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"Произошла аномалия": ракета Alpha компании Firefly Aerospace была взорвана во время первого полета в космос. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Технологии

Дебютный старт на орбиту космической ракеты Alpha частной компании Firefly Aerospace, который состоялся в 04:49 утра базы Ванденберг Космических сил США в Калифорнии, закончился неудачей. Вскоре после достижения носителем точки maхQ на траектории, еще до разделения ступеней, он взорвался.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Лига.

Согласно прямой трансляции запуска ракеты в Youtube, пусковое окно открылось 3 сентября в период с 4:00 до 8:00 по киевскому времени. Взлет ракеты состоялся в 4:58 по Киеву над тихоокеанским побережьем. Ракета Alpha стартовала с базы Космических войск США Ванденберг (штат Калифорния).

Ракета успешно стартовала, но через пару минут после старта миссию прервали из-за пока не выясненного обстоятельства. В компании обещают предоставить больше деталей об инциденте.

Первая миссия получила название DREAM или FLTA001.

"На первом этапе подъема Alpha произошла аномалия, которая привела к потере носителя. По мере сбора дополнительной информации будут предоставлены дополнительные сведения", – сообщили в компании.

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В Firefly уточнили: перед тем, как начать обратный отсчет, была очищена стартовая территория и все прилегающие районы, чтобы минимизировать риск для сотрудников компании, персонала базы и публики.

"Мы продолжаем работать, соблюдая все протоколы безопасности", – добавили там.

Судя по тому, что сообщили в Firefly, взрыв не стал для них неожиданностью, а был произведен контролируемо – после регистрации некоего аварийного состояния на борту.

Вся полезная нагрузка, которую рискнули отправить на ракете в ее дебютном полете разработчики, утрачена.

Alpha – относительно крупная ракета в легком классе носителей: высота 29 м, диаметр ступеней 1,8 м и обтекателя 2 м. Двухступенчатая одноразовая с грузоподъемностью 1000 кг на низкую околоземную орбиту (200 км) с наклонением 28,5°, и до 630 кг – на солнечно-синхронную (500 км). Основная конструкция – из композита, армированного углеродным волокном. Топливная пара: керосин RP-1 и жидкий кислород, газ-вытеснитель – гелий. Масса заправленной ракеты – около 54 тонн. 

В 2017 году обанкротившуюся из-за выхода из проекта евроинвестора Firefly Space Systems, основанную инженером Томом Маркузичем, выкупил украинский бизнесмен Макс Поляков. Офисы Firefly Aerospace расположены в Остине и Днепре. Основное производство узлов сосредоточено в штате Техас, но частично оборудование/софт разрабатывается и в Украине. Также разрабатывают ракету Beta – до 4 т на НОО, и до 3 т на ССО, и лунный посадочный модуль Genesis по программе Artemis.

Напомним, около года назад Firefly успешно испытала первую ступень Alpha, а в августе 2021-го провела успешный статический "прожиг" ракеты.

К маю 2021 года Firefly привлекла $200 млн инвестиций с оценкой $1 млрд, а в июне получила патент США на технологию двигателей.

SpaceX вместе с Firefly доставят приборы NASA на Луну в 2023 году.
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Топ комментарии
+44
Вова-кацаваротка всесвітній бідоносець.
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03.09.2021 07:57
+39
Так-так... Калифорния, да? А мы тут предупреждали! Неоднократно! Слава Богу хоть в Вашингтоне ничего не случилось.
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03.09.2021 07:52
+30
зараз нелох в Каліфорнії ? тоді все правильно .
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03.09.2021 07:59
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Так-так... Калифорния, да? А мы тут предупреждали! Неоднократно! Слава Богу хоть в Вашингтоне ничего не случилось.
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03.09.2021 07:52 Ответить
Вова-кацаваротка всесвітній бідоносець.
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03.09.2021 07:57 Ответить
Всьо пойнятно: врезалась в купол "Произошла аномалия": ракета Alpha компании Firefly Aerospace была взорвана во время первого полета в космос - Цензор.НЕТ 9850
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03.09.2021 07:58 Ответить
прямо в Яхве воткнулась))
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03.09.2021 08:19 Ответить
в небесную твердь жеж
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03.09.2021 08:22 Ответить
частная ракета не может как у больших дядь улетать в сторону и падать в океан
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03.09.2021 11:15 Ответить
зараз нелох в Каліфорнії ? тоді все правильно .
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03.09.2021 07:59 Ответить
Любая неудача в США, єто праздник для бідло Дімона Рогозина,тот которій Скотчем дірки клеит на МКСе...
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03.09.2021 08:07 Ответить
А все от того, что он не хочет понять простой факт: в США - такие аварии случаются (с кем не бывает), а в рфии - происходят в обычном порядке, а удачные запуски - как раз случайны.
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03.09.2021 08:19 Ответить
Частная компания которая находится в США. Владелец - бизнесмен из Украины. Хотели поддержать Бубочку.
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03.09.2021 08:51 Ответить
Бидося ты, бидося... Сидел бы тихо в своем Крывом РагУ, не приносил беды людям. Нам в первую очередь... "Сталася аномалія": ракету Alpha компанії Firefly Aerospace було підірвано під час першого польоту в космос - Цензор.НЕТ 9358
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03.09.2021 08:24 Ответить
Скорость вращения Земли на Экваторе составляет 1 674 км/час,берем эту цифру за основу согласно Википедьке....,если к примеру Боинг вылетает из Вашингтона в Лос-Анджелес со скоростью 1 000 км/час,то в какое время Боинг прилетит в Калифорнию? "Сталася аномалія": ракету Alpha компанії Firefly Aerospace було підірвано під час першого польоту в космос - Цензор.НЕТ 1178
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03.09.2021 08:26 Ответить
лично мерял эту скорость?
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03.09.2021 09:03 Ответить
Хмм, нагадує один мультфільм з дитинства, коли одна коника запитали, як ти на чотирьох ногах ще й так прудко бігаєш? А він почав слідкувати за ногами і... впав

А якщо серйозно, то він летить зі швидкістю відносно поверхні Землі.
Для спостерігача з нерухомої точки в космосі від буде летіти з швидкістю 1674+1000*cos(360° - азимут) км/год
А для всіх на Землі той боїнг прилетить орієнтовно за 6 годин з швидкістю 800 км/год, по графіку (з швидкістю звуку ******* боїнги не літають)
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03.09.2021 09:28 Ответить
Треба додати - повітряні маси також рухаються разом з поверхнею Землі, а тому що туди, що туди... Хіба ще вітер попутний чи зустрічний може якось вплинути, але то хіба біля поверхні землі, а не на 10 км.
І, перепрошую, а нерухома точка в космосі, то як, в центрі Всесвіту? Ну і ще, для такого спостерігача рух не по площині а в просторі і по колу, мало того, а переміщення самої планети по еліпсу, а це, до речі, 107 тисяч км за годину? Так що для космосу не так все просто.
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03.09.2021 10:09 Ответить
О, до речі, обертання навколо Сонця я не врахував "Сталася аномалія": ракету Alpha компанії Firefly Aerospace було підірвано під час першого польоту в космос - Цензор.НЕТ 1420
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03.09.2021 11:56 Ответить
А ще наша сонячна система рухається відносно центру нашої Галактики. а ще наша Галактика рухається... Там така круговерть, що краще Космос не чіпати, а твердо стояти на земній поверхні і дивитись як ті літаки літають.
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03.09.2021 12:11 Ответить
При полете с востока на запад долетит быстрее чем наоборот...

Даже не на экваторе, везде, угловая скорость 15 градусов в час
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03.09.2021 11:10 Ответить
Развею немного зраду
Немногие ракеты во впемя ПЕРВОГО ИСПЫТАТЕЛЬНОГО запуска вообще взлетают, а те которые взлетают в большенстве случаев не достигают орбиты, таже falcon1 Илона Маска вышла из строя через 30 сек после запуска. Так что все еще впереди, главное что взлетела и даже преодолела max-q (максимальное аэродинамическое сопротивление), держим кулаки.
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03.09.2021 08:26 Ответить
Американці знали на що йшли, коли запросили того бідоносця )))
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03.09.2021 08:27 Ответить
Гоните оттуда гундосого, пока ещё чего-нибудь не взорвалось.
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03.09.2021 08:27 Ответить
На свердловск клоуна!!! на всегда к уральским пельменям!!! пусть рвуться стратегические оборонные предприятия...
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03.09.2021 08:32 Ответить
Ага,вон в чем дело.....это хозяйство в США в 2017 году купил украинский бизнесмен из Днепра Максим Поляков...земеля Зели...
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03.09.2021 08:43 Ответить
той, хто проносить біду. А ці конструктори думали, що ракета з Дніпра, найвеличніший теж звідти, а може пронесе. Не пронесло. Хотіли якраз під візит земляка, Ракета вловила негативні імпульси і таки не полетіла -припинила політ. Видно таки найвеличніший таки володіє чорною магією.
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03.09.2021 08:44 Ответить
Хотели Бубочку пропиарить, а не получилось.
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03.09.2021 08:47 Ответить
взагалі норма! Буквально пару днів назад ще одна ракета зовсім іншої фірми взагалі не взлетіла, а пішла боком в стилі майкла джексона....
Ракетна наука - це не членом на роялі грати! В ракетному ділі провалів і промахів хоч греблю гати!
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03.09.2021 08:49 Ответить
"Сталася аномалія": ракету Alpha компанії Firefly Aerospace було підірвано під час першого польоту в космос - Цензор.НЕТ 1095
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03.09.2021 08:53 Ответить
Нам не
страшні
московські
воші,
нам страшні
російськомовні
гниди

С.Петлюра
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03.09.2021 09:19 Ответить
гниди які розмовляють російскою, мало чим відрізняються від гнид які розмовляють українською мовою, чи французькою, чи на ідіші.
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03.09.2021 10:53 Ответить
Аномалия ЗЕ из Украины в Калифорнию приехала.

Ну и вот...
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03.09.2021 08:55 Ответить
Ну, значит работа все же идет. И на 2022 год запланирован полет на Луну. Доставят туда технику.
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03.09.2021 08:58 Ответить
Ну, я как раз ждал оттуда плохих новостей. Правда ждал что офис Яблока сгорит. Но видать отрикошетило(
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03.09.2021 09:05 Ответить
..козаки.. молодці.. і сумно, що армію лЕвів очолює баран
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03.09.2021 09:16 Ответить
Вот как я читаю заглавие - ракета "какая-то хрень" компании "какая-то хрень" была взорвана во время полёта в космос.
Когда уже наши писаки перестанут обезьянничать с иностранными буквами.
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03.09.2021 09:35 Ответить
Так нельзя же названия моделей и фирм переводить. Мы же говорим: компания LG, модель GR3912, машина Lamborghini. Если перевести, то это может быть другая фирма или модель. А по этому названию можно скопировать и погуглить подробнее. Например Firefly здесь это ракета, а если мы переведем как Светлячок, то вряд ли Гугли нам выдаст данные по этой ракете.
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03.09.2021 10:14 Ответить
А никто и не говорит про перевод, пусть напишут кириллицей. Покажи мне пример чтоб в иностранной статье фирму Антонов написали кириллицей, только такого примера ты не найдёшь, потому что они не долбо#бы как наши.
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03.09.2021 12:47 Ответить
А ты что, с узкоязычной челюстью? Латинские буквы тебе мешают?
PS Китайцы с японцами тоже названия латиницей пишут и не ломают себе голову над транслитерацией в иероглифы. А их поболе будет, очень сильно, однако.
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03.09.2021 13:45 Ответить
Такие буржуйские слова как "рОкета" и "компании" тебя не смутили? Или то что они были написаны кирилицей делает их более понятными и привычными?
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03.09.2021 10:48 Ответить
Написаное кириллицей делает статью читабельной. Это элементарно здравый смысл.
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03.09.2021 12:49 Ответить
И этот плановый взрыв объясняет, куда были потрачены 3,6 млн. долларов из тощего украиснкого бюджета.
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03.09.2021 09:51 Ответить
Разве украинского?А не американского? Контракт NASA вроде.
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03.09.2021 10:20 Ответить
Эта компания будет доставлять украинскую станцию на Луну.
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03.09.2021 11:05 Ответить
Треба було дочекатись поки бубочка поїде додому...
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03.09.2021 10:04 Ответить
эта "аномалия" у нас уже третий год бедует
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03.09.2021 11:45 Ответить
не удивляйтесь, ведь ракету показывали русскому атташе и каким-то трём хлопцам с ним
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03.09.2021 20:17 Ответить
 
 