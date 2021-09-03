РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5449 посетителей онлайн
Новости Видео Политика Украины
1 976 17
Байден (2386) Зеленский (16568) США (23215) шоу_Шустера (315) Шустер (681)

"Мир, дружба, труба": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят визит Зеленского в США, встречу с Байденом и вопрос "Северного потока - 2"

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

В пятницу, 3 сентября, в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят визит президента Украины Владимира Зеленского в США, встречу главы государства с американским коллегой Джо Байденом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Ожидания от встречи президента Зеленского с Байденом. Продолжит ли Украина движение в НАТО. 

Гарантии США по "Северному потоку - 2", не "вылетит ли Украина в трубу".

Это и много и другое в эфире "Свободы слова Савика Шустера" обсудят гости:

Алексей Данилов - секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины;

Ольга Стефанишина - вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины;

Владимир Гройсман - лидер партии "Украинская стратегия Гройсмана", премьер-министр Украины (2016–2019);

Юрий Бойко - сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", министр энергетики и угольной промышленности (2006–2007; 2010–2012);

Игорь Смешко - глава партии "Сила и честь", глава Службы безопасности Украины (2003 - 2005);

Евгений Мураев - лидер партии "Наши".

Также читайте: Диджитализация идет очень удачно, мощно и быстро. Результат реформы - победа над любой коррупцией в государстве, - Зеленский

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+9
шустрый-гордон-ткаченко-пиховшек - одна братия
показать весь комментарий
03.09.2021 11:31
+6
Зламали систему - тепер ремонтують

Так вот, про визит Зеленского. Он не был провальным. Он не был успешным. Для нашей страны уже то хорошо, что он сам по себе - был.

Подписаны меморандумы и меморандумы о подписании меморандумов. Заведены теперь журналы учета меморандумов и журналы учета журналов меморандумов. Тоже хорошо, когда взрослые вернутся к власти - часть работы уже будет сделана.

P.S. Так мило в "темниках" Слуг Народа описывалось, что задача была "восстановление доверия между США и Украиной", правда без упоминания причин потери этого доверия.
Юрий Бирюков

"Мир, дружба, труба": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят визит Зеленского в США, встречу с Байденом и вопрос "Северного потока - 2" - Цензор.НЕТ 1776
показать весь комментарий
03.09.2021 11:38
+6
Це такий жіночий гігієнічний засіб, які ********* у критичні дні Медведчука.
показать весь комментарий
03.09.2021 11:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
шустрый-гордон-ткаченко-пиховшек - одна братия
показать весь комментарий
03.09.2021 11:31 Ответить
Хто такий Піхвошек? "Мир, дружба, труба": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят визит Зеленского в США, встречу с Байденом и вопрос "Северного потока - 2" - Цензор.НЕТ 1896
показать весь комментарий
03.09.2021 11:36 Ответить
мелкий. но жирный ткаченко, но работает не на коломойского, а на хйло.
стукач гебешный
показать весь комментарий
03.09.2021 11:41 Ответить
Це такий жіночий гігієнічний засіб, які ********* у критичні дні Медведчука.
показать весь комментарий
03.09.2021 11:43 Ответить
Если провести референдум и спросит мудрый нарит, то они однозначно проголосуют утвердительно за дружбу с раисой "Мир, дружба, труба": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят визит Зеленского в США, встречу с Байденом и вопрос "Северного потока - 2" - Цензор.НЕТ 5350
показать весь комментарий
03.09.2021 11:31 Ответить
50 на 50.. https://hromadske.ua/ru/posts/bolee-40-ukraincev-horosho-otnosyatsya-k-rossii-opros но если изменить информационную политику на ТВ или просто сделать ее нейтральной то проголосуют.
показать весь комментарий
03.09.2021 11:33 Ответить
С чего Вы это взяли? Если подобных наберется то не более 20% думаю.
показать весь комментарий
03.09.2021 11:35 Ответить
Увы, но их больше 20 %: ватников и малороссов еще очень много
показать весь комментарий
03.09.2021 11:39 Ответить
Пустобрехство....заробитчанин с жалованьем 150 тысяч американских денег...мерзкий ж_д.
показать весь комментарий
03.09.2021 11:31 Ответить
Ну обсудите -Байден читал с листочка,на зебобу вообще не глядел и вишенкой на торте передал привет ПАП...зекретин корчил рожи всю встречу -даже язык успел вытащить,как обычно
показать весь комментарий
03.09.2021 11:34 Ответить
Зламали систему - тепер ремонтують

Так вот, про визит Зеленского. Он не был провальным. Он не был успешным. Для нашей страны уже то хорошо, что он сам по себе - был.

Подписаны меморандумы и меморандумы о подписании меморандумов. Заведены теперь журналы учета меморандумов и журналы учета журналов меморандумов. Тоже хорошо, когда взрослые вернутся к власти - часть работы уже будет сделана.

P.S. Так мило в "темниках" Слуг Народа описывалось, что задача была "восстановление доверия между США и Украиной", правда без упоминания причин потери этого доверия.
Юрий Бирюков

"Мир, дружба, труба": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят визит Зеленского в США, встречу с Байденом и вопрос "Северного потока - 2" - Цензор.НЕТ 1776
показать весь комментарий
03.09.2021 11:38 Ответить
Мир, дружба, труба

Це кагбе натяк на щось?
показать весь комментарий
03.09.2021 11:40 Ответить
Заробитчанское мудило опять тянет сепарню,чтобы организовать срач и поднять рейтинг своих помойных шоу.
показать весь комментарий
03.09.2021 11:56 Ответить
Ой набрид вже цей незаміний Шустрик, громадянин іншоі краіни 15 років не вилазить з украінського телеефіру ,так полюбив тут гроші заробляти.
показать весь комментарий
03.09.2021 11:58 Ответить
Відправити б його на історічну батьківщину.
показать весь комментарий
03.09.2021 12:31 Ответить
Кто этого Шустера смотрит?
показать весь комментарий
03.09.2021 12:56 Ответить
 
 