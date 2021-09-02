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Миссия США в ОБСЕ подтверждает, что РФ отказалась продлевать мандат пограничных наблюдателей на пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

РФ возражает против продления мандата Миссии пограничных наблюдателей ОБСЕ РФ на пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" на границе с Украиной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение миссии США в ОБСЕ в соцсети Твиттер.

"Нынешнее возражение РФ против продления мандата Миссии пограничных наблюдателей ОБСЕ выглядит лишь последним в длинной череде невыполненных обещаний и последней демонстрацией Россией того, что поддержание позитивных отношений со своими соседями просто не является приоритетом", - следует из сообщения. 

Ранее журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк сообщил, что Россия отказалась продлить миссию ОБСЕ на границе с оккупированным Донбассом.

Напомним, в конце мая из-за позиции России постоянный совет ОБСЕ всего на два месяца продлил мандат мониторинговой миссии на КПП "Гуково" и "Донецк". Эти пункты пропуска находятся на границе России с оккупированным Донбассом.

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Автор: Ірина Дашківська
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Миссия США в ОБСЕ подтверждает, что РФ отказалась продлевать мандат пограничных наблюдателей на пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк - Цензор.НЕТ 5356 Миссия США в ОБСЕ подтверждает, что РФ отказалась продлевать мандат пограничных наблюдателей на пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк - Цензор.НЕТ 4690
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02.09.2021 16:56 Ответить
ну фрау Штазі ? як там ваша формула ? кацапи ще не пустили газ , зате вже диктують свої умови ! цей газ ще вам боком вийде ,німчура !
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02.09.2021 17:02 Ответить
А что нам давало присутствие оккупанта в качестве наблюдателя???
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02.09.2021 17:02 Ответить
Оккупированные територрии и так под контролем РФ,эти наблюдатели наблюдали сами за собой? Толку от того что они там наблюдали.Украине от этого не холодно ,ни жарко.
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02.09.2021 17:11 Ответить
Там нет толку вообще от этого ОБСЕ, значительная часть которых и сами из РФ.
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02.09.2021 17:13 Ответить
Дело идет к большой войне.. При зевласти блицкриг неминуем.
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02.09.2021 17:20 Ответить
Та там все равно при чьей власти. Им только бы Украину слопать. О том,что подавятся как-то не думают,вернее,думают, так потому и раззявили пасть всего-то лишь на 5-6 областей с населением в 20-26 млн.человек. Для достижения этой цели готовятся капитально: вон уже на Донбасс,кроме техники и биомусора даже гробы завезли и обелиски. Гробов могут везти сколько угодно,хоть всю сибирь на их сколачивание пускай вырубают. Пригодятся,я так думаю, а вот заместо 5-6 областей получат большую дулю.
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02.09.2021 18:11 Ответить
А вот и распьятый мальчик .
. НАСТОЯЩИЙ . . -
Жертва подбитого РосЦией Малазийсского боинга в небе над восточным донбассом .



Місія США в ОБСЄ підтверджує, що РФ відмовилася продовжувати мандат прикордонних спостерігачів на пунктах пропуску "Гуково" і "Донецьк - Цензор.НЕТ 3153 Місія США в ОБСЄ підтверджує, що РФ відмовилася продовжувати мандат прикордонних спостерігачів на пунктах пропуску "Гуково" і "Донецьк - Цензор.НЕТ 7117Місія США в ОБСЄ підтверджує, що РФ відмовилася продовжувати мандат прикордонних спостерігачів на пунктах пропуску "Гуково" і "Донецьк - Цензор.НЕТ 8706Місія США в ОБСЄ підтверджує, що РФ відмовилася продовжувати мандат прикордонних спостерігачів на пунктах пропуску "Гуково" і "Донецьк - Цензор.НЕТ 5080
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02.09.2021 17:29 Ответить
Горбатого могила виправить, а *****-Гаага.
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02.09.2021 18:19 Ответить
У мокшей подгорают жопы от бессилия Місія США в ОБСЄ підтверджує, що РФ відмовилася продовжувати мандат прикордонних спостерігачів на пунктах пропуску "Гуково" і "Донецьк - Цензор.НЕТ 9780 И они понимают ,что чем дальше будут атаковать Украину тем сильнее получат по рылу
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02.09.2021 17:31 Ответить
С Мордором только визовый
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02.09.2021 17:38 Ответить
Ні. Протитанкові рви з морозостійкими крокодилами!
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02.09.2021 18:47 Ответить
ВІЙНА?
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02.09.2021 19:27 Ответить
 
 