Штейману? До 3х лет? Да вы в своем уме? 🤣🤣🤣😂😂😂
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02.09.2021 12:52 Ответить
Да еще и сообщили о подозрении через 7 месяцев...
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02.09.2021 12:56 Ответить
За інформацією місцевих активістів проросійский депутат Штейман за сумісництвотм є очільником ОПГ(ОЗУ) яка лізе у владу.
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02.09.2021 14:44 Ответить
Грозит,грозит,и недогразит.
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02.09.2021 12:53 Ответить
Кто ж его посадит, он же памятник!(с)
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02.09.2021 12:56 Ответить
свободу мужественному борцу с Украиной тов.Штейману !
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02.09.2021 13:00 Ответить
Якийсь штейман не правильний, може дійсно німець?🙃
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02.09.2021 13:00 Ответить
клевая фамилия Козлов, как и я Депутат Изюмского горсовета от ОПЗЖ Штейман выхватил телефон у журналистки. Теперь ему грозит до трех лет лишения свободы, - полиция - Цензор.НЕТ 9450
чет с сайтом вчера-сегодня - обосраться мона шоп загрузилось Депутат Изюмского горсовета от ОПЗЖ Штейман выхватил телефон у журналистки. Теперь ему грозит до трех лет лишения свободы, - полиция - Цензор.НЕТ 1200
Путин конечно говно, но с сайтом нелады, как и у Кравчука, песок ему пухом
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02.09.2021 13:01 Ответить
Изольд тарасович штейман знаменитый опзжшник
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02.09.2021 13:02 Ответить
В Украине евреев не садят.... разве, что в кресло президента
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02.09.2021 13:03 Ответить
Пля, сплошное бычьё. Депутат Изюмского горсовета от ОПЗЖ Штейман выхватил телефон у журналистки. Теперь ему грозит до трех лет лишения свободы, - полиция - Цензор.НЕТ 6928
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02.09.2021 13:04 Ответить
Ківоподібна істота.
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02.09.2021 13:09 Ответить
Типовий йошко- повальний «геволт» це їхнє
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02.09.2021 13:09 Ответить
Ушлый Штейман
Депутат Ізюмської міськради від ОПЗЖ Штейман вихопив телефон у журналістки. Тепер йому загрожує до трьох років позбавлення волі, - поліція - Цензор.НЕТ 2496 Депутат Ізюмської міськради від ОПЗЖ Штейман вихопив телефон у журналістки. Тепер йому загрожує до трьох років позбавлення волі, - поліція - Цензор.НЕТ 9733
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02.09.2021 13:23 Ответить
Видео лучше не смотреть, особенно когда тётеньки начинают объяснять как они вакцинировать себя и деток своих собираются... Это просто трэш! "Сначала себя, а потом уже деткам"(с). А вот начало- это было эпично! Депутат Ізюмської міськради від ОПЗЖ Штейман вихопив телефон у журналістки. Тепер йому загрожує до трьох років позбавлення волі, - поліція - Цензор.НЕТ 9058
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02.09.2021 13:25 Ответить
Опять кошерный,пора уже запретить продовать кашерные продукты.
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02.09.2021 13:47 Ответить
ЗаЖопіст діє автоматично, на рівні рефлексів: побачив мобілу - треба її відчавити.
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02.09.2021 14:00 Ответить
Мы американской вакцине не верим!!!Нам гадость якусь уколять. Полное видео, где коммунисты-опэзэжисты собрали в Изюме людей на митинг против тарифов, обвинив в повышении местную проукраинскую власть, но в разгар пандемии коронавируса без рекламы "Спутника-V" не обошлось. Про вакцину - с 12 минуты 55 сек.
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02.09.2021 14:27 Ответить
Обычные будни украинских депутатов. За шо три года?
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02.09.2021 14:27 Ответить
А дерутся хорошо. Который в черном два раза метко отправил синего на пол.
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02.09.2021 14:33 Ответить
Гопстопщики, грабители
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02.09.2021 16:40 Ответить
Що цікаво, коли нещодавно Нацжінки били журналіста прямо на очах мусорилих, ніхто з них і рота смердючого не розтулив.
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02.09.2021 21:49 Ответить
А тут 3 роки за телефон. Днище...
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02.09.2021 21:52 Ответить
 
 