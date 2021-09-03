"Референдум - это не на каждый день", - Стефанчук. ВИДЕО

Зампредседателя Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что референдум нельзя использовать в обычных вопросах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

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"Референдум - это не на каждый день, это большая кропотливая работа, большая бюджетированная операция в государстве. Мне кажется, что референдум надо применять в трех основных вопросах", - отметил он.

Стефанчук перечислил, какие это могут быть случаи.

"Первое - когда нужно направить в правильном направлении государство, это могут быть вопросы НАТО, ЕС. Второе - это референдум, который может дать основания для политических лидеров сделать какие-то государственные шаги. Таким был первый референдум, когда мы всем государством сказали, что Украина будет независимой, и это дало основания Кравчуку поехать в Беловежскую Пущу и поставить свою подпись, потому что он говорил: за мной воля украинского народа. И третье - это референдум стоп-кран. В случае, если бы, не дай Бог, что-то случилось в руководстве страны, народ должен иметь возможность остановить это направление событий", - объяснил он.

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