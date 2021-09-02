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Белорусские пограничники со щитами пытаются вытолкать в Литву группу мигрантов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество За рубежом

Белорусские пограничники со щитами попытались вытолкать на территорию Литвы группу мигрантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись происшествия опубликовали литовские пограничники.

На записи видно, что вооруженные люди со щитами вышли из небольшого микроавтобуса "УАЗ" и направились к группе людей сидящих возле белорусско-литовской границы. После этого они выстроились в ряд, соорудив таким образом стену со щитов, и начали подталкивать людей по направлению к Литве. Мигранты переместились в нейтральную зону и остановились там.

По словам литовских пограничников, 13 нелегалов, которые заявили о своем намерении возвратиться сначала в Беларусь, а потом домой, уже провели возле границы несколько дней. Все это время, литовцы обеспечивали их продуктами и водой. Инцидент произошел в Швенченском районе Литвы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Миграционный кризис: Литва планирует завершить строительство стены на границе с Беларусью до сентября следующего года

Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+115
И эти твари будут рассказывать нам о фашизме.
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02.09.2021 17:44
+65
Все это время, литовцы обеспечивали их продуктами и водой.

А нацисты дубинками выталкивают людей, ими же привезенными в Беларусь.
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02.09.2021 17:57
+38
фашизм многолик... кацапский фашизм фашизировал уже и белоруссию... вспоминайте слова Черчилля... насколько мерзко действует белорусско-фашистская диктатура даже представить себе было невозможно....
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02.09.2021 18:07
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Дебилизм в самом рассвете... "Усатый дихтатор" своим маразмом доведет страну до ручки..!! Они с волосиком на пару будут рулить до смертного одра, или пока у народа терпец не закончится, и вздернут их за ноги как Муссолини...
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03.09.2021 13:44 Ответить
Та не, им без сцаря никак.
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03.09.2021 16:01 Ответить
Закрывай Европа окна, двери , а то таракан усатый лезет во все щели.
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03.09.2021 14:41 Ответить
потому что усатого Штопанного Гандона в месте с коленькой нужно определить в Гуантанаму...
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03.09.2021 16:03 Ответить
А сябри тим часом мовчки копають собі картоху. Бо їхня хата з краю...
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03.09.2021 16:40 Ответить
Стройте стену, отступив 10 метров от границы
любого кто к ней подойдет можно будет застрелить
А что бы не вякали про «обстрелы белорусской территории» пользуйтесь малоимпульсными патронами 12 калибра
так называемые «Родезийские патроны»
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13.11.2021 11:33 Ответить
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