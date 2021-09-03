Военная разведка показала, как вывезла группу гражданских лиц из Афганистана. ВИДЕО
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Украинские спецназовцы пешком выходили за пределы защищенного периметра аэропорта, чтобы забрать людей из эвакуационного списка. Больше на такое не решились представители ни одной страны.
Уникальные кадры операции по эвакуации опубликовало Главное управление разведки Минобороны, сообщает Цензор.НЕТ.
Украинские спецназовцы эвакуировали из Афганистана более 700 человек - граждан Украины и других государств, в том числе представителей ООН, правозащитников, журналистов и тех, кто сотрудничал с коалиционным контингентом.
"Для того, чтобы найти и безопасно забрать людей из эвакуационного списка, спецназовцы ГУР пешком выходили за пределы защищенного периметра аэропорта. На такое рискованное решение не пошла ни одна из других эвакуационных миссий, потому что зона за территорией аэропорта уже находилась под контролем боевиков "Талибана". Однако именно такой подход позволил в короткий промежуток найти и забрать максимально возможное количество людей, согласованных на эвакуацию", - рассказали в ГУР МО.
Украинский самолет стал последним, вывозившим из Афганистана гражданское население. Дальше эвакуировали только военный контингент.
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где львы были во время войны с Петром "первым" и во времена УНР?
при чем тут эти проценты шо вы написал?
вот нельзя вас отправить куда то, ибо запрещено, но вы понял.
кстати - на выборы три крайних - не ходил так шо не нужно обзываться
https://www.youtube.com/watch?v=e0A-Q4bgOGU&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=***********
Правильно.
Як жаль, що не вберегли Максима.
А не скавуління зелених про "пєрєміріє" і блювотні висери Арестовича (не знайшов інших слів).
Ветерани американських військ стурбовані ситуацією тому, на волонтерських засадах та на меж американських законів організували самостійну евакуацію і проявляють не менший гроїзм. Серед них є й поранені. Одна частина, яка спеціалізується на зв'язку налагодила зв'язок з колишніми афганськими спецназівцями і проводить логістику між ними та ветеранами спецназу США, які знаходяться в полі і досі евакуюють тих, кому загрожує смерть. Бережи їх Бог.
нет
А ви думаєте що, тут у нас вони не будуть проводити інформаційні спецоперації? Почитайте коменти і подивіться скільки лайна л'ється з перерахованих на початку приводів: і парад не такий, гроші викинули на вітер, і той не так стояв або не то говорив; кримська платформа не дасть результату і знову гроші на вітер; українці в Афгані бігали з кацапським прапором (наче таліби розбираються в прапорах); Вашингтон ващє гавно...
Купа московського лайна виливається тут для приниження значень та зневаження влади, армії, дипломатів. Головна ціль- розділити Україну на шматки.
Наші воїни - мужні та відчайдухи. І професіонали.