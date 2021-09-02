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Дело MH17: следствие обратилось за помощью к российским военным из Курска. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

Совместная следственная группа ищет тех, у кого есть хоть какая-то информация, относящаяся к сбитию самолета. Следователи просят связаться с ними всех, включая российских военных, у кого есть какая-либо информация, имеющая отношение к катастрофе: фотографии, видеоматериалы, релевантные электронные сообщения или военные приказы.

Совместная Следственная Группа (JIT), которая расследует сбитие малайзийского Боинга рейса MH17 над Донбассом, обратились за помощью к российским военным из Курска, сообщила полиция Нидерландов, передает Цензор.НЕТ.

Ведь именно оттуда, по данным JIT, в Донбасс завезли зенитно-ракетный комплекс БУК, из которого и сбили пассажирский самолет 17 июля 2014 года.

"Если у Вас имеется какая-либо информация (например, фотографии, видеоматериалы, релевантные электронные сообщения или военные приказы, имеющие отношение к катастрофе с Боингом MH17), просим Вас связаться с Объединенной Следственной Группой JIT", - отметили в полиции.

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"Возможно, для Вас этот факт – пятно на Вашем городе или Вашей армии. Мы это понимаем. Но правда все-таки должна быть рассказана, даже если эта правда неудобная", – говорится в сообщении.

Также правоохранители опубликовали два видео, в которых родители погибшего в катастрофе Виктора Орешкина и нидерландский военный в отставке, имеющий советские корни, рассказывают о важности получения ответов на оставшиеся вопросы.

"Этим обращением Совместная Следственная Группа (JIT) надеется получить недостающую информацию и представить полную картину произошедшего с тем, чтобы родственники погибших смогли, наконец, обрести покой, получив ответы на оставшиеся вопросы", - добавили в полиции.
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Топ комментарии
+25
"Дело MH17: следствие обратилось за помощью к российским военным из Курска."
_Дело MH17: следствие обратилось за помощью к российским военным из Курска - Цензор.НЕТ 7355 Боже... они ежанутые настолько, что кажутся инопланетянами просто. Живут на другой планете какой-то... Дело MH17: следствие обратилось за помощью к российским военным из Курска - Цензор.НЕТ 7348
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02.09.2021 15:39
+19
это как к Сралину - скажите, а кто напал на Финляндию?
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02.09.2021 15:36
+19
Идиотизм.🤦
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02.09.2021 15:36
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росіяни, звичайно, тупуваті. але не настільки ж.
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02.09.2021 15:36 Ответить
Ну да. Безкоштовно нічого не дадуть. А от за бабло..., 🤔
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02.09.2021 15:44 Ответить
это как к Сралину - скажите, а кто напал на Финляндию?
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02.09.2021 15:36 Ответить
Фошизди. Фінські. Угро-фінські. 😊
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02.09.2021 15:46 Ответить
просто почитати які гігантські озброєння совки кинули проти фінів, то "300 спартіатів" видадуться просто мужичками шо просто погнали сволоч якусь там.
фіни виходить шо найкращі солдіки в світі. гнали тварин красножопих при тому шо танків було 1 до 100 і по інших озброєннях також. круто мочили бидло красножопе
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02.09.2021 16:27 Ответить
Идиотизм.🤦
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02.09.2021 15:36 Ответить
может сразу в спортлото?
шо в кремле, ото ?
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02.09.2021 15:36 Ответить
Щас помогут, вот только они только разбег возьмут, от Дюка.
Дело MH17: следствие обратилось за помощью к российским военным из Курска - Цензор.НЕТ 7918
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02.09.2021 15:38 Ответить
"Дело MH17: следствие обратилось за помощью к российским военным из Курска."
_Дело MH17: следствие обратилось за помощью к российским военным из Курска - Цензор.НЕТ 7355 Боже... они ежанутые настолько, что кажутся инопланетянами просто. Живут на другой планете какой-то... Дело MH17: следствие обратилось за помощью к российским военным из Курска - Цензор.НЕТ 7348
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02.09.2021 15:39 Ответить
не хотят сраться с ядерной помойкой
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02.09.2021 15:46 Ответить
Это обращение не к государству, а к людям, у которых ещё может быть в наличии совесть. Сомнительная попытка, ну да вдруг.
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02.09.2021 16:02 Ответить
_А, да? Само по себе это обращение показывает насколько плохо у них с головой, насколько они неадекватны.
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02.09.2021 19:28 Ответить
Ви ще в Іспанію до диспетчерів зверніться. Справа MH17: слідство звернулося по допомогу до російських військових з Курська - Цензор.НЕТ 7982
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02.09.2021 15:45 Ответить
Ну всё ясно с ними.Виновных осудят лет через триста.
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02.09.2021 15:48 Ответить
Щас москали разоткровенничаются...
аж два разА. опять язык в свою ж@пу засунут...
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02.09.2021 15:50 Ответить
Под названьем - Хрен дождетесь!
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02.09.2021 15:51 Ответить
Хотелось бы от знающих людей узнать, как вообще происходит выезд техники подобного типа за пределы воинской части. Должен быть какой-то приказ, какой-то маршрутный лист. Как его пропускают на КПП? Например, что должен проверить дежурный Козлодоев, откуда куда, в каком составе, что и куда записать, какие журналы? Должен ли он пересчитывать сколько ракет было на БУКе? Кто дал приказ отправить БУК на Донбасс командиру 53- зенитной батареи в Курске? Шойгу? Рогозин? Песков? А если даже сказали, что Путин приказал, он должен требовать письменный приказ, типа потом меня же и сделают крайним. Ну не Хмурый же в конце концов с Гиркиным просили! Наверняка это просто исполнители
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02.09.2021 15:50 Ответить
Ну конечно все требования любого командира всегда ****** выполняются. Прям приглашает в кремль и на лбу командиру пишет "секретно приказываю и тд"
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02.09.2021 16:06 Ответить
именно.
просто то шо на Рашке нет расследования, = ***** отдал приказ.
ну или..... если скосить, то Шойгу. такое оборудование ясен пень шо если с части выезжает, то это стрельба на поражение так как либо захвачено, либо ком.части присядет не только на бутылку
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02.09.2021 16:19 Ответить
Более гнилой отмазки, чтобы потянуть время, трудно придумать
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02.09.2021 15:51 Ответить
Лучше б сразу к Путлеру обратились
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02.09.2021 15:53 Ответить
так от спортлоты больше толку будя..)))
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03.09.2021 02:27 Ответить
Это все равно что у Талибана или ИГИЛа запрашивать информацию по террористам.
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02.09.2021 15:54 Ответить
Они и запрашивали! По бен ладену... Были посланы на, ессно.
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02.09.2021 16:06 Ответить
із "Курска"
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02.09.2021 15:56 Ответить
Справа MH17: слідство звернулося по допомогу до російських військових з Курська - Цензор.НЕТ 2890
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02.09.2021 15:58 Ответить
следователи молодцы, дотошные, стараются собрать максимум доказательной базы
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02.09.2021 16:01 Ответить
бред ибо см. выше - такого рода техника = либо расследование, либо *****.
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02.09.2021 16:21 Ответить
пожалуйста - такого рода вооружение никто кроме ***** не пошлет в другую страну.
и если инцидент не расследуют в Рашке то ясно с чей руки приказ был одобрен.
эээээ, а что вы именно не понял то?
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02.09.2021 16:51 Ответить
та ******* мопсель - и что, доказали? а ? и что - никто не в курсе шо только ***** мог отдать приказ?
и что? что блин?
просто сказать прямо тупо не могут.
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02.09.2021 17:18 Ответить
что именно вы хотел сказать?

то шо я сказал? ну так это логично же
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02.09.2021 17:29 Ответить
***** особисто такого наказу міг і не давати. Биховець пише про це, мабуть.
У юриспруденції, у суді, усе повинно бути чітко, доказово.
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02.09.2021 18:17 Ответить
проверка лаптей на вшивость
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02.09.2021 16:12 Ответить
У Нидерландов и России много общего в военной истории. В прошлом столетии наши страны вместе боролись против фашизма." - Когда боролись с фашизмом, такой-то и страны не было - России. А на кладбище в Нидерландах, могилы советских воинов, среди которых и украинцы, и белорусы, и грузины, и русские.
"Россиян я знаю как справедливых и честных людей. Мы гордимся... нашим долгом защищать наши страны и наших граждан." - )) ну, можно сказать, что вы их совсем не знаете. Какую страну и каких граждан защищали на территории суверенной Украины те россияне, которым был нужен БУК на украинском Донбассе?
Мда... довольно странное обращение и наивное, мягко говоря.
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02.09.2021 16:14 Ответить
вообще-то около миллиона руских воевало на стороне Гитлера во вторую мировую .
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02.09.2021 21:41 Ответить
Результат бегства Байдена из Афгана.
Евроколхоз прогнулся перед Москвой.
---
Зеля, ты зря к деду мотался, лопух. Америки больше нет.
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02.09.2021 16:17 Ответить
я тоже так говорю - Обамы нет, а Нью йорк есть.
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02.09.2021 16:22 Ответить
А Бубочка туда не ездил. В Нью-Йорке больше нет денег.
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02.09.2021 16:25 Ответить
может и ездил - к Трампу то наезжал же с визитом то
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02.09.2021 16:29 Ответить
Нет, не ездил. Незачем. Ты думаешь за что тамошние хозяева выпнули Куомо ? За своё ковидное обнищание.
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02.09.2021 16:30 Ответить
джулиани вроде же был?
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02.09.2021 16:33 Ответить
А он там сейчас не при деле. Мы ведь обсуждаем текущие события.
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02.09.2021 16:34 Ответить
Хамишь, сопляк. Справа MH17: слідство звернулося по допомогу до російських військових з Курська - Цензор.НЕТ 1807
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02.09.2021 16:41 Ответить
ну а шо делать, дед?
просто я когда был на заработках - даже и не думал шоб где-то сидеть в коментах, а просто вечером максимум смотрел фильм и укладывался спать шоб в 6ч. подниматься, хавать и ехать на работу.
ты понял, нет? дедок то.
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02.09.2021 16:48 Ответить
Справа MH17: слідство звернулося по допомогу до російських військових з Курська - Цензор.НЕТ 3829
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02.09.2021 16:20 Ответить
Може їм і сам бук притаранити? Добло оби!
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02.09.2021 16:23 Ответить
они знают все, вкл. даже что осколки были только из ракеті шо кроме как на РФ нигде нету.
просто ссут назвать Путина террористом, хотя знают что на его "совести" сотни тыс. убитых.
и реально им ссыкотно - ну назовут Путина террористом - и что? надо будет войну объявить против ядерной помойки или как вы бы се представил то?
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02.09.2021 16:32 Ответить
Достаточно ввести санкции ООН. В 1992 году еще до всякого суда Ливии влепили всеобъемлющие санкции. Здесь же все все знают, а санкции вводить против РФ не хотят. Это и есть двойная мораль западного общества.
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02.09.2021 16:50 Ответить
мммм, не так.
Ливия это одно, а засРашка - другое.
ввести можно что угодно, но "случайно" у берегов Норвегии затонет ПЛ с ядерным реактором и Х.йло скажет: Справа MH17: слідство звернулося по допомогу до російських військових з Курська - Цензор.НЕТ 6440
и я же не шучу. эти твари и не на такое способны то
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02.09.2021 16:54 Ответить
Для початку потрібне чітке рішення суду - там видно буде.
Он Зеля, засцяв, і у підсумку рішення Морського суду про РФ агресора нема, бо захоплені катери повернули.
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02.09.2021 18:22 Ответить
Так, можливо. Але може вплинути на рішення Нідерландів, США, В. Британії, України.
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02.09.2021 18:53 Ответить
Ну и тролли.
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02.09.2021 16:30 Ответить
Ну что, зеленята, помог вам ваш Байден ?
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02.09.2021 16:35 Ответить
винагороду з 5-6 нулями і стукачі знайдуться. доносить один на одного це в кацапів в крові .
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02.09.2021 16:47 Ответить
Двоїх "свідків" з РФ вже завернули. Слідчі прийшли до висновку, що або брешуть, або прикидаються.
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02.09.2021 18:32 Ответить
що знов Петров і Боширов ? за американські гроші ,кацапи матір рідну продадуть ! а якщо запропонують притулок в Нідерландах замість " подари дрова " то справжні свідки зразу знайдуться ...
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02.09.2021 19:14 Ответить
Нє. Хлопець з дівчиною. Хлопець свідок, дівчина - двигун Справа MH17: слідство звернулося по допомогу до російських військових з Курська - Цензор.НЕТ 1104 .
По їх версії, хлопець (молодий чоловік) наче дійсно свідок і щось таке чув. Але нідерландські слідаки чомусь засумнівались.
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02.09.2021 19:30 Ответить
мабуть слідакам потрібні не слова , а документи чи фото . це треба закидати в фейсбук з сумою винагороди з контактами і свідки будуть . від Глухова до Курська 180 км , наша вата їздить туди в волейбол грати
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02.09.2021 19:50 Ответить
Підозрюю, що у суді свідчення усні теж дають. Свідок він і є свідок.
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03.09.2021 00:13 Ответить
щас кацапы вам расскажут всю "правду" со скабеевой во главе...
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02.09.2021 16:47 Ответить
ржу не могу ......нашли к кому обращаться? да уже все ликвидированы а кто и был так всё сказали что могли... так я думал уже всё .куда ещё больше инфы чем есть за эти 7 лет там уже доказательств некуда архивировать и как бы уже и виновные обьявлены и вот вот приговор...а нет.... снова дайте кто что видел и знает.... ни конца не края расследованиям ...((
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02.09.2021 16:57 Ответить
даже из того немалого что я видел и слышал за эти годы доказательств мне уже достаточно ставить печать в приговоре ВИНОВНЫ! это я не видел живых показаний и 9ТОННЫ) ДОКУМЕНТОВ.... СЕРЕТНЫХ ВСЯКИХ.... ДОСТАТОЧНО ТОГО ЧТО ВИДЕЛИ ВСЕ С ПРЕССЫ ОТКРЫТО.... ТЯГОМОТИНА КАК ВСЕГДА .А КТО ПОРОЩЕ КОЛИ ЧТО ТО СРАЗУ РАЗ ДВА И ДЕСЯТКА ЛЕТ....(( накапсовал случайно...((
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02.09.2021 17:17 Ответить
частично согласен .всё вижу и слышу .но всё же....7 лет кружить над очевидным....как мне лично так стало ясно в первые дни и недели после переговоров терористов и другие видео и события после сбития ... дружу с логикой просто.... другое дело кто нажимал на кнопку и кто дал команду дело другое .... но бандюганов оптом всех сразу и по жизненно как в рашке не церемонятся ни с кем приговорами надуманными или по пустякам .. там если дают срок так дают.... от 10 до 25 всем подряд... меньше не бывает.... как то так ...((
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02.09.2021 17:42 Ответить
А вот и распьятый мальчик .
. НАСТОЯЩИЙ . . -
Жертва подбитого РосЦией Малазийсского боинга в небе над восточным донбассом .

Справа MH17: слідство звернулося по допомогу до російських військових з Курська - Цензор.НЕТ 2301
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02.09.2021 18:38 Ответить
"Возможно, для Вас этот факт - пятно на Вашем городе или Вашей армии. Мы это понимаем. Но правда все-таки должна быть рассказана, даже если эта правда неудобная", - говорится в сообщении.Источник: https://censor.net/ru/v3285991

Для этих зверей массовое убийство - предмет гордости.
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02.09.2021 17:02 Ответить
Справа MH17: слідство звернулося по допомогу до російських військових з Курська - Цензор.НЕТ 433
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02.09.2021 18:37 Ответить
Родственники погибших обретут покой не от недостающей информции ,а от мести,от возмездия,от наказания виновных русских террористов в этой трагедии .
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02.09.2021 17:05 Ответить
Поймать путина ,расчленить на куски и повесить на гилляку.Это и будет возмездием ублюдков труских террористов.
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02.09.2021 17:07 Ответить
Щодо Путіна "расчленить и повесить" цілком з Вами згодний.

Але ж це нічого не дасть! Цей народєц знову посадить на кремлівський трон чергового "собіратєля зємєль" і "подніматєля с калєн"!

Інші там не приживаються!
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21.12.2021 17:35 Ответить
Обратились к российским военным нужно было написать . "за помощью".- неприемлемо вообще ...... Такое название статьи мог придумать только ватный кацап ...
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02.09.2021 17:23 Ответить
Та і російських військових там уже "іхтамнєт"
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02.09.2021 17:37 Ответить
Отож
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02.09.2021 17:59 Ответить
Нидерландский военный говорит на камеру: "Россиян я знаю как справедливых и честных людей..."
Понятно, что это небольшая психологическая манипуляция, чтобы у кого-нибудь сыграла совесть и он рассказал об этом деле.
Только вот проблема... у россиян давно нет совести.
Дальше смотреть не стал.
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02.09.2021 17:48 Ответить
"Россиян я знаю как справедливых и честных людей..."
_Ино-пла-не-тя-нин! Справа MH17: слідство звернулося по допомогу до російських військових з Курська - Цензор.НЕТ 1872 Абсолютно неадекватен! Не имеет ни малейшего представления чем на самом деле всегда была - и есть сейчас - людоедская расия!
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02.09.2021 19:31 Ответить
Справа MH17: слідство звернулося по допомогу до російських військових з Курська - Цензор.НЕТ 2914
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02.09.2021 18:35 Ответить
А вот и распьятый мальчик .
. НАСТОЯЩИЙ . . -
Жертва подбитого РосЦией Малазийсского боинга в небе над восточным донбассом . ((((((

Справа MH17: слідство звернулося по допомогу до російських військових з Курська - Цензор.НЕТ 7242 Справа MH17: слідство звернулося по допомогу до російських військових з Курська - Цензор.НЕТ 6437Справа MH17: слідство звернулося по допомогу до російських військових з Курська - Цензор.НЕТ 6745Справа MH17: слідство звернулося по допомогу до російських військових з Курська - Цензор.НЕТ 3278Справа MH17: слідство звернулося по допомогу до російських військових з Курська - Цензор.НЕТ 6465
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02.09.2021 18:40 Ответить
Обращение кстати, не в пустое место.
Скоро, голландцы, получат некоторые данные.
И фото, и объяснения.
Всему своё время.
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02.09.2021 20:19 Ответить
Откуда инфа?
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02.09.2021 20:36 Ответить
Ему молния пришла. От бога.
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02.09.2021 21:55 Ответить
20 баксов, всегда 20 баксов))))
Там ребятки бедненькие)))
Всегда могут подосрать и помочь.
Не ваше сраное дело им мешать))
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06.09.2021 23:59 Ответить
Пример, когда в 1998м вроде, потерпел катастрофу, MD11 Swiss,недалеко от Галифакса, за два года построили ангар, собрали со дна океана фрагменты, проделали титанический труд в деле расследования, установили истинную причину, а здесь, за столько лет не могут, понятно что им это никак не надо, и делают только вид, потому чтт там, есть квалифицированные эксперты, в деле расследования катастроф, тем более и инженеры компании Боинг обычно участвуют в расследовании.
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02.09.2021 22:13 Ответить
Тут так само - залишки перевезли з України у ангар в Нідерландах..
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03.09.2021 00:15 Ответить
Всё было установлено ещё в первый год-два расследования, вплоть до фамилий командиров и операторов.
Они хотя получить вещественные доказательства причастности высших чинов государства, кто давал команду на всё это, а там всё не так просто, т.к. ниточки идут лично к Пукину и его ближайщему окружению.
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03.09.2021 07:21 Ответить
 
 