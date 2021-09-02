Дело MH17: следствие обратилось за помощью к российским военным из Курска. ВИДЕО
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Совместная следственная группа ищет тех, у кого есть хоть какая-то информация, относящаяся к сбитию самолета. Следователи просят связаться с ними всех, включая российских военных, у кого есть какая-либо информация, имеющая отношение к катастрофе: фотографии, видеоматериалы, релевантные электронные сообщения или военные приказы.
Совместная Следственная Группа (JIT), которая расследует сбитие малайзийского Боинга рейса MH17 над Донбассом, обратились за помощью к российским военным из Курска, сообщила полиция Нидерландов, передает Цензор.НЕТ.
Ведь именно оттуда, по данным JIT, в Донбасс завезли зенитно-ракетный комплекс БУК, из которого и сбили пассажирский самолет 17 июля 2014 года.
"Если у Вас имеется какая-либо информация (например, фотографии, видеоматериалы, релевантные электронные сообщения или военные приказы, имеющие отношение к катастрофе с Боингом MH17), просим Вас связаться с Объединенной Следственной Группой JIT", - отметили в полиции.
"Возможно, для Вас этот факт – пятно на Вашем городе или Вашей армии. Мы это понимаем. Но правда все-таки должна быть рассказана, даже если эта правда неудобная", – говорится в сообщении.
Также правоохранители опубликовали два видео, в которых родители погибшего в катастрофе Виктора Орешкина и нидерландский военный в отставке, имеющий советские корни, рассказывают о важности получения ответов на оставшиеся вопросы.
"Этим обращением Совместная Следственная Группа (JIT) надеется получить недостающую информацию и представить полную картину произошедшего с тем, чтобы родственники погибших смогли, наконец, обрести покой, получив ответы на оставшиеся вопросы", - добавили в полиции.
Пожалуйста, подождите...
фіни виходить шо найкращі солдіки в світі. гнали тварин красножопих при тому шо танків було 1 до 100 і по інших озброєннях також. круто мочили бидло красножопе
шо в кремле, ото ?
_ Боже... они ежанутые настолько, что кажутся инопланетянами просто. Живут на другой планете какой-то...
аж два разА. опять язык в свою ж@пу засунут...
просто то шо на Рашке нет расследования, = ***** отдал приказ.
ну или..... если скосить, то Шойгу. такое оборудование ясен пень шо если с части выезжает, то это стрельба на поражение так как либо захвачено, либо ком.части присядет не только на бутылку
и если инцидент не расследуют в Рашке то ясно с чей руки приказ был одобрен.
эээээ, а что вы именно не понял то?
и что? что блин?
просто сказать прямо тупо не могут.
то шо я сказал? ну так это логично же
У юриспруденції, у суді, усе повинно бути чітко, доказово.
"Россиян я знаю как справедливых и честных людей. Мы гордимся... нашим долгом защищать наши страны и наших граждан." - )) ну, можно сказать, что вы их совсем не знаете. Какую страну и каких граждан защищали на территории суверенной Украины те россияне, которым был нужен БУК на украинском Донбассе?
Мда... довольно странное обращение и наивное, мягко говоря.
Евроколхоз прогнулся перед Москвой.
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Зеля, ты зря к деду мотался, лопух. Америки больше нет.
просто я когда был на заработках - даже и не думал шоб где-то сидеть в коментах, а просто вечером максимум смотрел фильм и укладывался спать шоб в 6ч. подниматься, хавать и ехать на работу.
ты понял, нет? дедок то.
просто ссут назвать Путина террористом, хотя знают что на его "совести" сотни тыс. убитых.
и реально им ссыкотно - ну назовут Путина террористом - и что? надо будет войну объявить против ядерной помойки или как вы бы се представил то?
Ливия это одно, а засРашка - другое.
ввести можно что угодно, но "случайно" у берегов Норвегии затонет ПЛ с ядерным реактором и Х.йло скажет:
и я же не шучу. эти твари и не на такое способны то
Он Зеля, засцяв, і у підсумку рішення Морського суду про РФ агресора нема, бо захоплені катери повернули.
По їх версії, хлопець (молодий чоловік) наче дійсно свідок і щось таке чув. Але нідерландські слідаки чомусь засумнівались.
. НАСТОЯЩИЙ . . -
Жертва подбитого РосЦией Малазийсского боинга в небе над восточным донбассом .
Для этих зверей массовое убийство - предмет гордости.
Але ж це нічого не дасть! Цей народєц знову посадить на кремлівський трон чергового "собіратєля зємєль" і "подніматєля с калєн"!
Інші там не приживаються!
Понятно, что это небольшая психологическая манипуляция, чтобы у кого-нибудь сыграла совесть и он рассказал об этом деле.
Только вот проблема... у россиян давно нет совести.
Дальше смотреть не стал.
_Ино-пла-не-тя-нин! Абсолютно неадекватен! Не имеет ни малейшего представления чем на самом деле всегда была - и есть сейчас - людоедская расия!
. НАСТОЯЩИЙ . . -
Жертва подбитого РосЦией Малазийсского боинга в небе над восточным донбассом . ((((((
Скоро, голландцы, получат некоторые данные.
И фото, и объяснения.
Всему своё время.
Там ребятки бедненькие)))
Всегда могут подосрать и помочь.
Не ваше сраное дело им мешать))
Они хотя получить вещественные доказательства причастности высших чинов государства, кто давал команду на всё это, а там всё не так просто, т.к. ниточки идут лично к Пукину и его ближайщему окружению.