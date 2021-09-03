Военная разведка показала, как вывезла группу гражданских лиц из Афганистана. ВИДЕО

Украинские спецназовцы пешком выходили за пределы защищенного периметра аэропорта, чтобы забрать людей из эвакуационного списка. Больше на такое не решились представители ни одной страны.

Уникальные кадры операции по эвакуации опубликовало Главное управление разведки Минобороны, сообщает Цензор.НЕТ.

Украинские спецназовцы эвакуировали из Афганистана более 700 человек - граждан Украины и других государств, в том числе представителей ООН, правозащитников, журналистов и тех, кто сотрудничал с коалиционным контингентом.

"Для того, чтобы найти и безопасно забрать людей из эвакуационного списка, спецназовцы ГУР пешком выходили за пределы защищенного периметра аэропорта. На такое рискованное решение не пошла ни одна из других эвакуационных миссий, потому что зона за территорией аэропорта уже находилась под контролем боевиков "Талибана". Однако именно такой подход позволил в короткий промежуток найти и забрать максимально возможное количество людей, согласованных на эвакуацию", - рассказали в ГУР МО.

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Украинский самолет стал последним, вывозившим из Афганистана гражданское население. Дальше эвакуировали только военный контингент.