"Референдум - это не на каждый день", - Стефанчук. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Зампредседателя Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что референдум нельзя использовать в обычных вопросах.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".
"Референдум - это не на каждый день, это большая кропотливая работа, большая бюджетированная операция в государстве. Мне кажется, что референдум надо применять в трех основных вопросах", - отметил он.
Стефанчук перечислил, какие это могут быть случаи.
"Первое - когда нужно направить в правильном направлении государство, это могут быть вопросы НАТО, ЕС. Второе - это референдум, который может дать основания для политических лидеров сделать какие-то государственные шаги. Таким был первый референдум, когда мы всем государством сказали, что Украина будет независимой, и это дало основания Кравчуку поехать в Беловежскую Пущу и поставить свою подпись, потому что он говорил: за мной воля украинского народа. И третье - это референдум стоп-кран. В случае, если бы, не дай Бог, что-то случилось в руководстве страны, народ должен иметь возможность остановить это направление событий", - объяснил он.
Пожалуйста, подождите...
У прохожих на виду,
К сожаленью, референдум
Только раз в году."
Это было гнездо,жуткое змеиное гнездо, набитое отборнейшей дрянью,специально,заботливо отобранной дрянью, эта дрянь собрана здесь специально для того,чтобы превращать в дрянь всех, до кого достает гнусная ворожба радио,телевидения и излучения башен
по-друге, ви, судячи з усього, перебуваєте у вразливому емоційному стані, опануйте себе й приходьте ще раз.
але зараз настрій такий.
але сумно, що для своїх проєктів ви наслідуєте чи обираєте як приклад традицію часів російської імперії, імперії, яка гнітила та знущалася над країною де ви живете.
таке.
Можливо французам треба отказатися вiд назви "бiстро"?
крім того, аби перед ними постало таке питання це мали б вирішувати виключно вони й не думаю, що мені б це було настільки цікавим аби мати думку з цього приводу.
маю надію, що українське суспільство ще пам'ятає про справжній дієвий "стоп-кран", а "стоп-кран" у вигляді референдума, це мрії (сподіваюся нездійсненні) зеленської кодли.