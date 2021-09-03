Украинский пловец Крипак с паралимпийским рекордом взял пятое золото в Токио. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Спорт
Сегодня, 3 сентября, украинский пловец Максим Крипак завоевал золото Паралимпиады в Токио в комплексном плавании на 200 м.
Для Крипака это седьмая медаль на соревнованиях в Токио и пятое золото, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Трибуну.
Он показал результат 2,05.68 и установил новый паралимпийский рекорд.
На Паралимпиаде в Рио-2016 Крипак тоже завоевал 5 золотых наград.
Эта медаль стала 90-й для Украины на Паралимпиаде-2020.
Топ комментарии
+13 Максим Максимович b5166c8f
показать весь комментарий03.09.2021 11:27
+6 Patrick Bond ab3dd2dd
показать весь комментарий03.09.2021 11:52
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Фамилия "крипак" в данном случае от слова "КРЕПКИЙ"!
не, ну вот бы подборку посмотреть - во Франции сгорел собор, в Японии - храм, в Канаде - землетрясение, в Омане - все знают, и таких случаев же с 20 или больше.
статистика бы сказала шо скорее выиграешь в Мега миллионс, чем то шо Зеля накликала визитами с нанесениями ущерба(особенно ж*дко обосрался Макрон)
І це означає, між іншим, що Максим тепер заробив 5 х 125 тис. = 625 тис. доларів призових!
Успіхів тобі, козаче!
Сподіваюсь, що все ж таки з півмільйона $ у Максима залишаться.
Шукала трошки про нього. Дивно, але прізвище пишуть і Крипак, і Кріпак. З іншого боку, латинкою подають Krypak, то виглядає, що все-таки КрИпак.
КРИПАК МАКСИМ СЕРГІЙОВИЧ
ЗВАННЯ «ПОЧЕСНИЙ ГРОМАДЯНИН ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» ПРИСВОЄНО У 2016 РОЦІ ЗА ВАГОМИЙ ВНЕСОК У РОЗВИТОК ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, ПІДНЕСЕННЯ ЇЇ АВТОРИТЕТУ ЯК НА ДЕРЖАВНОМУ, ТАК І МІЖНАРОДНОМУ РІВНЯХ ТА НА ЗНАК ВЕЛИКОЇ ПОВАГИ.
Плавець, майстер спорту України, п'ятиразовий чемпіон і триразовий срібний призер літніх Паралімпійських ігор 2016 року.
Народився 23 травня 1995 р. у Харкові.
Максим - інвалід дитинства. Він народився з проблемною правою ногою - вона у нього значно коротша, ніж ліва (діагноз: ураження опорно-рухового апарату).
В басейн він прийшов у 9 років за порадою лікарів-ортопедів, адже проблеми з ногою почали давати ускладнення на спину. Втім, батьки наполягли, щоб їх син плавав у секції для здорових дітей, на рівні з усіма. Через рік почав займатися професійно.
М.Крипак плаває трьома стилями - на спині, вільним і батерфляєм. (брасом не може через фізичні обмеження). Йому вдавалося одночасно покращувати результати в трьох видах (тому й немає так званої «коронки»).
Після 6-го класу Максим перейшов зі звичайної школи в спортінтернат Харківського училища фізичної культури № 1.