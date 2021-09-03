РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11806 посетителей онлайн
Новости Видео За рубежом Агрессия России против Украины
27 998 162
Афганистан (599) Минобороны (8252) разведка (4006) эвакуация (1754)

Военная разведка показала, как вывезла группу гражданских лиц из Афганистана. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

Украинские спецназовцы пешком выходили за пределы защищенного периметра аэропорта, чтобы забрать людей из эвакуационного списка. Больше на такое не решились представители ни одной страны.

Уникальные кадры операции по эвакуации опубликовало Главное управление разведки Минобороны, сообщает Цензор.НЕТ.

Украинские спецназовцы эвакуировали из Афганистана более 700 человек - граждан Украины и других государств, в том числе представителей ООН, правозащитников, журналистов и тех, кто сотрудничал с коалиционным контингентом.

"Для того, чтобы найти и безопасно забрать людей из эвакуационного списка, спецназовцы ГУР пешком выходили за пределы защищенного периметра аэропорта. На такое рискованное решение не пошла ни одна из других эвакуационных миссий, потому что зона за территорией аэропорта уже находилась под контролем боевиков "Талибана". Однако именно такой подход позволил в короткий промежуток найти и забрать максимально возможное количество людей, согласованных на эвакуацию", - рассказали в ГУР МО.

Читайте: США не смогли эвакуировать из Афганистана переводчика, который 13 лет назад спас Байдена

Украинский самолет стал последним, вывозившим из Афганистана гражданское население. Дальше эвакуировали только военный контингент.

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+45
Хлопці в мене мурашки по тілу. Горджусь вами Слава Україні.
показать весь комментарий
03.09.2021 00:03
+36
Героям слава !!
Хлопці , Ви Герої 👍🏼👍🏼👍🏼🙁
показать весь комментарий
03.09.2021 00:08
+36
После ДАПа все остальное уже дело техники и навыка.

Військова розвідка показала, як вивезла групу цивільних осіб з Афганістану - Цензор.НЕТ 7258
показать весь комментарий
03.09.2021 00:37
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
и в догонку - не пояснишь ли мне, что означает "поддержка офиса"?????
показать весь комментарий
03.09.2021 11:20 Ответить
А що вас так хвилює? Ви хоч маєте уявлення про виконання подібних завдань? На той час Україна вже вивела свій обмежений контингент з Афганістану. І всі дії проходили через вищі органи виконавчої влади України.Хтось мав відібрати виконавців і відрядити, хтось забезпечити логістику, а комусь дісталися організаційні питання на політичному рівні. Наразі, всі гілки спрацювали прекрасно, що й викликало палахкотіння над болотами.
показать весь комментарий
03.09.2021 11:59 Ответить
Я не понял - солдаты в окопах сидят по своему усмотрению, без " вищі органи виконавчої влади"? Без поддержки офиса президента?
показать весь комментарий
03.09.2021 12:19 Ответить
КРУТЫЕ!!
показать весь комментарий
03.09.2021 09:28 Ответить
..козаки.. молодці.. тільки ганебно має бути 73%вим зебілам, що армію лЕвів очолює баран
показать весь комментарий
03.09.2021 09:35 Ответить
А чому ж ти її не очолюєш, бо ти хто, .......?
показать весь комментарий
03.09.2021 13:44 Ответить
что за бред?
где львы были во время войны с Петром "первым" и во времена УНР?
при чем тут эти проценты шо вы написал?
вот нельзя вас отправить куда то, ибо запрещено, но вы понял.
кстати - на выборы три крайних - не ходил так шо не нужно обзываться
показать весь комментарий
03.09.2021 15:35 Ответить
Это была реально крутая спецоперация, достойная фильма. Украинцы - лучшие!
https://www.youtube.com/watch?v=e0A-Q4bgOGU&t=2s

https://www.youtube.com/watch?v=***********
показать весь комментарий
03.09.2021 09:38 Ответить
Поширюю.
показать весь комментарий
04.09.2021 05:11 Ответить
Круто!!!
показать весь комментарий
03.09.2021 09:42 Ответить
героев надо знать - 10-й окремий загін спеціального призначення імені генерал-майора Максима Шаповала - как то так
показать весь комментарий
03.09.2021 09:48 Ответить
Я не знала, що його ім*я присвоїли підрозділу.
Правильно.
Як жаль, що не вберегли Максима.
показать весь комментарий
04.09.2021 04:51 Ответить
Отакі греої і підтримуюить надію, що "ще не вмерла Україна, і слава, і воля!".
А не скавуління зелених про "пєрєміріє" і блювотні висери Арестовича (не знайшов інших слів).
показать весь комментарий
03.09.2021 09:52 Ответить
Бгггг.. то есть на Рашу бузим что она оккупант а сами в угоду Америке сами очень даже залазим в чужие суверенные страны.
показать весь комментарий
03.09.2021 10:15 Ответить
Наразі можемо пишатися справами українського спецназу в Афганістані, який долучився до благородної справи порятунку людей. Але не потрібно принижувати роль і інших учасників.
Ветерани американських військ стурбовані ситуацією тому, на волонтерських засадах та на меж американських законів організували самостійну евакуацію і проявляють не менший гроїзм. Серед них є й поранені. Одна частина, яка спеціалізується на зв'язку налагодила зв'язок з колишніми афганськими спецназівцями і проводить логістику між ними та ветеранами спецназу США, які знаходяться в полі і досі евакуюють тих, кому загрожує смерть. Бережи їх Бог.
показать весь комментарий
03.09.2021 10:27 Ответить
нету его.
нет
показать весь комментарий
03.09.2021 15:36 Ответить
Рашиська пропаганда знов обісралась по повній. Військова розвідка показала, як вивезла групу цивільних осіб з Афганістану - Цензор.НЕТ 3963
показать весь комментарий
03.09.2021 10:32 Ответить
Парад і пісенька про *****, вдала та чисельна Кримська платформа, евакуація афганців, візит до Вашингтону і це, протягом пари тижнів. Кремлядь рве пукани і казиться на болотах. Мацковське телезбочення дійшло до найвищої точки накалу, їх політики вже відкрито говорять про необхідність розколу всієї України і закликають кидати бомби.
А ви думаєте що, тут у нас вони не будуть проводити інформаційні спецоперації? Почитайте коменти і подивіться скільки лайна л'ється з перерахованих на початку приводів: і парад не такий, гроші викинули на вітер, і той не так стояв або не то говорив; кримська платформа не дасть результату і знову гроші на вітер; українці в Афгані бігали з кацапським прапором (наче таліби розбираються в прапорах); Вашингтон ващє гавно...
Купа московського лайна виливається тут для приниження значень та зневаження влади, армії, дипломатів. Головна ціль- розділити Україну на шматки.
показать весь комментарий
03.09.2021 10:46 Ответить
Ну и зачем эти талибы в Украине?
показать весь комментарий
03.09.2021 10:52 Ответить
Просто на минуточно, ребята, а где вы были когда надобыло эвакуировать наших людей из захваченных городов? Откуда столько гордости от полтора десятка вывезенных, когда у нас свои люди сидят по подвалам? Где вы были когда надобыло освобождать захваченные СБУ в Донецке и Луганске? Или вы вчера родились? Так нет же, на вид люди достаточно взрослые.
показать весь комментарий
03.09.2021 11:11 Ответить
Ты бы спросил ,была ли тогда армия? Ее порох с нуля построил в том числе и войска спец.операций!!! Так что макарон ,спроси у себя.
показать весь комментарий
03.09.2021 13:55 Ответить
Не треба прибіднятися вивезено понад 700 осіб. З ОРДЛО також проводилися евакуації, як держорганів, так і цивілів.
показать весь комментарий
03.09.2021 14:37 Ответить
Кто все ети люди которых вы вывезли?
показать весь комментарий
03.09.2021 11:38 Ответить
Українські громадяни афганського походження і ті, хто завтра продовжиь працювати проти талібів в Канаді і США.
показать весь комментарий
03.09.2021 12:05 Ответить
А Чауса, вот так вот обратно в Молдову, слабо?
показать весь комментарий
03.09.2021 12:28 Ответить
Самое главное что написано ,при поддержке опы!
показать весь комментарий
03.09.2021 13:53 Ответить
Неправда, там написано за підтримки МОУ, МЗС та ОП. Всі причетні до організації.
показать весь комментарий
03.09.2021 14:32 Ответить
Всьо, Джон Кірбі заявив що, Пентагон не збирається підтримувати тих, хто бореться з Талібаном.
показать весь комментарий
03.09.2021 15:00 Ответить
Те,що наші вояки герої,немає ніякого сумніву,тільки от до чого тут взагалі офіс прєпіздента?
показать весь комментарий
03.09.2021 18:10 Ответить
хорошо.
показать весь комментарий
04.09.2021 02:16 Ответить
Захоплення і повага !
Наші воїни - мужні та відчайдухи. І професіонали.
показать весь комментарий
04.09.2021 04:58 Ответить
Страница 2 из 2
 
 