Депутат Изюмского горсовета от ОПЗЖ Штейман выхватил телефон у журналистки. Теперь ему грозит до трех лет лишения свободы, - полиция. ВИДЕО

Полицейские Харьковщины сообщили депутату одной из политических партий о подозрении в препятствовании журналистской деятельности

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Сообщается, что 4 марта директор Изюмской радиокомпании обратилась с заявлением в Изюмское районное управления полиции и сообщила, что во время пленарного заседания Изюмского городского совета 8 созыва 40-летний мужчина выхватил ее мобильный телефон, с помощью которого проводилась видеофиксация сессии, и бросил его на стол.

По этому факту полицейские открыли уголовное производство по признакам уголовного преступления - уголовного проступка, предусмотренного ч. 1 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины.

В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что 24 февраля директор Изюмской радиокомпании выполняла редакционное задание по освещению деятельности Изюмского городского совета. В 15:14 в помещении сессионного зала Изюмского городского совета к журналистке подошел депутат и выхватил из ее рук мобильный телефон, с помощью которого она проводила фиксацию событий сессии, после чего бросил его на стол.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Нардеп Пономарев в кулуарах Рады выхватил телефон из рук корреспондента Цензор.НЕТ: "Я не сяду, не переживайте". ВИДЕО

31 августа депутату горсовета сообщили о подозрении. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы. Досудебное расследование продолжается.

Местное издание NewsRoom написало, что речь идет о депутате Изюмского райсовета от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Денисе Штеймане. Инцидент произошел 24 февраля. Депутат подошел к директору "Радио Изюм", которая вела видеосъемку сессии горсовета, и начал кричать на журналистку в мегафон, потом отнял у нее смартфон, на который велась запись сессии.

Сюжет об инциденте был опубликован 2 марта на странице "Радіо-Ізюм 100,8" в Facebook.