"Мир, дружба, труба": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят визит Зеленского в США, встречу с Байденом и вопрос "Северного потока - 2"

В пятницу, 3 сентября, в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят визит президента Украины Владимира Зеленского в США, встречу главы государства с американским коллегой Джо Байденом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Ожидания от встречи президента Зеленского с Байденом. Продолжит ли Украина движение в НАТО.

Гарантии США по "Северному потоку - 2", не "вылетит ли Украина в трубу".

Это и много и другое в эфире "Свободы слова Савика Шустера" обсудят гости:



Алексей Данилов - секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины;



Ольга Стефанишина - вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины;



Владимир Гройсман - лидер партии "Украинская стратегия Гройсмана", премьер-министр Украины (2016–2019);



Юрий Бойко - сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", министр энергетики и угольной промышленности (2006–2007; 2010–2012);



Игорь Смешко - глава партии "Сила и честь", глава Службы безопасности Украины (2003 - 2005);



Евгений Мураев - лидер партии "Наши".

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