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Паралимпиада (248) плавание (104)

Украинский пловец Крипак с паралимпийским рекордом взял пятое золото в Токио. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Спорт

Сегодня, 3 сентября, украинский пловец Максим Крипак завоевал золото Паралимпиады в Токио в комплексном плавании на 200 м.

Для Крипака это седьмая медаль на соревнованиях в Токио и пятое золото, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Трибуну.

Он показал результат 2,05.68 и установил новый паралимпийский рекорд.

На Паралимпиаде в Рио-2016 Крипак тоже завоевал 5 золотых наград.

Эта медаль стала 90-й для Украины на Паралимпиаде-2020.

Читайте также: Украинский пловец Крипак с мировым рекордом завоевал четвертое золото Паралимпиады-2020. ВИДЕО

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+13
Молодец!
Фамилия "крипак" в данном случае от слова "КРЕПКИЙ"!
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03.09.2021 11:27
+6
Премиальные паралимпийцев точно такие же как и у олимпийцев. Золотая медаль - $120 тыс, $80 тыс. (серебряная), $55 тыс. (бронзовая).
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03.09.2021 11:52
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Молодец!
Фамилия "крипак" в данном случае от слова "КРЕПКИЙ"!
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03.09.2021 11:27 Ответить
Чё? Кріпак - це силянин який має земельну ділянку у власності
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03.09.2021 11:34 Ответить
Сразу видно что ты кацапчя Український плавець Крипак з паралімпійським рекордом узяв п'яте золото в Токіо - Цензор.НЕТ 2703
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03.09.2021 11:52 Ответить
Кріпаки - це люди, що не мають своєї хати, нічого свого.
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03.09.2021 12:23 Ответить
таки так
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03.09.2021 12:29 Ответить
То куркуль
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03.09.2021 13:09 Ответить
Ему треба Циганчук,або Сорокин.Бо дуже любить золоте та блестящее Український плавець Крипак з паралімпійським рекордом узяв п'яте золото в Токіо - Цензор.НЕТ 8947
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03.09.2021 14:06 Ответить
Український плавець Крипак з паралімпійським рекордом узяв п'яте золото в Токіо - Цензор.НЕТ 9698
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04.09.2021 04:03 Ответить
Вот круто, правда шоб Зеля не сглазил, а то Байден уже удостоверился шо после нанесения визита - будет очень много работы для мчс-сников.
не, ну вот бы подборку посмотреть - во Франции сгорел собор, в Японии - храм, в Канаде - землетрясение, в Омане - все знают, и таких случаев же с 20 или больше.
статистика бы сказала шо скорее выиграешь в Мега миллионс, чем то шо Зеля накликала визитами с нанесениями ущерба(особенно ж*дко обосрался Макрон)
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03.09.2021 11:31 Ответить
Офигеть! Парень, просто красава! Знай наших!
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03.09.2021 11:40 Ответить
такого не помню. это очень и очень. молодец
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03.09.2021 11:42 Ответить
круть!
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03.09.2021 11:45 Ответить
Супер! Український плавець Крипак з паралімпійським рекордом узяв п'яте золото в Токіо - Цензор.НЕТ 9535 Просто таки розірвав паралімпіаду.
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03.09.2021 11:48 Ответить
Премиальные паралимпийцев точно такие же как и у олимпийцев. Золотая медаль - $120 тыс, $80 тыс. (серебряная), $55 тыс. (бронзовая).
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03.09.2021 11:52 Ответить
За "золото" - 125 тис. (інформація Мінмолодьспорту).
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03.09.2021 16:24 Ответить
Так держать!!! Молодец!!!
Український плавець Крипак з паралімпійським рекордом узяв п'яте золото в Токіо - Цензор.НЕТ 6218
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03.09.2021 13:09 Ответить
Один паралиемпиец завоевал в 2,5 раза больше золотых медалей, чем вся олимпийская сборная
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03.09.2021 14:57 Ответить
Неймовірно! Вітаю!
І це означає, між іншим, що Максим тепер заробив 5 х 125 тис. = 625 тис. доларів призових!
Успіхів тобі, козаче!
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03.09.2021 16:18 Ответить
агаа...минус налоги минус сборы ... и того 20 баксов на счету Привет Банка
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03.09.2021 22:41 Ответить
Або навіть $20 тис. боргу. Жартую.
Сподіваюсь, що все ж таки з півмільйона $ у Максима залишаться.
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03.09.2021 23:29 Ответить
РЕСПЕКТ !!! ПАТРІОТ !! МОЛОДЕЦЬ !! ТРУДІВНИК !!! ЛЮДИНА СИЛЬНОГО ДУХУ !! СПРАВЖНІЙ ГЕРОЙ !!!
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03.09.2021 19:26 Ответить
Молодець !
Шукала трошки про нього. Дивно, але прізвище пишуть і Крипак, і Кріпак. З іншого боку, латинкою подають Krypak, то виглядає, що все-таки КрИпак.

КРИПАК МАКСИМ СЕРГІЙОВИЧ
ЗВАННЯ «ПОЧЕСНИЙ ГРОМАДЯНИН ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» ПРИСВОЄНО У 2016 РОЦІ ЗА ВАГОМИЙ ВНЕСОК У РОЗВИТОК ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, ПІДНЕСЕННЯ ЇЇ АВТОРИТЕТУ ЯК НА ДЕРЖАВНОМУ, ТАК І МІЖНАРОДНОМУ РІВНЯХ ТА НА ЗНАК ВЕЛИКОЇ ПОВАГИ.
Плавець, майстер спорту України, п'ятиразовий чемпіон і триразовий срібний призер літніх Паралімпійських ігор 2016 року.
Народився 23 травня 1995 р. у Харкові.
Максим - інвалід дитинства. Він народився з проблемною правою ногою - вона у нього значно коротша, ніж ліва (діагноз: ураження опорно-рухового апарату).
В басейн він прийшов у 9 років за порадою лікарів-ортопедів, адже проблеми з ногою почали давати ускладнення на спину. Втім, батьки наполягли, щоб їх син плавав у секції для здорових дітей, на рівні з усіма. Через рік почав займатися професійно.
М.Крипак плаває трьома стилями - на спині, вільним і батерфляєм. (брасом не може через фізичні обмеження). Йому вдавалося одночасно покращувати результати в трьох видах (тому й немає так званої «коронки»).
Після 6-го класу Максим перейшов зі звичайної школи в спортінтернат Харківського училища фізичної культури № 1.
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04.09.2021 04:09 Ответить
 
 