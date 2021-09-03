"Произошла аномалия": ракета Alpha компании Firefly Aerospace была взорвана во время первого полета в космос. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Технологии
Дебютный старт на орбиту космической ракеты Alpha частной компании Firefly Aerospace, который состоялся в 04:49 утра базы Ванденберг Космических сил США в Калифорнии, закончился неудачей. Вскоре после достижения носителем точки maхQ на траектории, еще до разделения ступеней, он взорвался.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Лига.
Согласно прямой трансляции запуска ракеты в Youtube, пусковое окно открылось 3 сентября в период с 4:00 до 8:00 по киевскому времени. Взлет ракеты состоялся в 4:58 по Киеву над тихоокеанским побережьем. Ракета Alpha стартовала с базы Космических войск США Ванденберг (штат Калифорния).
Ракета успешно стартовала, но через пару минут после старта миссию прервали из-за пока не выясненного обстоятельства. В компании обещают предоставить больше деталей об инциденте.
Первая миссия получила название DREAM или FLTA001.
"На первом этапе подъема Alpha произошла аномалия, которая привела к потере носителя. По мере сбора дополнительной информации будут предоставлены дополнительные сведения", – сообщили в компании.
В Firefly уточнили: перед тем, как начать обратный отсчет, была очищена стартовая территория и все прилегающие районы, чтобы минимизировать риск для сотрудников компании, персонала базы и публики.
"Мы продолжаем работать, соблюдая все протоколы безопасности", – добавили там.
Судя по тому, что сообщили в Firefly, взрыв не стал для них неожиданностью, а был произведен контролируемо – после регистрации некоего аварийного состояния на борту.
Вся полезная нагрузка, которую рискнули отправить на ракете в ее дебютном полете разработчики, утрачена.
Alpha – относительно крупная ракета в легком классе носителей: высота 29 м, диаметр ступеней 1,8 м и обтекателя 2 м. Двухступенчатая одноразовая с грузоподъемностью 1000 кг на низкую околоземную орбиту (200 км) с наклонением 28,5°, и до 630 кг – на солнечно-синхронную (500 км). Основная конструкция – из композита, армированного углеродным волокном. Топливная пара: керосин RP-1 и жидкий кислород, газ-вытеснитель – гелий. Масса заправленной ракеты – около 54 тонн.
В 2017 году обанкротившуюся из-за выхода из проекта евроинвестора Firefly Space Systems, основанную инженером Томом Маркузичем, выкупил украинский бизнесмен Макс Поляков. Офисы Firefly Aerospace расположены в Остине и Днепре. Основное производство узлов сосредоточено в штате Техас, но частично оборудование/софт разрабатывается и в Украине. Также разрабатывают ракету Beta – до 4 т на НОО, и до 3 т на ССО, и лунный посадочный модуль Genesis по программе Artemis.
Напомним, около года назад Firefly успешно испытала первую ступень Alpha, а в августе 2021-го провела успешный статический "прожиг" ракеты.
К маю 2021 года Firefly привлекла $200 млн инвестиций с оценкой $1 млрд, а в июне получила патент США на технологию двигателей.
SpaceX вместе с Firefly доставят приборы NASA на Луну в 2023 году.
Пожалуйста, подождите...
А якщо серйозно, то він летить зі швидкістю відносно поверхні Землі.
Для спостерігача з нерухомої точки в космосі від буде летіти з швидкістю 1674+1000*cos(360° - азимут) км/год
А для всіх на Землі той боїнг прилетить орієнтовно за 6 годин з швидкістю 800 км/год, по графіку (з швидкістю звуку ******* боїнги не літають)
І, перепрошую, а нерухома точка в космосі, то як, в центрі Всесвіту? Ну і ще, для такого спостерігача рух не по площині а в просторі і по колу, мало того, а переміщення самої планети по еліпсу, а це, до речі, 107 тисяч км за годину? Так що для космосу не так все просто.
Даже не на экваторе, везде, угловая скорость 15 градусов в час
Немногие ракеты во впемя ПЕРВОГО ИСПЫТАТЕЛЬНОГО запуска вообще взлетают, а те которые взлетают в большенстве случаев не достигают орбиты, таже falcon1 Илона Маска вышла из строя через 30 сек после запуска. Так что все еще впереди, главное что взлетела и даже преодолела max-q (максимальное аэродинамическое сопротивление), держим кулаки.
Ракетна наука - це не членом на роялі грати! В ракетному ділі провалів і промахів хоч греблю гати!
страшні
московські
воші,
нам страшні
російськомовні
гниди
С.Петлюра
Ну и вот...
Когда уже наши писаки перестанут обезьянничать с иностранными буквами.
PS Китайцы с японцами тоже названия латиницей пишут и не ломают себе голову над транслитерацией в иероглифы. А их поболе будет, очень сильно, однако.