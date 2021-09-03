"Мир, дружба, труба": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят визит Зеленского в США, встречу с Байденом и вопрос "Северного потока - 2"
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
В пятницу, 3 сентября, в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят визит президента Украины Владимира Зеленского в США, встречу главы государства с американским коллегой Джо Байденом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Ожидания от встречи президента Зеленского с Байденом. Продолжит ли Украина движение в НАТО.
Гарантии США по "Северному потоку - 2", не "вылетит ли Украина в трубу".
Это и много и другое в эфире "Свободы слова Савика Шустера" обсудят гости:
Алексей Данилов - секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины;
Ольга Стефанишина - вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины;
Владимир Гройсман - лидер партии "Украинская стратегия Гройсмана", премьер-министр Украины (2016–2019);
Юрий Бойко - сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", министр энергетики и угольной промышленности (2006–2007; 2010–2012);
Игорь Смешко - глава партии "Сила и честь", глава Службы безопасности Украины (2003 - 2005);
Евгений Мураев - лидер партии "Наши".
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стукач гебешный
Так вот, про визит Зеленского. Он не был провальным. Он не был успешным. Для нашей страны уже то хорошо, что он сам по себе - был.
Подписаны меморандумы и меморандумы о подписании меморандумов. Заведены теперь журналы учета меморандумов и журналы учета журналов меморандумов. Тоже хорошо, когда взрослые вернутся к власти - часть работы уже будет сделана.
P.S. Так мило в "темниках" Слуг Народа описывалось, что задача была "восстановление доверия между США и Украиной", правда без упоминания причин потери этого доверия.
Юрий Бирюков
Це кагбе натяк на щось?