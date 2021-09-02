Миссия США в ОБСЕ подтверждает, что РФ отказалась продлевать мандат пограничных наблюдателей на пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк. ВИДЕО

РФ возражает против продления мандата Миссии пограничных наблюдателей ОБСЕ РФ на пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" на границе с Украиной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение миссии США в ОБСЕ в соцсети Твиттер.

"Нынешнее возражение РФ против продления мандата Миссии пограничных наблюдателей ОБСЕ выглядит лишь последним в длинной череде невыполненных обещаний и последней демонстрацией Россией того, что поддержание позитивных отношений со своими соседями просто не является приоритетом", - следует из сообщения.

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Ранее журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк сообщил, что Россия отказалась продлить миссию ОБСЕ на границе с оккупированным Донбассом.

Напомним, в конце мая из-за позиции России постоянный совет ОБСЕ всего на два месяца продлил мандат мониторинговой миссии на КПП "Гуково" и "Донецк". Эти пункты пропуска находятся на границе России с оккупированным Донбассом.

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