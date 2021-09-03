"Произошла аномалия": ракета Alpha компании Firefly Aerospace была взорвана во время первого полета в космос. ВИДЕО

Дебютный старт на орбиту космической ракеты Alpha частной компании Firefly Aerospace, который состоялся в 04:49 утра базы Ванденберг Космических сил США в Калифорнии, закончился неудачей. Вскоре после достижения носителем точки maхQ на траектории, еще до разделения ступеней, он взорвался.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Лига.

Согласно прямой трансляции запуска ракеты в Youtube, пусковое окно открылось 3 сентября в период с 4:00 до 8:00 по киевскому времени. Взлет ракеты состоялся в 4:58 по Киеву над тихоокеанским побережьем. Ракета Alpha стартовала с базы Космических войск США Ванденберг (штат Калифорния).

Ракета успешно стартовала, но через пару минут после старта миссию прервали из-за пока не выясненного обстоятельства. В компании обещают предоставить больше деталей об инциденте.

Первая миссия получила название DREAM или FLTA001.

"На первом этапе подъема Alpha произошла аномалия, которая привела к потере носителя. По мере сбора дополнительной информации будут предоставлены дополнительные сведения", – сообщили в компании.

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В Firefly уточнили: перед тем, как начать обратный отсчет, была очищена стартовая территория и все прилегающие районы, чтобы минимизировать риск для сотрудников компании, персонала базы и публики.

"Мы продолжаем работать, соблюдая все протоколы безопасности", – добавили там.

Судя по тому, что сообщили в Firefly, взрыв не стал для них неожиданностью, а был произведен контролируемо – после регистрации некоего аварийного состояния на борту.

Вся полезная нагрузка, которую рискнули отправить на ракете в ее дебютном полете разработчики, утрачена.

Alpha – относительно крупная ракета в легком классе носителей: высота 29 м, диаметр ступеней 1,8 м и обтекателя 2 м. Двухступенчатая одноразовая с грузоподъемностью 1000 кг на низкую околоземную орбиту (200 км) с наклонением 28,5°, и до 630 кг – на солнечно-синхронную (500 км). Основная конструкция – из композита, армированного углеродным волокном. Топливная пара: керосин RP-1 и жидкий кислород, газ-вытеснитель – гелий. Масса заправленной ракеты – около 54 тонн.

В 2017 году обанкротившуюся из-за выхода из проекта евроинвестора Firefly Space Systems, основанную инженером Томом Маркузичем, выкупил украинский бизнесмен Макс Поляков. Офисы Firefly Aerospace расположены в Остине и Днепре. Основное производство узлов сосредоточено в штате Техас, но частично оборудование/софт разрабатывается и в Украине. Также разрабатывают ракету Beta – до 4 т на НОО, и до 3 т на ССО, и лунный посадочный модуль Genesis по программе Artemis.

Напомним, около года назад Firefly успешно испытала первую ступень Alpha, а в августе 2021-го провела успешный статический "прожиг" ракеты.

К маю 2021 года Firefly привлекла $200 млн инвестиций с оценкой $1 млрд, а в июне получила патент США на технологию двигателей.

SpaceX вместе с Firefly доставят приборы NASA на Луну в 2023 году.